“Hanno Ucciso l’Uomo Ragno” su TV8, nei due nuovi episodi la nascita dei primi veri successi

La crescita continua e anticipa il cuore creativo di Max e Mauro,

tra Milano, crisi, ritorni improvvisi e l’ispirazione che cambia tutto.

Venerdi 21 Novembre alle ore 21:30 su TV8





Da due compagni di banco per caso, due ragazzi che sono amici come lo si può essere solo durante l’adolescenza, prende il via la storia di un successo travolgente, in grado di dar vita in pochissimi anni a una delle realtà più amate e iconiche della musica italiana. Ed è dai banchi di un liceo di Pavia che ha inizio il racconto di “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, la dramedy Sky Original di Sydney Sibilia ogni venerdì alle 21:30, per la prima volta in chiaro su TV8.

Un primo brano indovinato ("Non me la menare"), la vita a Milano, la sfida del primo album: i nuovi episodi della serie prodotta da Sky Studios e Groenlandia vedono Max e Mauro iniziare a fare sul serio.

SINOSSI EPISODI 5-6 - Max e Mauro arrivano a Milano, "Non me la menare" è piaciuta molto e ora devono scrivere un album. Viene affidato loro un produttore e una stanza in una casa condivisa e affollata da modelle. La vita a Milano è affascinante ed eccitante per due ragazzi di provincia, ma quel nuovo ambiente non aiuta il loro processo creativo. Riusciranno a scrivere e registrare l'album in tempo? Max e Mauro tornano a Pavia da sconfitti. Ispirati dalla noiosa vita di provincia scrivono "Con un deca" e chiamano subito il loro produttore Pierpaolo. Il pezzo funziona ma non è ancora abbastanza, ci vuole un'altra canzone, qualcosa di potente e deve arrivare in fretta. Accompagnando Pierpaolo, Max e Mauro trovano l'ispirazione per una nuova canzone, una che potrebbe cambiare la loro vita.

La serie, in otto episodi prodotti da Sky Studios e da Groenlandia - società del Gruppo Banijay, è un coming-of-age che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883. Max, interpretato dall'esordiente Elia Nuzzolo (Mike), e Mauro (Matteo Oscar Giuggioli - Vostro Onore, Gli invisibili, Il filo sottile) sono due classici "underdog": un nerd e un entusiasta che grazie alla musica diventano gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan.

"Hanno Ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883" è una serie di Sydney Sibilia (Smetto quando voglio, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, Mixed by Erry), alla regia della sua prima serie, ed è da lui scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Alice Filippi (Sul più bello, SIC) e Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi, Generazione 56k).

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Stasera in prima serata su TV8 due nuovi episodi.

