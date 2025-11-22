Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 12a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Sabato 22 Novembre alle 20:45 | NAPOLI - ATALANTA

e a seguire il film ufficiale del 4° Scudetto 'AG4IN'



Domenica 23 Novembre alle 18:00 | LAZIO - LECCE



Lunedi 24 Novembre alle 18:30 | TORINO - COMO



PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,

INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT

AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT

E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH



Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 2025/2026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

DODICESIMA GIORNATA - Da sabato 22 a lunedì 24 novembre, in scena la dodicesima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si parte con il big match Napoli-Atalanta (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K). Domenica alle 18, sarà la volta di Lazio-Lecce (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K); mentre lunedì, alle 18.30, toccherà a Torino-Como (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251).

AG4IN – Sabato al termine di Napoli-Atalanta da non perdere “AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli”. Dopo il grande successo nelle sale al debutto cinematografico di settembre, il documentario diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro arriva su Sky e in streaming su NOW per far rivivere ai tifosi partenopei la straordinaria stagione che ha portato alla vittoria del quarto tricolore azzurro, tra immagini già nella storia del club partenopeo, interviste, retroscena e momenti chiave. Un viaggio esclusivo nel cuore del Napoli campione d’Italia, che mostra dall’interno come il gruppo capitanato da Antonio Conte, tra sacrificio e orgoglio, sia riuscito a superare ogni ostacolo fino al trionfo del 23 maggio 2025. Appuntamento alle 22.45 su Sky Sport Uno, Sky Documentaries e Sky Cinema Due. Disponibile anche on demand.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky forniràuna copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Venerdì sera si parte alle 23 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day,dalle 14con Mario Giunta insieme a Riccardo Gentile e Marco Bucciantini. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Fabio Quagliarella, Stefano Borghi e Luca Marchegiani in collegamento da Napoli.

Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Daycondotto da Sara Benci,con Angelo Carotenuto e Michele Padovano ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fernando Orsi, Marco Nosotti e Maurizio Compagnoni. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara.

Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini. Lunedì, dalle 18 e dalle 20.30 sarà il momento di Speciale Campo Aperto, con Leo Di Bello in compagnia di Federico Zancan, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi in collegamento da Torino.Dalle 22.45 appuntamento con L’Originale. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Riccardo Montolivo, Gianfranco Teotino, Fayna e Gianluca Di Marzio.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

SKY SERIE A 2025/26 DIRETTA - 12a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

dalle 14:00 alle 18:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Mario Giunta, Riccardo Gentile, Marco Bucciantini

Formazioni ufficiali e collegamenti in diretta con gli inviati sui campi di Serie A. News live dai principali eventi del sabato di Sky Sport.



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:40 alle 24 Studio - Saturday Night

in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Fabio Quagliarella, Stefano Borghi, Luca Marchegiani (da Napoli)



in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Fabio Quagliarella, Stefano Borghi, Luca Marchegiani (da Napoli) ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 12a Giornata: Napoli vs Atalanta

Satellite: diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4K 213 e Sky Sport 251

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Massimo Ugolini, Massimilano Nebuloni, Francesco Modugno

Azzurri reduci dal ko di Bologna. -2 dalla vetta. L'Atalanta viene da 2 sconfitte: 5 punti in 7 turni. Via Juric, esordio in panchina di Raffaele Palladino.



Satellite: in onda su Sky Sport Uno 201, Sky Cinema Due 302, Sky Documentaries 117

Streaming: disponibile on demand su Sky Go e NOW

Le emozioni e i retroscena della corsa del Napoli alla conquista del quarto scudetto. Un viaggio attraverso l'intimità di una squadra che, pur non partendo favorita, è riuscita a conquistare lo scudetto in extremis, con grande sacrificio di gruppo.

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025

dalle 12:00 alle 15:30 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Sara Benci, Angelo Carotenuto, Michele Padovano

Il meglio della domenica di Sky Sport con aggiornamenti prima, durante e dopo il match di Serie A delle 12.30 con inviati dedicati sul campo.





in studio: Leo Di Bello, Nando Orsi, Marco Nosotti, Maurizio Compagnoni

Immagini, interviste, commenti sulla Serie A e sul calcio internazionale e le ultime news di tutti gli sport di Sky, nello studio condotto da Leo Di Bello.



Satellite: diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Ilaria Alesso

Biancazzurri reduci dal ko con l'Inter. Il Lecce viene dallo 0-0 col Verona dopo l'1-0 sui viola. Due vittorie a testa e 3 pari nelle ultime 7 sfide a Roma.





in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Stefano De Grandis

Fabio Caressa, Beppe Bergomi e altri grandi ospiti commentano il posticipo di serie A e tutti gol, le azioni salienti e le maggiori curiosita' delle partite del weekend.





In studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti, Dario Massara

Il racconto della domenica di sport e del posticipo di Serie A nell'approfondimento condotto da Leo Di Bello.



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

LUNEDI 24 NOVEMBRE 2025

dalle 18 alle 18:25 e dalle 20:30 alle 21:15 Studio - Speciale Campo Aperto

Satellite: diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo e Marina Presello

Entrambe reduci da uno 0-0 con Juve e Cagliari. Granata senza vittorie da 3 turni, Como da 2 e con un solo successo (1986) in 14 gare di A a Torino, 5 pari e 8 ko.



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



in studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Gianfranco Teotino, Luca Gotti, Riccardo Montolivo, Gianluca Di Marzio (da Torino)

Il commento del weekend, i gol e le voci di Serie A

TUTTA 12a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BUSINESS

Sky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Sabato 22 Novembre ore 15:00 | Udinese vs Bologna

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Manuel Favia

Inviato a Udine per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Inviata a Cagliari per collegamenti ed interviste: Valentina Caruso



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni

Inviati a Firenze per collegamenti ed interviste: Vanessa Leonardi e Giovanni Guardalà



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Massimo Ugolini, Massimilano Nebuloni, Francesco Modugno



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Andrea Voria

Inviato a Verona per collegamenti ed interviste: Manuele Baiocchini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Botti

Inviato a Cremona per collegamenti ed interviste: Paolo Assogna



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Ilaria Alesso



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Stefano Borghi

Inviati a Milano per collegamenti ed interviste: Matteo Barzaghi, Andrea Paventi, Peppe Di Stefano



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo e Marina Presello



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Daniele Barone

Inviato a Reggio Emilia per collegamenti ed interviste: Marco Nosotti





