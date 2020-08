MotoGP Repubblica Ceca 2020, Gara - Diretta Sky Sport e DAZN, Differita TV8

Johann Zarco, francese di Cannes, è la sorpresa delle qualifiche in MotoGp. (Diretta Sky Sport e DAZN, Differita TV8) Con la Ducati del team Avintia si è preso la pole della gara a Brno, cogliendo alla sprovvista il connazionale, nonché leader del mondiale, Fabio Quartararo. Il pilota della Petronas Yamaha parte secondo, seguito da Franco Morbidelli, suo compagno di squadra e ormai stabilmente tra i migliori. In seconda fila un terzetto tutto spagnolo: Aleix Espargaro, con l'Aprilia finalmente all'altezza del suo blasone sportivo, Maverick Vinales (Yamaha ufficiali ancora dietro quelle clienti) e Pol Espargaro (KTM). Ci si aspettava di più da Valentino Rossi, quinto in entrambe le libere del sabato, ma solo decimo al termine della Q2. Sulla griglia equivale ad una deludente quarta fila e conquistare il 200/o podio nella classe regina non sarà facile. 'El Diablò resta l'uomo da battere per la vittoria, ma la Q2 ha ribadito quanto l'assenza prolungata di Marc Marquez possa rendere questo mondiale 2020 ancor più avvincente, con un'alternanza di piloti competitivi e moto veloci, a tutto vantaggio dello spettacolo.

Chi fino ad ora non ha saputo approfittare del forfait di Marquez 'piglia tutto' è proprio il Ducati Team. L'ottavo posto in Danilo Petrucci non è un risultato da festeggiare, ma quello che preoccupa davvero è l'involuzione di Andrea Dovizioso. Il forlivese, ormai in evidente crisi, con il 18/o tempo chiude la sesta fila e firma la peggior qualifica della carriera nella massima cilindrata. Prima non è riuscito a guadagnare l'accesso diretto alla super pole, poi ha fallito l'accesso in Q2, ripiegando nel box con aria sconsolata. La sesta pole in MotoGP di Zarco merita un applauso anche perché arriva dopo un 2019 difficile, appiedato da KTM a metà stagione per mancanza di risultati. Il 30enne non ha mollato e si è riguadagnato un posto da titolare con una Ducati clienti, nella speranza di conquistare una moto migliore l'anno prossimo. Meno sicuro di se e determinato è apparso Quartararo. La gara dirà se un certo nervosismo è il segno dei primi sintomi da alta quota (in classifica). Il nizzardo è scivolato nel momento clou della Q2, dando via libera a Zarco. Prima si era molto arrabbiato con Aleix Espargaro, che l'aveva ostacolato durante uno dei due giri lanciati.

PREVIEW SKY RACING TEAM VR46 - Una sessione di qualifica più complicata del previsto per i piloti dello Sky Racing Team VR46 in Moto3 al GP della Repubblica Ceca. Entrambi costretti a passare attraverso la Q1, partiranno per la gara rispettivamente dall’11esima e 24esima casella della griglia. Quarto al termine della prima sessione di qualifica, Andrea è tornato in pista per un ultimo run prima della bandiera a scacchi dove ha segnato il miglior tempo di 2'09.518, crono che vale la quarta fila. Più in difficolta e costretto allo stop in Q1 invece Celestino Vietti Ramus che ferma il cronometro a 2'10.222 e scatterà per la gara dall’ottava fila. In Moto2 seconda e quarta fila per i piloti dello Sky Racing Team VR46 in qualifica a Brno dove questo fine settimana si corre il GP della Repubblica Ceca. Quinta piazza per Marco Bezzecchi e decimo posto per Luca Marini. Tra i più veloci del Day1 e entrambi direttamente in Q2 dopo le libere di stamattina, dopo un avvio di sessione più complicato del previsto hanno chiuso nella scia dei primissimi a pochi decimi di distacco dalla pole position (2'01.692, Roberts ndr). Marco ferma il cronometro a 2'02.178 mentre 2'02.494 è il miglior tempo di Luca.

MOTOMONDIALE 2020 - IL GP DI BRNO IN DIRETTA SU SKY SPORT

Terza tappa di MotoGP: da giovedì 6 agosto, su Sky il Motomondiale si sposta sul Circuito di Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201) fino a domenica 9 agosto, con la gara di MotoGP in programma alle 14.00. In pista nel fine settimana anche Moto3 (gara alle 11.00) e Moto2 (gara alle 12.20). Dalle prove libere alle gare, le telecronache di MotoGP saranno di Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre al commento di Moto2 e Moto3 ci saranno Rosario Triolo e Mattia Pasini. Ospiti a rotazione negli studi di questo fine settimana Paolo Beltramo, Paolo Lorenzi, Carlo Florenzano, Federico Aliverti, Giovanni Zamagni e Giacomo Agostini nella giornata di domenica.

Tutti i Gran Premi di MotoGP sono su Sky Q e visibili anche su Sky Go, con una selezione di gare sul digitale terrestre e su TV8 e tutti gli appuntamenti via fibra e in streaming su NOW TV, il servizio in streaming di Sky.

NOVITÀ 2020 – Quest’anno le telecronache dei GP godono di una postazione super tecnologica e innovativa, che diventa parte del racconto: nasce la Virtual pitlane, con tutti i dati possibili per raccontare e seguire l’attività in pista come a un metro dall’asfalto. Le voci dai box saranno raccolte da Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli. Le analisi tecniche saranno sempre più accurate, semplici e accessibili grazie alla Sky Sport Bike, una vera MotoGP nel grande studio pre, post gara e approfondimenti, punto di riferimento e di incontro per piloti, tecnici e opinionisti. La moto all’interno dello studio avrà come sempre l’obiettivo di rendere più immediate le spiegazioni tecniche. Anche lo Sky Sport Tech di Mauro Sanchini, per analizzare traiettorie, curve e sorpassi, sarà implementato con nuovi strumenti. E poi ci sarà la Race Room, un ulteriore spazio attrezzato e interconnesso con lo studio e con la Virtual Pitlane, con tanti ospiti (youtuber, ex piloti, campioni del passato, esperti...), che avranno anche la possibilità di intervenire in telecronaca. Inoltre, tra le novità della programmazione, arriva STACCA&ATTACCA, il giro on board della pista nel pre gara in cui i talent di Sky Sport correranno a turno in sella a una BMW da 200 cavalli per raccontare i punti significativi delle piste, ma anche delle staccate cruciali con i dati forniti da Brembo. E ancora, PRIMADENTRO, con una rotazione di piloti nel corso della stagione che racconteranno il loro angolo del box, le curiosità sulla loro vita e gli attimi prima della partenza.

MOTOMONDIALE 2020 - IL GP DI BRNO IN DIRETTA SU DAZN

Dopo il back to back a Jerez de la Frontera, il Motomondiale si trasferisce in Repubblica Ceca per la terza tappa della manifestazione più calda dell’estate. Un appuntamento da non perdere su DAZN [ATTIVA QUI] che trasmetterà in diretta la gara, incluse prove libere e qualifiche di tutte e tre le classi. Si corre sul tracciato di Brno, che la scorsa stagione ha visto trionfare Marc Marquez dominando la pista davanti alla Ducati di Andrea Dovizioso e Jack Miller.

Ma quest’anno nulla è dato per scontato e in Repubblica Ceca ad aprire le danze ai blocchi di partenza per la classe regina sarà il pilota francese Fabio Quartararo che in Spagna ha infilato una doppietta incredibile volando in testa alla classifica con ben 50 punti, 10 in più dello spangolo Maverick Viñales e 50 in più di Marquez, costretto a fermarsi a seguito della brutta caduta durante il GP di Spagna che gli ha procurato la frattura dell’omero destro.

A scendere in pista in Repubblica Ceca anche Moto2, che nell’ultima gara a Jerez ha visto trionfare sul podio 3 italiani (il pilota dell’Italtrans Enea Bastianini e i due piloti dello Sky Racing Team VR46 Luca Marini e Marco Bezzecchi) e Moto3 che nel GP di Andalusia ha visto trionfare il giapponese del Team Sic 58 Squadra Corse Tatsuki Suzuki.

Anche DAZN scalda i motori e si prepara a schierare il proprio team di commento che porterà tutti gli appassionati al centro della pista raccontando per filo e per segno tutti i momenti e le emozioni del terzo appuntamento di questo Motomondiale 2020. A commentare la MotoGP questa volta saranno Niccolò Pavesi affiancato da Roberto Rolfo che sostituirà Marco Melandri impegnato a Portimao nel mondiale Superbike. Per la Moto2 e Moto3, invece, scende nuovamente in pista il giovane Matteo Pittaccio assieme al pilota e due volte campione del mondo - nel 2001 in classe 125 e nel 2003 in 250 - Manuel Poggiali, come voce tecnica per la piattaforma di streaming.

