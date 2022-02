Olimpiadi Pechino Day 9, Diretta Gare Domenica 13 Febbraio (Discovery+ e Rai2)

Domenica 13 febbraio (diretta Discovery+/Eurosport, Rai 2) andrà in scena la nona giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si si assegneranno altri 7 ori: gigante maschile per lo sci alpino, staffetta 4×10 km maschile per lo sci di fondo, inseguimento maschile e inseguimento femminile per il biathlon, staffetta femminile e 500 metri maschile per lo speed skating. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete per incrementare il numero di allori nel medagliere. Giornata che può essere foriera di soddisfazioni, in diverse discipline e con ottime chance di rimpinguare un medagliere che dopo poco più di settimana vede l’Italia avere un ammontare di medaglie superiore a quello portato a casa a Pyeongchang 4 anni fa. Ecco le gare che da seguire da seguire con attenzione...

Gigante maschile : il dominatore della stagione di Coppa del Mondo Marco Odermatt parte nettamente favorito ma guai sottovalutare una vecchia volpe come Luca De Aliprandini, vice Campione del Mondo nella disciplina. L’azzurro ha patito una rovinosa caduta tra le porte strette di Adelboden lo scorso 8 gennaio riportando una brutta botta alla caviglia sinistra. Dopo tanta riabilitazione il trentunenne di Cles è volato a Pechino, e pare essere in condizioni buone per provare a regalare all’Italia dello sci alpino, la seconda medaglia in questi Giochi dopo l’argento di Brignone.



: il dominatore della stagione di Coppa del Mondo Marco Odermatt parte nettamente favorito ma guai sottovalutare una vecchia volpe come Luca De Aliprandini, vice Campione del Mondo nella disciplina. L’azzurro ha patito una rovinosa caduta tra le porte strette di Adelboden lo scorso 8 gennaio riportando una brutta botta alla caviglia sinistra. Dopo tanta riabilitazione il trentunenne di Cles è volato a Pechino, e pare essere in condizioni buone per provare a regalare all’Italia dello sci alpino, la seconda medaglia in questi Giochi dopo l’argento di Brignone. Staffetta 4x10 km sci di fondo: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Davide Graz partiranno, in questo ordine, per una complicatissima corsa alla medaglia. un quartetto totalmente inedito e anche particolarmente curioso per composizione. Considerando Norvegia e Russia fuori portata, l’obiettivo può essere quello di arrivare a Salvadori con finnici e francesi ancora nel mirino o quantomeno vicini. Il tutto per poi sfruttare le molte qualità, anche veloci, di Graz, qualora si riuscisse a rimanere ancora lì. Già la Top 5 sarebbe un bel risultato ma chissà che il bronzo...



Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Davide Graz partiranno, in questo ordine, per una complicatissima corsa alla medaglia. un quartetto totalmente inedito e anche particolarmente curioso per composizione. Considerando Norvegia e Russia fuori portata, l’obiettivo può essere quello di arrivare a Salvadori con finnici e francesi ancora nel mirino o quantomeno vicini. Il tutto per poi sfruttare le molte qualità, anche veloci, di Graz, qualora si riuscisse a rimanere ancora lì. Già la Top 5 sarebbe un bel risultato ma chissà che il bronzo... Biathlon, inseguimento femminile : Dorothea Wierer c’è e l’ha dimostrato rompendo il ghiaccio e togliendosi la pressione con il bronzo storico nella 7,5 km. Se le condizioni e il freddo non saranno proibitive, Dorothea può ambire a un altro podio. Noi ci speriamo e saremo lì a tifare.



: Dorothea Wierer c’è e l’ha dimostrato rompendo il ghiaccio e togliendosi la pressione con il bronzo storico nella 7,5 km. Se le condizioni e il freddo non saranno proibitive, Dorothea può ambire a un altro podio. Noi ci speriamo e saremo lì a tifare. Short Track, Finale B staffetta femminile e 500 maschili: Intorno all’ora di pranzo invece torna in pista, Arianna Fontana e le ragazze dello short track che proveranno a vincere la Finale B e strappare un bronzo, come capitato quattro anni fa a Pyeongchang a medaglia. Nei 500 metri invece sarebbe già tanta roba vedere Pietro Sieghel guadagnare un posto per la finale.

Calendario gare Domenica 13 Febbraio 2022 (orari italiani, in grasseto le finali)

Ore 2:05- CURLING: sessione 6 round robin uomini (Norvegia-Svezia- Cina-Gran Bretagna- USA-Canada- Italia-ROC) – Italia (Joel Retornaz- Sebastiano Arman- Simone Gonin- Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

Ore 2:30- BOB: prima manche monobob donne – Italia 1 (Giada Andreutti)

Ore 3:00- FREESTYLE: prima manche qualificazioni slopestyle donne – Silvia Bertagna- Elisa Maria Nakab

Ore 5:10- HOCKEY SUL GHIACCIO: Slovacchia-Lettonia- Girone C uomini

Ore 6:45- SCI ALPINO: seconda manche gigante uomini - Luca De Aliprandini- Alex Vinatzer- Tommaso Sala

Ore 8:00- SCI DI FONDO: staffetta 4×10 km uomini – Italia (da definire)

Ore 10:00- BIATHLON: inseguimento 10 km donne – Samuela Comola- Lisa Vittozzi- Dorothea Wierer

Ore 11:45- BIATHLON: inseguimento 12-5 km uomini – Dominik Windisch- Lukas Hofer- Thomas Bormolini

Ore 12:00- SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri uomini – Pietro Sighel

Ore 12:27- SHORT TRACK: semifinali 500 metri uomini

Ore 13:05- CURLING: sessione 7 round robin uomini (Gran Bretagna-Danimarca- Svizzera-Italia- Cina-USA) – Italia (Joel Retornaz- Sebastiano Arman- Simone Gonin- Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

Ore 13:14- SHORT TRACK: finale 500 metri uomini

LE OLIMPIADI DI PECHINO 2022 IN TV

La passione per il più importante evento sportivo al mondo è pronta a ripartire. Da venerdì 4, con la cerimonia di apertura in programma alle ore 13:00, fino a domenica 20 febbraio gli appassionati di sport invernali potranno godersi ogni istante dei Giochi Olimpici Invernali Beijing 2022 su discovery+. La piattaforma OTT del gruppo Discovery, infatti, sarà l’unica realtà dove gli spettatori avranno accesso a ogni evento, a ogni competizione, a tutte le medaglie e alle gesta di ogni singolo atleta impegnato in Cina

Una vera e propria “full immersion” che permetterà agli abbonati di discovery+ di vivere l’esperienza dei Giochi Olimpici Invernali Beijing 2022 come mai prima d’ora, con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere, live e on demand, oltre che di godere di tantissimi contenuti speciali.

La copertura completa di discovery+ inizierà in realtà già prima della cerimonia di apertura: a partire da mercoledì 2 febbraio, infatti, sono già in programma i primi eventi di curling, hockey su ghiaccio e sci freestyle. Per l’assegnazione delle prime medaglie, invece, bisognerà attendere il 8 Febbraio.

Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia, dichiara:

“I Giochi Olimpici conquistano l’attenzione di tutto il mondo e grazie a discovery+ abbiamo rivoluzionato il modo con cui gli appassionati possono seguire gli eventi sportivi live. Con i Giochi Olimpici Beijing 2022 continuiamo questo percorso, accompagnando il pubblico in un’esperienza emozionante e coinvolgente, in cui il pilastro principale rimane la possibilità di vedere ogni istante dei Giochi, in qualsiasi momento e attraverso qualsiasi dispositivo. Non vediamo l’ora di tifare per gli atleti di Italia Team e desiderosi di portare al pubblico, ai partner e ai nostri investitori un’altra edizione memorabile dei Giochi Olimpici”

LA COPERTURA DI DISCOVERY+ - Saranno oltre 1200 le ore live che la piattaforma trasmetterà nei 19 giorni di competizione, fino a 6 canali in contemporanea dedicati a tutte le 15 discipline e a tutti i 109 eventi previsti, dall’inizio alla fine.

Discovery+ sarà il luogo dove, con facilità e immediatezza, si potrà navigare scegliendo nella programmazione tra le gare live, rivedere i momenti più emozionanti, ascoltare le interviste e gli approfondimenti. Un luogo unico, accessibile in qualsiasi momento e attraverso tutti i principali device: smart tv, tablet, smartphone, pc. Un ambiente pensato e studiato sia per gli appassionati più esigenti, sia per i tifosi più “tradizionali”, per non perdere gli appuntamenti più attesi che catalizzano l’attenzione in tutto il mondo così come per vedere le gesta del proprio beniamino o le gare degli sport emergenti.

Una copertura che, ovviamente, darà il più ampio spazio possibile alla spedizione italiana: sono 118 gli atleti azzurri qualificati: 72 uomini e 46 donne

IL “TEAM OLIMPICO DISCOVERY” ITALIA - Nei 19 giorni delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, il pubblico di discovery+ potrà fare affidamento su un team italiano da oltre 40 esperti. Alle storiche voci conosciute dagli appassionati di sport invernali grazie all’ampia copertura garantita dal broadcaster per tutto il corso della stagione, si affiancheranno tantissimi ex atleti.

Tra questi spiccano Giorgio Rocca, Camilla Alfieri, Daniela Merighetti e Silvano Varettoni per lo sci alpino, Fulvio Valbusa per lo sci di fondo. Da segnalare inoltre, per l’hockey su ghiaccio, la presenza tra i talent di Vitali Kutuzov, ex calciatore professionista con diverse esperienze anche in Italia, che, dopo aver appeso i tacchetti al chiodo, ha intrapreso una carriera nel mondo dell’hockey.

A raccontare ciò che accadrà dagli impianti di gara in Cina, invece, ci penseranno Valentina Marchei, ex stella del pattinaggio di figura, e Irene Curtoni, fino alla scorsa stagione slalomista del team azzurro.

IL “CUBE” E IL TEAM DI TALENT INTERNAZIONALE - Gli spettatori vivranno i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, anche sul piano dell'innovazione e del digitale grazie allo studio Cube, tecnologia nativa ed esclusiva di Discovery che permetterà, tra le altre cose, di analizzare ogni dettaglio dei movimenti e delle prestazioni degli atleti con un livello di profondità mai visto prima, grazie al ricorso alla realtà virtuale e aumentata.

Il Cube, un vero valore aggiunto nella copertura all’avanguardia dell’evento, regalerà agli spettatori di Pechino 2022 uno scenario architettonico e cinematografico destinato ad alzare gli standard tecnologici della gestione degli studi e delle trasmissioni televisive del futuro.

Gli esperti collegati da diverse nazioni europee, calati nel grande resort di montagna virtuale generato dal Cube, in grado di creare migliaia di combinazioni di scenari differenti per supportare al meglio il proprio storytelling legato agli sport invernali, potranno interagire direttamente con gli atleti dalla Cina come se si trovassero faccia a faccia nello stesso luogo.

A impreziosire, poi, il lungo elenco di talent italiani, ci sarà un team internazionale che rappresenta il meglio delle principali discipline olimpiche: decine di stelle da tutto il mondo, ben 80 medaglie olimpiche dai principali Paesi fra le quali Martin Fourcade, Kevin Kuske, Anni Friesinger-Postma, Hendrik Lundqvist e Justyna Kowalczyk.

DIGITAL, SOCIAL & WEB - Copertura totale e continua, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche sul sito internet Eurosport.it e sulle app di Eurosport attraverso le quali sarà possibile fruire di tutti gli aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, highlights dei principali avvenimenti in italiano, contributi dai giornalisti in tutta Europa e da quelli on-site a Pechino, oltre ai format originali, molto apprezzati, come Commentators reactions o Le medaglie in tutte le lingue del mondo.

Fari puntati anche sugli account social di Eurosport Italia, a cominciare dalla pagina Facebook con oltre 1 milione di fan, passando per Instagram e Twitter, con una copertura costante, fresca, divertente e sempre rivolta a coinvolgere il pubblico.

Da non perdere il doppio appuntamento giornaliero LIVE sulla pagina Facebook coi talent e i giornalisti del Team Discovery e tanti ospiti. Al mattino sarà Rachele Sangiuliano a condurre Good Morning Beijing mentre al pomeriggio il microfono passerà a Zoran Filicic per Beijing 360. Entrambi i format saranno inoltre disponibili on-demand su discovery+.

DOROTHEA WIERER OLYMPIC AMBASSADOR INTERNAZIONALE DI DISCOVERY - Dorothea Wierer, una delle atlete di punta dell’Italia Team a Pechino 2022, è stata nominata Olympic Ambassador internazionale di discovery+. La biatleta altoatesina sarà il volto di un’articolata campagna on air, digital e social, in cui tutti i fan verranno invitati ad abbonarsi a discovery+ per non perdersi nemmeno un istante dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

Dorothea Wierer sarà inoltre una delle protagoniste di Athletes to Watch, presented by Bridgestone, una serie di 10 episodi in cui Discovery regalerà agli appassionati la possibilità di conoscere da vicino alcuni atleti alla ricerca della gloria Olimpica.

PROMO DISCOVERY+: FINO AL 20 FEBBRAIO 12 MESI DI SPORT E INTRATTENIMENTO A 29,90 EURO - In occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 il pubblico italiano avrà la possibilità di accedere a discovery+ a condizioni vantaggiose. Chi si abbonerà entro il 20 febbraio (scaricando l’app su tutti i principali store o visitando il sito discoveryplus.it), infatti, potrà godere di 3 giorni di prova gratuita e, oltre alla sottoscrizione mensile, potrà scegliere di abbonarsi per 12 mesi a € 29,90 complessivi.

Un prezzo estremamente vantaggioso che dà accesso, oltre ovviamente a ogni istante dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, anche a tutti gli altri grandi eventi sportivi targati Eurosport come i tre Grandi Giri di ciclismo (con la Vuelta in esclusiva), tre Grandi Slam del tennis (Roland Garros, US Open e Australian Open), la serie A di basket, il golf, la 24 Ore di Le Mans e molto altro. A tutto questo si aggiungono anche i discovery+ originals con i programmi di intrattenimento, lifestyle, food, avventura e i documentari più amati dal pubblico.

I PARTNER DISTRIBUTIVI DI DISCOVERY

Il viaggio di Discovery ai Giochi Olimpici Invernali Beijing 2022 si svolgerà insieme ai propri partner distributivi. Tutta la programmazione dei Giochi Olimpici Invernali Beijing 2022 sarà disponibile su TimVision grazie a Eurosport Player. Inoltre, tutti i clienti abbonati Eurosport in possesso del TimVision Box, avranno in esclusiva il canale Eurosport 4K, per un un’esperienza visiva unica delle migliori gare della manifestazione

discovery+, inoltre, è già disponibile anche su Amazon Prime Video Channels. Gli abbonati Prime Video potranno scegliere di abbonarsi a discovery+ direttamente attraverso la piattaforma.

I canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, quasi interamente dedicati ai Giochi nei 19 giorni di evento, garantiranno complessivamente oltre 300 ore di diretta con il meglio della competizione, e saranno disponibili su Sky in HD, ai canali 210 e 211, e anche in mobilità su Sky Go, in streaming su NOW e su DAZN

IL TEAM COMPLETO DEI COMMENTATORI DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI PECHINO 2022

SCI ALPINO MASCHILE - Zoran Filicic; Giorgio Rocca; Silvano Varettoni

Zoran Filicic; Giorgio Rocca; Silvano Varettoni SCI ALPINO FEMMINILE - Gianmario Bonzi; Daniela Merighetti; Camilla Alfieri

Gianmario Bonzi; Daniela Merighetti; Camilla Alfieri SCI DI FONDO - Silvano Gadin; Fulvio Valbusa

Silvano Gadin; Fulvio Valbusa BIATHLON - Dario Puppo; Massimiliano Ambesi

Dario Puppo; Massimiliano Ambesi COMBINATA NORDICA - Francesco Paone; Massimiliano Ambesi

Francesco Paone; Massimiliano Ambesi CURLING - Dario Puppo; Guido Monaco; Michele Pedrotti; Alessandro Zisa; Diana Gaspari; Marco Lorenzi

Dario Puppo; Guido Monaco; Michele Pedrotti; Alessandro Zisa; Diana Gaspari; Marco Lorenzi HOCKEY SU GHIACCIO - Michele Bolognini; Johnny Lazzarotto; Giorgio Prando; Stefano Sala; Michele Strazzabosco; Gianluca Tomasello; Carola Saletta; Vitali Kutuzov; Giacomo Nicolodi

Michele Bolognini; Johnny Lazzarotto; Giorgio Prando; Stefano Sala; Michele Strazzabosco; Gianluca Tomasello; Carola Saletta; Vitali Kutuzov; Giacomo Nicolodi SNOWBOARD - Riccardo Roversi; Kevin Kok; Alessandro Barbero

Riccardo Roversi; Kevin Kok; Alessandro Barbero SHORT TRACK - Michele Bolognini; Michele Antonioli

Michele Bolognini; Michele Antonioli SKELETON - Alessandro Genuzio; Stefano Maldifassi

Alessandro Genuzio; Stefano Maldifassi PATTINAGGIO DI FIGURA - Massimiliano Ambesi; Marika Poli; Angelo Dolfini

Massimiliano Ambesi; Marika Poli; Angelo Dolfini PATTINAGGIO DI VELOCITÀ - Luca Broggini; Sergio Anesi

Luca Broggini; Sergio Anesi SALTO CON GLI SCI - Francesco Paone; Massimiliano Ambesi

Francesco Paone; Massimiliano Ambesi BOB - Alessandro Genuzio; Stefano Maldifassi

- Alessandro Genuzio; Stefano Maldifassi SLITTINO - Alessandro Genuzio; Stefano Maldifassi

Alessandro Genuzio; Stefano Maldifassi SCI FREESTYLE - Riccardo Roversi; Dmitrii Sartor; Camilla Alfieri; Silvano Varettoni

Riccardo Roversi; Dmitrii Sartor; Camilla Alfieri; Silvano Varettoni INVIATI A PECHINO - Irene Curtoni; Valentina Marchei

Irene Curtoni; Valentina Marchei CONTINUITA’ E RUBRICHE - Rachele Sangiuliano; Zoran Filicic

TUTTE LE OLIMPIADI IN DIRETTA SU DISCOVERY+



Queste le gare trasmesse OGGI su Discovery+ con telecronaca in italiano:

ore 02:00 CURLING Winter O.G BEIJING Men Round Robin SESSION 27 CUR27 Italy - Russian Olympic Committee

Telecronaca: Michele Pedrotti, Marco Lorenzi



Telecronaca: Michele Pedrotti, Marco Lorenzi ore 02:00 CURLING Winter O.G BEIJING Men Round Robin SESSION 27 CUR27 Norway - Sweden

Telecronaca: Guido Monaco



Telecronaca: Guido Monaco ore 02:25 BOBSLEIGH Winter O.G BEIJING MONOBOB Women SESSION 01 BOB01 HEAT 01

Telecronaca: Alessandro Genunzio, Stefano Maldifassi



Telecronaca: Alessandro Genunzio, Stefano Maldifassi ore 02:55 FREESTYLE SKIING Winter O.G BEIJING FRS09 SLOPESTYLE Qualifying Women = SESSION 09ù

Telecronaca: Riccardo Roversi, Dmitrii Sartor



Telecronaca: Riccardo Roversi, Dmitrii Sartor ore 03:00 ALPINE SKIING Winter O.G BEIJING GS Men = SESSION 08 ALP08 RUN 01

Telecronaca: Zoran Filicic, Silvano Varettoni



Telecronaca: Zoran Filicic, Silvano Varettoni ore 04:00 BOBSLEIGH Winter O.G BEIJING MONOBOB Women SESSION 01 BOB01 HEAT 02

Telecronaca: Alessandro Genunzio, Stefano Maldifassi



Telecronaca: Alessandro Genunzio, Stefano Maldifassi ore 05:00 ICE HOCKEY Winter O.G BEIJING Men GROUP STAGE IHO39 Slovakia - Latvia

Telecronaca: Johnny Lazzarotto e Gianluca Tomasello



Telecronaca: Johnny Lazzarotto e Gianluca Tomasello ore 06:30 ALPINE SKIING Winter O.G BEIJING GS Men = SESSION 08 ALP08 RUN 02

Telecronaca: Zoran Filicic, Silvano Varettoni



Telecronaca: Zoran Filicic, Silvano Varettoni ore 07:00 CURLING Winter O.G BEIJING Women Round Robin SESSION 28 CUR28 Denmark - Great Britain

Telecronaca: Guido Monaco, Marco Lorenzi



Telecronaca: Guido Monaco, Marco Lorenzi ore 07:50 CROSS COUNTRY SKIING Winter O.G BEIJING CCS07 RELAY 4X10KM Men = SESSION 07

Telecronaca: Silvano Gadin, Fulvio Valbusa



Telecronaca: Silvano Gadin, Fulvio Valbusa ore 08:00 CROSS COUNTRY SKIING WINTER OLYMPIC GAMES BEIJING ._RELAY 4X10KM_Men

Telecronaca: Andrea Campagna



Telecronaca: Andrea Campagna ore 09:30 ICE HOCKEY Winter O.G BEIJING Men GROUP STAGE IHO40 Finland - Sweden

Telecronaca: Luca Tommasini e Michele Strazzabosco



Telecronaca: Luca Tommasini e Michele Strazzabosco ore 09:50 BIATHLON Winter O.G BEIJING Pursuit = SESSION 06 BTH06 Women

Telecronaca: Dario Puppo e Massimiliano Ambesi



Telecronaca: Dario Puppo e Massimiliano Ambesi ore 11:35 BIATHLON Winter O.G BEIJING Pursuit = SESSION 06 BTH06 Men

Telecronaca: Dario Puppo e Massimiliano Ambesi



Telecronaca: Dario Puppo e Massimiliano Ambesi ore 11:55 FREESTYLE SKIING Winter O.G BEIJING FRS10 Aerials Qualifying Women = SESSION 10

Telecronaca: Riccardo Roversi, Dmitrii Sartor



Telecronaca: Riccardo Roversi, Dmitrii Sartor ore 11:55 FREESTYLE WINTER OLYMPIC GAMES BEIJING Qualifying_Aerials_Women

Telecronaca: Andrea Gardina



Telecronaca: Andrea Gardina ore 11:55 SPEED SKATING SHORT TRACK Winter O.G BEIJING STK05 DAY 05 = SESSION 05

Telecronaca: Johnny Lazzarotto e Michele Antonioli



Telecronaca: Johnny Lazzarotto e Michele Antonioli ore 12:26 ALL SPORTS WINTER OLYMPIC GAMES BEIJING DAILY MEDAL CEREMONIES

Telecronaca: Luca Casali



Telecronaca: Luca Casali ore 13:00 CURLING Winter O.G BEIJING Men Round Robin SESSION 29 CUR29 Switzerland - Italy

Telecronaca: Dario Puppo e Diana Gaspari



Telecronaca: Dario Puppo e Diana Gaspari ore 13:55 SPEED SKATING Winter O.G BEIJING SESSION 08 SSK08 PURSUIT TEAM 1/4F Men

Telecronaca: Luca Broggini e Sergio Anesi



Telecronaca: Luca Broggini e Sergio Anesi ore 14:00 ICE HOCKEY Winter O.G BEIJING Men GROUP STAGE IHO41 China - Canada

Telecronaca: Stefano Sala e Vitali Kutuzov



Telecronaca: Stefano Sala e Vitali Kutuzov ore 14:00 ICE HOCKEY Winter O.G BEIJING Men GROUP STAGE IHO42 United States - Germany

Telecronaca: Giorgio Prando e Giacomo Nicolodi



Telecronaca: Giorgio Prando e Giacomo Nicolodi ore 14:51 SPEED SKATING Winter O.G BEIJING SESSION 08 SSK08 500m Women

Telecronaca: Luca Broggini e Sergio Anesi

PALINSESTO EUROSPORT 1 - TUTTI GLI SPORT

ore 02:00 Curling: Men's Round Robin Norway v Sweden (diretta)

ore 03:15 Alpine Skiing: Men's Giant Slalom Run 1 (diretta)

ore 06:45 Alpine Skiing: Men's Giant Slalom Run 2 (diretta)

ore 08:00 Cross-Country Skiing: Men's 4x10km Relay (diretta)

ore 09:55 Biathlon: Women's 10km Pursuit (diretta)

ore 11:45 Biathlon: Men's 12.5km Pursuit (diretta)

ore 12:35 Short Track Speed Skating: Day 5 (diretta)

ore 14:00 Speed Skating: Men's Team Pursuit and Women's 500m (diretta)

ore 15:55 Ice Hockey M: USA v Germany (diretta)

PALINSESTO EUROSPORT 2 - TUTTI GLI SPORT

ore 03:00 Freestyle Skiing: Women's Slopestyle Qualifying (diretta)

ore 05:00 Ice Hockey M: Slovakia v Latvia (diretta)

ore 07:25 Curling W: Denmark v Great Britain (diretta)

ore 10:00 Ice Hockey M: Finland v Sweden (diretta)

ore 11:55 Freestyle Skiing: Women's Aerials Qualifying (diretta)

ore 14:00 Ice Hockey M: Canada v China (diretta)

PALINSESTO EUROSPORT 3 - HOCKEY

ore 05:00 Ice Hockey M: Slovakia v Latvia (diretta)

ore 09:30 Ice Hockey M: Finland v Sweden (diretta)

ore 12:00 Short Track Speed Skating: Day 5 (diretta)

ore 14:00 Speed Skating: Men's Team Pursuit Quarter-Finals (diretta)

PALINSESTO EUROSPORT 4 - SPORT DEL GHIACCIO

ore 12:00 Short Track Speed Skating Day 5 (diretta)

ore 14:00 Speed Skating: Men's Team Pursuit Quarter-Finals (diretta)

PALINSESTO EUROSPORT 5 - CURLING

ore 02:00 Curling M: Una partita (diretta)

ore 07:00 Curling W: Danmark v Great Britain (diretta)

ore 13:00 Curling M: Danmark v Great Britain (diretta)



LE OLIMPIADI IN 4K IN ESCLUSIVA SU TIMVISION

Su TimVision i Giochi Olimpici di Pechino 2022 si vedono anche su un canale dedicato, in 4K. Tutta la programmazione dei Giochi Olimpici sarà disponibile su TimVision grazie a Eurosport Player.



Inoltre, tutti i clienti abbonati Eurosport in possesso del TimVision Box, avranno in esclusiva il canale in 4K, per un un’esperienza visiva unica delle migliori gare della manifestazione, disponibile alla posizione 1410 del TimVision Box. Con oltre 1200 ore live, trasmesse nei 19 giorni di competizione, l’esperienza su TimVision sarà unica. Sono infatti previsti fino a 6 canali in contemporanea dedicati a tutte le 15 discipline e a tutti i 109 eventi previsti.



Eurosport Player è incluso 12 mesi per tutti i nuovi clienti TimVision per non perdere neanche un istante dei Giochi, il meglio del tennis con tre Slam in esclusiva, il ciclismo con i Grandi Giri, tutte le gare della LBA di basket e molto altro.



TimVision è la principale piattaforma streaming per l’intrattenimento e lo sport. Grazie alla sua strategia di aggregatore offre i migliori contenuti premium forte dei tanti accordi di distribuzione e collaborazione siglati con numerosi partner (Disney+, Netflix, DAZN, Prime Video, Mediaset, Discovery+, Eurosport, Turner, Viacom CBS, Chili e VatiVision), alle produzioni originali e ai grandi film e serie TV in anteprima.



Il TimVision Box utilizza la modalità di fruizione di contenuti live Multicast, tecnologia che consente di distribuire in streaming eventi live di grande popolarità, migliorando la qualità della diretta e ottimizzando l’utilizzo delle risorse di rete.



Inoltre, il modem ‘WiFi Serie A TIM’ e il TimVision Box garantiscono allo spettatore un’esperienza unica per seguire il meglio dell’intrattenimento e degli eventi sportivi in casa. Il WiFi certificato dai tecnici TIM assicura infine la copertura ottimale in tutta la casa.

PALINSESTO EUROSPORT 4K - TUTTI GLI SPORT | ESCLUSIVA TIMVISION [canale 1410 TIMBOX]

ore 03:15 Sci alpino Slalom gigante | Run 1 Uomini (diretta)

ore 06:45 Sci alpino Slalom gigante | Run 2 Uomini (diretta)

ore 09:00 Sci di fondo RELAY 4X10KM Uomini (diretta)

ore 09:55 Biathlon Pursuit Donne (diretta)

ore 11:45 Biathlon Pursuit Uomini (diretta)

LE OLIMPIADI IN CHIARO SU RAI 2

Aggiornamenti in diretta da tutti i campi di gara

Curling - dal National Aquatics Center in PECHINO [Cina]

Telecronaca: Federico Calcagno, Angela Romei, Stefano Rizzato



- dal National Aquatics Center in PECHINO [Cina] Telecronaca: Federico Calcagno, Angela Romei, Stefano Rizzato Bob - dal Sliding Centre in YANQING [Cina]

Telecronaca: Luca Di Bella, Claudio Cavosi, Simone Benzoni



- dal Sliding Centre in YANQING [Cina] Telecronaca: Luca Di Bella, Claudio Cavosi, Simone Benzoni Freestyle - dal Genting Snow Park in ZHANGJIAKOU [Cina]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi, Federico De Albertis, Gianluca Gafforio



- dal Genting Snow Park in ZHANGJIAKOU [Cina] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi, Federico De Albertis, Gianluca Gafforio Sci Alpino - dal Alpine Centre in YANQING [Cina]

Telecronaca: Davide Labate, Massimiliano Blardone, Ettore Giovannelli



- dal Alpine Centre in YANQING [Cina] Telecronaca: Davide Labate, Massimiliano Blardone, Ettore Giovannelli Hockey - dal National Indoor St. in Pechino [Cina]

Telecronaca: Stefano Bizzotto, Martin Pavlu, Stefano Rizzato



- dal National Indoor St. in Pechino [Cina] Telecronaca: Stefano Bizzotto, Martin Pavlu, Stefano Rizzato Sci di Fondo - dal Cross Country Centre in ZHANGJIAKOU [Cina]

Telecronaca: Franco Bragagna, Marco Selle, Gianluca Gafforio



- dal Cross Country Centre in ZHANGJIAKOU [Cina] Telecronaca: Franco Bragagna, Marco Selle, Gianluca Gafforio Biathlon - dal Biathlon Centre in ZHANGJIAKOU [Cina]

Telecronaca: Luca Di Bella, Giuseppe Piller Cottrer, Gianluca Gafforio



- dal Biathlon Centre in ZHANGJIAKOU [Cina] Telecronaca: Luca Di Bella, Giuseppe Piller Cottrer, Gianluca Gafforio Short Track - dal Capital Indoor Skating in Pechino [Cina]

Telecronaca: Stefano Bizzotto, Stefano Dotti, Stefano Rizzato



- dal Capital Indoor Skating in Pechino [Cina] Telecronaca: Stefano Bizzotto, Stefano Dotti, Stefano Rizzato Pattinaggio Velocità - dal Nat. Speed Skating Oval in Pechino [Cina]

Telecronaca: Stefano Bizzotto, Francesco Anesi, Stefano Rizzato

PALINSESTO CANALI TV

ore 02:00 - RAIDUE HD:

Giochi Olimpici 2022 - Diretta Gare (diretta)

da Pechino [Cina]

Questi i principali appuntamenti trasmessi:

ore 02:05 CURLING Fase a gruppi maschile – ITALIA-R.O.C.

ore 02:30 BOB Singolo femminile 1ª manche

ore 03:00 FREESTYLE Feeski femminile – Slopestyle qualificazioni

ore 03:15 SCI ALPINO Slalom Gigante Maschile - 1ª manche

ore 04:00 BOB Singolo femminile 2ª manche

ore 06:45 SCI ALPINO Slalom Gigante Maschile - 2ª manche

ore 08:00 SCI DI FONDO 4 x 10 km staffetta maschile

ore 09:45 - RAISPORT+ HD

Giochi Olimpici 2022 - Diretta Gare (diretta)

da Pechino [Cina]



Questi i prìncipali appuntamenti trasmessi:

ore 10:00 BIATHLON 10 km inseguimento femminile

ore 11:45 BIATHLON 12.5 km inseguimento maschile

ore 12:00 SHORT TRACK 500 mt maschile - quarti

ore 12:35 SHORT TRACK 3000 mt femminile – finale B

ore 13:05 CURLING Fase a gruppi maschile – SVIZZERA - ITALIA

ore 14:00 PATTINAGGIO VELOCITA’ Inseguimento a squadre maschile - quarti

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Magazine - Cerchi Azzurri (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alessandra D'Angiò

APPROFONDIMENTI QUOTIDIANI SU SKY SPORT 24

Le Olimpiadi invernali- che si svolgeranno a Pechino dal 4 al 20 febbraio- saranno raccontate anche su Sky Sport 24 con tre spazi di approfondimento giornalieri: il primo alle ore 13.00-all’interno del Calcio è servito, poi alle 15.30 e alle 18.30.

Da venerdì 8 Febbraio, sul canale 200 di Sky, tutti gli aggiornamenti grazie all’inviato in Cina, Riccardo Re, mentre a Livigno -che alle Olimpiadi del 2026 ospiterà le gare di freestyle e snowboard- ci sarà Francesca Piantanida. Nello studio di Milano, allestito al 47esimo piano della Torre Allianz di City Life, padrona di casa sarà Eleonora Cottarelli che avrà al suo fianco, a rotazione, Giovanni Bruno, Carlo Vanzini, Francesco Pierantozzi, Elisa Calcamuggi, oltre a tanti ospiti, tra cui Laura Pirovano, componente della nazionale di sci alpino.

L’approfondimento, “Milano-Cortina via Pechino” vuole essere una sorta di ponte tra questa Olimpiade e quella tutta italiana, in arrivo tra quattro anni. Inoltre, durante il periodo olimpico, ci sarà un’edizione live del tg sportivo dalle ore 10 alle 10.30 per tutti gli aggiornamenti su quanto accaduto nella notte olimpica, oltre ad un focus olimpico in ogni edizione.

Copertura giornaliera anche sul sito skysport.it con una sezione dedicata ed un live blog per seguire tutte le gare, oltre a fotogallery, approfondimenti e focus su tutti i medagliati azzurri. Inoltre, calendario, risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale.



I canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, quasi interamente dedicati ai Giochi nei 19 giorni di evento, garantiranno complessivamente oltre 300 ore di diretta con il meglio della competizione e saranno disponibili su Sky in HD, ai canali 210 e 211, e anche in mobilità su Sky Go, in streaming su NOW.

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog