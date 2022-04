Serie A 2021 - 2022, anticipi e posticipi 33, 34 Giornata (+ Recuperi) diretta tv DAZN e Sky Sport

La Lega serie A ha comunicato gli orari delle partite della prossima giornata di serie A e anche dei recuperi delle partite non disputate a causa del covid. Si tratta di Udinsese-Salernitana, valida per la 19^giornata del girone d'andata, e di altri 4 match non disputati invece nella prima giornata di ritorno all'Epifania.

Ecco il programma completo e le partite da seguire in diretta su DAZN e Sky Sport.

SERIE A TIM 2021/2022 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE

14a GIORNATA RITORNO

15/04/2022 Venerdì 19.00 SPEZIA - INTER DAZN + SKY

+ 15/04/2022 Venerdì 21.00 MILAN - GENOA ESCLUSIVA DAZN

16/04/2022 Sabato 12.30 CAGLIARI - SASSUOLO DAZN + SKY

+ 16/04/2022 Sabato 14.30 SAMPDORIA - SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

16/04/2022 Sabato 14.30 UDINESE - EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

16/04/2022 Sabato 16.30 FIORENTINA - VENEZIA ESCLUSIVA DAZN

16/04/2022 Sabato 18.30 JUVENTUS - BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

16/04/2022 Sabato 20.45 LAZIO - TORINO DAZN + SKY

+ 18/04/2022 Lunedì 19.00 NAPOLI - ROMA ESCLUSIVA DAZN

18/04/2022 Lunedì 21.00 ATALANTA - HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

RECUPERO 19a GIORNATA ANDATA

20/04/2022 Mercoledi 18.45 UDINESE - SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

15a GIORNATA RITORNO

23/04/2022 Sabato 15.00 TORINO - SPEZIA ESCLUSIVA DAZN

23/04/2022 Sabato 15.00 VENEZIA - ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

23/04/2022 Sabato 18.00 INTER - ROMA ESCLUSIVA DAZN

23/04/2022 Sabato 20.45 HELLAS VERONA - SAMPDORIA DAZN + SKY

+ 24/04/2022 Domenica 12.30 SALERNITANA - FIORENTINA DAZN + SKY

+ 24/04/2022 Domenica 15.00 BOLOGNA - UDINESE ESCLUSIVA DAZN

24/04/2022 Domenica 15.00 EMPOLI - NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

24/04/2022 Domenica 18.00 GENOA - CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

24/04/2022 Domenica 20.45 LAZIO - MILAN ESCLUSIVA DAZN

25/04/2022 Lunedì 20.45 SASSUOLO - JUVENTUS DAZN + SKY

RECUPERO 1a GIORNATA RITORNO