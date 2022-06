Serie C, Finale Playoff Andata, Padova - Palermo (diretta Sky Sport, RaiPlay, Eleven Sports)

Stasera a Padova, ore 21, si disputa (diretta Sky Sport Calcio, Rai Play ed Eleven Sports) l’andata della finale playoff del campionato di Lega Pro che assegnerà l’ultimo posto in B. Arbitro del match sarà Gualtieri di Asti, guardalinee Cavallina e Bahri, IV Tremolada, Var Di Paolo, Avar Meli. Sulle panchine si sfideranno due mister di valore come Oddo e Baldini, in campo il duello sarà tra attaccanti di grande forza: i biancorossi Chiricò-Ronaldo e Ceravolo contro i rosanero Brunori-Soleri e Valente. Migliori realizzatori sono Chiricò con 13 centri e Brunori con 28.

La “Finale” dei Play Off del Campionato Serie C 2021-2022 sarà disputata in gare di andata e ritorno. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore. La società vincitrice la “Finale” acquisirà il titolo per l’ammissione al Campionato di Serie B 2022/23

Il Padova arriva a questa finale dopo aver superato in semifinale il Catanzaro, mentre il Palermo ha avuto la meglio sul Feralpisalò. La gara di ritorno, domenica 12 giugno, allo Stadio Barbera del capoluogo siciliano, sempre alle ore 21. La vincente di questa finale si aggiungerà alle altre tre formazioni che hanno conquista la B dopo aver vinto i rispettivi gironi, Modena, Bari e Sudtirol.

I NUMERI DELLA SFIDA - Sarà il 54esimo (e al ritorno il 55esimo) confronto tra Padova e Palermo. In Veneto nella storia si contano 27 match, con 17 vittorie del Padova, 7 pareggi e 3 affermazioni del Palermo. Sono 50 le reti segnate dai biancoscudati, 25 dai siciliani. Il primo Padova-Palermo fu il 3-1 dell'annata 1930/31 in B, l'ultimo Padova-Palermo è stato invece 1'1-3 della B 2018/19. Reti in quell'occasione di Bonazzoli; Trajkovski - l'attaccante macedone che ha eliminato dalle playoff mondiali l'Italia, match giocato proprio a Palermo -, Rajkovic e Nestorovski. Il Palermo ha vinto anche il penultimo match disputato a Padova: 0-3 nella B 2013/14 con centri di Di Gennaro e Hernandez (doppietta). Ben 9 delle sfide a Padova si sono disputate in A: dal 1932/33 al 1961/62 inclusi, con score di 7 affermazioni biancorosse e 2 pari (ospiti mai vittoriosi).



Primo incrocio in panchina fra i due tecnici Massimo Oddo e Silvio Baldini. Seconda volta che Oddo sfida il Palermo: nella A 2016/17, quando guidava il Pescara, pareggiò 1-1 al "Barbera". Terza volta, invece, che Baldini affronta il Padova: per il mister - allora al ChievoVerona - nella B 1997/98 pareggio 1-1 a "casa Baldini" e ko 3-2 a Padova. (Super) sfida nella (super) sfida. Nei playoff con la nuova formula il capocannoniere è Rocco Costantino (attualmente al Monterosi) con 8 reti. A 7 c'è però Matteo Brunori del Palermo e a 6 Cosimo Chiricò del Padova. Entrambi sono stati i trascinatori delle proprie squadre, decisivi anche in semifinale. L'attaccante del Palermo Nicola Valente è primatista delle presenze nei playoff dell'era moderna: 20 gettoni, di cui 4 con la Samb 2017/18, 6 con la Carrarese 2018/19 e 2019/20,10 con il Palermo nell'ultimo biennio.Palermo imbattuto da 15 incontri, di cui 10 vinti e 5 pareggiati: ultimo stop a Francavilla Fontana contro la Virtus, 2-1 in data 26 febbraio scorso. I rosanero vanno in rete da 22 partite consecutive, con totale di 50 marcature.

Il Padova crede nel double: in 11 casi (uno rosanero) dal 1972/73 a oggi, anno in cui venne varata la Coppa Italia di Lega Pro, la vincitrice del trofeo è stata promossa nella stessa stagione. I biancoscudati l'hanno conquistato lo scorso 6 aprile, superando il Siidtirol. Hanno fatto sinora l'accoppiata Lecce 1975/76, Udinese 1977/78, Monza 1987/88, Cagliari 1988/89, Lucchese 1989/90, il Palermo 1992/93, Empoli 1995/96, Cesena 2003/04, Spezia 2011/12, Latina 2012/13 e Venezia 2017/18.

Ci saranno ben tre possibilità di scelta per la visione questo importantissimo evento:

SKY SPORT - Domenica 5 giugno , appuntamento su Sky con i Playoff della Fase Nazionale del campionato italiano di calcio di Serie C 2021/2022 , validi per la promozione in Serie B. La fase è arrivata, ormai, alla sua conclusione e lo farà con la finale che deciderà chi tra Padova e Palermo giocherà il prossimo nella categoria superiore. Si gioca con la formula andata e ritorno e il primo match è in programma allo Stadio Euganeo della città veneta, con calcio d’inizio alle ore 21 , in diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Gianluca Di Marzio , commento Nando Orsi , bordocampo Marina Presello





, appuntamento su Sky con i della del campionato italiano di calcio di , validi per la promozione in Serie B. La fase è arrivata, ormai, alla sua conclusione e lo farà con la che deciderà chi tra e giocherà il prossimo nella categoria superiore. Si gioca con la formula andata e ritorno e il primo match è in programma allo Stadio della città veneta, con calcio d’inizio alle , in su e in . Telecronaca Gianluca , commento Nando , bordocampo Marina RAIPLAY - Domenica 5 Giugno la sfida di andata dei playoff della Serie C sarà visibile in chiaro sulla piattaforma Rai Play [GUARDA LA DIRETTA] dalle ore 20:50 dallo stadio " Euganeo " di Padova con la telecronaca di Giuseppe Galati e il commento tecnico di Andrea Mantovani . A bordocampo le interviste di Lucio Michieli . RaiPlay non è un canale televisivo, ma la piattaforma di streaming video gratuita della Rai che puoi vedere dal tuo Computer, Tablet, Smartphone e Smart TV connessa ad internet. Accedere a RaiPlay è molto semplice. È sufficiente una connessione internet e potrai vedere RaiPlay andando sul sito www.raiplay.it Oppure scarica l’app per vedere RaiPlay direttamente sulla tua Smart Tv, Smartphone o Tablet. La gara Padova-Palermo sarà poi proposta in semi-differita integrale su Rai Sport + HD , canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle ore 22.





- la sfida di andata dei playoff della Serie C sarà visibile in chiaro sulla piattaforma dalle ore 20:50 dallo stadio " " di con la telecronaca di Giuseppe e il commento tecnico di Andrea . A bordocampo le interviste di Lucio . non è un canale televisivo, ma la piattaforma di streaming video gratuita della Rai che puoi vedere dal tuo Computer, Tablet, Smartphone e Smart TV connessa ad internet. Accedere a è molto semplice. È sufficiente una connessione internet e potrai vedere RaiPlay andando sul sito Oppure scarica l’app per vedere RaiPlay direttamente sulla tua Smart Tv, Smartphone o Tablet. La gara sarà poi proposta in semi-differita integrale su , canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle ore 22. ELEVEN SPORTS - Ampia copertura tecnica e giornalistica sulla piattaforma streaming Eleven Sports per la doppia finalissima dei playoff di Serie C. Il "match of the week" tra Padova e Palermo. Si comincia domenica 5 Giugno con il match di andata raccontato dalla voce di Dimitri Canello, con il commento tecnico di Valerio Anastasi, a bordocampo spazio a Andrea Gardina. Collegamento con lo stadio "Euganeo" di Padova a partire dalle 20:30 per il prepartita direttamente dal campo con Giulia Stronati e Danilo Sorrentino, al termine della gara post-partita con le interviste ai protagonisti.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog