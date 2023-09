La Serie A2 di Basket Old Wild West 2023/2024 in chiaro su Rai Sport HD

Lega Nazionale Pallacanestro ha il piacere di comunicare la stipula dell’accordo con RAI. Che ne acquisisce i diritti per la trasmissione in esclusiva lineare free. Le gare del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023/2024 saranno ospitate dal canale RaiSport HD, numero 58 della piattaforma digitale terrestre. La gara selezionata sarà inoltre visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play; ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana.

IACOPO VOLPI, direttore RaiSport:

“La RAI torna a seguire un campionato nazionale di basket, ma non ha mai lasciato la pallacanestro, come dimostra lo spazio dedicato alla lunga stagione delle Nazionali, maschile e femminile: dalle qualificazioni mondiali di novembre e febbraio fino agli Europei di giugno e alla World Cup che si è conclusa pochi giorni fa. Il nostro impegno sul campionato di punta di Lega Nazionale Pallacanestro – la Serie A2 – è un riconoscimento ai progressi compiuti da un torneo che è nobilitato da presenze importanti, raccoglie buoni risultati in termini di spettatori nei palazzetti e promette match coinvolgenti. Anche perché ha saputo mantenere il giusto equilibrio in campo tra presenze italiane e straniere. Per noi è un ritorno a un passato non troppo lontano, alle sfide dell’allora Legadue che abbiamo seguito con costanza e puntualità. Alcuni protagonisti di allora li ritroviamo anche adesso in prima linea: città, sponsor, dirigenti, allenatori e giocatori che, insieme ai tanti nomi nuovi che la Serie A2 propone, meritano una ribalta come solo la RAI e Raisport possono offrire”.

FRANCESCO MAIORANA presidente Lega Nazionale Pallacanestro:

“Per il nostro movimento l’accordo raggiunto con la RAI ha una valenza estremamente importante, in quanto ci permette di portare lo spettacolo del campionato di Serie A2, in chiaro, nelle case degli italiani. E, conseguentemente, allargare ulteriormente la platea degli spettatori, in aggiunta agli abbonati alla nostra piattaforma streaming LNP PASS. Il nostro, per antonomasia, è il campionato degli italiani. Avere l’onore che le nostre partite vengano trasmesse sul canale RAISPORT, il canale sportivo dell’Emittente di Stato, ne suggella ancora di più tale definizione. Per noi di LNP è motivo di orgoglio, così come siamo pienamente coscienti di dover produrre, tutti assieme, noi e le Società, il massimo sforzo per meritarci, con la qualità del nostro prodotto, questa grande vetrina. Siamo certi che questo connubio appassionerà ancora più persone al meraviglioso spettacolo della pallacanestro LNP, e sarà così un successo sia per noi che per la RAI, che ha scelto convintamente il nostro format sportivo”.

Stefano Valenti, responsabile Comunicazione di LNP, ha presentato l’offerta televisiva di Lega, con la grande novità rappresentata dall’accordo con RAI:

«Ci siamo ripresentati alla RAI per come siamo; il campionato degli italiani, un torneo equilibrato, competitivo, imprevedibile, con tante piazze importanti, che attraggono pubblico e interesse. Questo è un campionato con dei valori, che siamo contenti che la RAI abbia sposato. Abbiamo trovato grandissima disponibilità da parte dell’ente pubblico, non dobbiamo dimenticare che siamo l’unico secondo campionato nazionale presente in RAI quest’anno. Ringrazio l’Ufficio Acquisizioni, RaiSport, l’Ufficio Palinsesti e Rai Pubblicità, dovremo fare un grande lavoro assieme con le Società per creare il prodotto che la RAI si attende. In questa sede mi piace ricordare un collega come Franco Lauro, che si è speso tanto per la pallacanestro in RAI, e che mi ha portato dentro il mondo dell’Auditel, che ha dinamiche importanti da considerare. Una gara di A2 trasmessa dalla RAI dovrà essere per i Club la festa della pallacanestro, che non deve limitarsi al campo”. “Le gare trasmesse avranno cadenza quindicinale. Essere sull’unico canale sportivo RAI vuol dire competere per uno spazio con discipline che portano medaglie o Nazionali in campo per l’Italia. Nei soli primi tre mesi, Coppa del Mondo di rugby, ATP Finals e Davis di tennis, Coppa del mondo di sci in Nordamerica, i massimi campionati di volley, meeting di nuoto. Noi siamo tra questi giganti, ma schieriamo i nostri, e sarà fondamentale che l’appassionato veda le nostre partite. LNP ha offerto ai Club la migliore vetrina possibile, facciamo vedere quanto valiamo. Dopo le prime quattro gare, delle quali tre domenicali serali, lo spazio per la A2 sarà prevalentemente quello del venerdì sera alle 20.45. Per un prime-time già apprezzato in passato dalle Società. Al grande appassionato di basket, che vuole seguire tutto il campionato, abbiniamo la nostra offerta streaming».

LA PRIMA DIRETTA: GRUPPO MASCIO TREVIGLIO-WEGREENIT MILANO - In concomitanza con l’inizio del campionato le telecamere RAI si accenderanno domenica sera, 1° ottobre, dal PalaFacchetti di Treviglio, per uno dei tanti derby lombardi. Che mette a confronto Gruppo Mascio Treviglio e Wegreenit Urania Milano. Collegamento dalle ore 20.30, palla a due alle 20.45, con telecronaca di Edi Dembinski, una delle voci delle dirette assieme a Maurizio Fanelli, e commento tecnico di Sandro De Pol.