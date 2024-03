Ascolti 27a Giornata Serie A 2023/24 DAZN, nuovo record stagionale complessivo

La 27esima giornata Serie A TIM segna un nuovo record stagionale di ascolti su DAZN: quasi 7 milioni gli appassionati incollati allo schermo dei propri device per vivere le emozioni della giornata appena archiviata con successo del massimo campionato italiano che ha visto l'Inter confermarsi in vetta alla classifica.

Continua a essere positiva la risposta dei tifosi calcio su DAZN. Con 6.873.841 spettatori, il match day appena conclusosi sale al primo posto della classifica dei più visti della stagione 23/24, scalzando così l'undicesima e la diciannovesima giornata che avevano visto collegate, rispettivamente, 6.699.438 e 6.552.798 persone.

Il big match tra Napoli e Juventus, che ha visto la squadra di Francesco Calzona superare al Maradona i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimio Ambrosini entra nella top 5 delle partite più viste del campionato in corso su DAZN con 1.974.209 spettatori. Lo scontro diretto di domenica scorsa supera la partita d'andata dell’8 dicembre scorso che aveva fatto registrare una audience di 1.908.333.

Ottima copertura, infine, anche per l'anticipo del venerdì tra Lazio e Milan con la telecronca di Dario Mastroianni e Andrea Stramaccioni, terminato con il trionfo dei rossoneri: collegati 1.219.640 spettatori.

Le emozioni della Serie A TIM tornano, in esclusiva su DAZN, per la 28esima giornata di campionato, in programma a partire da venerdì 8 marzo. Nella giornata di sabato alle 18.00 Bologna-Inter, lo scontro tra le due squadre più in salute del nostro campionato, mentre domenica alle 15.00 il Milan ospiterà l’Empoli e alle 18.00 la Juventus sfiderà l’Atalanta.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).

Venerdì 01/03/24 20:47 – 22:42* LAZIO – MILAN 1.219.640** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 02/03/24 15:00 – 16:53* UDINESE – SALERNITANA 252.948** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 02/03/24 18:00 – 19:58* MONZA – ROMA 729.962** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 02/03/24 20:46 – 22:48* TORINO – FIORENTINA 347.151**

Domenica 03/03/24 12:30 – 14:27* VERONA – SASSUOLO 250.381**

Domenica 03/03/24 15:00 – 16:57* EMPOLI – CAGLIARI 176.853** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 03/03/24 15:01 – 16:59* FROSINONE – LECCE 135.944** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 03/03/24 15:00 – 16:59* ZONA DAZN 212.078** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 03/03/24 18:00 – 19:49* ATALANTA – BOLOGNA 763.153** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 03/03/24 20:45 – 22:38* NAPOLI – JUVENTUS 1.974.209** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 04/03/24 20:47 – 22:42* INTER – GENOA 811.552**

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device

I TOP MATCH DELLA STAGIONE 2023/24 PIU' VISTI SU DAZN