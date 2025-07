Mondiale per Club FIFA Finale 2025, Chelsea - PSG diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5

La finale della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 si preannuncia come un evento di portata storica, con il Chelsea e il Paris Saint-Germain che si affronteranno al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, USA, domenica 13 luglio 2025 alle 21:00 (diretta gratuita su DAZN, in chiaro su Canale 5). Questa partita rappresenta un "momento storico" in quanto sarà la prima finale in un grande torneo internazionale tra una squadra inglese e una francese. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha già dichiarato questo Mondiale per Club come un "enorme successo", affermando che è "la competizione di club di maggior successo al mondo", avendo generato quasi 2,1 miliardi di dollari in entrate, con una media di 33 milioni di dollari per partita.

Il Percorso e lo Stato di Forma delle Squadre

Entrambe le squadre arrivano a questa finale dopo stagioni di grande successo e un percorso impressionante nel torneo.

Paris Saint-Germain: La Macchina da Gol e la Ricerca del "Poker" - Il Paris Saint-Germain è considerato il "favorito assoluto per la vittoria finale". La squadra di Luis Enrique ha mantenuto un ritmo altissimo per tutta la stagione e ha dimostrato la sua forza nel Mondiale per Club, segnando 16 gol nel torneo, un record assoluto in una singola stagione nella storia della competizione. Hanno concesso un solo gol, subito dal Botafogo. Il PSG ha vinto le ultime cinque partite a eliminazione diretta con un punteggio complessivo di 18-0, di cui 10-0 in questa fase della Coppa del Mondo per Club FIFA. Le loro vittorie includono un "rotondissimo poker" sul Real Madrid in semifinale (4-0), un altro 4-0 sull'Atletico Madrid, e un 5-0 sull'Inter nella finale di UEFA Champions League. Luis Enrique ha sottolineato che la squadra sta arrivando all'ultima partita della stagione "con un ottimo feeling, dopo un ottimo anno" ed è "importante finire questa stagione storica nel migliore dei modi possibili".

Il PSG è vicino a un "eccezionale" "poker di trofei", avendo già vinto Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions e UEFA Champions League nella stagione 2024-2025. Questa sarà l'ottava partita del PSG contro squadre inglesi dall'inizio del 2025, dopo cinque vittorie e due sconfitte in Champions League contro club d'oltremanica quest'anno. Potrebbero diventare la terza squadra non britannica a giocare otto partite contro squadre inglesi in un singolo anno solare, dopo Reggiana (1978) e Bayer Leverkusen (2002).

Giocatori Chiave del PSG:

Ousmane Dembélé ha avuto un impatto immediato, segnando un gol e fornendo un assist nella semifinale contro il Real Madrid alla sua prima partita da titolare nel torneo. Da inizio 2025, ha contribuito a 30 gol (22 gol + 8 assist) in 23 partite da titolare in tutte le competizioni. Con 35 gol in tutte le competizioni in questa stagione, è tra i migliori marcatori nella storia del club. Dembélé ha dichiarato: "Volevamo vincere tutti i trofei e abbiamo l'opportunità di giocare una grande finale contro il Chelsea domenica" .

ha dimostrato la sua centralità nel gioco, completando almeno in cinque partite della . Bradley Barcola ha registrato 18 assist in questo anno solare, quattro in più rispetto a qualsiasi altro giocatore di una squadra dei Big-5 campionati europei , con una media di un assist ogni 129 minuti . Ha anche stabilito un nuovo record di 63 presenze per il club in una singola stagione.

Chelsea: La Confidenza nelle Finali e la Voglia di "Sorprendere" - Il Chelsea di Enzo Maresca, pur essendo considerato l'underdog, sogna una "storica vittoria nel Mondiale per Club" e un trionfo "insperato alla vigilia". I Blues hanno una notevole esperienza nelle finali, avendo vinto le ultime cinque finali internazionali (escluse le Supercoppe) dal 2013 in avanti, inclusa la vittoria per 4-1 sul Real Betis nella finale di UEFA Conference League dello scorso maggio. L'ultima sconfitta del Chelsea in una finale internazionale risale alla loro prima partecipazione alla Coppa del Mondo per Club FIFA (0-1 contro il Corinthians nel 2012).

Il Chelsea ha mostrato una grande solidità difensiva in questo torneo, non subendo gol nel primo tempo nella Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 e registrando solo 0.85 Expected Goals contro nelle prime frazioni di gioco. In totale, hanno segnato 14 gol nel torneo, con gli ultimi 10 gol (autoreti escluse) segnati da nove giocatori diversi, a dimostrazione di una vasta distribuzione dei marcatori. La squadra arriva alla finale con grande fiducia, avendo vinto 13 delle ultime 15 partite in tutte le competizioni, qualificandosi per la Champions League e vincendo la Conference League.

Giocatori Chiave del Chelsea:

Enzo Fernández , campione del mondo con l'Argentina nel 2022, sa "cosa serve per diventare un campione del mondo" . Ha sottolineato che in finale è fondamentale giocare "molto concentrati" e non concedere spazi o occasioni all'avversario. Fernández è stato il giocatore con il maggior numero di assist nella Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 (tre) e ha fornito nove assist in tutte le competizioni da inizio 2025. È anche un leader affermato e capitano della squadra in assenza di Reece James . Sotto la guida di Maresca , si è evoluto in un centrocampista più avanzato, raggiungendo cifre record di nove gol e 18 assist in questa stagione.

ha segnato nelle ultime nove presenze da titolare, inclusa una doppietta al suo esordio da titolare con i in semifinale contro il . Cole Palmer ha creato nove occasioni da gol su azione nel torneo, tra i migliori, e ha completato tutti i 27 passaggi tentati in semifinale.

Dichiarazioni degli Allenatori e Aspetti Tattici

Enzo Maresca del Chelsea ha espresso il massimo rispetto per il PSG, definendola "la migliore squadra del mondo" e "molto completa". Tuttavia, ha ribadito che il Chelsea non cambierà il proprio stile di gioco, poiché "abbiamo il nostro stile e abbiamo mostrato come vogliamo fare le cose". Maresca prevede una "partita a scacchi". Ha anche fatto un appello ai tifosi per il loro sostegno, sottolineando che "la squadra merita tutta la fiducia". Per Maresca, il più grande successo della stagione è il cambiamento nella percezione del Chelsea: un anno fa si parlava solo della grande rosa, mentre ora "si parla del modo in cui vinciamo le partite".

Luis Enrique del PSG ha ricambiato i complimenti, elogiando Enzo Maresca come un allenatore che "lavora molto bene" e che gli piace "molto per le idee che propone", in particolare il suo approccio di costruzione dal basso e l'amore per giocatori con elevata qualità tecnica. Enrique ha riconosciuto che la partita sarà "difficile" perché le due squadre sono "simili nella maggior parte delle aree di gioco". Il suo obiettivo è "finire questa stagione storica nel migliore dei modi possibile" e "fare la storia".

Dal punto di vista tattico, il PSG cercherà di dominare il ritmo e il possesso palla, ma questo potrebbe esporli ai contropiedi del Chelsea. La battaglia a centrocampo, con Vitinha, Joao Neves e Fabian Ruiz per il PSG contro Caicedo ed Enzo Fernández per il Chelsea, sarà cruciale.

Il Contesto del Mondiale per Club FIFA 2025

Tra Critiche e Successo

Il nuovo formato della Coppa del Mondo per Club ha suscitato diverse critiche. Tra queste, il calendario congestionato che "costringe i club a un super lavoro fisico e mentale", come evidenziato da Klopp e dal sindacato dei calciatori. Anche la scelta degli USA come location ha comportato "conseguenze spiacevoli", come il caldo asfissiante, il rischio di condizioni climatiche estreme che hanno portato a sospensioni di partite, stadi a volte "semivuoti" e orari delle partite scomodi per il pubblico europeo (spesso alle 3 del mattino). Le polemiche sul fatto che il torneo sia "solo una questione di business" sono "assolutamente condivisibili".

Tuttavia, i sostenitori del torneo controbattono che un "Mondiale vero per club" era "l'evoluzione più logica e naturale" per lo sport più importante e popolare del pianeta. La componente economica è inevitabile nel mondo delle multinazionali, e la "valanga di soldi assicurata ai vari club fa felici tutti". Il torneo ha offerto un'opportunità unica per valutare le "qualità tecniche e il livello di organizzazione di gioco delle squadre di tutto il mondo", e per conoscere le tendenze tattiche dei club che lavorano tutto l'anno, a differenza delle Nazionali. Si prevede che le prossime edizioni, in paesi più "calcistici" e con condizioni climatiche e di fuso orario più consone, ne dimostreranno pienamente il successo.

L'Evento e il Coinvolgimento

La finale non sarà solo una partita di calcio. Per la prima volta in una competizione FIFA, ci sarà un Halftime Show, con protagonisti J Balvin, Doja Cat e Tems, che si esibiranno per replicare il successo del Super Bowl. L'evento ha anche una forte componente benefica: il FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo lanciato per raccogliere 100 milioni di dollari a sostegno dell'istruzione e dell'accesso al calcio per milioni di bambini nel mondo, con un dollaro devoluto al fondo per ogni biglietto venduto.

Il Gold Carpet pre-partita ha visto la presenza di numerose celebrità del mondo del calcio e non, tra cui leggende come Roberto Baggio, Gareth Bale, Andriy Shevchenko, Javier Zanetti, Kaká, David Trezeguet, Esteban Cambiasso e Jürgen Klinsmann, oltre al cantante J Balvin e l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani.

Domenica 13 luglio alle 21:00 (orario italiano), due giganti del calcio europeo, Chelsea FC e PSG, scenderanno in campo al MetLife Stadium di New York, New Jersey, per contendersi il titolo di campioni del mondo del Mondiale per Club FIFA 2025.

La finale si accenderà su DAZN, visibile anche gratuitamente, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e l’analisi tecnica di Massimo Ambrosini. A scaldare il clima prima e dopo il fischio, Federica Zille al timone insieme a tre grandi ex del calcio: Ciro Ferrara, Dario Marcolin e il “Profeta” Hernanes.

Da una parte Enzo Maresca, all’esordio in una finale internazionale con il Chelsea; dall’altra Luis Enrique, alla guida di un PSG che vuole finalmente conquistare un titolo che legittimi il suo status globale. Uno spettacolo imperdibile che promette di offrire agli appassionati di calcio un’esperienza senza precedenti, all’insegna dell’intrattenimento e della spettacolarità.

Per l'atto conclusivo di questa nuova competizione, durante l’intervallo, esordierà l'Halftime Show. Lo spettacolo, curato da Chris Martin dei Coldplay, vedrà protagonisti assoluti: dalla superstar globale J Balvin, affiancato dalla vincitrice di un GRAMMY e star multi-platino Doja Cat, e dalla cantautrice, compositrice e produttrice discografica nigeriana Tems.

Tutto pronto per l’atto conclusivo del Mondiale per Club FIFA 2025: domenica 13 luglio, alle 21.00, in diretta in chiaro su Canale 5, va in scena la finale “Chelsea-PSG”. La telecronaca della partita sarà affidata alla voce di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Dopo il match, ampio post-partita con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi, Cristian Panucci, Massimo Callegari, Graziano Cesari e Claudio Raimondi: analisi e collegamenti in diretta dallo stadio, per vivere ogni istante di questa notte mondiale. La sfida sarà visibile anche in live streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.

