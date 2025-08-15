Grande calcio in diretta 15 - 18 Agosto, ultime amichevoli e il ritorno dei campionati esteri

Manca soltanto una settimana all’inizio della Serie A e nel weekend torna il grande calcio per scaldare i motori, con gare di Coppa Italia, Coppa di Germania, Premier League, Liga, Ligue 1, MLS, Women’s Cup, Campionato Primavera, Eredivisie, amichevoli e Supercoppe. Il meglio dell’azione in diretta su Sky, NOW, DAZN, Sportitalia, Italia 1, 20, OneFootball e Apple TV.

Venerdì 15 agosto il calcio parte alle 18 con Empoli-Reggiana (Coppa Italia) in diretta su 20, mentre la Coppa di Germania propone Sonnenhoff Grossaspach-Bayer Leverkusen e Gutersloh-Union Berlino, entrambe su OneFootball. Sempre alle 18.30 su Italia 1 va in onda Sassuolo-Catanzaro (Coppa Italia), mentre alle 19 in Liga il Girona ospita il Rayo Vallecano in esclusiva su DAZN. La serata prosegue alle 20.45 con Lecce-Juve Stabia (Coppa Italia) su 20, Rennes-Marsiglia (Ligue 1) su Sky Sport Arena e NOW, Arminia Bielefeld-Werder Brema (Coppa di Germania) su OneFootball e Celtic-Falkirk (Coppa di Lega scozzese) su Como TV. Alle 21 riflettori sulla Premier League con Liverpool-Bournemouth su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW, mentre in Liga Villarreal-Oviedo è su DAZN e alle 21.15 Genoa-Vicenza (Coppa Italia) va su Italia 1.

Sabato 16 agosto inizia con Racing-Tigre (Campionato argentino) alle 2 su Sportitalia e Como TV, mentre alle 11 il Campionato Primavera propone Napoli-Cagliari su Sportitalia e Lazio-Genoa su Primavera TV. Alle 13 Pirmasens-Amburgo (Coppa di Germania) è su OneFootball, seguito alle 13.30 da Aston Villa-Newcastle (Premier League) su Sky Sport Calcio e NOW. Alle 15.30 la Coppa di Germania offre Hemelingen-Wolfsburg, Sandhausen-Lipsia ed Eintracht Norderstedt-St. Pauli su OneFootball. Alle 16 in Premier League vanno in scena Tottenham-Burnley su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW, Brighton-Fulham su Sky Sport Calcio e NOW, Sunderland-West Ham su Sky Sport Mix e NOW, mentre Zulte Waregem-Bruges (Campionato belga) è su DAZN. Alle 17 Roma-Neom (Amichevole) è su Sportitalia e Alaves-Levante (Liga) su DAZN. Alle 18 il 20 trasmette Venezia-Mantova (Coppa Italia), Sportitalia manda in onda Monza-Inter (Primavera) e Primavera TV segue Cesena-Bologna, mentre su OneFootball si giocano Energie Cottbus-Hannover e Lotte-Friburgo.

Alle 18.30 Como-Sudtirol (Coppa Italia) è su Italia 1, in contemporanea con Wolverhampton-Manchester City (Premier League) su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW. Alle 18.45 Como TV trasmette Excelsior-Feyenoord (Eredivisie) e Rangers-Alloa Athletic (Coppa di Lega scozzese). Alle 19 su Sky Sport Arena e NOW c’è Monaco-Le Havre (Ligue 1), mentre alle 19.30 Maiorca-Barcellona (Liga) è su DAZN. La serata prosegue alle 20 con Lazio-Atromitos (Amichevole) su DAZN e Juventus-Sassuolo (Primavera) su Sportitalia. Alle 20.30 Inter-Olympiacos (Amichevole) è su DAZN e NOVE, mentre Stoccarda-Bayern (Supercoppa di Germania) è su Sky Sport Max e NOW. Alle 20.45 il 20 propone Cagliari-Entella (Coppa Italia), DAZN trasmette Atalanta-Juventus (Amichevole) e Bologna-OFI Creta, e in Belgio Union SG-Standard Liegi è su DAZN. Alle 21 Lumezzane-Inter U23 (Coppa Italia Serie C) è su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW, mentre Rijeka-Dinamo Zagabria (Campionato croato) è su Como TV. Alle 21.15 Cremonese-Palermo (Coppa Italia) va su Italia 1, e alle 21.30 Valencia-Real Sociedad (Liga) e Estrela Amadora-Benfica (Campionato portoghese) sono su DAZN.

Domenica 17 agosto nella notte MLS alle 1.30 su Apple TV ci sono Montreal-DC United, Charlotte-Real Salt Lake, Inter Miami-LA Galaxy, New England Revolution-Los Angeles FC, New York Red Bulls-Philadelphia, Orlando City-Sporting KC e Toronto-Columbus Crew, mentre su Sportitalia e Como TV va in onda Velez Sarsfield-Independiente. Alle 2.30 Apple TV propone Austin-Dallas, Chicago Fire-St. Louis e Minnesota-Seattle Sounders, seguite alle 3.30 da Colorado Rapids-Atlanta United e alle 4.30 da Portland Timbers-Cincinnati. Alle 11 Lecce-Milan (Primavera) è su Sportitalia e Frosinone-Cremonese (Primavera) su Primavera TV. Alle 12.15 Go Ahead Eagles-Ajax (Eredivisie) è su Como TV, mentre alle 13 Engers-Eintracht Francoforte (Coppa di Germania) è su OneFootball. Alle 14.30 Twente-PSV (Eredivisie) va su Como TV, mentre alle 15 la Premier League offre Chelsea-Crystal Palace su Sky Sport Calcio e NOW e Nottingham Forest-Brentford su Sky Sport Max e NOW; alle 15.30 OneFootball segue Jahn Regensburg-Colonia, Atlas-Borussia Monchengladbach e Lokomotiv Lipsia-Schalke 04.

Alle 17 Celta-Getafe (Liga) è su DAZN, mentre su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW va la finale 3°/4° posto della Women’s Cup. Alle 17.30 Manchester United-Arsenal (Premier League) è su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW. Alle 18 il 20 propone Monza-Frosinone (Coppa Italia), Sky Sport 251 e NOW trasmettono Ravenna-Cittadella (Coppa Italia Serie C) e OneFootball segue Hallescher-Augsburg, Ulm-Elversberg, Preussen Munster-Hertha Berlino e Dinamo Dresda-Mainz. Alle 18.30 su Italia 1 c’è Parma-Pescara (Coppa Italia), seguito alle 19 da Fiorentina-Torino (Primavera) su Sportitalia e Athletic-Siviglia (Liga) su DAZN. In serata alle 20 su Sky Sport Calcio e NOW c’è la finale della Women’s Cup, mentre alle 20.45 il 20 propone Cesena-Pisa, Sky Sport Mix e NOW trasmettono Nantes-PSG, OneFootball manda in onda Rot Weiss Essen-Borussia Dortmund e Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW propongono Crotone-Catania (Coppa Italia Serie C). Como TV segue Hajduk-Slaven Belupo (Campionato croato), Canale 5 manda in onda Milan-Bari (Coppa Italia) alle 21.15 e alle 21.30 DAZN trasmette Espanyol-Atletico Madrid (Liga) e Sporting-Arouca (Campionato portoghese). La giornata si chiude alle 23 con New York City-Nashville (MLS) su Apple TV e alle 23.30 con River Plate-Godoy Cruz (Campionato argentino) su Sportitalia e Como TV.

Lunedì 18 agosto Apple TV apre all’1 con SJ Earthquakes-San Diego (MLS), seguito all’1.30 da Independiente Rivadavia-Boca Juniors (Campionato argentino) su Sportitalia e Como TV, e alle 3 da Vancouver Whitecaps-Houston Dynamo (MLS). Nel pomeriggio alle 16.30 Parma-Roma (Primavera) è su Sportitalia, alle 19 c’è Atalanta-Verona (Primavera) su Sportitalia e Sporting Gijon-Cordoba (Segunda Division) su DAZN. La giornata si chiude alle 21 con Leeds-Everton (Premier League) su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW, Elche-Betis (Liga) su DAZN e alle 21.15 Gil Vicente-Porto (Campionato portoghese) su DAZN.