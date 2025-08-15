Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Grande calcio in diretta 15 - 18 Agosto, ultime amichevoli e il ritorno dei campionati esteri

venerdì, 15 agosto 2025 | Ore: 16:56

Manca soltanto una settimana all’inizio della Serie A e nel weekend torna il grande calcio per scaldare i motori, con gare di Coppa Italia, Coppa di Germania, Premier League, Liga, Ligue 1, MLS, Women’s Cup, Campionato Primavera, Eredivisie, amichevoli e Supercoppe. Il meglio dell’azione in diretta su Sky, NOW, DAZN, Sportitalia, Italia 1, 20, OneFootball e Apple TV.

Venerdì 15 agosto il calcio parte alle 18 con Empoli-Reggiana (Coppa Italia) in diretta su 20, mentre la Coppa di Germania propone Sonnenhoff Grossaspach-Bayer Leverkusen e Gutersloh-Union Berlino, entrambe su OneFootball. Sempre alle 18.30 su Italia 1 va in onda Sassuolo-Catanzaro (Coppa Italia), mentre alle 19 in Liga il Girona ospita il Rayo Vallecano in esclusiva su DAZN. La serata prosegue alle 20.45 con Lecce-Juve Stabia (Coppa Italia) su 20, Rennes-Marsiglia (Ligue 1) su Sky Sport Arena e NOW, Arminia Bielefeld-Werder Brema (Coppa di Germania) su OneFootball e Celtic-Falkirk (Coppa di Lega scozzese) su Como TV. Alle 21 riflettori sulla Premier League con Liverpool-Bournemouth su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW, mentre in Liga Villarreal-Oviedo è su DAZN e alle 21.15 Genoa-Vicenza (Coppa Italia) va su Italia 1.

Sabato 16 agosto inizia con Racing-Tigre (Campionato argentino) alle 2 su Sportitalia e Como TV, mentre alle 11 il Campionato Primavera propone Napoli-Cagliari su Sportitalia e Lazio-Genoa su Primavera TV. Alle 13 Pirmasens-Amburgo (Coppa di Germania) è su OneFootball, seguito alle 13.30 da Aston Villa-Newcastle (Premier League) su Sky Sport Calcio e NOW. Alle 15.30 la Coppa di Germania offre Hemelingen-Wolfsburg, Sandhausen-Lipsia ed Eintracht Norderstedt-St. Pauli su OneFootball. Alle 16 in Premier League vanno in scena Tottenham-Burnley su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW, Brighton-Fulham su Sky Sport Calcio e NOW, Sunderland-West Ham su Sky Sport Mix e NOW, mentre Zulte Waregem-Bruges (Campionato belga) è su DAZN. Alle 17 Roma-Neom (Amichevole) è su Sportitalia e Alaves-Levante (Liga) su DAZN. Alle 18 il 20 trasmette Venezia-Mantova (Coppa Italia), Sportitalia manda in onda Monza-Inter (Primavera) e Primavera TV segue Cesena-Bologna, mentre su OneFootball si giocano Energie Cottbus-Hannover e Lotte-Friburgo.

Alle 18.30 Como-Sudtirol (Coppa Italia) è su Italia 1, in contemporanea con Wolverhampton-Manchester City (Premier League) su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW. Alle 18.45 Como TV trasmette Excelsior-Feyenoord (Eredivisie) e Rangers-Alloa Athletic (Coppa di Lega scozzese). Alle 19 su Sky Sport Arena e NOW c’è Monaco-Le Havre (Ligue 1), mentre alle 19.30 Maiorca-Barcellona (Liga) è su DAZN. La serata prosegue alle 20 con Lazio-Atromitos (Amichevole) su DAZN e Juventus-Sassuolo (Primavera) su Sportitalia. Alle 20.30 Inter-Olympiacos (Amichevole) è su DAZN e NOVE, mentre Stoccarda-Bayern (Supercoppa di Germania) è su Sky Sport Max e NOW. Alle 20.45 il 20 propone Cagliari-Entella (Coppa Italia), DAZN trasmette Atalanta-Juventus (Amichevole) e Bologna-OFI Creta, e in Belgio Union SG-Standard Liegi è su DAZN. Alle 21 Lumezzane-Inter U23 (Coppa Italia Serie C) è su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW, mentre Rijeka-Dinamo Zagabria (Campionato croato) è su Como TV. Alle 21.15 Cremonese-Palermo (Coppa Italia) va su Italia 1, e alle 21.30 Valencia-Real Sociedad (Liga) e Estrela Amadora-Benfica (Campionato portoghese) sono su DAZN.

Domenica 17 agosto nella notte MLS alle 1.30 su Apple TV ci sono Montreal-DC United, Charlotte-Real Salt Lake, Inter Miami-LA Galaxy, New England Revolution-Los Angeles FC, New York Red Bulls-Philadelphia, Orlando City-Sporting KC e Toronto-Columbus Crew, mentre su Sportitalia e Como TV va in onda Velez Sarsfield-Independiente. Alle 2.30 Apple TV propone Austin-Dallas, Chicago Fire-St. Louis e Minnesota-Seattle Sounders, seguite alle 3.30 da Colorado Rapids-Atlanta United e alle 4.30 da Portland Timbers-Cincinnati. Alle 11 Lecce-Milan (Primavera) è su Sportitalia e Frosinone-Cremonese (Primavera) su Primavera TV. Alle 12.15 Go Ahead Eagles-Ajax (Eredivisie) è su Como TV, mentre alle 13 Engers-Eintracht Francoforte (Coppa di Germania) è su OneFootball. Alle 14.30 Twente-PSV (Eredivisie) va su Como TV, mentre alle 15 la Premier League offre Chelsea-Crystal Palace su Sky Sport Calcio e NOW e Nottingham Forest-Brentford su Sky Sport Max e NOW; alle 15.30 OneFootball segue Jahn Regensburg-Colonia, Atlas-Borussia Monchengladbach e Lokomotiv Lipsia-Schalke 04.

Alle 17 Celta-Getafe (Liga) è su DAZN, mentre su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW va la finale 3°/4° posto della Women’s Cup. Alle 17.30 Manchester United-Arsenal (Premier League) è su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW. Alle 18 il 20 propone Monza-Frosinone (Coppa Italia), Sky Sport 251 e NOW trasmettono Ravenna-Cittadella (Coppa Italia Serie C) e OneFootball segue Hallescher-Augsburg, Ulm-Elversberg, Preussen Munster-Hertha Berlino e Dinamo Dresda-Mainz. Alle 18.30 su Italia 1 c’è Parma-Pescara (Coppa Italia), seguito alle 19 da Fiorentina-Torino (Primavera) su Sportitalia e Athletic-Siviglia (Liga) su DAZN. In serata alle 20 su Sky Sport Calcio e NOW c’è la finale della Women’s Cup, mentre alle 20.45 il 20 propone Cesena-Pisa, Sky Sport Mix e NOW trasmettono Nantes-PSG, OneFootball manda in onda Rot Weiss Essen-Borussia Dortmund e Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW propongono Crotone-Catania (Coppa Italia Serie C). Como TV segue Hajduk-Slaven Belupo (Campionato croato), Canale 5 manda in onda Milan-Bari (Coppa Italia) alle 21.15 e alle 21.30 DAZN trasmette Espanyol-Atletico Madrid (Liga) e Sporting-Arouca (Campionato portoghese). La giornata si chiude alle 23 con New York City-Nashville (MLS) su Apple TV e alle 23.30 con River Plate-Godoy Cruz (Campionato argentino) su Sportitalia e Como TV.

Lunedì 18 agosto Apple TV apre all’1 con SJ Earthquakes-San Diego (MLS), seguito all’1.30 da Independiente Rivadavia-Boca Juniors (Campionato argentino) su Sportitalia e Como TV, e alle 3 da Vancouver Whitecaps-Houston Dynamo (MLS). Nel pomeriggio alle 16.30 Parma-Roma (Primavera) è su Sportitalia, alle 19 c’è Atalanta-Verona (Primavera) su Sportitalia e Sporting Gijon-Cordoba (Segunda Division) su DAZN. La giornata si chiude alle 21 con Leeds-Everton (Premier League) su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW, Elche-Betis (Liga) su DAZN e alle 21.15 Gil Vicente-Porto (Campionato portoghese) su DAZN.

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 15 - 22 Agosto 2025

    Le partite della Serie A Enilive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A Enilive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una sel...
     venerdì, 15 agosto 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW - Al via la Premier League 2025/26 e la Ligue 1, SuperCoppa Germania

    In Inghilterra, si riparte il giorno di Ferragosto con il Liverpool campione in carica che ad Anfield sfiderà alle 21 il Bournemourh (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW). Cinque match sabato: alle 13.30 Aston Villa-Newcastle (Sky Sport Calcio e NOW); alle 16 Tottenham-Burnley (Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW), Brighton-Fulham (Sky Sport Calcio e NOW) e Sunderland-West Ham (Sky Sport Mix e NOW); alle 18.30 Wolverhampton-Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4...
     venerdì, 15 agosto 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport MotoGP HD - Canale TV

    MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Austria Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

    In arrivo un nuovo weekend a due ruote da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP e MXGP. MOTOMONDIALE AL RED BULL RING – Da giovedì 14 a domenica 17 agosto,appuntamento in diretta esclusiva con la tredicesima prova – e prima tappa dopo la pausa estiva - del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio d’Austria, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti giovedì...
     venerdì, 15 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Conclave, Venerdi 15 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 va in onda Conclave, il film di Edward Berger premiato con un Oscar e un Golden Globe, ambientato nelle stanze segrete del Vaticano. Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini guidano un cast d’eccezione in un intrigo che mes...
     venerdì, 15 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Drive Hard, Giovedì 14 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, Drive Hard vede John Cusack e Thomas Jane in un action ad alta velocità: dopo una rapina, un ex pilota diventa l’autista di un criminale, tra inseguimenti serrati e tensione continua. Su Sky Cinema Due HD alla stessa ora, Il Giorno dell'...
     giovedì, 14 agosto 2025

