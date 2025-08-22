Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Venerdì 22 agosto alle ore 20:30 allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara avrà luogo l’Open Day, fra Pescara e Cesena, che darà il via alla 94a edizione della Serie BKT.

Il nuovo claim del campionato “100% passione italiana” accompagnerà le squadre nel corso della stagione per esaltare l’autenticità del calcio, fatto di tradizione, emozioni e legame profondo con i territori. È l’orgoglio delle piazze storiche, il calore dei tifosi e la valorizzazione dei giovani talenti che rendono la Serie BKT unica nel panorama calcistico, in cui lo sport costituisce un’esperienza aggregativa e identitaria.

Per l’occasione, alla presenza del Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, Pescara Calcio e LNPB hanno organizzato un cerimoniale speciale nel corso del pre-gara come marcia di avvicinamento al fischio d’inizio.

In particolare, saranno predisposte bandiere per rappresentare le venti Società che prenderanno parte al campionato 2025/2026 e uno spazio dedicato a musica e intrattenimento con un deejay set coinvolgente. Quindi, il tenore e cantante pescarese Piero Mazzocchetti, che vanta anche un 3° posto al Festival di Sanremo 2007, eseguirà l’Inno italiano per celebrare l’identità nazionale che da sempre contraddistingue il campionato. Anche l’ingresso in campo sarà speciale con i giocatori che verranno accompagnati a centrocampo da bambini vestiti con i kit delle 20 squadre partecipanti al campionato.

Per l’occasione, inoltre, verrà lanciato anche l’official track che accompagnerà gli eventi di Lega da questa stagione, un brano inedito e dedicato scritto ed eseguito da Eros Cristiani, pianista, autore e compositore, che ha lavorato e collabora stabilmente con molti artisti italiani e internazionali, che incarna la vivacità e l'energia del campionato BKT. Pescara–Cesena che sarà prodotta con upgrade di camere (drone, gimbal, opposite e microcamere retroporta) verrà trasmessa in diretta dai licenziatari ufficiali della Serie BKT.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 1a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Con l’open day di Pescara la Serie BKT con la 94ª edizione del torneo con un nuovo claim 100% Passione italiana. Le venti protagoniste hanno già messo minuti nelle gambe tra ritiri e amichevoli, con la Coppa Italia Frecciarossa a fare da antipasto, ma i veri verdetti arriveranno soltanto dal campo. L'impressione diffusa è che Palermo, Spezia e Bari abbiano costruito le basi per recitare il ruolo di protagoniste, insieme alle retrocesse Empoli, Venezia e Monza che però dovranno adattarsi in fretta a una categoria mai banale. I rosanero non si nascondono: l'arrivo di Pippo Inzaghi, reduce dalla promozione conquistata con il Pisa, e i primi colpi di mercato come Augello, Gyasi, Bani e Palumbo certificano le ambizioni di un club che vuole tornare protagonista. Lo Spezia, archiviata la delusione della finale play-off persa pochi mesi fa, ha confermato Luca D'Angelo, garanzia assoluta per la categoria, e riparte con entusiasmo affidandosi a un mix di giovani interessanti come Vlahovic e Artistico e a rientri importanti quali Verde e Antonucci.

Il Bari, dal canto suo, ha affidato la panchina a Fabio Caserta e ha rinforzato l'organico con elementi di peso come Cerofolini, Gytkjaer e Nikolaou, puntando al tempo stesso su giovani di prospettiva come Pagano della Roma. Le retrocesse dalla Serie A restano avversarie temibili, ma la storia recente insegna che è tutt’altro che scontato il pronto ritorno nella massima serie. L'Empoli ha puntato su Guido Pagliuca, tecnico emergente e rivelazione con la Juve Stabia, e su rinforzi come Ceesay e Pellegri, mentre il Venezia ha voltato pagina scegliendo Giovanni Stroppa e affidandosi a innesti mirati come Adorante, già bomber di categoria. A Monza si è aperta invece una nuova era con il passaggio di proprietà agli americani e l'arrivo di Paolo Bianco in panchina: tanti addii per riequilibrare il bilancio, ma anche colpi interessanti come Obiang, Thiam e Galazzi. Dietro le big c'è un gruppo folto di squadre pronte a inserirsi, come Modena, che con Sottil e innesti di spessore come Chichizola e Zampano ambisce a un posto nei play-off, o come Frosinone, che ha chiuso un ciclo e ora riparte con il ds Castagnini, il tecnico Alvini e una rosa giovane tutta da scoprire.

Dopo il mezzo miracolo dell’anno scorso confermatissimo Dionigi sulla panchina della Reggiana che potrà contare su un Andrija Novakovich e con Seculin che prenderà il posto di Bardi. Sei nuovi acquisti per il tecnico della Carrarese Calabrò che punta a confermarsi realtà che merita la B. Con l’ingaggio di Nicholas Bonfanti, Majer e Falletti il Mantova di Davide Possanzini punta a fare un salto di qualità che gli permetta di andare oltre alla salvezza della scorsa stagione ottenuta all’ultimo. Non vanno trascurate poi le outsider della scorsa stagione come Juve Stabia, Catanzaro e Cesena, chiamate a confermarsi pur con organici ridimensionati: i campani hanno salutato Pagliuca e diversi titolari affidandosi a Ignazio Abate, i calabresi hanno cambiato guida tecnica scegliendo Alberto Aquilani e puntano ancora sui gol di Iemmello, mentre il Cesena ha deciso di proseguire con Michele Mignani e ripartire dalle reti di Shpendi.

Il Sudtirol ha concluso un mercato estivo 2025 focalizzato sulla conferma di alcuni giocatori chiave e sull'acquisizione di innesti mirati, con l'obiettivo di rinforzare la rosa sotto la guida del recordman di panchine Castori. Tra i nuovi acquisti più significativi si segnalano l'attaccante Italeng dall'Atalanta e l'arrivo a titolo definitivo di Bordon dalla Lazio. Capitolo a parte la Sampdoria, un anno fa tra le favorite, oggi riparte con Massimo Donati in panchina a gestire una situazione che la vede al centro di un progetto di rinnovamento con tutti i rischi ma anche l’entusiasmo che questo comporta. In coda alla griglia le neopromosse, che però non vogliono recitare il ruolo di comparse. L'Avellino ha acceso l'entusiasmo della piazza con gli arrivi di Roberto Insigne e Favilli, il Padova si è garantito l'esperienza e la qualità del Papu Gomez (ingaggiato anche Kevin Lasagna), il Pescara sogna l'arrivo di qualche big e la Virtus Entella ha affidato a Chiappella una rosa ringiovanita con l'innesto di Benali in mezzo al campo.

VENERDI 22 AGOSTO 2025

ore 20:30 Serie B 1a Giornata: Pescara vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Samuele Ragusa

SABATO 23 AGOSTO 2025

ore 19:00 Serie B 1a Giornata: Empoli vs Padova (diretta)

Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo



Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo ore 19:00 Serie B 1a Giornata: Virtus Entella vs Juve Stabia (diretta)

Telecronaca: Ivan Fusto



Telecronaca: Ivan Fusto ore 21:00 Serie B 1a Giornata: Monza vs Mantova (diretta)

Telecronaca: Riccardo Morelli



Telecronaca: Riccardo Morelli ore 21:00 Serie B 1a Giornata: Palermo vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

DOMENICA 24 AGOSTO 2025

ore 19:00 Serie B 1a Giornata: Spezia vs Carrarese (diretta)

Telecronaca: Francesco Nigro



Telecronaca: Francesco Nigro ore 19:00 Serie B 1a Giornata: Venezia vs Bari (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



Telecronaca: Pietro Scognamiglio ore 21:00 Serie B 1a Giornata: Catanzaro vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Fernando Siani



Telecronaca: Fernando Siani ore 21:00 Serie B 1a Giornata: Frosinone vs Avellino (diretta)

Telecronaca: Cristiano Tognoli

LUNEDI 25 AGOSTO 2025

ore 20:30 Serie B 1a Giornata: Sampdoria vs Modena (diretta)

Telecronaca: Federico Casna

