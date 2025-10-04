Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

In quattro cercano la prima vittoria: Bari, Catanzaro, Sampdoria e Spezia per i tre punti

Questi sono solo alcuni temi che introducono la 7a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel

Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di un MatchDay Pass di 7,99 euro. Il Season Ticket sarà invece attivo nei restanti Paesi esteri dove One Football TV possiede i diritti per fornire l'intera giornata.

SEASON TICKET: LA PROMOZIONE SI ESTENDE - Un'altra importante novità è l'estensione della promozione del Season Ticket, pari a 69,99€, che sarà prorogata per tutto il mese di settembre. Da questo weekend l’app di OneFootball TV sarà disponibile non solo in versione mobile, ma anche sul web e nelle Smart Tv. Con OneFootball TV i tifosi potranno così seguire il campionato in diretta e rivedere gli highlights in tutto il mondo, Italia compresa, dove sono naturalmente disponibili tutte e dieci le partite di ogni giornata.

Queste novità generano un’ulteriore implementazione e opportunità di fruizione a tutti i tifosi e agli appassionati della Serie BKT, con una varietà di offerta che va ad aggiungersi a quelle di DAZN e Amazon Prime Video, garantendo diverse opzioni, tutte moderne, in mobilità, facilmente fruibili per vivere il campionato "100% Passione Italiana".

SABATO 4 OTTOBRE 2025

ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Avellino vs Mantova (diretta)

Telecronaca: Federico Marconi

Parte sabato pomeriggio alle 15 la settima giornata della Serie BKT con quattro sfide: l’Avellino vuole continuare sulla scia dell’ottimo avvio di stagione e cercherà la prima vittoria nella competizione contro il Mantova, che è rimasto imbattuto in sei precedenti contro gli irpini (3V, 3N) - tra le squadre contro cui non ha mai perso in cadetteria ha affrontato più volte solo il Palermo (8N).



Telecronaca: Francesco Nigro

Il Bari, invece, cercherà la prima vittoria in questo campionato (3N, 3P) nella sfida interna contro il Padova, migliorando così anche un trend casalingo che si attesta su sei pareggi nelle sue 10 partite al San Nicola in Serie BKT (3V, 1N), incluse le due gare più recenti.



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Anche il Monza vuole dara una sterzata al suo campionato, che per adesso vede solo due vittorie nelle prime sei giornate (2N, 2P), ma l’avversario di turno arriva all’U-Power Stadium con grandi aspettative. Il Catanzaro ha infatti vinto 12 gare nella competizione contro i brianzoli (16N, 6P) e contro nessuna squadra ha fatto meglio (12 successi anche contro il Brescia). La squadra di Paolo Bianco deve sicuramente migliorare sotto l’aspetto realizzativo, essendo il Monza una delle tre squadre – con Sampdoria e Spezia - a non aver ancora segnato più di un singolo gol a partita in questo torneo.



Telecronaca: Gianluca Vigliotti

C’è grande attesa per la sfida del Penzo tra Venezia e Frosinone, alla quale i ciociari arrivano da capolista in coabitazione con il Modena. Nel caso in cui i ragazzi di Massimiliano Alvini dovessero uscire dalla laguna con un risultato positivo, i gialloblù resterebbero imbattuti nelle prime quattro gare esterne stagionali solo per la seconda volta nella competizione, dopo il 2021/22. I ciociari dovranno fare i conti tuttavia con Andrea Adorante – due gol in questo torneo – che ha già colpito il Frosinone in Serie BKT, in occasione dell'1-1 con la maglia della Juve Stabia il 29 dicembre scorso.



Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

Un’altra sfida tutta da seguire sarà quella delle 17,15 tra Spezia e Palermo, con i padroni di casa che hanno bisogno di ritrovare il successo dopo un avvio di stagione al di sotto delle attese (solo 3 punti e 3 gol segnati finora nel torneo). Lo score casalingo sta pesando sulla partenza sotto tono della formazione ligure, che non ha trovato la via del gol in due delle ultime tre gare interne di Serie BKT, tante volte quante nelle precedenti 14 partite in casa. Al contrario, il Palermo sta vivendo la sua più lunga striscia di gol segnati fuori casa nella serie cadetta, trovando la rete per 12 trasferte consecutive.



Telecronaca: Alessandro Rimi

Le gare del sabato si chiuderanno con Cesena-Reggiana, dove i bianconeri punteranno ad incrementare la loro serie casalinga senza macchia contro i granata. La Reggiana è infatti la squadra affrontata più volte in casa tra quelle contro cui il Cesena non ha mai perso in sfide casalinghe in Serie BKT: 10 match, di cui otto pareggi (2V).

DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

ore 15:00 Serie B 7a Giornata: Carrarese vs Juve Stabia (diretta)

Telecronaca: Samuele Ragusa

Nei match di domenica alle 15 scenderanno in campo Carrarese e Juve Stabia - con le vespe che non perdono da quattro gare esterne di fila (1V, 3N) e vogliono eguagliare la loro serie di imbattibilità in trasferta più lunga registrata in Serie BKT (cinque match tra ottobre e dicembre 2024).



Telecronaca: Fernando Siani

I toscani vivono un momento complesso, essendo a secco di successi da cinque partite in Serie BKT (3N, 2P) ed è da dicembre 2019-gennaio 2020 che non arrivano a sei nella competizione (tre pareggi e tre sconfitte in quel caso). Dall’altro lato, gli altoatesini si sono dimostrati un avversario ostico in casa durante tutto l’anno solare, avendo perso una sola gara casalinga su 12 nel 2025 in Serie BKT (6V, 5N).



Telecronaca: Riccardo Morelli

La Sampdoria si approccia a questo turno di campionato da ultima della classe, con solo due punti nelle prime sei giornate: considerando da sempre tre punti a vittoria, i blucerchiati potrebbero al massimo eguagliare la loro peggior partenza dopo sette partite nel torneo cadetto (cinque punti nel 2023/24). Ospite al Ferraris sarà il Pescara, che ha raccolto solo due punti nelle ultime sei sfide contro squadre liguri in Serie BKT, in un parziale in cui non ha registrato un punteggio complessivo a sfavore di 11-3



Telecronaca: Federico Casna

L’ultimo match di giornata vedrà in campo il Modena, attualmente in vetta assieme al Frosinone, contro la Virtus Entella. Nelle ultime uscite al Braglia si è visto un Ettore Gliozzi in grande spolvero, con tre gol nelle ultime due presenze casalinghe nel torneo; inoltre, il classe '95 è andato a segno nella sua ultima sfida nel torneo contro la Virtus Entella, nel successo del Cosenza per 2-1 del 30 gennaio 2021. Ma in tema di giocatori in stato di grazia, l’Entella può contare su Andrea Tiritiello, che ha segnato due gol nelle ultime tre presenze in Serie BKT, contro Mantova e Bari, e con una sola rete stabilirebbe il suo nuovo record realizzativo in una stagione nella competizione (due reti anche nel 2020/21 col Cosenza)

