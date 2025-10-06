Serie A 2025-2026, calendario anticipi e posticipi dirette tv DAZN Sky dalla 7a alla 22a giornata
C’è chi ha già organizzato tutto da tempo, chi sta cominciando a pensarci e chi aspetterà l’ultimo minuto per decidere cosa fare. Mancano ancora un paio di mesi abbondanti alle festività natalizie, ma lega Calcio Serie A si è già portata avanti con date, orari e programmazione televisiva delle sfide di Serie A Enilive valevoli per le giornate che vanno dalla 13ª alla 22ª che si giocheranno tra fine novembre e fine gennaio. Dieci giornate di Serie A Enilive ma anche gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa e la Final Four della EA SPORTS FC SUPERCUP che per la sesta volta verrà assegnata in Arabia Saudita (18, 19 e 22 dicembre 2025).
La programmazione generale delle partite del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 seguirà un format distribuito su quattro giorni, con slot orari predefiniti:
- Venerdì: 1 anticipo alle ore 20.45 (DAZN)
- Sabato: 3 anticipi, rispettivamente alle ore 15.00 (DAZN), 18.00 (DAZN) e 20.45 (SKY + DAZN)
- Domenica: 1 anticipo alle ore 12.30 (DAZN), 2 gare alle ore 15.00 (DAZN), 1 posticipo alle ore 18.00 (SKY + DAZN) e 1 posticipo alle ore 20.45 (DAZN)
- Lunedì: 1 posticipo alle ore 20.45 (SKY + DAZN)
La settima giornata si apre con Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona sabato 18 ottobre alle 15.00 e si chiude con Cremonese-Udinese lunedì sera. In mezzo Roma-Inter si prende la scena sabato alle 20.45, ma anche Como-Juventus, domenica a pranzo, Atalanta-Lazio, sempre domenica alle 18.00, e Milan-Fiorentina in serata promettono spettacolo. Sabato 25 ottobre alle 18.00 c`è Napoli-Inter, valevole per l`ottava giornata, domenica 26 il derby lombardo tra Cremonese e Atalanta alle 12.30, quello dell`appennino tra Fiorentina e Bologna alle 18.00 e Lazio-Juventus in serata per chiudere il turno.
Nemmeno il tempo di metabolizzare i risultati e si torna in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione: martedì alle 18.30 si gioca Lecce-Napoli, seguito da Atalanta-Milan. Mercoledì 29 si gioca il grosso del turno con Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma alle 18.30, Bologna-Torino, Genoa-Cremonese e Inter-Fiorentina alle 20.45. La nona giornata termina giovedì con Cagliari-Sassuolo alle 18.30 e Pisa-Lazio alle 20.45.
Il primo week end di novembre ci regala Milan-Roma, domenica 2 novembre alle 20.45, mentre nella stessa giornata il Napoli accoglie il Como sabato alle 18.00, la Juve va a Cremona in serata, mentre domenica, sempre alle 18.00 c`è il derby emiliano tra Parma e Bologna. A proposito di derby: sabato 8 novembre c`è quello della Mole, alle 18.00, Juventus-Torino. L`undicesima giornata, però si apre venerdì sera con la sfida tra neopromosse Pisa-Cremonese. Domenica a pranzo l`Atalanta accoglie il Sassuolo, mentre qualche ora dopo il Napoli va a Bologna (ore 15.00) e Inter-Lazio alle 20.45 mette nuovamente in pausa la Serie A Enilive: Estonia-Italia si gioca giovedì 13 novembre, mentre San Siro ospita Italia-Norvegia domenica 16.
Alla ripresa, infine, si riparte col botto: Fiorentina-Juventus, è sabato 22 novembre alle 18.00, seguita da Napoli-Atalanta alle 20.45. Ciliegina sulla torta il derby di Milano, Inter-Milan, in programma domenica alle 20.45.
La 13ª giornata si apre venerdì 28 novembre alle 20.45 con Como-Sassuolo, ma la maggior parte dell’attenzione verrà calamitata dai due big match: Milan-Lazio sabato 29 alle 18.00 e soprattutto Roma-Napoli: la sfida tra le attuali capoliste della classifica si giocherà domenica 30 novembre alle 20.45.
Nella prima settimana di dicembre spazio agli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa: il programma comincia con Juventus-Udinese martedì 2 alle 21.00 seguita da Atalanta-Genoa, mercoledì alle 15.00, Napoli-Cagliari, alle 18.00 e Inter-Venezia alle 21.00. Giovedì le ultime due sfide del mese, il derby emiliano Bologna-Parma alle 18.00 e Lazio-Milan (ancora!) alle 21.00. Gli ultimi due ottavi, invece sono in programma a gennaio, martedì 13 Roma-Torino e martedì 27, Fiorentina-Como, entrambe alle 21.00.
Una volta definito, almeno parzialmente, il programma dei quarti ci si rituffa nella Serie A Enilive con la 14ª giornata: tre partite sabato 6 dicembre, tra le quali Inter-Como alle 18.00, quattro domenica con la ciliegina sulla torta, Napoli-Juventus alle 20.45, e tre partite anche di lunedì, festa dell’Immacolata Concezione, con il programma che eccezionalmente comincia alle 15.00 con Pisa Parma, prosegue alle 18.00 con Udinese-Genoa e si chiude alle 20.45 con Torino-Milan.
Bologna-Juventus spicca nella 15ª giornata, domenica alle 20.45, ma occhio anche alla sfida salvezza Lecce-Pisa venerdì sera, a Torino-Cremonese, nel segno di Emiliano Mondonico, sabato alle 15.00, seguita da Parma-Lazio e Udinese -Cagliari. Il Milan ospita il Sassuolo domenica a pranzo, mentre Udinese-Napoli e Genoa-Inter giocano di pomeriggio. Chiude lunedì sera Roma-Como.
Turno pre natalizio quello della 16ª giornata: si comincia sabato 20 dicembre con Lazio-Cremonese e Juve-Roma alle 18.00 e alle 20.45. Domenica alle 12.30 Cagliari-Pisa, seguita da Sassuolo-Torino alle 15.00 e Fiorentina-Udinese alle 18.00. Chiude Genoa-Atalanta in serata. Le altre quattro partite, Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan, invece, si giocano 14 e 15 gennaio tra le 18.30 e 20.45, per permettere alle quattro squadre impegnate a Riyadh di contendersi la EA SPORTS FC SUPERCUP.
L’ultima giornata del 2025, la 17ª, si gioca tra 27 e 29 dicembre: apre Parma-Fiorentina sabato alle 12.30, seguita da Lecce-Como e Torino-Cagliari alle 15.00, Udinese-Lazio alle 18.00 e Pisa-Juve in serata. Domenica altro anticipo all’ora di pranzo, Milan-Verona, seguito da Cremonese-Napoli alle 15.00, Bologna-Sassuolo alle 18.00 e Atalanta-Inter alle 20.45. Lunedì alla stessa ora Roma-Genoa.
Tempo di festeggiare capodanno e si torna in campo venerdì 2 gennaio con Cagliari-Milan, prima partita del 2026. Tre i big match in programma, Atalanta-Roma sabato sera, Lazio-Napoli domenica a pranzo e Inter-Bologna che chiude la 18ª giornata domenica alle 20.45.
Nel giorno dell’Epifania comincia invece la 19ª giornata. Martedì sei gennaio si giocano Pisa-Como, Lecce-Roma e Sassuolo-Juventus. Mercoledì 7 alle 18.30 sono in programma Bologna-Atalanta e Napoli-Verona, seguite alle 20.45 da Lazio-Fiorentina, Parma-Inter e Torino-Udinese. Si chiude giovedì con Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa.
Nella 20ª giornata, quella prima dei recuperi infrasettimanali della giornata pre-natalizia, spiccano Fiorentina-Milan domenica 11 gennaio alle 15.00 e Inter-Napoli, nello stesso giorno alle 20.45, mentre la 21ª comincia venerdì 16 gennaio con Pisa-Atalanta, per proseguire sabato con Udinese-Inter, Napoli-Sassuolo e Cagliari-Juventus. Domenica a pranzo scendono in campo Parma e Genoa, mentre alle 15.00 va in scena il derby dell’appennino tra Bologna e Fiorentina. Torino-Roma e Milan-Lecce chiudono il programma della domenica, mentre il turno si chiude lunedì con Cremonese-Verona e Lazio-Como.
Inter-Pisa inaugura la 22ª giornata venerdì 23 gennaio, ma le luci dei riflettori se le prendono tutte le ultime due sfide di domenica 25: Juventus-Napoli alle 18.00 e Roma-Milan alle 20.45.
SERIE A ENILIVE 2025/2026 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE
7a GIORNATA
- 18/10/2025 SABATO 15.00 LECCE − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN
- 18/10/2025 SABATO 15.00 PISA − VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 18/10/2025 SABATO 18.00 TORINO − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 18/10/2025 SABATO 20.45 ROMA − INTER * CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 19/10/2025 DOMENICA 12.30 COMO − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN
- 19/10/2025 DOMENICA 15.00 CAGLIARI − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN
- 19/10/2025 DOMENICA 15.00 GENOA − PARMA ESCLUSIVA DAZN
- 19/10/2025 DOMENICA 18.00 ATALANTA − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 19/10/2025 DOMENICA 20.45 MILAN − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN
- 20/10/2025 LUNEDÌ 20.45 CREMONESE − UDINESE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
8a GIORNATA
- 24/10/2025 VENERDÌ 20.45 MILAN − PISA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 25/10/2025 SABATO 15.00 PARMA − COMO ESCLUSIVA DAZN
- 25/10/2025 SABATO 15.00 UDINESE − LECCE ESCLUSIVA DAZN
- 25/10/2025 SABATO 18.00 NAPOLI − INTER * ESCLUSIVA DAZN
- 25/10/2025 SABATO 20.45 CREMONESE − ATALANTA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 26/10/2025 DOMENICA 12.30 TORINO − GENOA ESCLUSIVA DAZN
- 26/10/2025 DOMENICA 15.00 SASSUOLO − ROMA ESCLUSIVA DAZN
- 26/10/2025 DOMENICA 15.00 VERONA − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
- 26/10/2025 DOMENICA 18.00 FIORENTINA − BOLOGNA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 26/10/2025 DOMENICA 20.45 LAZIO − JUVENTUS * ESCLUSIVA DAZN
9a GIORNATA
- 28/10/2025 MARTEDÌ 18.30 LECCE − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 28/10/2025 MARTEDÌ 20.45 ATALANTA − MILAN ESCLUSIVA DAZN
- 29/10/2025 MERCOLEDÌ 18.30 COMO − VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 29/10/2025 MERCOLEDÌ 18.30 JUVENTUS − UDINESE ESCLUSIVA DAZN
- 29/10/2025 MERCOLEDÌ 18.30 ROMA − PARMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 29/10/2025 MERCOLEDÌ 20.45 BOLOGNA − TORINO ESCLUSIVA DAZN
- 29/10/2025 MERCOLEDÌ 20.45 GENOA − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN
- 29/10/2025 MERCOLEDÌ 20.45 INTER − FIORENTINA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 30/10/2025 GIOVEDÌ 18.30 CAGLIARI − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN
- 30/10/2025 GIOVEDÌ 20.45 PISA − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
10a GIORNATA
- 01/11/2025 SABATO 15.00 UDINESE − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN
- 01/11/2025 SABATO 18.00 NAPOLI − COMO ESCLUSIVA DAZN
- 01/11/2025 SABATO 20.45 CREMONESE − JUVENTUS CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 02/11/2025 DOMENICA 12.30 VERONA − INTER ESCLUSIVA DAZN
- 02/11/2025 DOMENICA 15.00 FIORENTINA − LECCE ESCLUSIVA DAZN
- 02/11/2025 DOMENICA 15.00 TORINO − PISA ESCLUSIVA DAZN
- 02/11/2025 DOMENICA 18.00 PARMA − BOLOGNA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 02/11/2025 DOMENICA 20.45 MILAN − ROMA ESCLUSIVA DAZN
- 03/11/2025 LUNEDÌ 18.30 SASSUOLO − GENOA ESCLUSIVA DAZN
- 03/11/2025 LUNEDÌ 20.45 LAZIO − CAGLIARI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
11a GIORNATA
- 07/11/2025 VENERDÌ 20.45 PISA − CREMONESE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 08/11/2025 SABATO 15.00 COMO − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
- 08/11/2025 SABATO 15.00 LECCE − VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 08/11/2025 SABATO 18.00 JUVENTUS − TORINO * ESCLUSIVA DAZN
- 08/11/2025 SABATO 20.45 PARMA − MILAN CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 09/11/2025 DOMENICA 12.30 ATALANTA − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN
- 09/11/2025 DOMENICA 15.00 BOLOGNA − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 09/11/2025 DOMENICA 15.00 GENOA − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN
- 09/11/2025 DOMENICA 18.00 ROMA − UDINESE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 09/11/2025 DOMENICA 20.45 INTER − LAZIO * ESCLUSIVA DAZN
12a GIORNATA
- 22/11/2025 SABATO 15.00 CAGLIARI − GENOA ESCLUSIVA DAZN
- 22/11/2025 SABATO 15.00 UDINESE − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN
- 22/11/2025 SABATO 18.00 FIORENTINA − JUVENTUS * ESCLUSIVA DAZN
- 22/11/2025 SABATO 20.45 NAPOLI − ATALANTA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 23/11/2025 DOMENICA 12.30 VERONA − PARMA ESCLUSIVA DAZN
- 23/11/2025 DOMENICA 15.00 CREMONESE − ROMA ESCLUSIVA DAZN
- 23/11/2025 DOMENICA 18.00 LAZIO − LECCE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 23/11/2025 DOMENICA 20.45 INTER − MILAN * ESCLUSIVA DAZN
- 24/11/2025 LUNEDÌ 18.30 TORINO − COMO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 24/11/2025 LUNEDÌ 20.45 SASSUOLO − PISA ESCLUSIVA DAZN
13a GIORNATA
- 28/11/2025 VENERDÌ 20.45 COMO − SASSUOLO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 29/11/2025 SABATO 15.00 GENOA − VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 29/11/2025 SABATO 15.00 PARMA − UDINESE ESCLUSIVA DAZN
- 29/11/2025 SABATO 18.00 JUVENTUS − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
- 29/11/2025 SABATO 20.45 MILAN − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 30/11/2025 DOMENICA 12.30 LECCE − TORINO ESCLUSIVA DAZN
- 30/11/2025 DOMENICA 15.00 PISA − INTER ESCLUSIVA DAZN
- 30/11/2025 DOMENICA 18.00 ATALANTA − FIORENTINA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 30/11/2025 DOMENICA 20.45 ROMA − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 01/12/2025 LUNEDÌ 20.45 BOLOGNA − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN
14a GIORNATA
- 06/12/2025 SABATO 15.00 SASSUOLO − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN
- 06/12/2025 SABATO 18.00 INTER − COMO ESCLUSIVA DAZN
- 06/12/2025 SABATO 20.45 VERONA − ATALANTA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 07/12/2025 DOMENICA 12.30 CREMONESE − LECCE ESCLUSIVA DAZN
- 07/12/2025 DOMENICA 15.00 CAGLIARI − ROMA ESCLUSIVA DAZN
- 07/12/2025 DOMENICA 18.00 LAZIO − BOLOGNA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 07/12/2025 DOMENICA 20.45 NAPOLI − JUVENTUS * ESCLUSIVA DAZN
- 08/12/2025 LUNEDÌ 15.00 PISA − PARMA ESCLUSIVA DAZN
- 08/12/2025 LUNEDÌ 18.00 UDINESE − GENOA ESCLUSIVA DAZN
- 08/12/2025 LUNEDÌ 20.45 TORINO − MILAN CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
15a GIORNATA
- 12/12/2025 VENERDÌ 20.45 LECCE − PISA ESCLUSIVA DAZN
- 13/12/2025 SABATO 15.00 TORINO − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN
- 13/12/2025 SABATO 18.00 PARMA − LAZIO ESCLUSIVA DAZN
- 13/12/2025 SABATO 20.45 ATALANTA − CAGLIARI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 14/12/2025 DOMENICA 12.30 MILAN − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN
- 14/12/2025 DOMENICA 15.00 FIORENTINA − VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 14/12/2025 DOMENICA 15.00 UDINESE − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 14/12/2025 DOMENICA 18.00 GENOA − INTER CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 14/12/2025 DOMENICA 20.45 BOLOGNA − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN
- 15/12/2025 LUNEDÌ 20.45 ROMA − COMO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
16a GIORNATA
- 20/12/2025 SABATO 18.00 LAZIO − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN
- 20/12/2025 SABATO 20.45 JUVENTUS − ROMA * CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 21/12/2025 DOMENICA 12.30 CAGLIARI − PISA ESCLUSIVA DAZN
- 21/12/2025 DOMENICA 15.00 SASSUOLO − TORINO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 21/12/2025 DOMENICA 18.00 FIORENTINA − UDINESE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 21/12/2025 DOMENICA 20.45 GENOA − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN
- 14/01/2026 MERCOLEDÌ 18.30 NAPOLI − PARMA ** ESCLUSIVA DAZN
- 14/01/2026 MERCOLEDÌ 20.45 INTER − LECCE ** ESCLUSIVA DAZN
- 15/01/2026 GIOVEDÌ 18.30 VERONA − BOLOGNA ** ESCLUSIVA DAZN
- 15/01/2026 GIOVEDÌ 20.45 COMO − MILAN ** ESCLUSIVA DAZN
17a GIORNATA
- 27/12/2025 SABATO 12.30 PARMA − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN
- 27/12/2025 SABATO 15.00 LECCE − COMO ESCLUSIVA DAZN
- 27/12/2025 SABATO 15.00 TORINO − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
- 27/12/2025 SABATO 18.00 UDINESE − LAZIO ESCLUSIVA DAZN
- 27/12/2025 SABATO 20.45 PISA − JUVENTUS CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 28/12/2025 DOMENICA 12.30 MILAN − VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 28/12/2025 DOMENICA 15.00 CREMONESE − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 28/12/2025 DOMENICA 18.00 BOLOGNA − SASSUOLO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 28/12/2025 DOMENICA 20.45 ATALANTA − INTER ESCLUSIVA DAZN
- 29/12/2025 LUNEDÌ 20.45 ROMA − GENOA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
18a GIORNATA
- 02/01/2026 VENERDÌ 20.45 CAGLIARI − MILAN CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 03/01/2026 SABATO 12.30 COMO − UDINESE ESCLUSIVA DAZN
- 03/01/2026 SABATO 15.00 GENOA − PISA ESCLUSIVA DAZN
- 03/01/2026 SABATO 15.00 SASSUOLO − PARMA ESCLUSIVA DAZN
- 03/01/2026 SABATO 18.00 JUVENTUS − LECCE ESCLUSIVA DAZN
- 03/01/2026 SABATO 20.45 ATALANTA − ROMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 04/01/2026 DOMENICA 12.30 LAZIO − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN
- 04/01/2026 DOMENICA 15.00 FIORENTINA − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN
- 04/01/2026 DOMENICA 18.00 VERONA − TORINO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 04/01/2026 DOMENICA 20.45 INTER − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN
19a GIORNATA
- 06/01/2026 MARTEDÌ 15.00 PISA − COMO ESCLUSIVA DAZN
- 06/01/2026 MARTEDÌ 18.00 LECCE − ROMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 06/01/2026 MARTEDÌ 20.45 SASSUOLO − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN
- 07/01/2026 MERCOLEDÌ 18.30 BOLOGNA − ATALANTA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 07/01/2026 MERCOLEDÌ 18.30 NAPOLI − VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 07/01/2026 MERCOLEDÌ 20.45 LAZIO − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN
- 07/01/2026 MERCOLEDÌ 20.45 PARMA − INTER CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 07/01/2026 MERCOLEDÌ 20.45 TORINO − UDINESE ESCLUSIVA DAZN
- 08/01/2026 GIOVEDÌ 18.30 CREMONESE − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
- 08/01/2026 GIOVEDÌ 20.45 MILAN − GENOA ESCLUSIVA DAZN
20a GIORNATA
- 10/01/2026 SABATO 15.00 COMO − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN
- 10/01/2026 SABATO 15.00 UDINESE − PISA ESCLUSIVA DAZN
- 10/01/2026 SABATO 18.00 ROMA − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN
- 10/01/2026 SABATO 20.45 ATALANTA − TORINO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 11/01/2026 DOMENICA 12.30 LECCE − PARMA ESCLUSIVA DAZN
- 11/01/2026 DOMENICA 15.00 FIORENTINA − MILAN ESCLUSIVA DAZN
- 11/01/2026 DOMENICA 18.00 VERONA − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 11/01/2026 DOMENICA 20.45 INTER − NAPOLI * ESCLUSIVA DAZN
- 12/01/2026 LUNEDÌ 18.30 GENOA − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
- 12/01/2026 LUNEDÌ 20.45 JUVENTUS − CREMONESE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
21a GIORNATA
- 16/01/2026 VENERDÌ 20.45 PISA − ATALANTA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 17/01/2026 SABATO 15.00 UDINESE − INTER ESCLUSIVA DAZN
- 17/01/2026 SABATO 18.00 NAPOLI − SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN
- 17/01/2026 SABATO 20.45 CAGLIARI − JUVENTUS CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 18/01/2026 DOMENICA 12.30 PARMA − GENOA ESCLUSIVA DAZN
- 18/01/2026 DOMENICA 15.00 BOLOGNA − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN
- 18/01/2026 DOMENICA 18.00 TORINO − ROMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 18/01/2026 DOMENICA 20.45 MILAN − LECCE ESCLUSIVA DAZN
- 19/01/2026 LUNEDÌ 18.30 CREMONESE − VERONA ESCLUSIVA DAZN
- 19/01/2026 LUNEDÌ 20.45 LAZIO − COMO ESCLUSIVA DAZN
22a GIORNATA
- 23/01/2026 VENERDÌ 20.45 INTER − PISA *** ESCLUSIVA DAZN
- 24/01/2026 SABATO 15.00 COMO − TORINO ESCLUSIVA DAZN
- 24/01/2026 SABATO 18.00 FIORENTINA − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN
- 24/01/2026 SABATO 20.45 LECCE − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 25/01/2026 DOMENICA 12.30 SASSUOLO − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN
- 25/01/2026 DOMENICA 15.00 ATALANTA − PARMA ESCLUSIVA DAZN
- 25/01/2026 DOMENICA 15.00 GENOA − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN
- 25/01/2026 DOMENICA 18.00 JUVENTUS − NAPOLI * CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
- 25/01/2026 DOMENICA 20.45 ROMA − MILAN ESCLUSIVA DAZN
- 26/01/2026 LUNEDÌ 20.45 VERONA − UDINESE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY
(*) Scelta ("pick") effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 258 del 16 giugno 2025.
(**) Recuperi delle gare delle Società partecipanti alla EA SPORTS FC Supercup 25/26.
(***) Anticipo disposto al venerdì per la modifica da parte del CIO delle date di richiesta di messa a disposizione dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano in vista della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.
