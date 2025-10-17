Highlights quotidiani dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 su Eurosport
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (com.stampa)
Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe rafforza la sua partnership con l’European Broadcasting Union (EBU) per trasmettere su scala paneuropea gli highlights quotidiani dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Grazie a questo nuovo accordo, le Paralimpiadi raggiungeranno milioni di spettatori in 49 mercati continentali e in Italia verranno trasmesse sui canali Eurosport di discovery+ e grazie ai partner distributivi su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.
I Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 si apriranno il 6 marzo all’Arena di Verona e vedranno oltre 600 atleti competere in 79 eventi gare da medaglia fino al 15 marzo, distribuiti su sei discipline: sci alpino, biathlon, sci di fondo, hockey su ghiaccio, snowboard e curling in carrozzina.
Trojan Paillot, SVP Sports Rights Acquisitions and Syndication di WBD Sports Europe:
«Poter trasmettere gli highlights delle Paralimpiadi sui nostri canali in tutta Europa rappresenta un passo importante, in linea con i nostri valori di inclusione e con l’impegno a rimuovere le barriere nello sport. Le storie e le imprese di centinaia di atleti offriranno una vetrina senza precedenti al movimento paralimpico e permetteranno al pubblico europeo di scoprire il lato più autentico e motivazionale dello sport. Inoltre, le Paralimpiadi saranno l’occasione per estendere il nostro racconto olimpico oltre Milano-Cortina 2026 e come parte integrante della nostra offerta premium di sport invernali».
Le Paralimpiadi seguiranno la copertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio, come terzo evento olimpico invernale consecutivo trasmesso da Warner Bros. Discovery dopo PyeongChang 2018 e Pechino 2022.
Milano-Cortina 2026 sarà inoltre la prima edizione del nuovo ciclo olimpico di diritti siglato da Warner Bros. Discovery, EBU e CIO che comprenderà anche Los Angeles 2028, Alpi Francesi 2030 e Brisbane 2032.