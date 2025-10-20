Prime Vision debutta in Italia su Prime Video: nuova esperienza interattiva per UEFA Champions League

Prime Video ha presentato oggi una serie di innovazioni tecnologiche volte ad ottimizzare l'esperienza di visione per chi segue la UEFA Champions League su Prime Video [provalo gratuitamente per 30 giorni] * , già dalla League Phase in corso. Al centro di tutto questo c'è Prime Vision, un nuovissimo feed alternativo che grazie all'Intelligenza Artificiale combina in tempo reale flussi di dati statistici e tracking dei giocatori, creando un'esperienza di visione immersiva con grafiche di realtà aumentata in tempo reale direttamente sulle immagini di gioco della partita. Prime Vision è destinato ad evolversi nel corso di questa stagione e in quelle future, grazie ai feedback dei tifosi e a nuove soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale, che offriranno funzionalità e approfondimenti mai visti prima.

La prima versione di Prime Vision in questa League Phase di UEFA Champions League è uno sviluppo dedicato al calcio partendo dagli insight e feed di dati che hanno trovato riscontro tra gli appassionati di sport in occasione del lancio di Prime Vision negli Stati Uniti durante l'NFL Thursday Night Football a partire dal 2022.

Queste le principali funzionalità di Prime Vision disponibili live sulle immagini di gioco:

Mappa tattica : i tifosi potranno guardare la partita come farebbe uno staff tecnico , visualizzando in tempo reale le posizioni dei giocatori grazie al feed di live tracking . Sarà possibile osservare come una squadra si dispone in fase di non possesso , evitare le ripartenze avversarie o seguire un esterno offensivo nel pressing sulla fascia.





: i tifosi potranno guardare la partita come farebbe uno , visualizzando in tempo reale le grazie al . Sarà possibile osservare come una squadra si dispone in , evitare le o seguire un nel sulla fascia. Momentum : una Momentum Bar posizionata sotto la Mappa Tattica indicherà in tempo reale l' inerzia del match , calcolata in base al livello di pericolosità creato da ciascuna squadra negli ultimi cinque minuti di gioco.





: una posizionata sotto la indicherà in tempo reale l' , calcolata in base al creato da ciascuna squadra negli ultimi cinque minuti di gioco. Statistiche avanzate : per chi vuole andare oltre e scoprire il gioco dentro il gioco . A che velocità sta correndo un giocatore? Quanto è più veloce rispetto all'avversario? Un gol è arrivato da un'occasione ad alta probabilità (xG) o grazie a un tiro d'autore ? Tutti questi data insight verranno mostrati in tempo reale.





: per chi vuole andare oltre e scoprire il . A che sta correndo un giocatore? Quanto è più rispetto all'avversario? Un gol è arrivato da un'occasione ad o grazie a un ? Tutti questi verranno mostrati in tempo reale. Opzioni di passaggio : grazie all'analisi della posizione , della direzione e dell' angolo visivo del giocatore, Prime Vision evidenzierà le tre soluzioni di passaggio più probabili , permettendo ai tifosi di anticipare la giocata e seguire dove potrebbe andare il pallone ancora prima che parta.





: grazie all'analisi della , della e dell' del giocatore, evidenzierà le , permettendo ai tifosi di e seguire dove potrebbe andare il pallone ancora prima che parta. Player tag: un'etichetta con il nome del giocatore in possesso palla, utile nelle competizioni europee dove le squadre e i giocatori stranieri possono essere meno noti.

Già presente nel Regno Unito e in Irlanda, e ora in arrivo in Italia, Prime Vision permetterà ai tifosi di selezionare il feed alternativo sia dalla pagina della partita sia durante il match semplicemente con il telecomando (cliccando il tasto direzionale verso il basso). In questa League Phase della UEFA Champions League è stata introdotta anche l'integrazione delle Classifiche Dinamiche nella diretta principale, consentendo ai tifosi di vedere in tempo reale l'evoluzione della classifica durante il gioco. I tifosi potranno utilizzare il telecomando per selezionare "Classifiche Live" dal menu in-game, con indicatori chiari per distinguere le squadre qualificate automaticamente, quelle in zona play-off e quelle a rischio eliminazione.

Grazie al rinnovato accordo tra Sky e Amazon tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky potranno accedere via satellite anche alle 18 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video. I clienti Sky Business – che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici - avranno a disposizione, ogni mercoledì sera, 1 match sul canale Prime Video Sportsbar, attivo alla posizione 217 solo negli orari della competizione, e potranno quindi godersi tutte le emozionanti sfide tra i top player d’Europa direttamente su Sky, con la qualità, le elevate performance e l’affidabilità del segnale satellitare oramai note al grande pubblico.

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.



I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente * per 30 giorni.

