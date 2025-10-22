Real Madrid-Juventus diretta streaming Prime Video 🏆 Scopri Prime Vision, innovazione AI Amazon!

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Il Santiago Bernabéu, teatro di innumerevoli battaglie e tempio calcistico sacro, si prepara ad ospitare un confronto tra giganti europei, un duello che, seppur ricco di storia (le due squadre vantano un totale di 20 Palloni d'Oro, 12 per il Real Madrid e 8 per la Juventus), vede le contendenti in fasi diametralmente opposte. Se il Real Madrid si presenta come una "squadra che cambia" ma è in testa alla Liga e ha investito cifre esorbitanti (170 milioni per i soli difensori, oltre all'acquisto di Mastantuono), la Juventus arriva in terra spagnola in un momento di profonda crisi di risultati, reduce da un periodo difficile con cinque pareggi e una sconfitta nelle ultime sei gare.

Questo appuntamento nella capitale spagnola non è una semplice partita di Champions League; per i bianconeri, è un cruciale crocevia psicologico. Nonostante si trovi in un momento così delicato che porterebbe qualcuno a dire che non c'è "nulla da perdere", tale affermazione è stata respinta: in Champions c'è sempre qualcosa da perdere, e l'importanza risiede nel modo in cui si affronta una potenziale sconfitta. Il rischio concreto è subire una umiliante "imbarcata", ma l'opportunità è altrettanto grande: una prestazione di carattere al Bernabéu potrebbe essere la leva per "frenare i malumori, le critiche" e "ribaltare un po' la situazione in una serata".

La pressione è massima su Igor Tudor. Nonostante l'allenatore appaia "molto, molto sereno" e concentrato unicamente nell'aiutare i giocatori e preparare la squadra, le voci sul suo futuro sono insistenti, con speculazioni che riguardano la sua panchina nel giro di un paio di settimane. Tudor ha difeso l'operato del gruppo, riconoscendo che i ragazzi hanno spesso fornito prestazioni buone pur raccogliendo poco, ma ha anche sottolineato l'impatto di un calendario di Champions difficile nelle prime otto giornate. Dal punto di vista filosofico, Tudor insiste sul primato dell'esecuzione: la vittoria non è un fine, ma la "conseguenza" del fare le "cose giuste per bene", dell'applicare schemi e calci piazzati preparati in settimana. Per il tecnico croato, l'unica via d'uscita è "pedalare" e giocare una partita di grande sforzo. La speranza poggia anche sui rientri in rosa, con Miretti e Zegrova che sono stati convocati per la trasferta. Di fronte al dislivello tecnico con i Blancos, il fattore determinante per la Juventus deve essere la forza del collettivo. Come insegna la massima di Di Stefano - "Nessun giocatore è forte quanto tutti insieme" - i bianconeri dovranno essere compatti, corti e, soprattutto, ritrovare autostima e personalità. Adrien Rabiot è ritenuto un giocatore imprescindibile, uno la cui motivazione è sempre alta contro le grandi squadre come il Madrid.

Paradossalmente, l'offensiva Real Madrid, che sta costruendo il suo gioco attorno al recuperato Bellingham (tornato titolare e subito fondamentale) e alla devastante coppia formata da Kylian Mbappé e Arda Güler (il turco ha già fornito cinque assist al francese, che vanta 15 gol in 11 partite), offre margini di manovra ai rivali. Xabi Alonso sta sperimentando Güler in veste di regista affianco a Tchouaméni, una scelta che, combinata con esterni offensivi come Valverde e Carreras, crea uno squilibrio notevole, lasciando la squadra con sette uomini d'attacco. Questa filosofia offensiva, radicata nella cultura del club, espone i difetti di compattezza dei Blancos, difetti già evidenziati dalla recente sconfitta per 5-0 contro l'Atletico Madrid. La difesa concede spazi, specie quando la squadra aggredisce alta, e le assenze e la qualità discutibile di alcuni centrali (come Asensio, ritenuto non all'altezza del Real Madrid) offrono un punto debole che la Juve deve aggredire.

Sul fronte bianconero, le scelte tattiche prevedono un possibile ritorno alla difesa a tre. In attacco, l'alternanza tra Vlahović e David potrebbe portare al rilancio del serbo come titolare. Ma l'attenzione è tutta su Kenan Yıldız, la cui personalità è innegabile. Yıldız, "grande speranza" e ormai irrinunciabile, ha dimostrato di non sentire il peso della maglia numero 10, volendo semplicemente "brillare e divertirsi". Il Bernabéu è un palcoscenico evocativo, lo stesso che vide la celebre doppietta di Del Piero nel 2008. Nonostante il suo talento, il dibattito tattico persiste sulla sua collocazione: come ha fatto notare Platini, schierare un 10 sull'esterno rischia di limitarlo e intrappolarlo nel raddoppio di marcatura.

Infine, la chiave per la Juventus sarà l'attenzione maniacale. La squadra deve giocare 90 minuti di massima concentrazione ed evitare gli errori individuali che hanno caratterizzato i recenti gol subiti, come quello contro il Como, perché un simile errore contro il Real Madrid equivarrebbe a subire una goleada. La concentrazione è fondamentale: come avverte anche il portiere Courtois, se l'attenzione scende, gli avversari prendono immediatamente fiducia. L'obiettivo dichiarato è univoco: "gioco a calcio per vincere". Questo è l'unico esito accettabile in un luogo dove, come ricordato, "in 90 minuti può cambiare anche la stagione di una squadra".

Mercoledì 22 ottobre, lo spettacolo della UEFA Champions League torna su Prime Video con una delle sfide più attese della stagione: Real Madrid–Juventus (live dalle 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) [provalo gratuitamente per 30 giorni] * . I bianconeri di Igor Tudor fanno visita ai Blancos per un duello ad altissimo tasso tecnico ed emozionale, nella cornice maestosa del Santiago Bernabéu. In diretta da Madrid ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Fabio Cannavaro e Claudio Marchisio. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Al termine della partita, dalle 23:30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Federico Balzaretti, Luca Toni e Andrea Trinchieri guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Gli highlights di Real Madrid-Juventus e di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì 21 e mercoledì 22, saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di stasera.

Prime Video ha presentato una serie di innovazioni tecnologiche volte ad ottimizzare l'esperienza di visione per chi segue la UEFA Champions League su Prime Video  già dalla League Phase in corso. Al centro di tutto questo c'è Prime Vision, un nuovissimo feed alternativo che grazie all'Intelligenza Artificiale combina in tempo reale flussi di dati statistici e tracking dei giocatori, creando un'esperienza di visione immersiva con grafiche di realtà aumentata in tempo reale direttamente sulle immagini di gioco della partita. Prime Vision è destinato ad evolversi nel corso di questa stagione e in quelle future, grazie ai feedback dei tifosi e a nuove soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale, che offriranno funzionalità e approfondimenti mai visti prima.

Prime Vision debutta in Italia su Prime Video: nuova esperienza interattiva per UEFA Champions League

La prima versione di Prime Vision in questa League Phase di UEFA Champions League è uno sviluppo dedicato al calcio partendo dagli insight e feed di dati che hanno trovato riscontro tra gli appassionati di sport in occasione del lancio di Prime Vision negli Stati Uniti durante l'NFL Thursday Night Football a partire dal 2022.

Queste le principali funzionalità di Prime Vision disponibili live sulle immagini di gioco:

  • Mappa tattica: i tifosi potranno guardare la partita come farebbe uno staff tecnico, visualizzando in tempo reale le posizioni dei giocatori grazie al feed di live tracking. Sarà possibile osservare come una squadra si dispone in fase di non possesso, evitare le ripartenze avversarie o seguire un esterno offensivo nel pressing sulla fascia.

  • Momentum: una Momentum Bar posizionata sotto la Mappa Tattica indicherà in tempo reale l'inerzia del match, calcolata in base al livello di pericolosità creato da ciascuna squadra negli ultimi cinque minuti di gioco.

  • Statistiche avanzate: per chi vuole andare oltre e scoprire il gioco dentro il gioco. A che velocità sta correndo un giocatore? Quanto è più veloce rispetto all'avversario? Un gol è arrivato da un'occasione ad alta probabilità (xG) o grazie a un tiro d'autore? Tutti questi data insight verranno mostrati in tempo reale.

  • Opzioni di passaggio: grazie all'analisi della posizione, della direzione e dell'angolo visivo del giocatore, Prime Vision evidenzierà le tre soluzioni di passaggio più probabili, permettendo ai tifosi di anticipare la giocata e seguire dove potrebbe andare il pallone ancora prima che parta.

  • Player tag: un'etichetta con il nome del giocatore in possesso palla, utile nelle competizioni europee dove le squadre e i giocatori stranieri possono essere meno noti.

Già presente nel Regno Unito e in Irlanda, e ora in arrivo in Italia, Prime Vision permetterà ai tifosi di selezionare il feed alternativo sia dalla pagina della partita sia durante il match semplicemente con il telecomando (cliccando il tasto direzionale verso il basso). In questa League Phase della UEFA Champions League è stata introdotta anche l'integrazione delle Classifiche Dinamiche nella diretta principale, consentendo ai tifosi di vedere in tempo reale l'evoluzione della classifica durante il gioco. I tifosi potranno utilizzare il telecomando per selezionare "Classifiche Live" dal menu in-game, con indicatori chiari per distinguere le squadre qualificate automaticamente, quelle in zona play-off e quelle a rischio eliminazione.

Grazie al rinnovato accordo tra Sky e Amazon tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky potranno accedere via satellite anche alle 18 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video. I clienti Sky Business – che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici - avranno a disposizione, ogni mercoledì sera, 1 match sul canale Prime Video Sportsbar, attivo alla posizione 217 solo negli orari della competizione, e potranno quindi godersi tutte le emozionanti sfide tra i top player d’Europa direttamente su Sky, con la qualità, le elevate performance e l’affidabilità del segnale satellitare oramai note al grande pubblico.

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente * per 30 giorni.  

