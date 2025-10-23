Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSport › Amazon trasforma il Black Friday in un Super Show globale: NFL, NBA e golf live su Prime Video
Immagine di Amazon trasforma il Black Friday in un Super Show globale: NFL, NBA e golf live su Prime Video - Scopri di più su Sport

Amazon trasforma il Black Friday in un Super Show globale: NFL, NBA e golf live su Prime Video

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sport
giovedì, 23 ottobre 2025 | Ore: 10:44

Amazon e la National Football League (NFL) hanno annunciato che Prime Video [provalo gratuitamente per 30 giorni] * . trasmetterà a livello globale la partita di football del Black Friday del 28 novembre che vedrà sfidarsi Philadelphia Eagles e Chicago Bears, con inizio previsto alle 21.00 (ora italiana). La partita sarà il primo evento NFL trasmesso in tutto il mondo su Prime Video, disponibile in oltre 240 Paesi e territori.

"Siamo felici di ampliare la nostra partnership con la NFL e di presentare il Black Friday Football ai milioni di fan di tutto il mondo che sono nostri clienti", ha dichiarato Jay Marine, Head of Prime Video U.S., Global Sports. "Il Black Friday sta diventando uno dei migliori appuntamenti di sport festivi dell'anno e quest'imperdibile partita tra gli Eagles, campioni del Super Bowl, e i Bears, avvolti da un'atmosfera da stadio tra le più emozionanti della storia sportiva, è al centro di una giornata memorabile per tutti noi di Amazon. Non vediamo l'ora di offrire ai fan la migliore copertura possibile e un'intera giornata di azione, offerte e sorprese in occasione delle festività".

"Siamo entusiasti di collaborare con i nostri partner di Prime Video per offrire ad un pubblico globale la partita di football del Black Friday di quest'anno", ha spiegato Hans Schroeder, executive vice president, media distribution della NFL. "Allargare la disponibilità delle partite NFL ai tifosi di tutto il mondo è una priorità fondamentale per noi e siamo entusiasti che la partita del Black Friday sia disponibile grazie ad Amazon in oltre 240 Paesi e territori nel mondo".

Iscriviti ad Amazon Prime Video e provalo gratis per 30 giorni 
Clicca qui per registrarti 

La partita di football del Black Friday tra Bears ed Eagles sarà al centro di una programmazione sportiva in diretta senza precedenti, prevista per il 28 novembre e disponibile in streaming globale su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori, senza bisogno di abbonamento o iscrizione a Prime. La trasmissione globale del Black Friday Football su Prime Video offrirà opzioni linguistiche internazionali per gli spettatori di tutto il mondo, tra cui spagnolo, francese e portoghese. Inoltre, diverse funzionalità avanzate che migliorano la copertura NFL di Prime Video negli Stati Uniti saranno disponibili anche a livello internazionale, tra cui Rapid Recap, video in alta definizione HDR e statistiche di nuova generazione fornite da AWS (Amazon Web Services).

Prima della partita di football del Black Friday, alle 15:00 (ora italiana), dal Panther National nel sud della Florida, Prime Video trasmetterà il ritorno dello "Skin Game" del PGA TOUR, con Tommy Fleetwood, Justin Thomas, Xander Schauffele e Keegan Bradley. Prime Video si sposterà poi a South Philadelphia, al Lincoln Financial Field, da dove partirà il pre-partita del Black Friday Football, prima del calcio d'inizio di Bears vs Eagles alle 21:00 (ora italiana). Al termine della diretta del post-partita della NFL, l'NBA su Prime darà il via a una doppia sfida con partenza all'1.00 (ora italiana) per Bucks vs Knicks dal Madison Square Garden di New York, e successivamente Mavericks vs Lakers dalla Crypto.com Arena di Los Angeles. Durante il Black Friday, Prime Video offrirà ai fan di tutto il mondo oltre 12 ore di copertura sportiva in diretta.

Iscriviti ad Amazon Prime Video e provalo gratis per 30 giorni 
Clicca qui per registrarti 

Ecco il programma sportivo mondiale completo del Black Friday del 28 novembre su Prime Video (ora italiana):

  • 15:00: "Skins Game" - PGA TOUR
  • 20:45: Pre-partita Black Friday Football
  • 21:00: Black Friday Football - Philadelphia Eagles vs Chicago Bears
  • TBD: Post-partita Black Friday Football (subito dopo il match)
  • 01:00 del 29 novembre: Black Friday Basketball - New York Knicks vs Milwaukee Bucks
  • 04:00 del 29 novembre: Black Friday Basketball - Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente * per 30 giorni.  

* = In qualità di affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Non hai AMAZON PRIME? Provalo gratis per 30 giorni. Oltre alle partite in esclusiva della UEFA Champions avrai anche spedizioni illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti, Amazon Music e altri servizi.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 🏆 23 Ottobre: Palinsesto Telecronisti

    Giovedi 23 Ottobre UEFA CONFERENCE LEAGUE UEFA EUROPA LEAGUESU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO: alle 18:45 STEAUA BUCAREST - BOLOGNA e RAPID VIENNA - FIORENTINA alle 21 ROMA - VICTORIA PLZENApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon i giornalisti e i top talent di Sky Sport   TV8 Europa League Nightin diretta un big match tra club stranieriGiovedi...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 23 ottobre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (23 - 26 Ottobre) F1 Messico e MotoGP Malesia (anche streaming NOW)

    Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre si torna in pista su Sky e in streaming su NOW con F1 e MotoGP. F1 ANCORA IN AMERICA –Un nuovo importante appuntamento per il mondiale 2025 di F1 che fa tappa all’Autódromo Hermanos Rodríguez per il Gran Premio di Città del Messico. Il ventesimo GP della stagione, su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, parte giovedì alle 21.30 con la conferenza stampa piloti....
    S
    Sky Italia
    giovedì, 23 ottobre 2025

  • Amazon trasforma il Black Friday in un Super Show globale: NFL, NBA e golf live su Prime Video

    Amazon e la National Football League (NFL) hanno annunciato che Prime Video [provalo gratuitamente per 30 giorni] * . trasmetterà a livello globale la partita di football del Black Friday del 28 novembre che vedrà sfidarsi Philadelphia Eagles e Chicago Bears, con inizio previsto alle 21.00 (ora italiana). La partita sarà il primo evento NFL trasmesso in tutto il mondo su Prime Video, disponibile in oltre 240 Paesi e territori. "Siamo...
    S
    Sport
    giovedì, 23 ottobre 2025

  • X Factor 2025 Live Show su Sky e NOW: squadre, giudici, ospiti e tutte le novità con Giorgia

    Una selezione appassionante, piena di colpi di scena e soprattutto di performance che hanno già lasciato il segno: dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, il percorso di X Factor 2025 - lo show Sky Original prodotto da Fremantle - entra nella sua fase più attesa, e giovedì 23 ottobre, su Sky e in streaming su NOW si apre il capitolo decisivo, quello dei Live Show. Settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, i 12 artisti in gara...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 23 ottobre 2025

  • Serie A, Premier League e LaLiga unite contro la pirateria: appello all’UE per fermare streaming illegale

    I principali stakeholder dei settori media, sicurezza, entertainment e sport, tra cui la Lega Calcio Serie A, la Premier League inglese e LaLiga spagnola, insieme alle associazioni dei consumatori, hanno indirizzato oggi una lettera all'Executive Vice-President Virkkunen e al Commissioner Micallef per esprimere forte preoccupazione circa l'impatto che lo streaming illegale di contenuti live ha sulle proprie attività, sui consumatori e sull'economia, richiedendo un...
    S
    Sport
    mercoledì, 22 ottobre 2025

  • Ascolti 7a Giornata Serie A 2025/26 DAZN, record 6,3 milioni di spettatori, Milan-Fiorentina top match

    La settima giornata della Serie A EniLive su DAZN fa registrare il record di ascolti stagionale attestandosi a 6,3 milioni di ascoltatori (6.282.266). La media dei primi sette turni di campionato cresce di conseguenza superando i 5,3 milioni di individui, in crescita del 15,5% rispetto alla stagione precedente. Top match di giornata è stato Milan-Fiorentina, disputato domenica alle 20.45, che ha raggiunto una media di 1.420.364 spettatori. Anche nel prossimo turno saranno previsti...
    D
    DAZN
    mercoledì, 22 ottobre 2025

  • Real Madrid-Juventus diretta streaming Prime Video 🏆 Scopri Prime Vision, innovazione AI Amazon!

    Il Santiago Bernabéu, teatro di innumerevoli battaglie e tempio calcistico sacro, si prepara ad ospitare un confronto tra giganti europei, un duello che, seppur ricco di storia (le due squadre vantano un totale di 20 Palloni d'Oro, 12 per il Real Madrid e 8 per la Juventus), vede le contendenti in fasi diametralmente opposte. Se il Real Madrid si presenta come una "squadra che cambia" ma è in testa alla Liga e ha investito cifre esorbitanti (170 milioni per...
    S
    Sport
    mercoledì, 22 ottobre 2025

  • Warner Bros. Discovery valuta cessione totale o parziale: revisione strategica e offerte di mercato

    Warner Bros. Discovery (WBD) ha formalmente aperto la porta a una cessione parziale o totale, avviando una revisione strategica complessiva intesa a massimizzare il valore per gli azionisti. Questa mossa, comunicata ufficialmente il 21 ottobre 2025, arriva in risposta a un "interesse non sollecitato" giunto da molteplici soggetti del mercato, interessati sia all'acquisizione dell'intera società sia specificamente al blocco di Warner Bros. La notizia, pur...
    S
    Satellite / Estero
    martedì, 21 ottobre 2025

  • UEFA entra in ACE: stop alla pirateria sportiva e tutela dei tifosi in tutto il mondo

    L'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA) ha ufficialmente aderito all'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principale coalizione mondiale impegnata nella lotta contro la pirateria digitale. UEFA diventa così il primo titolare esclusivo di diritti sportivi ad entrare a far parte di ACE, contribuendo ad ampliare gli sforzi del settore per proteggere il valore dei contenuti creativi e sportivi a livello globale. UEFA parteciperà...
    S
    Sport
    martedì, 21 ottobre 2025

  • Annalisa regina del pop ospite del primo live X Factor 2025, fuoco e magia su Sky e NOW

    52 Platini e 14 Oro e tra le artiste più ascoltate su Spotify: Annalisa è ufficialmente la cantante solista più certificata del 2024. La regina del pop italiano ha collezionato premi e riconoscimenti sia in Italia che all’estero: Billboard Women in Music Awards a Los Angeles; Best Italian Act agli MTV Awards di Manchester; Fenomeno europeo dell’anno in Spagna. Prima artista femminile italiana ad entrare nella prestigiosa Top 100 di...
    S
    Sky Italia
    martedì, 21 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Operation Fortune, Giovedi 23 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Operation Fortune, action Sky Original diretto da Guy Ritchie con Jason Statham e Hugh Grant. Una spia dell'MI6 e il suo team devono reclutare una star di Hollywood per una missione sotto copertura, tra azione frenetica, intrighi internazionali e ...
     giovedì, 23 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Che cosa aspettarsi quando si aspetta, Mercoledi 22 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Che cosa aspettarsi quando si aspetta, commedia romantica corale con Cameron Diaz, Jennifer Lopez e Anna Kendrick. Cinque coppie, diverse per età e stile di vita, affrontano il momento più emozionante e complicato della loro vita:...
     mercoledì, 22 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, Martedi 21 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Il sesso degli angeli, commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni con Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Un sacerdote fiorentino scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera, dando il via a una serie di situazioni paradossa...
     martedì, 21 ottobre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 19 - 25 Ottobre: X Factor Live Show, Flight Risk, GialappaShow, My Mom Jayne

    GUIDA TV SKY / NOW | 19 - 25 OTTOBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La settimana si apre lunedì 20 ottobre a...
     lunedì, 20 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Flight Risk: Trappola ad alta quota, Lunedi 20 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Flight Risk: Trappola ad alta quota, thriller ad alta tensione diretto da Mel Gibson con Mark Wahlberg e Michelle Dockery, in cui una U.S. Marshal deve scortare un informatore su un volo, scoprendo che il pilota è in realtà un sic...
     lunedì, 20 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨