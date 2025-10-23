Amazon trasforma il Black Friday in un Super Show globale: NFL, NBA e golf live su Prime Video

Amazon e la National Football League (NFL) hanno annunciato che Prime Video [provalo gratuitamente per 30 giorni] * . trasmetterà a livello globale la partita di football del Black Friday del 28 novembre che vedrà sfidarsi Philadelphia Eagles e Chicago Bears, con inizio previsto alle 21.00 (ora italiana). La partita sarà il primo evento NFL trasmesso in tutto il mondo su Prime Video, disponibile in oltre 240 Paesi e territori.

"Siamo felici di ampliare la nostra partnership con la NFL e di presentare il Black Friday Football ai milioni di fan di tutto il mondo che sono nostri clienti", ha dichiarato Jay Marine, Head of Prime Video U.S., Global Sports. "Il Black Friday sta diventando uno dei migliori appuntamenti di sport festivi dell'anno e quest'imperdibile partita tra gli Eagles, campioni del Super Bowl, e i Bears, avvolti da un'atmosfera da stadio tra le più emozionanti della storia sportiva, è al centro di una giornata memorabile per tutti noi di Amazon. Non vediamo l'ora di offrire ai fan la migliore copertura possibile e un'intera giornata di azione, offerte e sorprese in occasione delle festività".

"Siamo entusiasti di collaborare con i nostri partner di Prime Video per offrire ad un pubblico globale la partita di football del Black Friday di quest'anno", ha spiegato Hans Schroeder, executive vice president, media distribution della NFL. "Allargare la disponibilità delle partite NFL ai tifosi di tutto il mondo è una priorità fondamentale per noi e siamo entusiasti che la partita del Black Friday sia disponibile grazie ad Amazon in oltre 240 Paesi e territori nel mondo".

La partita di football del Black Friday tra Bears ed Eagles sarà al centro di una programmazione sportiva in diretta senza precedenti, prevista per il 28 novembre e disponibile in streaming globale su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori, senza bisogno di abbonamento o iscrizione a Prime. La trasmissione globale del Black Friday Football su Prime Video offrirà opzioni linguistiche internazionali per gli spettatori di tutto il mondo, tra cui spagnolo, francese e portoghese. Inoltre, diverse funzionalità avanzate che migliorano la copertura NFL di Prime Video negli Stati Uniti saranno disponibili anche a livello internazionale, tra cui Rapid Recap, video in alta definizione HDR e statistiche di nuova generazione fornite da AWS (Amazon Web Services).

Prima della partita di football del Black Friday, alle 15:00 (ora italiana), dal Panther National nel sud della Florida, Prime Video trasmetterà il ritorno dello "Skin Game" del PGA TOUR, con Tommy Fleetwood, Justin Thomas, Xander Schauffele e Keegan Bradley. Prime Video si sposterà poi a South Philadelphia, al Lincoln Financial Field, da dove partirà il pre-partita del Black Friday Football, prima del calcio d'inizio di Bears vs Eagles alle 21:00 (ora italiana). Al termine della diretta del post-partita della NFL, l'NBA su Prime darà il via a una doppia sfida con partenza all'1.00 (ora italiana) per Bucks vs Knicks dal Madison Square Garden di New York, e successivamente Mavericks vs Lakers dalla Crypto.com Arena di Los Angeles. Durante il Black Friday, Prime Video offrirà ai fan di tutto il mondo oltre 12 ore di copertura sportiva in diretta.

Ecco il programma sportivo mondiale completo del Black Friday del 28 novembre su Prime Video (ora italiana):

15:00: "Skins Game" - PGA TOUR

20:45: Pre-partita Black Friday Football

21:00: Black Friday Football - Philadelphia Eagles vs Chicago Bears

TBD: Post-partita Black Friday Football (subito dopo il match)

(subito dopo il match) 01:00 del 29 novembre: Black Friday Basketball - New York Knicks vs Milwaukee Bucks

04:00 del 29 novembre: Black Friday Basketball - Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente * per 30 giorni.

* = In qualità di affiliato Amazon, questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Non hai AMAZON PRIME? Provalo gratis per 30 giorni. Oltre alle partite in esclusiva della UEFA Champions avrai anche spedizioni illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti, Amazon Music e altri servizi.