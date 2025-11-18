Rai broadcaster ufficiale dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026: storie di coraggio e sport

Dal 6 al 15 marzo 2026 Rai racconta in chiaro e su RaiPlay

le gare, le cerimonie e i protagonisti dei Giochi Paralimpici Invernali.

Fondazione Milano Cortina 2026 ha annunciato oggi che i diritti media per l'Italia per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono stati assegnati in esclusiva alla Rai. L'accordo tra Rai e Fondazione Milano Cortina 2026 garantirà al pubblico italiano un'ampia copertura, accessibile in chiaro e multicanale dell'evento che dal 6 al 15 marzo 2026 illuminerà, tra le città e le montagne di Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige, il più importante appuntamento sportivo al mondo per persone con disabilità. Un ritorno alle origini: l'Italia, che nel 1960 ospitò a Roma la prima Paralimpiade della storia, si prepara nuovamente a raccontare un momento che farà avanzare ulteriormente il Movimento Paralimpico globale. E a farlo sarà proprio la Rai, che porterà nelle case degli italiani il viaggio sportivo e umano che coinvolgerà fino a 665 atleti in gara per 79 eventi da medaglia, attraverso sia la trasmissione in chiaro che quella sulle piattaforme digitali Rai (RaiPlay).

La copertura avverrà sui principali canali Rai e su tutte le piattaforme editoriali della televisione pubblica, con contenuti live, approfondimenti e produzioni originali pensate per dare voce ai protagonisti e ai territori in un teatro di gare e di cerimonie che coinvolgerà Milano, Cortina d'Ampezzo, Verona e la Val di Fiemme. Un racconto che unirà la potenza dello sport alla bellezza dei luoghi che faranno da cornice ai Giochi raccontando al mondo l'energia dinamica e vibrante dell'Italia contemporanea.

"Per il Servizio Pubblico - afferma Giampaolo Rossi, Amministratore Delegato della Rai - lo sport è molto più di un grande spettacolo: è un linguaggio universale che unisce, educa e rende la nostra società più aperta e inclusiva. Raccontare i Giochi Paralimpici significa valorizzare storie straordinarie di coraggio e talento, offrendo a tutti i cittadini l'opportunità di riconoscersi nei valori più autentici dello sport. La Rai è orgogliosa di mettere a disposizione la propria voce, la propria tecnologia e la propria missione culturale per celebrare un evento che incarna perfettamente il senso del Servizio Pubblico".

Per Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026:

"L'Italia ha un legame unico con il Movimento Paralimpico: nel 1960 Roma ospitò la prima Paralimpiade della storia, l'evento che ha dato vita a tutto ciò che vediamo oggi. Con Milano Cortina 2026 questo legame si rinnova e si rafforza. Siamo felici che la Rai porti queste storie nelle case degli italiani: i Giochi non sono solo competizione, ma una fonte inesauribile di ispirazione, resilienza e orgoglio nazionale".

Oltre alla copertura sportiva, la Rai contribuirà attraverso contenitori dedicati a promuovere una cultura dello sport sempre più inclusiva e consapevole. I Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - che celebreranno il 50° anniversario dalle prime Paralimpiadi Invernali - coinvolgeranno sei sport: sci alpino paralimpico, biathlon paralimpico, sci di fondo paralimpico, hockey su slittino, snowboard paralimpico e curling in carrozzina.

La Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si terrà all'Arena di Verona il 6 marzo 2026, mentre la Cerimonia di Chiusura avrà luogo a Cortina d'Ampezzo presso lo Stadio Olimpico del Ghiaccio il 15 marzo 2026.

ROAD TO MILANO CORTINA 2026

Dal 15 novembre, ogni sabato e domenica sino alla fine di marzo, su Rai 2 lo spazio Rai Sport Live Weekend dalle 9.30 alle 13: ospiterà buona parte della Coppa del Mondo di sci alpino, ma anche altre dirette e sintesi di sport che ritroveremo ai Giochi, dallo sci nordico al pattinaggio passando per il curling. Sempre in questi spazi, aggiornamento continuo sugli impianti olimpici, il corso dei lavori, la situazione degli atleti e delle varie squadre che si stanno allenando; ritratti dei campioni di ieri e degli atleti di oggi in vista del grande evento a cinque cerchi. Dal 17 novembre, nuovo appuntamento settimanale, dalle 19 alle 19.45 su Rai 2: Road to Milano-Cortina. Una panoramica su tutto quanto accaduto nel weekend relativamente agli sport invernali e diversi focus su aspetti olimpici con interviste, collegamenti e ospiti. Conduce Sabrina Gandolfi.

Il 26 novembre, su Rai Due e Rai Sport HD, la telecronaca diretta da Olympia per l'accensione della torcia. Il 5 dicembre, diretta dal Quirinale su Rai 1, in occasione dell'inizio del viaggio italiano della torcia alla presenza del Presidente della Repubblica. Dall'8 dicembre, dal lunedì al venerdì, su Rai 2 resoconto giornaliero de "il viaggio della torcia". Il 5 febbraio, vigilia dell'apertura, scatta già il torneo di curling: in gara anche i campioni olimpici uscenti del misto Constantini-Mosaner. Il 6 febbraio, Rai 2 diventerà la Rete Olimpica, anche se la Cerimonia di apertura dallo stadio di San Siro con inizio alle ore 20 sarà trasmessa da Rai 1. Rai 2 prevede 13 ore di programmazione giornaliera in diretta. In caso di concomitanze, il secondo evento live sarà proposto su Rai Sport.

Giornata tipo: 8.45 su Rai 2, MATTINA OLIMPICA, in onda dallo studio in esterna davanti all'Arco della Pace di Milano. Sullo sfondo, il braciere olimpico. Conduttore Tommaso Mecarozzi, ospite fisso Pietro Piller Cottrer, uno degli eroi della staffetta di Torino 2006. Dalle 9, dirette dai campi di gara sino a sera. Quattro le edizioni dei TG Olimpici: 11.30, 15.30, 17.30 e 19.30. Alle ore 23.30, dal 7 febbraio, sempre su Rai 2, NOTTI OLIMPICHE, la rubrica che chiuderà la giornata con ospiti, commenti e collegamenti dalle varie sedi di Casa Italia del Coni (Milano/Cortina/Livigno). Conduzione di Sabrina Gandolfi, con Paolo De Chiesa, Stefania Belmondo, Giuliano Razzoli e altri commentatori. Da Casa Italia Milano (alla Triennale) sarà collegato Marco Lollobrigida. Il 22 febbraio le gare olimpiche si concluderanno intorno alle ore 17 con la finale del torneo di hockey maschile. Di seguito, dalle 17 alle 20, sempre su Rai 2, NOTTI OLIMPICHE (BEST OF) verrà anticipata e ampliata per riproporre e commentare tutto il meglio di questa edizione dei Giochi. Alle ore 20 CERIMONIA DI CHIUSURA dall'Arena di Verona, sempre in diretta su Rai 2.