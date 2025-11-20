Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Prime Video, la miglior partita del mercoledì UEFA Champions League fino al 2031

Sport
giovedì, 20 novembre 2025 | Ore: 21:21

Oltre 19 match a stagione, risultati di ascolto record
e un’offerta sportiva completa per tutti i clienti Prime.

Prime Video si è assicurata i diritti per trasmettere la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League in Italia e in Germania, e i diritti della miglior partita del martedì nel Regno Unito e in Irlanda, con un accordo quadriennale dalla stagione 2027-28 fino a quella 2030-31. I clienti Prime avranno quindi accesso esclusivo alle migliori partite della UEFA Champions League per altre 6 stagioni: quella in corso e la stagione 2026-27 dell'attuale ciclo di diritti a cui si aggiungono i quattro anni del nuovo accordo dal 2027-28 al 2030-31. Questo rinnovo a lungo termine conferma l'impegno di Prime Video nel portare ai clienti Prime le competizioni sportive più prestigiose senza costi aggiuntivi.

Dalla stagione 2027-28 oltre alle 18 migliori partite del mercoledì, anche la miglior partita del giovedì della prima giornata della League Phase sarà trasmessa in esclusiva da Prime Video in Italia e in Germania. Saranno così 19 le partite in esclusiva per i clienti Prime in ognuna delle quattro stagioni del nuovo accordo.

L'estensione quadriennale fino al 2031 segue gli ottimi risultati di ascolto registrati dalle competizioni europee su Prime Video. La stagione d'esordio 2024-25 nel Regno Unito ha raggiunto oltre 13 milioni di spettatori e ha proposto incontri di alto profilo come Manchester City-Real Madrid, Liverpool-PSG e Arsenal-Real Madrid. All'inizio di questo mese, più di 10 milioni di utenti hanno seguito Prime Video in un'unica serata per assistere a Liverpool-Real Madrid nel Regno Unito e in Irlanda, e a PSG-FC Bayern Monaco in Germania, stabilendo nuovi record di ascolto per la League Phase.

"Si tratta di un momento importante per il nostro servizio e di una notizia fantastica per i clienti Prime in Italia, nel Regno Unito, Irlanda e Germania: garantiamo le partite più importanti del calcio europeo fino al 2031", ha dichiarato Alex Green, Managing Director Prime Video Sport, International. "La combinazione tra partite imperdibili e l'ampia diffusione di Prime sta portando a risultati di ascolto record della Champions League in tutta Europa, e continueremo a elevare ulteriormente la qualità della nostra copertura. Il nuovo accordo quadriennale ci offre stabilità a lungo termine e ci permette di innovare ancora di più per i tifosi, come abbiamo fatto in questa stagione con l'introduzione di Prime Vision".

Prime Video ha iniziato a trasmettere la UEFA Champions League in Italia e in Germania nel 2021, ampliando poi la copertura a Regno Unito e Irlanda nel 2024. Oltre alla UEFA Champions League, i clienti Prime hanno accesso a un'ampia selezione di sport in diretta, tra cui l'NBA a livello globale, NFL Thursday Night Football e NASCAR negli Stati Uniti, la Premier League in Svezia, Danimarca e Olanda, il Roland-Garros in Francia, Wimbledon in Germania e Austria, l'ICC Cricket in Australia e molto altro. A questo si aggiungono documentari sportivi acclamati e premiati, tra cui la serie All or Nothing, Kenny Dalglish, Federer: Twelve Final Days e altri ancora.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente * per 30 giorni.  

