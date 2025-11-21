La Serie BKT torna in chiaro: Rai Sport lancia “Serie B al 90°” con sintesi e highlights del weekend

L’accordo biennale permette alla Rai di tornare sul campionato cadetto

con un programma dedicato e la possibilità di mostrare gli highlights

anche nei contenitori sportivi del weekend.

Dalla 13a giornata la Serie BKT torna sulla Rai. Lo farà su Rai Sport, con un programma dedicato, il sabato sera e curato dalla redazione calcio. L’accordo consentirà al campionato di ampliare la propria visibilità e agli appassionati di avere un nuovo canale dove seguire l’andamento della seconda divisione italiana.L’emittente pubblica ha aderito alla Offerta al mercato che la Lega Serie B ha messo a disposizione dei broadcaster nelle scorse settimane.

La conduzione della trasmissione, che si chiamerà ‘Serie B al 90°’, andrà in onda a mezzanotte e conterrà tutte le sintesi delle partite giocate al venerdì e al sabato e sarà affidata a Giacomo Capuano. In studio con lui ospiti e opinionisti. ‘Serie B al 90°’ sarà poi disponibile dal termine della diretta su Rai Play, la piattaforma di streaming video gratuita della Rai che permette di rivedere on demand i programmi.

L’acquisto del pacchetto Immagini salienti consentirà inoltre a Rai di poter mandare in onda le altre partite del weekend nei vari contenitori sportivi previsti dal palinsesto. L’accordo con Rai, che mancava dalla stagione 2020/2021, è biennale e comprende eventuali playoff e playout. Il via domani, sabato 22 novembre con il weekend di gare della 13a giornata.