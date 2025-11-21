Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 13a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

venerdì, 21 novembre 2025

Il Monza si affida a Colpani, il giocatore con più occasioni,
la Samp a Coda, suo lo zampino in cinque gol

Questi sono solo alcuni temi che introducono
la 13a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel

La Serie BKT rafforza la propria presenza digitale attraverso OneFootball TV, che ripropone lo sconto sull'abbonamento stagionale a LaB Channel, il canale ufficiale del campionato. Il Season Pass è ora disponibile a 69,99 euro, in linea con la tariffa di lancio, valido fino a nuova comunicazione e senza rinnovo automatico. In alternativa, il 30 Days Pass a 9,99 euro offre visione mensile, anch'esso con acquisto una tantum. L'accesso è possibile via app mobile, sito web e Smart TV (acquisto da mobile o web), con streaming limitato a un dispositivo alla volta. A livello internazionale, in alcuni Paesi dove i diritti locali coprono alcune partite, è disponibile il MatchDay Pass a 7,99 euro.

Queste novità generano un’ulteriore implementazione e opportunità di fruizione a tutti i tifosi e agli appassionati della Serie BKT, con una varietà di offerta che va ad aggiungersi a quelle di DAZN e Amazon Prime Video, garantendo diverse opzioni, tutte moderne, in mobilità, facilmente fruibili per vivere il campionato "110% Passione Italiana".

LAB CHANNEL SERIE B  DIRETTA - 13a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

 Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV    

 

 VENERDI 21 NOVEMBRE 2025

  • ore 20:30 Serie B 13a Giornata: Catanzaro vs Pescara (diretta)
    Telecronaca: Pietro Scognamiglio
    La sosta per le Nazionali è ormai alle spalle e la Serie BKT riparte con la sfida tra Catanzaro e Pescara, anticipo del venerdì che inaugura il 13° turno del campionato cadetto, dedicato interamanete al tema della violenza sulle donne con il progetto B4LOVE. L’ultimo confronto tra calabresi e abruzzesi in cadetteria risale addirittura alla stagione 2005/06, quando i primi si imposero sia all’andata che al ritorno con il medesimo risultato di 1-0. Gli abruzzesi, inoltre, rappresentano una delle due avversarie — insieme all’Alessandria — contro cui il Catanzaro vanta la più alta percentuale di vittorie casalinghe nella competizione: 87,5%, frutto di sette successi in otto incontri disputati in Calabria (1N).

SABATO 22 NOVEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 13a Giornata: Avellino vs Empoli (diretta)
    Telecronaca: Gianluca Vigliotti
    Nella sfida tra Avellino ed Empoli, i riflettori sono puntati sul duello tra gli attaccanti. Da una parte Roberto Insigne, che insegue il 50° gol in Serie BKT - attualmente a quota 49 tra regular season e playoff - e, dopo la rete segnata alla Reggiana, potrebbe andare a segno in due gare interne consecutive nella competizione per la prima volta dal periodo tra dicembre 2022 e gennaio 2023, quando vestiva la maglia del Frosinone (a bersaglio contro Ternana e Modena). Dall’altra parte c’è Stiven Shpendi, già a quota cinque reti in 11 presenze in questo campionato: una in più di quelle realizzate nell’intera scorsa stagione con la Carrarese, in cui aveva segnato quattro volte in 25 partite.
     
  • ore 15:00 Serie B 13a Giornata: Carrarese vs Reggiana (diretta)
    Telecronaca: Andrea Di Staso
    Allo Stadio dei Marmi la Carrarese di Antonio Calabro ospita la Reggiana guidata da Davide Dionigi. La formazione toscana, che per la prima volta nella propria storia ha incassato appena tre sconfitte nelle prime 12 giornate di un campionato di Serie BKT (3V, 6N), si prepara ad affrontare la squadra emiliana, già salita a quota 16 punti. In caso di successo, la Reggiana stabilirebbe il proprio record di punti dopo le prime 13 partite del campionato cadetto nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
     
  • ore 15:00 Serie B 13a Giornata: Virtus Entella vs Palermo (diretta)
    Telecronaca: Francesco Nigro
    Occhi puntati sul Palermo di Filippo Inzaghi: dopo un avvio brillante, con otto gare da imbattuto frutto di quattro vittorie e quattro pareggi, la formazione rosanero ha raccolto appena tre punti nelle ultime quattro uscite. La squadra siciliana dovrà ora affrontare la delicata trasferta contro la Virtus Entella, ancora imbattuta in casa in questo campionato e trascinata da un Andrea Tiritiello in grande forma. Il difensore classe 1995, una delle sorprese di questo torneo, ha infatti firmato gli ultimi tre gol dei liguri, tutti tra le mura amiche, e al momento solo Jaden Philogene (6/6 con l’Ipswich Town in Premieriship) ha realizzato più reti tra i giocatori dei Big-5 e delle seconde divisioni 2025/26 che hanno segnato esclusivamente davanti al proprio pubblico.
     
  • ore 17:15 Serie B 13a Giornata: Padova vs Venezia (diretta)
    Telecronaca: Riccardo Morelli
    All’Euganeo, all’imbrunire, va in scena il derby veneto tra Padova e Venezia. I biancorossi hanno perso solo una delle 16 sfide casalinghe contro i lagunari in Serie BKT (9V, 6N) e, dopo il successo per 1-0 dell’1 settembre 2018, puntano a ottenere due vittorie interne consecutive contro gli arancioneroverdi per la prima volta dal periodo tra maggio 1948 e novembre 1963 - anche allora due successi, entrambi senza subire gol.
     
  • ore 19:30 Serie B 13a Giornata: Bari vs Frosinone (diretta)
    Telecronaca: Alessandro Rimi
    A chiudere il sabato della 13ª giornata sarà la sfida del San Nicola tra Bari e Frosinone. I pugliesi, che hanno conquistato 11 dei loro 14 punti complessivi davanti al pubblico di casa, puntano alla quarta vittoria interna consecutiva, traguardo che manca nella competizione dal periodo settembre-novembre 2017. Di fronte troveranno però un Frosinone particolarmente efficace in trasferta: finora i ciociari hanno raccolto 11 punti lontano dallo Stirpe, frutto di tre successi e due pareggi, un bottino inferiore soltanto a quello del Cesena nelle gare esterne di questo campionato.

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 13a Giornata: Mantova vs Spezia (diretta)
    Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo
    Nel pomeriggio della domenica si sfidano Mantova e Spezia, due formazioni attualmente relegate nella parte bassa della classifica. I lombardi, reduci da otto gare senza vittorie (2N, 6P), hanno però ritrovato slancio prima della sosta conquistando i tre punti in entrambe le ultime due uscite, sempre per 1-0 — contro Sampdoria e Padova — e ora puntano a centrare il terzo successo consecutivo in Serie BKT, traguardo che manca dal novembre 2008, quando in panchina sedeva Alessandro Costacurta. Lo Spezia, invece, per lasciarsi alle spalle un avvio di stagione complicato (una sola vittoria finora) dovrà invertire il trend in trasferta: i bianconeri hanno infatti centrato il successo esterno solo una volta nelle ultime 11 gare fuori casa (7N, 3P).
     
  • ore 15:00 Serie B 13a Giornata: Modena vs Sudtirol (diretta)
    Telecronaca: Samuele Ragusa
    Il Modena ha rallentato la propria marcia e ceduto il primato al Monza, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. La squadra di Andrea Sottil ospita al Braglia il Südtirol di Fabrizio Castori, formazione che finora ha pareggiato più gare esterne di tutte in questo campionato: cinque sulle sei disputate (1P), inclusa l’ultima sul campo del Padova, chiusa sull’1-1. I Canarini, inoltre, arrivano alla sfida forti di cinque successi casalinghi consecutivi in campionato, tutti con almeno due gol all’attivo - 12 reti nel parziale, per una media di 2.4 a partita - e potrebbero centrare almeno sei vittorie interne di fila in Serie BKT per la prima volta dal torneo 1949/50, quando arrivarono a quota 15.
     
  • ore 17:15 Serie B 13a Giornata: Monza vs Cesena (diretta)
    Telecronaca: Antonio Torretti
    La capolista Monza scenderà in campo alle 17:15 della domenica per ospitare il Cesena, terza forza del campionato grazie anche ai 15 punti conquistati finora in trasferta, nel big match del weekend. I brianzoli si affidano a un ritrovato Andrea Colpani: il classe 1998, che guida il Monza sia per occasioni create (18) sia per possessi recuperati nell’ultimo terzo di campo (sei) in questa Serie BKT, può andare a segno per due gare consecutive solo per la seconda volta in carriera tra Serie A e Serie B (la prima nel novembre 2021) e festeggerà la sua 100ª presenza nella regular season della cadetteria.

LUNEDI 24 NOVEMBRE 2025

  • ore 20:30 Serie B 13a Giornata: Sampdoria vs Juve Stabia (diretta)
    Telecronaca: Ivan Fusto
    A chiudere il 13° turno sarà il posticipo del lunedì tra Sampdoria e Juve Stabia. La formazione blucerchiata occupa l’ultimo posto in classifica con soli sette punti - frutto di una vittoria e quattro pareggi (7P) - e la storia recente non sorride: tra le ultime otto squadre che avevano raccolto al massimo sette punti dopo 12 giornate, solo l’Ascoli del 2020/21 riuscì poi a salvarsi. La Sampdoria di Angelo Gregucci proverà comunque a invertire il trend affidandosi ad un Massimo Coda in grande spolvero. Da inizio ottobre, infatti, soltanto Ange-Yoan Bonny e John Yeboah (sei ciascuno) hanno partecipato a più gol del classe 1988 tra Serie A e Serie B: cinque nel periodo (al pari di Nicolò Cambiaghi, Rafael Leão e Kike Pérez – frutto di tre reti e due assist), incluso il passaggio vincente nell’ultimo turno contro il Venezia.

 

 ____________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog 

