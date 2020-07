DAZN Serie B 36a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del trentaseiesimo turno della Serie BKT [abbonati qui]. Si parte con l'anticipo Livorno-Crotone (oggi alle 18:45) per arrivare al posticipo Virtus Entella-Perugia (oggi alle 21:00). Tra i match previsti venerdì spicca la sfida tra Ascoli e Pordenone (oggi alle 21:00).

Tutti gli incontri del campionato cadetto saranno trasmessi in diretta dal servizio di streaming live e on demand; tra questi, ben 9 dei 10 match di ciascuna giornata saranno in esclusiva. DAZN, per ogni partita di Serie BKT, proporrà agli appassionati, oltre alla diretta con il commento dai campi, un’analisi introduttiva del match e le interviste dal terreno di gioco, all’intervallo (“mini flash”) e al triplice fischio finale (“super flash”). Oltre alle dirette integrali delle partite, i tifosi potranno scegliere “Zona Gol”, per assistere live a tutto il meglio dei match della Serie B che si disputano in contemporanea .

DAZN SERIE B DIRETTA ESCLUSIVA - 36a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 24 LUGLIO 2020

ore 18:45 Serie B 36a Giornata: Livorno vs Crotone (diretta) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Cristiano Puccetti

Bordocampo ed interviste: Salvatore Marino

A tre partite dalla fine la trasferta di Livorno è un crocevia fondamentale per il Crotone, in lotta per la promozione diretta, per tornare in Serie A dopo tre anni. Livorno senza successi interni dal 2 novembre scorso, 2-1 sulla Juve Stabia; poi si contano 2 pareggi e 9 sconfitte in 11 match disputati. L’ultimo risultato utile amaranto è il 3-2 a casa della Juve Stabia del 26 giugno scorso, l’ultima gara senza subire reti nella gara vinta 1-0 a Verona sul Chievo, 29 febbraio scorso. Crotone imbattuto da 11 giornate di campionato, con score di 7 successi e 4 pareggi. L’ultimo k.o. calabrese è stato il 2-3 a casa della Juve Stabia, in data 15 febbraio scorso. E’ ad un passo la serie positiva record dei rossoblu in serie B, messa insieme nel campionato 2015/16, quello con Juric allenatore e finito con la prima storica promozione in A calabrese, con 12 gare senza sconfitte tra la 12° e la 23° giornata incluse, score di 9 successi e 3 pareggi. Tra Antonio Filippini e Giovanni Stroppa un precedente tecnico ufficiale in Sudtirol-Lumezzane 1-1, Lega Pro 2015/16. I due sono stati compagni di squadra nel Brescia – in serie B – nella seconda parte della stagione 1999/00, culminata con la promozione in A delle “rondinelle”, giocando assieme 16 partite di campionato.



Conduce: Stefano Rosso

Torna la Serie B e torna anche Zona Gol, il programma che vede tutti i campi collegati in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.



Telecronaca: Matteo Marceddu

Salvezza e promozione sono in gioco al "Cino e Lillo Del Duca": Ascoli e Pordenone si giocano tanto, quando mancano soltanto tre partite alla fine della stagione regolare. Primo confronto ufficiale tra le due squadre nelle Marche. Ascoli in serie positiva da 5 giornate, con score di 4 vittorie ed 1 pareggio. Ultima sconfitta bianconera il 26 giugno, 1-2 a Venezia. Si tratta della serie positiva record nella Serie BKT 2019/20 per i marchigiani. L’Ascoli segna anche da 6 partite di fila, 9 gol totali, con ultimo stop nello 0-1 al “Del Duca” contro il Perugia, 21 giugno scorso.

Pordenone scatenato prima della pausa: 13 i gol friulani firmati tra 31’ e 45’ inclusi recuperi dopo 35 turni nella Lega B 2019/20. Davide Dionigi e Attilio Tesser al secondo incrocio tecnico ufficiale dopo Reggina-Novara 1-0, serie B 2012/13. Tesser, inoltre, ex di turno: il coach neroverde è stato allenatore dei bianconeri marchigiani dal luglio al novembre 2006, in serie A, sommando 13 panchine ufficiali con score di 1 successo, 5 pareggi e 7 sconfitte.



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento Tecnico: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Uno scontro diretto che può dire molto, in ottica promozione ma soprattutto in ottica playoff: vincere, per Chievo e Cittadella, vorrebbe dire non solo guadagnare posizioni, ma anche partire con un vantaggio in postseason. A Verona due confronti ufficiali del derby veneto: un successo gialloblu (1-0 nella coppa Italia di C 1990/91) e un pareggio (2-2 nella serie B 2000/01). Il ChievoVerona è una delle due compagini della Serie BKT 2019/20 che ha sommato finora il maggior numero di pareggi, 14 in 35 giornate, come il Venezia. Dalla ripresa post pausa Covid 19, Chievo vittorioso solo nel 2-0 casalingo sul Frosinone del 29 giugno scorso; nel mezzo 3 pareggi e 3 sconfitte. Chievo squadra fair-play della Serie BKT 2019/20 con 2 sole espulsioni subite in 35 giornate. Christian Mora fa 100 da professionista, il suo Cittadella va meglio fuori che in casa: 22 i punti veneti al “Tombolato”, 30 lontano da casa. Cittadella “sfortunato”: 3 le autoreti provocate dai giocatori granata, record in questa classifica della Lega B 2019/20 condiviso con il Trapani. Tra Alfredo Aglietti e Roberto Venturato 3 successi per parte, senza pareggi, nei 6 incroci da allenatori.



Telecronaca: Ricky Buscaglia

È quasi tempo di verdetti in Serie B. Mancano tre partite dalla fine e ora più che mai, ogni risultato conta: lo sanno bene Cosenza e Pisa, in lotta rispettivamente per conquistare la salvezza e sognare addirittura i playoff. A Cosenza i confronti ufficiali tra le due compagini sono sei: tre i successi rossoblu (ultimo 2-0 nella serie B 1993/94), un pareggio (0-0 nella I Divisione Lega Pro 2010/11) e due vittorie toscane (ultima 4-1 nella serie B 1989/90). Pisa senza gol al “San Vito-Marulla” da 384’, ovvero dal 4-1 del 3 dicembre 1989, ultima rete nerazzurra firmata da Piovanelli al 66’ (autore quel giorno di una tripletta, la rete della bandiera cosentina fu firmata proprio da Gigi Marulla, cui oggi è intitolato lo stadio della città calabrese). Pisa cooperativa del gol nella serie BKT 2019/20 con 19 marcatori diversi in 35 turni, ma che subisce reti da 16 partite di fila: 22 gol al passivo, con ultimo “clean sheet” il 2-0 a casa della Juve Stabia, l’1 settembre scorso. Gara 300 nel professionismo per Mattia Minesso. Inedito il confronto tecnico tra Roberto Occhiuzzi e Luca D’Angelo.



Telecronaca: Edoardo Testoni

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

La Cremonese si gioca la salvezza, lo Spezia un piazzamento migliore in vista dei playoff: gli ingredienti per una partita da non perdere ci sono tutti. Allo “Zini” i confronti ufficiali tra le due squadre sono 22: dieci i successi dei padroni di casa (ultimo 2-0 nella serie B 2018/19), otto i pareggi (ultimo 2-2 nella I Divisione 2010/11) e quattro le vittorie spezzine (ultima 2-1 nella coppa Italia serie C 2003/04). Cremonese reduce da 3 successi di fila e 2 pareggi nelle ultime 5 giornate: mai nella Serie BKT 2019/20 i grigiorossi erano stati 5 partite senza perdere, si tratta dunque della serie positiva record in stagione. Cremonese a porta chiusa – in assoluto – da 215’, con ultima rete subita da Coppola al 55’ della gara vinta 2-1 a Livorno lo scorso 10 luglio. Cremonese scatenata nei primi 15’ di gioco: 9 le reti grigiorosse nel primo quarto d’ora di partita, primato della Setrie BKT 2019/20 dopo 35 giornate. Gara 500 nel professionismo per Daniel Ciofani. Spezia in gol da 8 trasferte di fila, per un totale di 13 reti segnate: ultimo stop nello 0-0 a Chiavari il giorno di Santo Stefano 2019. Spezia formazione cadetta che guadagna nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati del 45’: +18 il saldo attivo ligure. Il dato è comprovato dal fatto che la formazione di Italiano ha segnato 37 gol su 52 totali nei secondi tempi. Confronto tecnico inedito tra Pier Paolo Bisoli e Vincenzo Italiano.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Bordocampo ed interviste: Claudio Giambene

Frosinone-Benevento è anche lo scontro tra due vecchi amici: Alessandro Nesta e Filippo Inzaghi. Superpippo è già in Serie A con il suo Benevento, Nesta cerca invece di raggiungerlo, e per avvicinare i playoff dovrà battere la sua vecchia conoscenza. Nei 13 confronti ufficiali in Ciociaria tra le due squadre il bilancio è di sei successi giallazzurri (ultimo 3-2 nella serie B 2016/17), quattro pareggi (ultimo 0-0 nella I Divisione Lega Pro 2013/14) e tre affermazioni sannite (ultima 2-1 nella serie C-2 1997/98). Tre record per il Frosinone nella B 2019/20: maggior numero di rigori calciati (11 in 35 turni, come il Cittadella), unica compagine senza ancora espulsioni a favore e formazione che fa meno sostituzioni, appena 104. Frosinone formazione cadetta 2019/20 che – come il Pescara – subisce il maggior numero di reti nei primi 15’ della ripresa, 11 dopo 35 turni. Il Benevento è la formazione cadetta 2019/20 che vanta il record di vittorie (24), minor numero di sconfitte (3), attacco-record (60 gol segnati) e difesa bunker (22 reti subite), ma anche re dei gol con subentranti (11 firmati). Benevento senza gol fuori casa da 309’: ultimo firmato Insigne nell’1-0 di Cremona del 21 giugno scorso. Tra Alessandro Nesta e Pippo Inzaghi terzo incrocio tecnico ufficiale: finora ha sempre vinto il coach giallorosso, senza subire gol nei 180’ presi in considerazione.



Telecronaca: Marco Calabresi

Bordocampo ed interviste: Francesco Puma

Le porte dei playoff stanno per chiudersi e Salernitana ed Empoli non possono permettersi errori, se vogliono continuare a sperare nella Serie A: solo una di loro proseguirà la sua corsa. Sono 14 i confronti ufficiali fra le due squadre in Campania: sette le vittorie granata (ultima 2-1 nella serie B 2017/18), sei i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2004/05) e un’affermazione toscana (1-0 nella serie B 2008/09). Salernitana imbattuta in casa da 15 partite di fila, con score di 9 successi e 6 pareggi e ultimo k.o. dal Benevento, 0-2 il 15 settembre scorso. Gara 300 nel professionismo per Ramzi Aya. Empoli una delle due formazioni cadette 2019/20 che – dopo 35 turni – segna di meno con subentranti, appena 2 reti, come il Livorno; Empoli fair-play: appena 67 le ammonizioni subite dai toscani in 35 giornate della Serie BKT 2019/20, nemmeno 2 in media a partita. Giampiero Ventura mai vittorioso nei 3 precedenti da allenatore contro Pasquale Marino: in bilancio un pareggio e due successi del mister azzurro, le cui squadre hanno sempre segnato nei 270’ presi in esame, sei gol totali.



Telecronaca: Dario Mastroianni

La ripresa del campionato è stata tribolata per il Pescara, con l'avvicendamento in panchina tra Legrottaglie e Sottil. Il Trapani, al contrario, ha trovato continuità e può ora sperare nella salvezza vincendo contro una rivale diretta. Al “Provinciale” i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 17: sette le vittorie granata (ultima 1-0 nella serie C 1969/70, rete decisiva di Davì), sei i pareggi (ultimo 1-1 nella finale playoff di B 2015/16) e quattro affermazioni abruzzesi (ultima 3-0 nella serie B 2015/16 – regular season -). La sfida torna dopo quattro anni dal quel 9 giugno 2016, finalissima playoff per salire in Serie A, con i biancazzurri vittoriosi 2-0 nel match di andata: al ritorno fu 1-1 con i gol di Citro al 5’ e Verre al 57’. Fuori casa biancazzurri reduci da 1 punto nelle ultime 7 trasferte, con ultima affermazione il 2-0 di Udine sul Pordenone del 25 gennaio scorso. Incrocio inedito tra Fabrizio Castori e Andrea Sottil.



Telecronaca: Alberto Santi

All'andata i gol di Bifulco e Forte regalarono i tre punti alla Juve Stabia: gli stessi che servirebbero adesso, per avvicinare la salvezza, dopo una partenza difficoltosa dopo la pausa. Il Venezia, però, non può fare sconti per non mettersi a rischio. Al “Penzo” i precedenti ufficiali fra le due squadre sono due: una vittoria lagunare (1-0 nella C 1952/53) e un pareggio (1-1 nella B 1951/52). Venezia formazione cadetta 2019/20 che segna con meno giocatori diversi, 10, dopo 35 giornate. Il Venezia è una delle due compagini della Serie BKT 2019/20 che ha sommato finora il maggior numero di pareggi, 14 in 35 giornate, come il ChievoVerona. Veneti meglio in trasferta che in casa: appena 15 i punti lagunari al “Penzo” nella Serie BKT 2019/20, 29 lontano da casa. Gara 100 in Serie BKT, considerata la sola regular season, per Adriano Montalto che ha debuttato il 10 marzo 2012 in Ascoli-Juve Stabia 0-0, stesso avversario di oggi al “Penzo”. Juve Stabia incassa gol da 15 partite di fila, 29 gol subiti nel periodo ed ultima porta inviolata nell’1-0 casalingo sull’Empoli del 18 gennaio scorso. Tra Alessio Dionisi e Fabio Caserta un solo precedente: all’andata ha vinto il mister stabiese per 2-0.



Telecronaca: Federico Zanon

Entrambe a metà classifica, entrambe a metà strada tra la tranquillità e il sogno playoff: Entella e Perugia possono darsi battaglia con la sicurezza che una sconfitta non comprometterà la stagione di nessuna delle due. A Chiavari i confronti ufficiali fra le due squadre sono cinque: due le vittorie dei padroni di casa (ultima 2-1 nella B 2016/17), un pareggio (1-1 nella supercoppa Lega Pro 2013/14) e due successi umbri (ultimo 5-1 nella B 2017/18). Entella distratta nei primi 15’ di gara: 11 le reti subite dai liguri tra 1’ e 15’ di gara dopo 35 turni della Serie BKT 2019/20; Perugia senza successi da 6 turni, con 3 pareggi e 3 sconfitte a bilancio. Ultima vittoria umbra l’1-0 ad Ascoli del 21 giugno scorso. Tra Roberto Boscaglia e Massimo Oddo quarto incrocio tecnico ufficiale: finora ha vinto sempre chi ha giocato in casa, una volta il coach biancoceleste, due quello biancorosso.

