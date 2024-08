Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky e Tivusat, Palinsesto 16 - 22 Agosto 2024

Tempo di ripartenza per il grande calcio nella Casa dello Sport di Sky. Si torna in campo per il primo trofeo della stagione, la UEFA Super Cup 2024, in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 14 agosto, il match di Varsavia, ovvero la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atalanta (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Calcio, Sky Sport 4k e in streaming su NOW), apre la grande stagione del calcio di Sky Sport. Primo trofeo da assegnare come anteprima delle nuove...