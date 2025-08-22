Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 22 - 28 Agosto 2025

Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]
Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN.
Tutta la Serie A EniLive 2025/26 è solo su DAZN
7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.
ZONA DAZN, PALINSESTO 22 - 28 AGOSTO 2025 CANALE 214 / 215 SKY
VENERDI 22 AGOSTO
- ore 08:00 Calcio Serie A Udinese - Torino
- ore 09:46 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
- ore 10:23 Calcio Bordocam Napoli 2025
- ore 10:47 Calcio Campioni: Road to victory
- ore 11:13 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
- ore 11:55 Calcio Serie A Roma - Lazio
- ore 13:42 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia
- ore 14:00 Calcio ABB Stadi Milano
- ore 14:18 Calcio My Skills Nico Paz
- ore 14:35 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma
- ore 14:52 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
- ore 15:30 Volley World Championship F Italia - Slovacchia (diretta DAZN 1 - Canele 214 SKY)
- ore 17:47 Calcio Juventus - Inter Top 30 Gol
- ore 18:04 Calcio Serie A Cagliari - Lecce
- ore 19:43 Calcio Quella volta che - Milan - Inter
- ore 21:25 Calcio Liga Real Betis - Alaves (diretta DAZN 1 - Canele 214 SKY)
- ore 23:28 Calcio My Skills Dimarco
- ore 23:47 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
SABATO 23 AGOSTO
- ore 08:00 Calcio Serie A Napoli - Atalanta
- ore 09:45 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
- ore 10:26 Calcio My Skills Dimarco
- ore 10:45 Calcio Palermo Sunrise
- ore 11:20 Calcio Milan - Napoli Top 30 Gol
- ore 11:33 Calcio My Skills Bernabe'
- ore 11:49 Calcio Serie A Cagliari - Milan
- ore 13:35 Calcio Claudio Lotito
- ore 14:01 Calcio Serie A Milan - Empoli
- ore 15:45 Calcio Inter - Roma Top 30 Gol
- ore 16:35 Calcio Mario Balotelli
- ore 17:05 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
- ore 17:45 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
- ore 18:30 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli (diretta DAZN 1 - Canele 214 SKY)
- ore 18:30 Calcio Serie A Genoa - Lecce (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)
- ore 20:45 Calcio Serie A Milan - Cremonese (diretta DAZN 1 - Canele 214 SKY)
- ore 22:56 Calcio ABB Stadi Milano
- ore 23:14 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
- ore 23:33 Calcio My Skills Ricci
DOMENICA 24 AGOSTO
- ore 08:00 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli
- ore 09:52 Calcio Serie A Milan - Cremonese
- ore 12:00 Volley World Championship F Italia - Cuba (diretta DAZN 1 - Canele 214 SKY)
- ore 14:16 Calcio Serie A Verona - Juventus
- ore 16:02 Calcio Serie A Atalanta - Fiorentina
- ore 17:41 Calcio Fedi Milano
- ore 18:30 Calcio Serie A Cagliari - Fiorentina (diretta DAZN 1 - Canele 214 SKY)
- ore 20:45 Calcio Serie A Juventus - Parma (diretta DAZN 1 - Canele 214 SKY)
- ore 20:45 Calcio Serie A Atalanta - Pisa (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)
- ore 22:56 Calcio Familia: Vita di un Imperatore
- ore 23:20 Calcio ABB Stadi Torino
- ore 23:40 Calcio Fedi Roma
LUNEDI 25 AGOSTO
- ore 08:00 Calcio Serie A Milan - Cremonese
- ore 09:50 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano
- ore 10:05 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco
- ore 10:20 Calcio Fedi Roma
- ore 11:00 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli
- ore 12:50 Calcio Fedi Milano
- ore 13:25 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol
- ore 13:45 Calcio Mario Balotelli
- ore 14:05 Calcio Juventus - Lazio Top 20 Gol
- ore 14:15 Calcio Serie A Cagliari - Fiorentina
- ore 16:15 Calcio Serie A Juventus - Parma
- ore 18:10 Sport 1 vs 1 Hakan Calhanoglu
- ore 18:30 Calcio Serie A Udinese - Verona (diretta DAZN 1 - Canele 214 SKY)
- ore 20:40 Calcio ABB Stadi Udine
- ore 21:00 Calcio Serie A Inter - Milan
- ore 22:50 Calcio Claudio Lotito
- ore 23:15 Calcio My Skills Bernabe'
- ore 23:30 Calcio BordoCam Inter - Juventus 2024/25
- ore 23:45 Calcio Milan - Inter Top 30 Gol
MARTEDI 26 AGOSTO
- ore 08:00 Calcio Serie A Udinese - Verona
- ore 09:52 Calcio Serie A Atalanta - Inter
- ore 12:00 Volley World Championship F Italia - Belgio (diretta DAZN 1 - Canele 214 SKY)
- ore 14:16 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli
- ore 16:07 Calcio Serie A Milan - Cremonese
- ore 17:59 Calcio My Skills Dimarco
- ore 18:17 Calcio Serie A Cagliari - Fiorentina
- ore 20:08 Calcio Quella volta che - Milan - Inter
- ore 20:23 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano
- ore 20:40 Calcio Serie A Juventus - Parma
- ore 22:31 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco
- ore 22:46 Sport 1 vs 1 Hakan Calhanoglu
- ore 23:04 Sport DAZN Heroes Thuram
- ore 23:27 Calcio Inter - Roma Top 30 Gol
MERCOLEDI 27 AGOSTO
- ore 08:00 Calcio Liga Real Oviedo - Real Madrid
- ore 09:53 Calcio Missione Bilbao
- ore 10:18 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero
- ore 10:38 Calcio Top 30 Gol El Clasico
- ore 10:57 Calcio Liga Levante - Barcellona
- ore 12:48 Calcio Linea Diletta con Guti
- ore 13:07 Calcio OR7GEN David Villa Atleti
- ore 13:36 Calcio OR7GEN David Villa La Masia
- ore 14:09 Calcio Serie A Milan - Cremonese
- ore 16:01 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli
- ore 17:52 Calcio Bordocam Napoli 2025
- ore 18:16 Calcio Serie A Juventus - Parma
- ore 20:07 Calcio Campioni: Road to victory
- ore 20:33 Calcio Serie A Cagliari - Fiorentina
- ore 22:24 Calcio Tutti i gol del Napoli Campione d'Italia
- ore 23:01 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
GIOVEDI 28 AGOSTO
- programmazione non ancora disponibile
*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***