Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 12 - 18 Settembre 2025

Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN.

Nove giorni di gare, adrenalina e talento: la città di Tokyo si prepara a diventare il cuore pulsante dei Mondiali di Atletica leggera.

La competizione, in programma dal 13 al 21 settembre, sarà visibile su DAZN, tramite i canali Eurosport, e ogni appassionato potrà vivere le fasi della manifestazione, dalle batterie di qualificazione alle finali, immergendosi in sfide che promettono emozioni intense e un livello tecnico senza precedenti.

L’Italia, infatti, arriva con la delegazione più ampia della sua storia: 90 atleti in gara, tra campioni affermati e volti emergenti. Occhi puntati sui salti, dove brillano Larissa Iapichino, Mattia Furlani e Andy Diaz, ma anche sui protagonisti già consacrati come Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Antonella Palmisano e Nadia Battocletti. Una squadra che unisce esperienza e nuove energie, segnale della crescita costante di tutto il movimento azzurro.

Il programma promette serate indimenticabili: domenica 14 settembre le finali dei 100 metri femminili e maschili segneranno il primo vero climax della rassegna, mentre martedì 16 settembre vedrà protagonista il salto in alto maschile con Tamberi alla ricerca di conferme e il salto in lungo femminile con Iapichino pronta a inseguire il podio. Anche le gare di marcia - con le distanze dei 20 e 35 km, in programma sabato 13 e 20 settembre – così come i lanci – dal martello al disco, dal giavellotto al getto del peso, le cui gare copriranno tutte le giornate del mondiale - offriranno spettacolo e tensione. Gran finale domenica 21 settembre, con le staffette 4x100 infiammeranno lo stadio e scriveranno nuove pagine di storia azzurra.

Su DAZN, tramite Eurosport, ogni gara sarà un appuntamento da vivere in diretta, passo dopo passo, fino all’ultimo sprint di un Mondiale pronto a scrivere pagine di storia.

ZONA DAZN, PALINSESTO 12 - 18 SETTEMBRE 2025 CANALE 214 / 215 SKY

VENERDI 12 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo

ore 09:46 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 1a g.

ore 10:32 Calcio Missione Siviglia

ore 10:54 Calcio Serie A Lazio - Verona

ore 12:34 Calcio OR7GEN David Villa Atleti

ore 13:02 Calcio OR7GEN David Villa La Masia

ore 13:36 Calcio Missione Bilbao

ore 14:01 Calcio Serie A Genoa - Juventus

ore 15:45 Calcio Top 30 Gol El Clasico

ore 16:03 Calcio Serie A Sassuolo - Napoli

ore 17:48 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero

ore 18:08 Calcio Serie A Napoli - Cagliari

ore 19:52 Calcio Missione Clasico

ore 20:15 Calcio Linea Diletta con Guti

ore 20:34 Calcio Serie A Inter - Udinese

ore 22:19 Calcio Linea Diletta con Ordas

ore 22:36 Calcio Intervista a Moncada

ore 22:59 Calcio Discovering VAR

ore 23:10 Calcio Decido io

SABATO 13 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Inter - Milan

ore 09:49 Calcio OR7GEN David Villa Paterna

ore 10:15 Calcio OR7GEN David Villa Astur

ore 10:40 Calcio Joaquin saluta il calcio

ore 11:01 Calcio Serie A Cremonese - Sassuolo

ore 12:46 Calcio Serie A Inter - Atalanta

ore 14:28 Calcio OR7GEN David Villa Atleti

ore 15:00 Calcio Serie A Cagliari - Parma (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 17:11 Calcio OR7GEN David Villa La Masia

ore 17:45 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma

ore 18:00 Calcio Serie A Juventus - Inter (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 20:11 Calcio ABB Stadi Milano

ore 20:29 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo

ore 20:55 Calcio Liga Atletico Madrid - Villarreal (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:57 Calcio My Skills Ricci

ore 23:11 Calcio Palermo Sunrise

DOMENICA 14 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Cagliari - Parma

ore 09:50 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 10:30 Calcio Serie A Fiorentina - Roma

ore 12:30 Calcio Serie A Roma - Torino (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 15:00 Calcio Serie A Atalanta - Lecce (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 15:00 Calcio Serie A Pisa - Udinese (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)

ore 17:10 Calcio OR7GEN David Villa Paterna

ore 17:35 Calcio OR7GEN David Villa Astur

ore 18:05 Calcio Claudio Lotito

ore 18:30 Calcio Serie A Juventus - Inter

ore 20:25 Calcio My Skills Vlahovic

ore 20:45 Calcio Serie A Milan - Bologna (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:55 Calcio Mario Balotelli

ore 23:15 Calcio Palermo Sunrise

LUNEDI 15 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Roma - Torino

ore 09:52 Calcio Mario Balotelli

ore 10:13 Calcio My Skills Vlahovic

ore 10:31 Calcio Claudio Lotito

ore 10:56 Calcio Serie A Cagliari - Parma

ore 12:47 Calcio Palermo Sunrise

ore 13:23 Calcio OR7GEN David Villa Atleti

ore 13:51 Calcio Missione Siviglia

ore 14:13 Calcio Serie A Atalanta - Lecce

ore 16:04 Calcio Serie A Milan - Bologna

ore 17:55 Calcio Missione Bilbao

ore 18:30 Calcio Serie A Verona - Cremonese (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 20:41 Calcio Missione Clasico

ore 21:04 Calcio Serie A Juventus - Inter

ore 22:55 Calcio Linea Diletta con Guti

ore 23:14 Calcio Linea Diletta con Ordas

ore 23:31 Calcio Joaquin saluta il calcio

MARTEDI 16 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Milan - Bologna

ore 09:52 Calcio My Skills Dimarco

ore 10:11 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia

ore 10:28 Calcio ABB Stadi Milano

ore 10:47 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo

ore 11:05 Calcio Serie A Roma - Torino

ore 12:57 Calcio Serie A Cagliari - Parma

ore 14:48 Calcio OR7GEN David Villa La Masia

ore 15:30 Volley World Championship M Italia - Belgio (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 17:46 Calcio My Skills Dodo

ore 18:07 Calcio My Skills Nico Paz

ore 18:24 Calcio Serie A Atalanta - Lecce

ore 20:10 Calcio Inter - Roma Top 30 Gol

ore 20:23 Calcio Mario Balotelli

ore 20:43 Calcio Serie A Pisa - Udinese

ore 22:34 Calcio Fedi Roma

ore 23:08 Calcio Fedi Milano

MERCOLEDI 17 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Pisa - Udinese

ore 09:52 Calcio Palermo Sunrise

ore 10:28 Calcio Claudio Lotito

ore 10:53 Calcio Serie A Milan - Bologna

ore 12:44 Calcio Fedi Roma

ore 13:18 Calcio Fedi Milano

ore 13:51 Calcio Serie A Juventus - Inter

ore 15:42 Calcio Serie A Cagliari - Parma

ore 17:33 Calcio Decido io

ore 17:59 Calcio Serie A Roma - Torino

ore 19:50 Calcio Interstellar

ore 20:35 Calcio Serie A Atalanta - Lecce

ore 22:26 Calcio Top 50 Gol - Derby di Milano

ore 22:45 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano

ore 23:02 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco

ore 23:18 Calcio Top Gol: Inter 2023/2024

GIOVEDI 18 SETTEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Verona - Cremonese

ore 09:52 Calcio OR7GEN David Villa Atleti

ore 10:21 Calcio OR7GEN David Villa La Masia

ore 10:55 Calcio Serie A Juventus - Inter

ore 12:46 Calcio Serie A Atalanta - Lecce

ore 14:37 Calcio Missione Siviglia

ore 15:30 Volley World Championship M Italia - Ucraina (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 17:46 Calcio Missione Bilbao

ore 18:11 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero

ore 18:31 Calcio Serie A Cagliari - Parma

ore 20:22 Calcio Linea Diletta con Guti

ore 20:42 Calcio Linea Diletta con Ordas

ore 20:58 Calcio Serie A Roma - Torino

ore 22:50 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 23:30 Calcio My Skills Dimarco

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***