Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 19 - 25 Settembre 2025

Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN.

Su DAZN le emozioni dei grandi eventi sportivi, italiani e internazionali, sono sempre a portata di streaming, pronte a coinvolgere i tifosi in ogni istante.  Questo weekend il grande calcio torna a far battere forte il cuore dei tifosi. In Serie A e Serie B, l’intensità e la competizione sono ai massimi livelli, con sfide capaci di regalare emozioni e colpi di scena. Tra tutti il derby della Capitale, Roma-Lazio, domenica 21 settembre alle 12:30, una sfida carica di storia, passione e tensione, simbolo di una rivalità iconica. 

Sui canali Eurosport disponibili su DAZN, lo spettacolo dei Mondiali di Atletica continua ad accendere la pista e le pedane. Venerdì si prosegue con le finali nei 200 metri e nei 400 ostacoli, sia maschili che femminili, oltre a quella del salto triplo uomini. Sabato il programma si sposta sulle pedane, con la finale del peso donne e del giavellotto, mentre in pista si corre per la gloria negli 800 metri maschili e nei 5000 femminili. Domenica arriva la grande chiusura: il salto in alto donne e il disco uomini aprono il pomeriggio, seguiti dagli 800 metri femminili e dai 5000 uomini, fino alle staffette, il momento più corale e atteso, con la 4x400 e la 4x100. Ma non è tutto: da venerdì a domenica il tennis mondiale si ritrova alla Laver Cup, dove stelle assolute ed ex campioni leggendari guidano le sfide tra Team Europa e Team Mondo, mentre il grande ciclismo si snoda lungo le strade del Giro del Lussemburgo e del Giro di Slovacchia, appuntamenti che regalano scatti, fughe e sprint da vivere metro dopo metro. 

La stessa energia attraverserà anche il campo della NFL, che entra nel vivo e torna con la sfida Dolphins @ Bills e domenica 21 con un ricco palinsesto di sfide imperdibili: dalle 19:00 partono nove kick-off in contemporanea, tra cui Falcons @ Panthers, Packers @ Browns e Texans @ Jaguars, per poi proseguire con duelli ad alta intensità come Broncos @ Chargers e Saints @ Seahawks.  

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva.
Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26

ZONA DAZN, PALINSESTO 19 - 25 SETTEMBRE 2025  CANALE 214 /  215 SKY

VENERDI 19 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Juventus - Inter
  • ore 09:47 Calcio Fedi Milano
  • ore 10:20 Calcio Fedi Roma
  • ore 10:54 Calcio Serie A Atalanta - Lecce
  • ore 12:40 Calcio Mario Balotelli
  • ore 13:01 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 13:36 Calcio Intervista a Moncada
  • ore 13:59 Calcio Serie A Roma - Torino
  • ore 15:45 Calcio Serie A Pisa - Udinese
  • ore 17:31 Calcio My Skills Dodo
  • ore 17:53 Calcio Serie A Cagliari - Parma
  • ore 19:39 Calcio Intervista a Kalulu
  • ore 20:45 Calcio Serie A Lecce - Cagliari (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:56 Calcio My Skills Nico Paz
  • ore 23:13 Calcio My Skills Federico Dimarco
  • ore 23:31 Calcio Quella volta che - Milan - Inter

SABATO 20 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 08:42 Calcio BordoCam Inter - Juventus 2024/25
  • ore 08:58 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol
  • ore 09:15 Volley World Championship M Turchia - Olanda (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 11:46 Calcio My Skills Vlahovic
  • ore 12:04 Calcio ABB Stadi Milano
  • ore 12:22 Calcio Serie A Roma - Torino
  • ore 14:08 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
  • ore 15:00 Calcio Serie A Bologna - Genoa (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 17:11 Calcio Interstellar
  • ore 18:00 Calcio Serie A Verona - Juventus (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 20:11 Calcio Top 50 Gol - Derby di Milano
  • ore 20:30 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano
  • ore 20:47 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco
  • ore 20:55 Calcio Liga Valencia - Athletic Bilbao (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 23:12 Sport 1 vs 1 Hakan Calhanoglu
  • ore 23:30 Calcio Decido io
  • ore 23:55 Calcio Missione Bilbao

DOMENICA 21 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero
  • ore 08:22 Calcio Top 30 Gol El Clasico
  • ore 08:40 Calcio BordoCam Real Madrid - Barcellona
  • ore 08:52 Calcio Missione Clasico
  • ore 09:15 Calcio Linea Diletta con Guti
  • ore 09:30 Volley World Championship M Argentina - Italia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 11:59 Calcio Fedi Roma
  • ore 12:30 Calcio Serie A Lazio - Roma  (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 15:00 Calcio Serie A Torino - Atalanta (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 15:00 Calcio Serie A Cremonese - Pisa (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)
  • ore 17:11 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol
  • ore 17:29 Calcio Mario Balotelli
  • ore 17:50 Calcio Linea Diletta con Ordas
  • ore 18:06 Calcio Missione Siviglia
  • ore 18:28 Calcio Serie A Bologna - Genoa
  • ore 20:14 Calcio Claudio Lotito
  • ore 20:45 Calcio Serie A Inter - Sassuolo (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:56 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 23:32 Calcio Intervista a Kalulu

LUNEDI 22 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Interstellar
  • ore 08:47 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano
  • ore 09:04 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco
  • ore 09:15 Volley World Championship M Bulgaria - Portogallo (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 11:44 Calcio Serie A Lazio - Roma
  • ore 13:45 Volley World Championship M USA - Slovenia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 16:14 Calcio Top 50 Gol - Derby di Milano
  • ore 16:33 Calcio Serie A Bologna - Genoa
  • ore 18:19 Calcio Top Gol: Inter 2023/2024
  • ore 18:36 Calcio Serie A Cremonese - Parma
  • ore 20:22 Calcio Decido io
  • ore 20:47 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol
  • ore 21:06 Calcio Serie A Verona - Juventus
  • ore 22:52 Calcio ABB Stadi Milano
  • ore 23:10 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
  • ore 23:29 Calcio My Skills Ricci
  • ore 23:42 Sport 1 vs 1 Hakan Calhanoglu

MARTEDI 23 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 1a g.
  • ore 08:48 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 1a g.
  • ore 09:00 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 2a g.
  • ore 09:17 Calcio My Skills Dodo
  • ore 09:30 Volley World Championship M Tunisia - Rep. Ceca (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 11:59 Calcio ABB Stadi Milano
  • ore 12:17 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
  • ore 12:36 Calcio My Skills Ricci
  • ore 12:50 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 13:25 Calcio Mario Balotelli
  • ore 13:45 Calcio My Skills Vlahovic
  • ore 14:00 Volley World Championship M Serbia - Iran (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 16:29 Calcio Serie A Lazio - Roma
  • ore 18:15 Calcio Decido io
  • ore 18:40 Calcio Serie A Verona - Juventus
  • ore 20:26 Documentario Silvio Baldini - Questo e' calcio
  • ore 21:00 Calcio Serie A Cremonese - Parma
  • ore 22:47 Calcio Interstellar
  • ore 23:32 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano

MERCOLEDI 24 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 2a g.
  • ore 08:51 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 3a g.
  • ore 09:07 Calcio My Skills Nico Paz
  • ore 09:30 Volley World Championship M 1mo Quarto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 11:59 Calcio Serie A Inter - Sassuolo
  • ore 13:45 Calcio Top 50 Gol - Derby di Milano
  • ore 14:00 Volley World Championship M 2ndo Quarto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 16:29 Calcio Serie A Verona - Juventus
  • ore 18:15 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco
  • ore 18:30 Calcio Serie A Lazio - Roma
  • ore 20:17 Calcio Intervista a Moncada
  • ore 20:39 Calcio Intervista a Kalulu
  • ore 20:53 Calcio Serie A Lecce - Cagliari
  • ore 22:39 Calcio Fedi Roma
  • ore 23:13 Calcio Fedi Milano

GIOVEDI 25 SETTEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Anem4 e Core: Il film dello Scudetto
  • ore 08:43 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'
  • ore 08:56 Calcio Campioni: Road to victory
  • ore 09:30 Volley World Championship M 3rzo Quarto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 11:59 Calcio Serie A Cremonese - Parma
  • ore 13:45 Calcio Familia: Vita di un Imperatore
  • ore 14:00 Volley World Championship M 4rto Quarto (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 16:29 Calcio Serie A Torino - Atalanta
  • ore 18:15 Calcio ABB Stadi Torino
  • ore 18:33 Calcio Serie A Lecce - Cagliari
  • ore 20:19 Calcio My Skills Lobotka
  • ore 20:41 Calcio ABB Stadi Roma
  • ore 21:02 Calcio Serie A Lazio - Roma
  • ore 22:48 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol
  • ore 23:05 Calcio Bordocam Napoli 2025
  • ore 23:29 Calcio Linea Diletta con Guti

 *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
 che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***

