Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiDAZN › Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 3 - 9 Ottobre 2025
Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 3 - 9 Ottobre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 3 - 9 Ottobre 2025

Logo DAZN - Palinsesti e Programmi TV
D
Programmi DAZN
Logo del canale DAZN - Programmazione completa
D
Palinsesti DAZN

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

venerdì, 03 ottobre 2025 | Ore: 18:24

Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN.

Su DAZN le emozioni non si fermano mai: calcio, volley football americano, e tanto altro ancora, accendono un weekend ricchissimo, pronto a regalare spettacolo e adrenalina a ogni tifoso.

Questo weekend il grande calcio torna a far battere forte il cuore dei tifosi. In Serie A, Serie B e LaLiga, l’intensità e la competizione sono ai massimi livelli, con sfide capaci di regalare emozioni e colpi di scena. Tra tutti, i big match di domenica 5 ottobre:alle 15:00 Fiorentina-Roma, mentre alle 20:45 Juventus-Milan.

Anche gli appassionati del volley hanno un motivo per gioire: il 6 ottobre scatta la Serie A1 Tigotà, con un Monday Night che si prepara a regalare grande spettacolo. Su DAZN, due sfide – entrambe in partenza alle 20:30 – sono pronte a catturare l’attenzione: Wash4Green Monviso Volley-Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano-Bergamo, per una serata all’insegna della passione e dei colpi vincenti sotto rete.

La stessa energia attraverserà anche il campo della NFL, che domenica 5 ottobre torna con un ricco palinsesto di sfide imperdibili: dalle 19:00 partono sei kick-off in contemporanea, tra cui Dolphins@Panthers, Giants@Saints, Broncos@Eagles, per poi proseguire con altri tre duelli ad alta intensità dalle 22:05 - Titans@Cardinals Buccaneers@Seahawks e Commanders@Chargers – e chiudere lunedì alle 2:20 con il confronto Patriots@Bills.

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva.
Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26

ZONA DAZN, PALINSESTO 3 - 9 OTTOBRE 2025  CANALE 214 /  215 SKY

VENERDI 3 OTTOBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Juventus - Atalanta
  • ore 09:52 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 10:33 Calcio My Skills Dodo
  • ore 10:54 Calcio Serie A Milan - Napoli
  • ore 12:45 Calcio My Skills Nico Paz
  • ore 13:01 Calcio My Skills Dimarco
  • ore 13:19 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia
  • ore 13:36 Calcio ABB Stadi Milano
  • ore 13:54 Calcio Quella volta che - Milan - Inter
  • ore 14:08 Calcio Serie A Juventus - Bologna
  • ore 15:52 Calcio My Skills Ricci
  • ore 16:06 Calcio Serie A Roma - Verona
  • ore 17:57 Calcio OR7GEN David Villa Paterna
  • ore 18:22 Calcio Serie A Sassuolo - Udinese
  • ore 20:13 Calcio OR7GEN David Villa Astur
  • ore 20:38 Calcio Mario Balotelli
  • ore 20:58 Calcio Serie A Inter - Empoli
  • ore 22:40 Sport 1 vs 1 Hakan Calhanoglu
  • ore 22:57 Calcio Interstellar

SABATO 4 OTTOBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Inter - Atalanta
  • ore 09:44 Calcio Mbappe', Lewandowski e non solo
  • ore 10:38 Calcio ABB Stadi Roma
  • ore 10:59 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol
  • ore 12:30 Calcio Serie A F Inter - Ternana  (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 15:00 Calcio Serie A Lazio - Torino  (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 15:00 Calcio Serie A Parma - Lecce  (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)
  • ore 17:11 Calcio ABB Stadi Udine
  • ore 17:29 Calcio Bordocam Napoli 2025
  • ore 18:00 Calcio Serie A Inter - Cremonese  (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 20:11 Calcio Familia: Vita di un Imperatore
  • ore 20:32 Calcio Campioni: Road to victory
  • ore 20:55 Calcio Liga Real Madrid - Villarreal  (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 23:02 Calcio Missione Bilbao
  • ore 23:27 Calcio Missione Siviglia

DOMENICA 5 OTTOBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Napoli - Bologna
  • ore 09:50 Calcio Fedi Milano
  • ore 10:23 Calcio Serie A Lazio - Milan
  • ore 12:30 Calcio Serie A Udinese - Cagliari  (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 15:00 Calcio Serie A Fiorentina - Roma  (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 15:00 Calcio Serie A Bologna - Pisa  (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)
  • ore 17:00 Motori E1 Series Lagos: Finals  (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 18:31 Calcio Serie A Verona - Juventus
  • ore 20:45 Calcio Serie A Juventus - Milan  (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:56 Calcio Interstellar
  • ore 23:42 Calcio Top Gol: Inter 2023/2024

LUNEDI 6 OTTOBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Lazio - Torino
  • ore 09:52 Calcio OR7GEN David Villa Atleti
  • ore 10:21 Calcio OR7GEN David Villa La Masia
  • ore 10:55 Calcio Serie A Inter - Cremonese
  • ore 12:46 Calcio Missione Bilbao
  • ore 13:11 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero
  • ore 13:31 Calcio Top 30 Gol El Clasico
  • ore 13:49 Calcio BordoCam Real Madrid - Barcellona
  • ore 14:01 Calcio Serie A Juventus - Milan
  • ore 15:52 Calcio Serie A Roma - Parma
  • ore 17:29 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano
  • ore 17:46 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco
  • ore 18:01 Calcio Serie A Roma - Lazio
  • ore 20:30 Volley Serie A1 F Vero Milano - Bergamo   (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:41 Documentario Silvio Baldini - Questo e' calcio
  • ore 23:15 Calcio Decido io

MARTEDI 7 OTTOBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Fiorentina - Monza
  • ore 09:54 Calcio OR7GEN David Villa Paterna
  • ore 10:20 Calcio OR7GEN David Villa Astur
  • ore 10:45 Calcio Missione Siviglia
  • ore 11:07 Calcio Serie A Lazio - Torino
  • ore 12:53 Calcio Missione Clasico
  • ore 13:16 Calcio Linea Diletta con Guti
  • ore 13:35 Calcio Linea Diletta con Ordas
  • ore 13:52 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'
  • ore 14:05 Calcio Serie A Inter - Cremonese
  • ore 15:51 Calcio Serie A Juventus - Milan
  • ore 17:38 Calcio Bordocam Juventus - Inter 2025/26
  • ore 17:58 Calcio Serie A Fiorentina - Roma
  • ore 19:44 Calcio Juventus, una parte di me
  • ore 20:04 Calcio Bordocam Juventus - Inter 2025/26
  • ore 20:36 Calcio Serie A Inter - Atalanta
  • ore 22:18 Calcio ABB Stadi Torino
  • ore 22:36 Calcio ABB Stadi Roma
  • ore 22:57 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol
  • ore 23:14 Sport 1 vs 1 Hakan Calhanoglu

MERCOLEDI 8 OTTOBRE 

  • ore 08:00 Calcio Serie A Udinese - Cagliari
  • ore 09:47 Calcio Fedi Milano
  • ore 10:20 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol
  • ore 10:39 Calcio Mario Balotelli
  • ore 10:59 Calcio Serie A Fiorentina - Roma
  • ore 12:45 Calcio My Skills Vlahovic
  • ore 13:03 Calcio Juventus - Lazio Top 20 Gol
  • ore 13:15 Calcio Claudio Lotito
  • ore 13:40 Calcio My Skills Bernabe'
  • ore 13:56 Calcio Milan - Napoli Top 30 Gol
  • ore 14:09 Calcio Serie A Lazio - Torino
  • ore 15:55 Calcio Serie A Inter - Cremonese
  • ore 17:41 Calcio BordoCam Inter - Juventus 2024/25
  • ore 17:57 Calcio Serie A Juventus - Milan
  • ore 19:43 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 20:19 Calcio Serie A Parma - Lecce
  • ore 22:05 Calcio Intervista a Moncada
  • ore 22:28 Calcio Intervista a Kalulu
  • ore 22:41 Calcio My Skills Dodo

GIOVEDI 9 OTTOBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Fiorentina - Roma
  • ore 09:47 Calcio My Skills Nico Paz
  • ore 10:04 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma
  • ore 10:21 Calcio My Skills Dimarco
  • ore 10:40 Calcio Milan - Inter Top 30 Gol
  • ore 10:52 Calcio Serie A Inter - Cremonese
  • ore 12:38 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 13:19 Calcio Quella volta che - Milan - Inter
  • ore 13:33 Calcio Juventus - Inter Top 30 Gol
  • ore 13:51 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia
  • ore 14:08 Calcio Liga Celta Vigo - Atletico Madrid
  • ore 15:55 Calcio Serie A Lazio - Torino
  • ore 17:41 Calcio Bordocam Juventus - Atalanta 2024/25
  • ore 17:54 Calcio Liga Real Madrid - Villarreal
  • ore 19:40 Calcio ABB Stadi Milano
  • ore 19:59 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
  • ore 20:17 Calcio Liga Siviglia - Barcellona
  • ore 22:04 Calcio My Skills Ricci
  • ore 22:18 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'
  • ore 22:31 Calcio Palermo Sunrise  

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
 che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***

Tutta la Serie A EniLive 2025/26 è solo su DAZN
7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Back in the Game, la nuova serie Reale Mutua, racconta storie di sport e vita su Sky Sport

    Si intitola “Back in the Game” la nuova serie firmata Reale Mutua, punto di riferimento nel settore assicurativo salute e benessere, e condotta dalla medaglia d’oro olimpica Jury Chechi e in onda su Sky Sport Arena a partire dal 13 ottobre alle ore 19.30. Il format, composto da 12 puntate – le prime 8 trasmesse su Sky Sport e le successive disponibili sui canali digital di Reale...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 03 ottobre 2025

  • Serie A, AUDICOM pubblicherà i dati di ascolto Total Audience DAZN a partire da questo weekend

    A partire dalla sesta giornata del campionato di Serie A, in programma venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre, la pubblicazione dei dati di ascolto relativi alle partite sarà in capo ad AUDICOM, che si avvarrà della tecnologia di produzione Auditel. Il passaggio di consegne per la pubblicazione dei dati era stato preannunciato il 5 marzo nel corso di Mediatelling, l’evento promosso da AUDICOM, Audioutdoor, Audimovie, Audiradio e Auditel che ha...
    D
    DAZN
    venerdì, 03 ottobre 2025

  • La svolta antipirateria francese: quando la LFP mette Google e Bing sotto scacco

    Il panorama globale della lotta alla pirateria sportiva ha registrato una storica pronuncia proveniente dalla Francia. Per la prima volta, un'autorità calcistica europea ha ottenuto un'ingiunzione preventiva che non colpisce solo i fornitori di servizi di rete (ISP), ma punta direttamente ai motori di ricerca, responsabili della visibilità dei contenuti illeciti. Il Tribunale giudiziario di Parigi, con una decisione datata 18 settembre, ha imposto a colossi del...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Sky e NOW: accordo pluriennale per i diritti NBA, il grande basket USA su Sky Sport Basket

    // SKY ACQUISISCE NUOVI DIRITTI NBA IN ITALIA:  ACCORDO PLURIENNALE PER LA TRASMISSIONEDELLE PARTITE TOP DEL BASKET USA LA CASA DELLO SPORT DI SKY DIVENTALA CASA DEL BASKETCON IL MIGLIOR SPETTACOLO DEL BASKETDA TUTTO IL MONDO SUL CANALE DEDICATO SKY SPORT BASKETDA OTTOBRE, OTTO MESI DI ALTA INTENSITÀPER UNA STAGIONE SENZA PARI:  IL BASKET AMERICANO CON LA STAGIONE REGOLARE NBA, L'NBA CHRISTMAS DAY, IL MLK DAY, L'NBA ALL-STAR, I PLAYOFF,...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • wedotv rafforza la presenza in Italia: arrivano su Sky con wedotv Movies Italia e Big Stories

    AVOD wedotv ha ampliato la propria presenza in Italia con due dei suoi canali FAST - wedotv movies Italia e wedotv Big Stories - distribuiti sulla piattaforma satellitare Sky Italia.Sky Italia includerà wedotv movies Italia e wedotv BIG movies nella sua offerta satellitare utilizzando la distribuzione satellitare Hotbird di wedotv (Eutelsat Hotbird 13° uplink, transponder 117). Entrambi i canali utilizzano la soluzione HbbTV Addressable TV di wedotv per l'inserimento...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 🏆 2 Ottobre: Palinsesto Telecronisti

    Giovedi 2 OttobreINIZIA LA STAGIONE 2025/2026 DELLAUEFA CONFERENCE LEAGUECON LA PRIMA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”IN CAMPO ANCHE PER LA SECONDA GIORNATA DI UEFA EUROPA LEAGUE 2025/2026SU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO:alle 18:45 ROMA - LILLE e BOLOGNA - FRIBURGOalle 21 FIORENTINA - SIGMA OLOMUCApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW: Stasera Bootcamp tra tensione, X Pass e sfide decisive

    Torna giovedì 2 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, X Factor 2025. Dopo le intense Audizioni, che hanno visto decine di artisti portare sul palco i propri sogni e progetti musicali nel tentativo di conquistare i giudici, lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra nel vivo: è tempo di Bootcamp. Per Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi comincia una nuova sfida, che sarà carica di tensione sia per loro al tavolo che per gli artisti...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Il Confronto in diretta Sky TG24: Occhiuto vs Tridico, sfida decisiva per le elezioni in Calabria

    Nuovo appuntamento con Il Confrontosu Sky TG24. Il format che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana, prosegue il suo approfondimento sulle elezioni regionali. Dopo il faccia a faccia già avvenuto tra Acquaroli e Ricci per le regionali nelle Marche, l’attenzione si sposta ora sulle altre regioni chiamate alle urne, tra cui Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Puglia e Calabria. Si...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (2 - 5 Ottobre) F1 Singapore e MotoGP Indonesia (anche streaming NOW)

    Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con due appuntamenti asiatici per F1 e MotoGP. F1 IN NOTTURNA – Diciottesimo appuntamento stagionale per la F1 che scende in pista sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore,da vivere in esclusiva suSky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 12.30 con la...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Sky TG24 Live In Roma: al Teatro di Villa Torlonia su geopolitica, clima, lavoro e intelligenza artificiale

    Torna Sky TG24 Live In. Il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, che da anni porta l'informazione fuori dagli studi televisivi per incontrare cittadini, studenti e istituzioni nei luoghi simbolo delle città italiane, approda a Roma, il 17 ottobre, nella cornice suggestiva del Teatro di Villa Torlonia, trasformandolo per un'intera giornata in uno studio televisivo. Qui personalità nazionali e internazionali si alterneranno sul palco per...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 01 ottobre 2025

  • Champions League 🏆 Villarreal vs Juventus (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

    Grande attesa per la sfida della League Phase di UEFA Champions League Villarreal-Juventus trasmessa in esclusiva su Prime Video mercoledì 1° ottobre (live dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00). [provalo gratuitamente per 30 giorni] * Una partita affascinante che mette di fronte il “Submarino Amarillo”, da sempre sinonimo di organizzazione e talento, e i bianconeri guidati da Igor Tudor, decisi a conquistare un risultato di...
    S
    Sport
    mercoledì, 01 ottobre 2025

  • Tennis in diretta Sky Sport e NOW 🎾ATP Masters 1000 Rolex Shanghai (in esclusiva)

    Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e  in streaming su NOW.. In diretta esclusiva da mercoledì 1° a domenica 12 ottobre il torneo ATP Masters 1000 Rolex Shanghai (in esclusiva). Tutti i giorni alle 12.15 (tranne sabato 11 e domenica 12 ottobre, alle 12.45) su Sky Sport 24 Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti analizzeranno i match del mattino e presenteranno le sfide del pomeriggio nell’appuntamento di Studio Tennis. Sky Sport Tennis...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 01 ottobre 2025

  • AGCOM blocca IPTV pirata. X Factor 2025 protetto da Piracy Shield per tutelare copyright

    L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha esteso l'efficacia della piattaforma tecnologica Piracy Shield, bloccando in via cautelare la diffusione illecita del programma di intrattenimento "X Factor 2025" tramite un noto servizio IPTV pirata. Questo potenziamento segna un passo avanti cruciale nella lotta contro la pirateria audiovisiva, che continua a erodere l'economia creativa italiana. Chi aveva intenzione di "risparmiare"...
    S
    Sky Italia
    martedì, 30 settembre 2025

  • Sparkle e Telespazio potenziano il Centro Spaziale del Fucino: connettività oltre 400 Gbps

    Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e tra i leader mondiali, e Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) e tra i principali operatori globali nel settore dei servizi spaziali, rafforzano la loro collaborazione al Centro spaziale del Fucino (L’Aquila) con l’ampliamento e il potenziamento del punto di presenza (PoP) di Sparkle già attivo nel teleporto. Il Centro spaziale del Fucino, operativo dal 1963 e riconosciuto come...
    S
    Satellite / Estero
    martedì, 30 settembre 2025

  • Ascolti 5a Giornata Serie A 2025/26 DAZN, prosegue il trend positivo della stagione in corso

    La quinta giornata sfiora i 5,6 milioni di ascoltatori e porta la media dei primi cinque turni a 5,1 milioni di individui, in crescita dell’ 11,8% rispetto alla stagione precedente. I due big match di giornata hanno restituito ottimi ascolti: Milan-Napoli ha superato 1,7 milioni di audience media, mentre Juventus-Atalanta sabato alle 18.00 ha raggiunto 1,1 milioni di spettatori. Nel prossimo turno, che anticipa la sosta per le nazionali, si disputerà il big match...
    D
    DAZN
    martedì, 30 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     venerdì, 03 ottobre 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 3 - 9 Ottobre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 03 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport MotoGP HD - Canale TV

    MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Indonesia Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

    Archiviato il titolo di Marc Marquez, che a Motegi si è laureato campione del mondo, la MotoGP torna subito in pista fino a domenica 5 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Situato nel suggestivo scenario tropicale di Lombok (West Nusa Tenggara), il Pertamina Mandalika International Circuit è stato inaugurato nel novembre del 2021 con la gara finale del Mondiale di Superbike. La struttura - che ha ospitato la MotoGP per la prima volta nel 2022 - ha una ...
     venerdì, 03 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport F1 HD - Canale TV

    Formula 1 GP Singapore 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

    Da Baku a Singapore. il Mondiale corre al Marina Bay Street Circuit, un tracciato cittadino che si affronta in senso antiorario (come Baku od Austin, per esempio) e che attraversa i luoghi più suggestivi della città. Il layout del circuito ha subito nel 2023 delle modifiche con l'intento di aumentare velocità e spettacolo. Inteerventi ci sono stati però anche lo scorso anno. Quello di Marina Bay è uno dei tr...
     venerdì, 03 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Companion, Venerdi 3 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Companion, fanta-thriller con Sophie Thatcher e Jack Quaid: una vacanza in villa si trasforma in un incubo quando al mattino i protagonisti si ritrovano in una realtà inspiegabilmente mutata. Su Sky Cinema Due (canale 302)...
     venerdì, 03 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨