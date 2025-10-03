Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 3 - 9 Ottobre 2025

Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]

Su DAZN le emozioni non si fermano mai: calcio, volley football americano, e tanto altro ancora, accendono un weekend ricchissimo, pronto a regalare spettacolo e adrenalina a ogni tifoso.

Questo weekend il grande calcio torna a far battere forte il cuore dei tifosi. In Serie A, Serie B e LaLiga, l’intensità e la competizione sono ai massimi livelli, con sfide capaci di regalare emozioni e colpi di scena. Tra tutti, i big match di domenica 5 ottobre:alle 15:00 Fiorentina-Roma, mentre alle 20:45 Juventus-Milan.

Anche gli appassionati del volley hanno un motivo per gioire: il 6 ottobre scatta la Serie A1 Tigotà, con un Monday Night che si prepara a regalare grande spettacolo. Su DAZN, due sfide – entrambe in partenza alle 20:30 – sono pronte a catturare l’attenzione: Wash4Green Monviso Volley-Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano-Bergamo, per una serata all’insegna della passione e dei colpi vincenti sotto rete.

La stessa energia attraverserà anche il campo della NFL, che domenica 5 ottobre torna con un ricco palinsesto di sfide imperdibili: dalle 19:00 partono sei kick-off in contemporanea, tra cui Dolphins@Panthers, Giants@Saints, Broncos@Eagles, per poi proseguire con altri tre duelli ad alta intensità dalle 22:05 - Titans@Cardinals Buccaneers@Seahawks e Commanders@Chargers – e chiudere lunedì alle 2:20 con il confronto Patriots@Bills.

ZONA DAZN, PALINSESTO 3 - 9 OTTOBRE 2025 CANALE 214 / 215 SKY

VENERDI 3 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Juventus - Atalanta

ore 09:52 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 10:33 Calcio My Skills Dodo

ore 10:54 Calcio Serie A Milan - Napoli

ore 12:45 Calcio My Skills Nico Paz

ore 13:01 Calcio My Skills Dimarco

ore 13:19 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia

ore 13:36 Calcio ABB Stadi Milano

ore 13:54 Calcio Quella volta che - Milan - Inter

ore 14:08 Calcio Serie A Juventus - Bologna

ore 15:52 Calcio My Skills Ricci

ore 16:06 Calcio Serie A Roma - Verona

ore 17:57 Calcio OR7GEN David Villa Paterna

ore 18:22 Calcio Serie A Sassuolo - Udinese

ore 20:13 Calcio OR7GEN David Villa Astur

ore 20:38 Calcio Mario Balotelli

ore 20:58 Calcio Serie A Inter - Empoli

ore 22:40 Sport 1 vs 1 Hakan Calhanoglu

ore 22:57 Calcio Interstellar

SABATO 4 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Inter - Atalanta

ore 09:44 Calcio Mbappe', Lewandowski e non solo

ore 10:38 Calcio ABB Stadi Roma

ore 10:59 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol

ore 12:30 Calcio Serie A F Inter - Ternana (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 15:00 Calcio Serie A Lazio - Torino (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 15:00 Calcio Serie A Parma - Lecce (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)

ore 17:11 Calcio ABB Stadi Udine

ore 17:29 Calcio Bordocam Napoli 2025

ore 18:00 Calcio Serie A Inter - Cremonese (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 20:11 Calcio Familia: Vita di un Imperatore

ore 20:32 Calcio Campioni: Road to victory

ore 20:55 Calcio Liga Real Madrid - Villarreal (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 23:02 Calcio Missione Bilbao

ore 23:27 Calcio Missione Siviglia

DOMENICA 5 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Napoli - Bologna

ore 09:50 Calcio Fedi Milano

ore 10:23 Calcio Serie A Lazio - Milan

ore 12:30 Calcio Serie A Udinese - Cagliari (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 15:00 Calcio Serie A Fiorentina - Roma (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 15:00 Calcio Serie A Bologna - Pisa (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)

ore 17:00 Motori E1 Series Lagos: Finals (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 18:31 Calcio Serie A Verona - Juventus

ore 20:45 Calcio Serie A Juventus - Milan (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:56 Calcio Interstellar

ore 23:42 Calcio Top Gol: Inter 2023/2024

LUNEDI 6 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Lazio - Torino

ore 09:52 Calcio OR7GEN David Villa Atleti

ore 10:21 Calcio OR7GEN David Villa La Masia

ore 10:55 Calcio Serie A Inter - Cremonese

ore 12:46 Calcio Missione Bilbao

ore 13:11 Calcio Linea Diletta con Julen Guerrero

ore 13:31 Calcio Top 30 Gol El Clasico

ore 13:49 Calcio BordoCam Real Madrid - Barcellona

ore 14:01 Calcio Serie A Juventus - Milan

ore 15:52 Calcio Serie A Roma - Parma

ore 17:29 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano

ore 17:46 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco

ore 18:01 Calcio Serie A Roma - Lazio

ore 20:30 Volley Serie A1 F Vero Milano - Bergamo (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:41 Documentario Silvio Baldini - Questo e' calcio

ore 23:15 Calcio Decido io

MARTEDI 7 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Fiorentina - Monza

ore 09:54 Calcio OR7GEN David Villa Paterna

ore 10:20 Calcio OR7GEN David Villa Astur

ore 10:45 Calcio Missione Siviglia

ore 11:07 Calcio Serie A Lazio - Torino

ore 12:53 Calcio Missione Clasico

ore 13:16 Calcio Linea Diletta con Guti

ore 13:35 Calcio Linea Diletta con Ordas

ore 13:52 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'

ore 14:05 Calcio Serie A Inter - Cremonese

ore 15:51 Calcio Serie A Juventus - Milan

ore 17:38 Calcio Bordocam Juventus - Inter 2025/26

ore 17:58 Calcio Serie A Fiorentina - Roma

ore 19:44 Calcio Juventus, una parte di me

ore 20:04 Calcio Bordocam Juventus - Inter 2025/26

ore 20:36 Calcio Serie A Inter - Atalanta

ore 22:18 Calcio ABB Stadi Torino

ore 22:36 Calcio ABB Stadi Roma

ore 22:57 Calcio Lazio - Roma Top 30 Gol

ore 23:14 Sport 1 vs 1 Hakan Calhanoglu

MERCOLEDI 8 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Udinese - Cagliari

ore 09:47 Calcio Fedi Milano

ore 10:20 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol

ore 10:39 Calcio Mario Balotelli

ore 10:59 Calcio Serie A Fiorentina - Roma

ore 12:45 Calcio My Skills Vlahovic

ore 13:03 Calcio Juventus - Lazio Top 20 Gol

ore 13:15 Calcio Claudio Lotito

ore 13:40 Calcio My Skills Bernabe'

ore 13:56 Calcio Milan - Napoli Top 30 Gol

ore 14:09 Calcio Serie A Lazio - Torino

ore 15:55 Calcio Serie A Inter - Cremonese

ore 17:41 Calcio BordoCam Inter - Juventus 2024/25

ore 17:57 Calcio Serie A Juventus - Milan

ore 19:43 Calcio Palermo Sunrise

ore 20:19 Calcio Serie A Parma - Lecce

ore 22:05 Calcio Intervista a Moncada

ore 22:28 Calcio Intervista a Kalulu

ore 22:41 Calcio My Skills Dodo

GIOVEDI 9 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Fiorentina - Roma

ore 09:47 Calcio My Skills Nico Paz

ore 10:04 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma

ore 10:21 Calcio My Skills Dimarco

ore 10:40 Calcio Milan - Inter Top 30 Gol

ore 10:52 Calcio Serie A Inter - Cremonese

ore 12:38 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 13:19 Calcio Quella volta che - Milan - Inter

ore 13:33 Calcio Juventus - Inter Top 30 Gol

ore 13:51 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia

ore 14:08 Calcio Liga Celta Vigo - Atletico Madrid

ore 15:55 Calcio Serie A Lazio - Torino

ore 17:41 Calcio Bordocam Juventus - Atalanta 2024/25

ore 17:54 Calcio Liga Real Madrid - Villarreal

ore 19:40 Calcio ABB Stadi Milano

ore 19:59 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo

ore 20:17 Calcio Liga Siviglia - Barcellona

ore 22:04 Calcio My Skills Ricci

ore 22:18 Calcio Modric: 'Voglio vincere trofei'

ore 22:31 Calcio Palermo Sunrise

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***