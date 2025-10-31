Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 31 Ottobre - 6 Novembre 2025

Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]

Su DAZN, le emozioni dei grandi eventi sportivi, italiani e internazionali, sono sempre a portata di streaming, pronte a coinvolgere i tifosi in ogni istante. Questo weekend, il grande calcio torna a far battere forte il cuore dei tifosi. Per la Serie A, Serie B e LaLiga, l’intensità e la competizione sono ai massimi livelli, con sfide capaci di regalare emozioni e colpi di scena. Tra tutti, sale l’attesa per il big match Milan-Roma, in programma domenica 2 alle 20:45 e visibile anche in modalità gratuita.

Ma non solo calcio: su DAZN torna protagonista anche il volley italiano, con un weekend che promette emozioni. In piattaforma arriva la Serie A2 Credem Banca 2025/2026, disponibile anche in modalità gratuita. Ad aprire il turno sarà Rinascita Lagonegro – Gruppo Consoli Sferc Brescia (sabato 1° novembre, ore 16:00). Domenica 2 novembre i riflettori saranno puntati su Abba Pineto – Banca Macerata Fisiomed MC (ore 16:00); grande equilibrio nel duello tra Tinet Prata di Pordenone e Emma Villas Codyeco Lupi Siena e tra Campi Reali Cantù e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, entrambi in programma alle 17:30. Alle 18:00 spazio a tre match: Consar Ravenna - Prisma La Cascina Taranto, Romeo Sorrento – Sviluppo Sud Catania, Essence Hotels Fano - Virtus Aversa.

Domenica 2 novembre, le strade della Grande Mela tornano a riempirsi di pettorine e applausi per la Maratona di New York, l'ultimo appuntamento del 2025 delle World Marathon Majors, nonché corsa simbolo del running mondiale, giunta alla sua 54ª edizione. Quest’anno, quell’energia contagiosa arriva anche su DAZN, che attraverso i canali Eurosport trasmetterà in diretta la corsa più iconica del mondo, tra emozioni, fatica e traguardi da ricordare.

Saranno oltre 50.000 gli atleti in gara, provenienti da più di 130 Paesi – tra cui 2.600 italiani – pronti ad attraversare i cinque distretti della città, dal Verrazzano Bridge fino al traguardo nel cuore di Central Park, lungo un percorso che è ormai leggenda. La gara prenderà il via alle 14:35 (orario italiano) con la partenza femminile, seguita alle 15:05 (orario italiano) da quella maschile, in un pomeriggio di puro spettacolo e adrenalina.

Nella Big Apple, tra leggende e superstar, a tenere alti i colori azzurri, torna - per la sua quarta partecipazione - il fondista pisano campione d'Europa 2014 Daniele Meucci.

Un appuntamento tutto da vivere in diretta su DAZN, tramite i canali Eurosport, che ogni anno unisce professionisti e amatori, passione e determinazione, trasformando New York in un palcoscenico a cielo aperto dove sport e storie si intrecciano chilometro dopo chilometro.

DAZN 1, PALINSESTO 31 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE 2025 CANALE 214 / 215 SKY

VENERDI 31 OTTOBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Bologna - Torino

ore 09:52 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano

ore 10:10 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco

ore 10:25 Calcio Top Gol: Inter 2023/2024

ore 10:42 Calcio Serie A Cagliari - Sassuolo

ore 12:33 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 5a g.

ore 12:51 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 6a g.

ore 13:13 Calcio Serie A Juventus - Udinese

ore 15:04 Calcio Interstellar

ore 15:49 Calcio Serie A Lecce - Napoli

ore 17:41 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 7a g.

ore 17:56 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 8a g.

ore 18:16 Calcio Serie A Parma - Como

ore 20:07 Calcio Mario Balotelli

ore 20:27 Calcio Serie A Atalanta - Milan

ore 22:18 Documentario Silvio Baldini - Questo e' calcio

ore 22:52 Calcio Decido io

SABATO 1 NOVEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Parma - Como

ore 09:47 Calcio Modric: Voglio vincere trofei

ore 10:01 Calcio Christian Pulisic: The Italian Dream

ore 10:28 Calcio Serie A Lecce - Napoli

ore 12:15 Calcio Palermo Sunrise

ore 12:50 Calcio Serie A Atalanta - Milan

ore 15:00 Calcio Serie A Udinese - Atalanta (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 17:11 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 1a g.

ore 18:00 Calcio Serie A Napoli - Como (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 20:11 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 2a g.

ore 20:55 Calcio Liga Real Madrid - Valencia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:57 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 3a g.

ore 23:13 Calcio Discovering VAR

ore 23:25 Calcio Intervista a Moncada

DOMENICA 2 NOVEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Juventus - Udinese

ore 09:47 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 10:28 Calcio Serie A Bologna - Torino

ore 12:30 Calcio Serie A Verona - Inter (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 14:41 Calcio My Skills Nico Paz

ore 15:00 Calcio Serie A Fiorentina - Lecce (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 15:00 Calcio Serie A Torino - Pisa (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)

ore 17:11 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 4a g.

ore 18:08 Calcio My Skills Dodo

ore 18:29 Calcio Serie A Lecce - Napoli

ore 20:15 Calcio Intervista a Kalulu

ore 20:45 Calcio Serie A Milan - Roma (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:56 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 5a g.

LUNEDI 3 NOVEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Lecce - Napoli

ore 09:47 Calcio My Skills Vlahovic

ore 10:06 Calcio Claudio Lotito

ore 10:31 Calcio Serie A Cagliari - Sassuolo

ore 12:17 Calcio Linea Diletta con Guti

ore 12:36 Calcio Linea Diletta con Ordas

ore 12:53 Calcio Serie A Bologna - Torino

ore 14:39 Volley Men's World Championship 2025 HL

ore 15:30 Calcio ABB Stadi Milano

ore 15:49 Calcio Serie A Milan - Roma

ore 17:35 Calcio My Skills Bernabe'

ore 17:51 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo

ore 18:30 Calcio Serie A Sassuolo - Genoa (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 20:41 Calcio Quella volta che - Milan - Inter

ore 20:55 Calcio Serie A Fiorentina - Lecce

ore 22:42 Volley Women's World Championship 2025 HL

ore 23:20 Calcio Mario Balotelli

ore 23:40 Calcio My Skills Dimarco

MARTEDI 4 NOVEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Verona - Inter

ore 09:47 Calcio Christian Pulisic: The Italian Dream

ore 10:15 Calcio Roma: Soule'

ore 10:29 Calcio Lazio: Pedro

ore 10:40 Calcio Serie A Fiorentina - Lecce

ore 12:27 Calcio OR7GEN David Villa Atleti

ore 12:55 Calcio Serie A Milan - Roma

ore 14:41 Calcio OR7GEN David Villa La Masia

ore 15:15 Calcio Serie A Sassuolo - Genoa

ore 17:01 Calcio Linea Diletta con Guti

ore 17:20 Calcio Linea Diletta con Ordas

ore 17:37 Calcio Serie A Napoli - Como

ore 20:20 Basket Champions League Trieste - Igokea (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)

ore 22:40 Calcio Missione Clasico

ore 23:03 Calcio Joaquin saluta il calcio

ore 23:24 Calcio My Skills Dimarco

MERCOLEDI 5 NOVEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Torino - Pisa

ore 09:47 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 7a g.

ore 10:33 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 9a g.

ore 10:51 Calcio Serie A Verona - Inter

ore 12:37 Calcio Linea Diletta con Ordas

ore 12:54 Calcio Linea Diletta con Guti ù

ore 13:13 Calcio Serie A Milan - Roma

ore 15:00 Calcio Missione Clasico

ore 15:22 Calcio Top 30 Gol El Clasico

ore 15:41 Calcio Serie A Sassuolo - Genoa

ore 17:27 Calcio OR7GEN David Villa Paterna

ore 17:52 Calcio Serie A Milan - Napoli

ore 19:38 Calcio OR7GEN David Villa Astur

ore 20:04 Calcio Serie A Fiorentina - Lecce

ore 21:50 Calcio Joaquin saluta il calcio

ore 22:11 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano

ore 22:28 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco

ore 22:43 Calcio Top 50 Gol - Derby di Milano

GIOVEDI 6 NOVEMBRE

ore 08:00 Calcio Serie A Verona - Inter

ore 09:45 Calcio Palermo Sunrise

ore 10:15 Calcio Intervista a Moncada

ore 11:00 Calcio Serie A Torino - Pisa

ore 13:30 Calcio Serie A Sassuolo - Genoa

ore 15:15 Calcio My Skills Dodo

ore 15:45 Calcio My Skills Nico Paz

ore 16:00 Calcio Serie A Milan - Roma

ore 17:45 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 18:30 Calcio Serie A Fiorentina - Lecce

ore 20:15 Calcio ABB Stadi Milano

ore 20:40 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo

ore 21:00 Calcio Serie A Juventus - Parma

ore 22:50 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 5a g.

ore 23:25 Calcio Bordocam Juventus - Atalanta 2024/25

