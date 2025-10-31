Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiDAZN › Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 31 Ottobre - 6 Novembre 2025
Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 31 Ottobre - 6 Novembre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 31 Ottobre - 6 Novembre 2025

Logo DAZN - Palinsesti e Programmi TV
D
Programmi DAZN
Logo del canale DAZN - Programmazione completa
D
Palinsesti DAZN

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

venerdì, 31 ottobre 2025 | Ore: 13:18

Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, delle migliori competizioni dell'offerta streaming oltre a contenuti originali DAZN.

Su DAZN, le emozioni dei grandi eventi sportivi, italiani e internazionali, sono sempre a portata di streaming, pronte a coinvolgere i tifosi in ogni istante. Questo weekend, il grande calcio torna a far battere forte il cuore dei tifosi. Per la Serie A, Serie B e LaLiga, l’intensità e la competizione sono ai massimi livelli, con sfide capaci di regalare emozioni e colpi di scena. Tra tutti, sale l’attesa per il big match Milan-Roma, in programma domenica 2 alle 20:45 e visibile anche in modalità gratuita.

Ma non solo calcio: su DAZN torna protagonista anche il volley italiano, con un weekend che promette emozioni. In piattaforma arriva la Serie A2 Credem Banca 2025/2026, disponibile anche in modalità gratuita. Ad aprire il turno sarà Rinascita Lagonegro – Gruppo Consoli Sferc Brescia (sabato 1° novembre, ore 16:00). Domenica 2 novembre i riflettori saranno puntati su Abba Pineto – Banca Macerata Fisiomed MC (ore 16:00); grande equilibrio nel duello tra Tinet Prata di Pordenone e Emma Villas Codyeco Lupi Siena e tra Campi Reali Cantù e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, entrambi in programma alle 17:30. Alle 18:00 spazio a tre match: Consar Ravenna - Prisma La Cascina Taranto, Romeo Sorrento – Sviluppo Sud Catania, Essence Hotels Fano - Virtus Aversa.

Domenica 2 novembre, le strade della Grande Mela tornano a riempirsi di pettorine e applausi per la Maratona di New York, l'ultimo appuntamento del 2025 delle World Marathon Majors, nonché corsa simbolo del running mondiale, giunta alla sua 54ª edizione. Quest’anno, quell’energia contagiosa arriva anche su DAZN, che attraverso i canali Eurosport trasmetterà in diretta la corsa più iconica del mondo, tra emozioni, fatica e traguardi da ricordare.

Saranno oltre 50.000 gli atleti in gara, provenienti da più di 130 Paesi – tra cui 2.600 italiani – pronti ad attraversare i cinque distretti della città, dal Verrazzano Bridge fino al traguardo nel cuore di Central Park, lungo un percorso che è ormai leggenda. La gara prenderà il via alle 14:35 (orario italiano) con la partenza femminile, seguita alle 15:05 (orario italiano) da quella maschile, in un pomeriggio di puro spettacolo e adrenalina.

Nella Big Apple, tra leggende e superstar, a tenere alti i colori azzurri, torna - per la sua quarta partecipazione - il fondista pisano campione d'Europa 2014 Daniele Meucci.

Un appuntamento tutto da vivere in diretta su DAZN, tramite i canali Eurosport, che ogni anno unisce professionisti e amatori, passione e determinazione, trasformando New York in un palcoscenico a cielo aperto dove sport e storie si intrecciano chilometro dopo chilometro.

DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva.
Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26

DAZN 1, PALINSESTO 31 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE 2025  CANALE 214 /  215 SKY

VENERDI 31 OTTOBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Bologna - Torino
  • ore 09:52 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano
  • ore 10:10 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco
  • ore 10:25 Calcio Top Gol: Inter 2023/2024
  • ore 10:42 Calcio Serie A Cagliari - Sassuolo
  • ore 12:33 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 5a g.
  • ore 12:51 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 6a g.
  • ore 13:13 Calcio Serie A Juventus - Udinese
  • ore 15:04 Calcio Interstellar
  • ore 15:49 Calcio Serie A Lecce - Napoli
  • ore 17:41 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 7a g.
  • ore 17:56 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 8a g.
  • ore 18:16 Calcio Serie A Parma - Como
  • ore 20:07 Calcio Mario Balotelli
  • ore 20:27 Calcio Serie A Atalanta - Milan
  • ore 22:18 Documentario Silvio Baldini - Questo e' calcio
  • ore 22:52 Calcio Decido io

SABATO 1 NOVEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Parma - Como
  • ore 09:47 Calcio Modric: Voglio vincere trofei
  • ore 10:01 Calcio Christian Pulisic: The Italian Dream
  • ore 10:28 Calcio Serie A Lecce - Napoli
  • ore 12:15 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 12:50 Calcio Serie A Atalanta - Milan
  • ore 15:00 Calcio Serie A Udinese - Atalanta (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 17:11 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 1a g.
  • ore 18:00 Calcio Serie A Napoli - Como (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 20:11 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 2a g.
  • ore 20:55 Calcio Liga Real Madrid - Valencia (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:57 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 3a g.
  • ore 23:13 Calcio Discovering VAR
  • ore 23:25 Calcio Intervista a Moncada

DOMENICA 2 NOVEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Juventus - Udinese
  • ore 09:47 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 10:28 Calcio Serie A Bologna - Torino
  • ore 12:30 Calcio Serie A Verona - Inter (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 14:41 Calcio My Skills Nico Paz
  • ore 15:00 Calcio Serie A Fiorentina - Lecce (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 15:00 Calcio Serie A Torino - Pisa (diretta DAZN 2 - Canale 215 SKY)
  • ore 17:11 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 4a g.
  • ore 18:08 Calcio My Skills Dodo
  • ore 18:29 Calcio Serie A Lecce - Napoli
  • ore 20:15 Calcio Intervista a Kalulu
  • ore 20:45 Calcio Serie A Milan - Roma (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:56 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 5a g.

LUNEDI 3 NOVEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Lecce - Napoli
  • ore 09:47 Calcio My Skills Vlahovic
  • ore 10:06 Calcio Claudio Lotito
  • ore 10:31 Calcio Serie A Cagliari - Sassuolo
  • ore 12:17 Calcio Linea Diletta con Guti
  • ore 12:36 Calcio Linea Diletta con Ordas
  • ore 12:53 Calcio Serie A Bologna - Torino
  • ore 14:39 Volley Men's World Championship 2025 HL
  • ore 15:30 Calcio ABB Stadi Milano
  • ore 15:49 Calcio Serie A Milan - Roma
  • ore 17:35 Calcio My Skills Bernabe'
  • ore 17:51 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
  • ore 18:30 Calcio Serie A Sassuolo - Genoa (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 20:41 Calcio Quella volta che - Milan - Inter
  • ore 20:55 Calcio Serie A Fiorentina - Lecce
  • ore 22:42 Volley Women's World Championship 2025 HL
  • ore 23:20 Calcio Mario Balotelli
  • ore 23:40 Calcio My Skills Dimarco

MARTEDI 4 NOVEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Verona - Inter
  • ore 09:47 Calcio Christian Pulisic: The Italian Dream
  • ore 10:15 Calcio Roma: Soule'
  • ore 10:29 Calcio Lazio: Pedro
  • ore 10:40 Calcio Serie A Fiorentina - Lecce
  • ore 12:27 Calcio OR7GEN David Villa Atleti
  • ore 12:55 Calcio Serie A Milan - Roma
  • ore 14:41 Calcio OR7GEN David Villa La Masia
  • ore 15:15 Calcio Serie A Sassuolo - Genoa
  • ore 17:01 Calcio Linea Diletta con Guti
  • ore 17:20 Calcio Linea Diletta con Ordas
  • ore 17:37 Calcio Serie A Napoli - Como
  • ore 20:20 Basket Champions League Trieste - Igokea (diretta DAZN 1 - Canale 214 SKY)
  • ore 22:40 Calcio Missione Clasico
  • ore 23:03 Calcio Joaquin saluta il calcio
  • ore 23:24 Calcio My Skills Dimarco

MERCOLEDI 5 NOVEMBRE 

  • ore 08:00 Calcio Serie A Torino - Pisa
  • ore 09:47 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 7a g.
  • ore 10:33 Calcio La Liga 2025/26 Highlights 9a g.
  • ore 10:51 Calcio Serie A Verona - Inter
  • ore 12:37 Calcio Linea Diletta con Ordas
  • ore 12:54 Calcio Linea Diletta con Guti ù
  • ore 13:13 Calcio Serie A Milan - Roma
  • ore 15:00 Calcio Missione Clasico
  • ore 15:22 Calcio Top 30 Gol El Clasico
  • ore 15:41 Calcio Serie A Sassuolo - Genoa
  • ore 17:27 Calcio OR7GEN David Villa Paterna
  • ore 17:52 Calcio Serie A Milan - Napoli
  • ore 19:38 Calcio OR7GEN David Villa Astur
  • ore 20:04 Calcio Serie A Fiorentina - Lecce
  • ore 21:50 Calcio Joaquin saluta il calcio
  • ore 22:11 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano
  • ore 22:28 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco
  • ore 22:43 Calcio Top 50 Gol - Derby di Milano

GIOVEDI 6 NOVEMBRE

  • ore 08:00 Calcio Serie A Verona - Inter
  • ore 09:45 Calcio Palermo Sunrise
  • ore 10:15 Calcio Intervista a Moncada
  • ore 11:00 Calcio Serie A Torino - Pisa
  • ore 13:30 Calcio Serie A Sassuolo - Genoa
  • ore 15:15 Calcio My Skills Dodo
  • ore 15:45 Calcio My Skills Nico Paz
  • ore 16:00 Calcio Serie A Milan - Roma
  • ore 17:45 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi
  • ore 18:30 Calcio Serie A Fiorentina - Lecce
  • ore 20:15 Calcio ABB Stadi Milano
  • ore 20:40 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo
  • ore 21:00 Calcio Serie A Juventus - Parma
  • ore 22:50 Calcio Serie A 2025/26 Matchday Highlights 5a g.
  • ore 23:25 Calcio Bordocam Juventus - Atalanta 2024/25

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
 che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***

Tutta la Serie A EniLive 2025/26 è solo su DAZN
7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Halloween su Sky e NOW: da Wicked a The Conjuring, i film e le serie da vedere per una notte di paura

    Quando si parla di notti di Halloween, il cinema diventa il compagno ideale per vivere brividi, risate e un pizzico di magia. Dai cult che hanno fatto la storia fino ai più recenti successi, ecco una selezione di film e saghe imperdibili da vedere ad Halloween su Sky e in streaming su NOW per entrare nel giusto spirito della festa più spaventosa dell’anno.  Per chi cerca un Halloween alternativo, Wicked (2025) di Jon M. Chu, prequel...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • X Factor 2025, Live Show 2 conquista Sky e NOW: share in crescita, record di voti e Arena in delirio

    #XF2025: ascolti record su Sky e NOWboom di voti e interazioni social Immagini concesse da Sky X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand   Secondo Live Show di X Factor 2025 e il tavolo dei giudici è diventato caldissimo: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno sostenuto e difeso i propri artisti nella corsa verso la...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • Italia’s Got Talent 2025: finalissima in diretta STASERA su Disney+, finalisti, orario e come votare

    La finale della nuova edizione di Italia's Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, sarà trasmessa in diretta, per la prima volta su Disney+, il 31 ottobre alle 21:15. A contendersi la vittoria e il premio finale, sul palco del Teatro Comunale di Vicenza, si esibiranno live, in un'imperdibile serata ricca di emozioni e talento, i 10 finalisti di Italia's Got Talent: i Baby Dreamers porteranno energia e dolcezza con le loro coreografie hip hop; Alessandro...
    I
    Internet e Tv
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • WICKED su Sky Cinema e NOW: Ariana Grande e Cynthia Erivo nel musical da Oscar in prima TV

    Sky Cinema presenta in prima TV il grande trionfo cinematografico vincitore di due Oscar® e di un Golden Globe WICKED, adattamento musicale dell’omonimo successo di Broadwayche porta sullo schermo la storia mai raccontata delle streghe di Oz, in arrivo venerdì 31 ottobre, alle 21:15 in una doppia versione: su Sky Cinema Uno con le canzoni in lingua originale sottotitolate in italiano e su Sky Cinema Halloween (canale 303), sempre alle 21:15, con le canzoni doppiate...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • Riforma della giustizia: Sky TG24 invita Carlo Nordio e Cesare Parodi a un confronto tv

    Nel giorno in cui l’aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere della magistratura, Sky TG24 ha invitato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), Cesare Parodi a un confronto televisivo nei suoi studi. L’incontro offrirà un’occasione unica per un dialogo aperto e diretto tra il governo e la...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 30 ottobre 2025

  • Sky Collection dal 1 Novembre su Sky e NOW celebra le serie iconiche, da Friends a Il Trono di Spade

    Dalle intramontabili gag anni ‘90 di FRIENDS ai misteri da risolvere de LA SIGNORA IN GIALLO. Dai fantastici e indimenticabili mondi de IL TRONO DI SPADE agli scienziati nerd di THE BIG BANG THEORY. Dai mitici personaggi di ROMANZO CRIMINALE ai loro successori dell’epica GOMORRA. Tutto in un unico canale: tutti i generi, tutte le stagioni, tutto il giorno. A partire dal 1° novembre, arriva su Sky un nuovo canale interamente dedicato alle serie che hanno fatto la...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 30 ottobre 2025

  • X Factor 2025: il secondo Live Show su Sky e NOW con Emma ospite e nuove sfide per i giudici

    Dopo l’emozionante debutto della scorsa settimana, giovedì 30 ottobre in diretta su Sky e in streaming su NOW arriva il secondo Live Show di X Factor 2025. Prosegue la gara tra i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul palco dell’X Factor Arena. A guidare lo show, come sempre, Giorgia, che scandirà i ritmi della serata tra le performance...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 30 ottobre 2025

  • DRM e HbbTV cambiano la TV connessa: così nasce la nuova era dei contenuti premium protetti

    Il panorama della distribuzione video è in continua evoluzione, spinto dalla necessità di offrire contenuti di qualità sempre maggiore (da SD fino a UHD) e, contemporaneamente, di garantirne la massima sicurezza. In questo contesto, l'intersezione tra le specifiche HbbTV e il Digital Rights Management (DRM) è diventata cruciale, rappresentando il meccanismo fondamentale per la distribuzione sicura di contenuti protetti e premium ai dispositivi...
    I
    Internet e Tv
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • Sky blocca i pirati di “Welcome to Derry”: AGCOM oscura la rete IPTV in 30 minuti con Piracy Shield

    La lotta alla diffusione illecita di contenuti audiovisivi, un fenomeno che le autorità paragonano ormai per entità e gravità al traffico di droga in quanto business delle mafie, ha segnato un nuovo, significativo punto a favore della tutela del diritto d'autore. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è intervenuta con un ordine cautelare d'urgenza per oscurare una rete IPTV pirata che stava compromettendo la...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • FIFA+ diventa la Global Home of Football: la nuova piattaforma gratuita su DAZN nel 2026

    Nel 2026, FIFA e DAZN lanceranno la nuova piattaforma FIFA+, destinata a diventare la “Global Home of Football” FIFA+ sarà gratuita su DAZN per i tifosi di tutto il mondo, con la possibilità di un’offerta premium dedicata Un servizio di news esclusivo multi-canale porterà agli appassionati di calcio tutte le ultime novità dal mondo, con esperienze personalizzate per i fan grazie a tecnologie innovative Dopo il...
    D
    DAZN
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • Agcom approva le nuove Linee guida SIG: più visibilità per RAI, Sky, La7 e radio sui dispositivi smart

    Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, le nuove Linee guida per garantire la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale (SIG) che sostituiscono le precedenti Linee guida, adottate con la delibera n. 390/24/CONS, in diretta applicazione di quanto disposto dall'articolo 29 del Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi. Le Linee...
    D
    Digitale Terrestre
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • Milano-Cortina 2026: Warner Bros. Discovery svela gli studi Eurosport e i nuovi contenuti olimpici

    A 100 GIORNI DAI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026, WARNER BROS. DISCOVERY SVELA LA SUA OFFERTA INTEGRALE E I SUOI STUDI PAN-EUROPEI NEL CUORE DELLE DOLOMITI TUTTI GLI EVENTI DI MILANO CORTINA 2026 SARANNO DISPONIBILI SUI CANALI EUROSPORT E IN STREAMING SU HBO MAX E DISCOVERY+ MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE PER I 100 DAYS TO GO, EUROSPORT PRESENTA LA SUA SERATA OLIMPICA DALLE 20:30 CON ATHLETES TO...
    S
    Sport
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 9a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Una nuova stagione di My Skills sta per iniziare su DAZN. L'esclusivo format di interviste di DAZN, che dal 2023 vede la collaborazione di EA SPORTS FC - partner anche di questa nuova stagione con FC 26 - continua il suo racconto tra tecnica, talento e passione, portando i protagonisti della Serie A Enilive a svelare i propri segreti tattici e tecnici sia attraverso le abilità in campo, sia tramite il loro racconto personale, con storie ed esperienze che li...
    D
    DAZN
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 9a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Mercoledi 29 Ottobre alle 18:30 | ROMA - PARMA Mercoledi 29 Ottobre alle 20:45 |  INTER - FIORENTINA Giovedi 30 Ottobre alle 20:45 |  PISA - LAZIOPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 10a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Palermo-Monza, 31 anni dopo. La Reggiana, imbattuta in casa, sfida il Modena mai sconfitto. Questi sono solo alcuni temi che introducono la 10a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la...
    S
    Sport
    martedì, 28 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 31 Ottobre - 6 Novembre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 31 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Wicked, Venerdi 31 Agosto 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie La prima serata di Sky e NOW si accende con la magia di Wicked, il musical campione d'incassi che ha conquistato due Oscar 2025 (migliori costumi e scenografia) e il Golden Globe per il miglior risultato al box office. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) e su Sky Cinema Halloween (canale 303) ...
     venerdì, 31 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Giurato numero 2, Giovedi 30 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie La prima serata di Sky e NOW offre un mix perfetto di tensione, sentimenti e nostalgia cinematografica. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Giurato numero 2, il nuovo thriller legale diretto da Clint Eastwood con Nicholas Hoult protagonista. Un padre di famiglia viene scelto come giurato in...
     giovedì, 30 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Contraband, Mercoledi 29 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie La prima serata di Sky e NOW offre un mosaico di cinema che spazia dall'azione al dramma biografico, fino alla commedia più spensierata. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Contraband, un adrenalinico thriller con Mark Wahlberg e Kate Beckinsale. Un ex contrabbandiere, co...
     mercoledì, 29 ottobre 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Giorno Più Bello, Martedi 28 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie La prima serata di Sky e NOW si accende con una programmazione ricca di generi e atmosfere. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Il giorno più bello, brillante commedia diretta da Andrea Zalone con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri e Violante Placido. La storia ruota attorno a un...
     martedì, 28 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨