Domenica Rai Sport, Palinsesto 8 Marzo 2020 | Sci Alpino, Volley e Basket

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 11:55 - RAIDUE HD:

Rubrica - Settimana Ventura (diretta)

dallo studio TV3 Teulada - Roma

Conduce: Simona Ventura

ore 17:10 - RAIDUE HD:

Rubrica - A Tutta Rete (diretta)

dallo studio TV3 Teulada - Roma

Conduce: Marco Lollobrigida

Il pomeriggio calcistico della domenica si aprirà alle 17.10 con "A tutta rete", la novità di questa stagione: condotto da Marco Lollobrigida, vivrà essenzialmente sulle interviste dai campi e sulle conferenza stampa post partita ma, come si evince dal titolo del programma, uno spazio amplissimo lo avranno le piattaforme social, ormai elemento fondamentale anche nella narrazione sportiva. Collegamento con Udinese-Fiorentina (Stefano Bizzotto), Juventus-Inter (Alberto Rimedio)

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 Saxa Rubra - Roma

Servizi su: Bundesliga (Fabrizio Tumbarello), Liga (Gianni Bezzi), Serie B (Giuseppe Galati), anticipo 12.30 (Armando Palanza)



ore 18:15 - RAIDUE HD:

Rubrica - 90° Minuto (diretta)

dallo studio TV3 Teulada - Roma

Conduce: Simona Rolandi ed Enrico Varriale

Questi gli inviati Rai Sport: Parma-Spal (Lucio Michieli), Milan-Genoa (Luca De Capitani); Sampdoria-Hellas Verona (Paolo Paganini) Udinese-Fiorentina (Stefano Bizzotto); Juventus-Inter (Alberto Rimedio e Saverio Montingelli); Sassuolo-Brescia (Simone Benzoni)

ore 23:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 di Milano

Conduce: Paola Ferrari e Jacopo Volpi

Questi gli inviati Rai Sport: Parma-Spal (Federico Calcagno), Milan-Genoa (Luca De Capitani); Sampdoria-Hellas Verona (Paolo Paganini) Udinese-Fiorentina (Stefano Bizzotto) Juventus-Inter (Alberto Rimedio e Saverio Montingelli); Sassuolo-Brescia (Simone Benzoni)

ore 01:10 - RAIDUE HD:

Rubrica - L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 Saxa Rubra di Roma

Conduce: Cristina Caruso

Tutti gli altri sport.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 8 Marzo 2020

ore 06:30 Rubrica: TG Sport Notiziario (a ripetizione)

ore 08:00 Calcio Nazionale Femminile 2020: Torneo Algarve Cup Semifinale ITALIA - Nuova Zelanda (replica)

da Parchal [Portogallo]

Telecronaca: Tiziana Alla e Sara Meini

- Nuova Zelanda (replica) da Parchal [Portogallo] Telecronaca: Tiziana Alla e Sara Meini ore 09:55 Rubrica: Memory DOC - Germania Ovest-Uruguay del 20 giugno 1970 (archvio)

ore 10:15 Rubrica: Studio Sci (diretta)

dallo studio SR8 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Luca Di Bella

dallo studio SR8 di Saxa Rubra [Roma] Conduce: Luca Di Bella ore 10:25 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Super G Maschile (diretta)

da Kvitfjell [Norvegia]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

da Kvitfjell [Norvegia] Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone ore 11:50 Rubrica: Studio Sci (diretta)

dallo studio SR8 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Luca Di Bella

dallo studio SR8 di Saxa Rubra [Roma] Conduce: Luca Di Bella ore 12:00 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 50 km Maschile a tecnica Libera Mass Start (diretta)

da Oslo [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Oslo [Norvegia] Telecronaca: Franco Bragagna ore 14:00 Motocross 2020: Campionato del Mondo GP Olanda - Gara 1 (differita)

da Valkenswaard [Olanda]

Telecronaca: Gianluca Gafforio

da Valkenswaard [Olanda] Telecronaca: Gianluca Gafforio ore 15:00 Rubrica: Sci Alpinismo 2020 (magazine)

ore 15:30 Rubrica: Snowboard Coppa del Mondo 2019/20 (magazine)

ore 15:55 Motocross 2020: Campionato del Mondo GP Olanda #2 (diretta)

da Valkenswaard [Olanda]

Telecronaca: Gianluca Gafforio

da Valkenswaard [Olanda] Telecronaca: Gianluca Gafforio ore 17:05 Tiro con l'Arco 2020: Campionati Italiani Indoor (replica)

ore 17:50 Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 2019/20 #23: Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino (diretta)

da Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni

da Civitanova Marche [Macerata] Telecronaca: Maurizio Colantoni ore 20:35 Basket: Campionato Italiano 2019/20 #24: Venezia Umana Reyer Venezia - Happy Casa Brindisi (diretta)

da Venezia

Telecronaca: Edi Dembinski

da Venezia Telecronaca: Edi Dembinski ore 22:50 Ciclismo: Parigi - Nizza 1a Tappa: Plaisir - Plaisir (differita)

da Plaisir [Francia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Ballan

da Plaisir [Francia] Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Ballan ore 00:45 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 50 km Maschile a tecnica Libera Mass Start (replica)

ore 02:45 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Super G Maschile (replica)

ore 04:05 Rubrica: Memory DOC - Germania Ovest-Uruguay del 20 giugno 1970 (replica)

ore 04:20 Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 2019/2020 #23: Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino (replica)



Palinsesto di Rai Sport di Domenica 8 Marzo 2020

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:00 Basket: Campionato Italiano 2019/20 #24: Venezia Umana Reyer Venezia - Happy Casa Brindisi (replica)

a seguire Simulcast Rai Sport + HD

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 11:55 - Rai Play Sport Web Canale 2 ( www.raisport.rai.it )

Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 50 km Maschile a tecnica Libera Mass Start (diretta)

da Oslo [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagna



) da Oslo [Norvegia] Telecronaca: Franco Bragagna ore 12:55 - Rai Play Sport Web Canale 2 ( www.raisport.rai.it )

Motocross 2020: Campionato del Mondo GP Olanda #1 (diretta)

da Valkenswaard [Olanda]

Telecronaca: Gianluca Gafforio



) da Valkenswaard [Olanda] Telecronaca: Gianluca Gafforio ore 13:10 - Rai Play Sport Web Canale 1 ( www.raisport.rai.it )

Ciclismo: Parigi - Nizza 1a Tappa Plaisir - Plaisir (diretta)

da Plaisir [Francia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Ballan



) da Plaisir [Francia] Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Ballan ore 15:55 - Rai Play Sport Web Canale 2 ( www.raisport.rai.it )

Motocross 2020: Campionato del Mondo GP Olanda #2 (diretta)

da Valkenswaard [Olanda]

Telecronaca: Gianluca Gafforio

LO SPORT ALLA RADIO:

Serie A e B, pallavolo e Coppa del mondo di sci saranno invece in evidenza in Domenica sport dell’8 marzo. Al microfono Paolo Zauli. In apertura, alle 12.25, linea a Parma per il primo recupero della 26° giornata di Serie A, Parma-Spal (Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati). In contemporanea la Coppa del mondo di sci con un aggiornamento sul Super G maschile (Emilio Mancuso) e la radiocronaca dello slalom femminile. Alle 14.50 Filippo Corsini condurrà Tutto il calcio minuto per minuto. In scaletta, i recuperi di A e i posticipi di B: Milan-Genoa (Giovanni Scaramuzzino), Sampdoria-Verona (Manuel Codignoni), Virtus Entella-Ascoli (Enzo Melillo), Juve Stabia-Spezia (Luigi Carbone). Al termine delle partite, la moviola e i commenti. Ore 18.00, altro match di A, Udinese-Fiorentina (Sebastiano Franco). In contemporanea, la pallavolo con Civitanova-Trento (Pierpaolo Rivalta). Alle 20.20 la presentazione di Juventus-Inter. Microfono a Francesco Repice e Giovanni Galli. Dalle 20.45 la cronaca della partita e, a seguire, la moviola di Filippo Grassia e le interviste dagli spogliatoi. Nell’ultima parte di trasmissione, fino alla chiusura alle 23.30, le telefonate degli ascoltatori, cui risponderanno Sergio Brio e Filippo Grassia. Lunedì 9 Marzo alle 18:30 Sassuolo-Brescia (Diego Carmignani e Sergio Brio), alle 21 Chievo-Cosenza (Cristiano Piccinelli) Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

