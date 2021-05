Sabato Rai Sport, 15 Maggio 2021 | diretta Giro Italia, Tuffi, Nuoto, Rugby, Pugilato

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 15 Maggio 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 14:02 - RAIDUE HD:

Ciclismo: 104° Giro d'Italia 2021 - 8a tappa | Foggia > Guardia Sanframondi (diretta)

da Guardia Sanframondi [Brindisi]

Telecronaca: Francesco Pancani e Giada Borgato

Motocronaca: Stefano Rizzato e Davide Cassani

Uno sforzo produttivo imponente, quello della Rai, che dedicherà al racconto del Giro due canali televisivi, Rai2 e Raisport+HD, la piattaforma OTT RaiPlay, che ospiterà le dirette e diverse rubriche dedicate, e sette trasmissioni specifiche. Un palinsesto che si aprirà al mattino con “Villaggio di Partenza” e proseguirà con “Prima Diretta”, “Giro in diretta”, “Giro all’arrivo”, il “Processo alla Tappa”, “TGiro” e “Giro notte”. Oltre alle dirette integrali l'altra novità è legata proprio al racconto della gara, che, per effetto dell'aumento esponenziale delle ore di diretta, vedrà raddoppiare le postazioni cronaca, con due telecronisti e due commentatori tecnici: fino alle 14.00 Andrea De Luca, su Raisport+HD, sarà affiancato da Marco Saligari, mentre dalle 14.00, in concomitanza con il passaggio su Rai2, sarà Francesco Pancani a raccontare le fasi decisive della corsa insieme con Giada Borgato: per la prima volta una donna, ex ciclista e già apprezzata commentatrice per Rai Sport, nelle classiche del 2020 e del 2021 sarà la voce tecnica del racconto. Stefano Rizzato sarà il cronista in moto, con un "collega" illustre, il CT della nazionale di ciclismo, Davide Cassani, che sarà invece l’occhio azzurro in corsa: il commissario tecnico viaggerà a bordo dell’altra moto cronaca e studierà corridori e tattiche, esponendole con la sua proverbiale competenza e capacità espressiva al grande pubblico.

ore 17:15 - RAIDUE HD:

Rubrica: 104° Giro d'Italia 2021| Processo alla Tappa #8 (diretta)

da Guardia Sanframondi [Brindisi]

In studio: Alessandra De Stefano, Stefano Garzelli e Davide Bennati

ore 18:10- RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Simona Rolandi

Juventus-Inter in contemporanea, l’addio di Buffon e i 30 anni dallo scudetto della Sampdoria: saranno questi i temi principali dell'ultima puntata stagionale di Dribbling, che tornerà, in occasione del Campionato Europeo, in una diversa collocazione oraria. Nell’anteprima, in onda su Rai2 sabato 15 maggio a partire dalle 18.10, verrà celebrata una tra le imprese più grandi della storia del calcio italiano, quella della Sampdoria di Paolo Mantovani che nella stagione 1990/1991 conquistò il suo primo - e finora unico - scudetto, strappando il tricolore dal petto dei giocatori del Napoli di Maradona. Una squadra indimenticabile guidata dalla carismatica figura di Vujadin Boskov, che Siniša Mihajlović ha ricordato al microfono di Saverio Montingelli. Il futuro immediato di Gianluigi Buffon, dopo l’addio alla Juventus annunciato qualche giorno fa, con i retroscena di un divorzio che potrebbe aprire numerosi scenari, sarà invece l'argomento di apertura della seconda parte, con una versione della vicenda offerta dagli Autogol che, con la solita ironia, commenteranno poi tutti i temi della puntata. Paolo Paganini, invece, oltre al toto-allenatori sulle principali panchine della Serie A, svelerà la lista della spesa che José Mourinho potrebbe presentare ai Friedkin per la nuova Roma, che il prossimo anno, tra le avversarie, troverà anche la Salernitana, condotta in serie A da Fabrizio Castori, tra i pochissimi allenatori in Italia a conoscere davvero la parola gavetta, protagonista di una intervista "a tutto campo".

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

ore 22:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - Magazine Uefa Euro 2020 Ep. 7

a cura di Stefano Bizzotto

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 15 Maggio 2021

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 09:35 Rubrica: Memory | Elio de Angelis (35 anni dalla scomparsa) (archivio)

ore 10:42 Ciclismo: Giro D'Italia 2021 - Giro Notte 7a tappa: Notaresco > Termoli (replica del 14/5)

da Termoli [Campobasso]

a cura di Antonello Orlando

da Termoli [Campobasso] a cura di Antonello Orlando ore 11:42 Ciclismo: Giro D'Italia 2021 - Villaggio di Partenza 8a tappa | Foggia > Guardia Sanframondi (diretta)

da Foggia

In studio: Tommaso Mecarozzi e Gigi Sgarbozza

Collegamenti con: Umberto Martini e Ettore Giovannelli

da Foggia In studio: Tommaso Mecarozzi e Gigi Sgarbozza Collegamenti con: Umberto Martini e Ettore Giovannelli ore 12:42 Ciclismo: Giro D'Italia 2021 - Prima Diretta 8a tappa | Foggia > Guardia Sanframondi (diretta)

daGuardia Sanframondi [Brindisi]

Telecronaca: Andrea De Luca, Marco Saligari, Fabio Genovesi

In studio: Antonello Orlando

daGuardia Sanframondi [Brindisi] Telecronaca: Andrea De Luca, Marco Saligari, Fabio Genovesi In studio: Antonello Orlando ore 14:00 Rubrica: Sportabilia

a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata ore 14:30 Nuoto Acque Libere: Campionati Europei 2021 5 km Prova a Squadre (diretta)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Luca Sacchi

da Budapest [Ungheria] Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Luca Sacchi ore 16:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 16:55 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 17:00 Tuffi : Campionati Europei 2021 Finale 3 m Sincro (diretta)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi

da Budapest [Ungheria] Telecronaca: Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi ore 18:00 Rugby: Camp. Italiano Peroni Top10 Semifinale Andata: Valorugby Reggio Emilia - Petrarca Padova (diretta)

dallo stadio "Mirabello" di Reggio Emilia

Telecronaca: Andrea Fusco e Andrea Gritti

dallo stadio "Mirabello" di Reggio Emilia Telecronaca: Andrea Fusco e Andrea Gritti ore 20:00 Rubrica: Giro D'Italia 2021 - TGiro (differita)

da Guardia Sanframondi [Brindisi]

a cura di Andrea De Luca

da Guardia Sanframondi [Brindisi] a cura di Andrea De Luca ore 20:30 Atletica Leggera: Meeting Internazionale di Savona (replica del 13/5)

da Savona

Telecronaca: Franco Bragagna e Stefano Tilli

da Savona Telecronaca: Franco Bragagna e Stefano Tilli ore 22:45 Pugilato: Campionato Unione Europea Pesi Super Piuma: Alfano vs Henchiri (diretta)

da Brescia

Telecronaca: Edoardo Chiozzi e Roberto Cammarelle

da Brescia Telecronaca: Edoardo Chiozzi e Roberto Cammarelle ore 23:45 Rubrica: Novantesimo Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Giovanna Carollo

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] Conduce: Giovanna Carollo ore 00:15 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] ore 00:30 Rubrica: Giro D'Italia 2021 - Giro Notte (differita)

da Guardia Sanframondi [Brindisi]

a cura di Antonello Orlando

Palinsesto di Rai Sport di Sabato 15 Maggio 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 18:30 Tuffi: Campionati Europei 2021 Finale Trampolino 3m Maschile (diretta)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi

da Budapest [Ungheria] Telecronaca: Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi a seguire Simulcast Rai Sport + HD

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 12:00 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Tuffi: Campionati Europei 2021 Eliminatorie Trampolino 3 m Femminile (diretta)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi

LO SPORT ALLA RADIO:

Il Giro d'Italia, la MotoGP e la Serie A saranno al centro di Sabato sport del 15 maggio, condotto da Guido Ardone. In apertura, alle 14.00, la radiocronaca dell'ottava tappa del Giro d'Italia, da Foggia a Guardia Sanframondi, con Cristiano Piccinelli, Silvio Martinello, Manuel Codignoni e Massimo Ghirotto. Dalle 14.10 la MotoGp, con le qualifiche del Gran Premio di Francia, con la cronaca di Nico Forletta. Alle 14.50 i primi due anticipi di Serie A, Genoa-Atalanta (Diego Carmignani) e Spezia-Torino (Antonio Viazzi), alle 18.00 il terzo anticipo di serie A, Juventus-Inter. Il «derby d'Italia» sarà raccontato da Francesco Repice e Massimo Orlando. A fine partita, il commento e la moviola. Dopo le 20.10 lo «Speciale Giro d'Italia»: commenti e interviste post tappa, a cura degli inviati. Alle 20.30 la presentazione dell'ultimo anticipo di giornata, il derby Roma-Lazio, con Giuseppe Bisantis, Alessio Maldini e l'intervista a un doppio ex. Dalle 20.45 la cronaca della partita e, a seguire, la moviola e le interviste dagli spogliatoi. Nell'ultima parte, fino alla chiusura alle 23.30, Sebino Nela e Filippo Grassia risponderanno alle domande degli ascoltatori.Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

LO SPORT PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO SU RAITALIA

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla Sabato. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica Sabatole irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 18:00 Calcio Serie A: Juventus vs Inter (diretta)

dallo stadio Allianz - Torino

Telecronaca: Federico Calcagno



dallo stadio Allianz - Torino Telecronaca: Federico Calcagno ore 20:45 Calcio Serie A: Roma vs Lazio (diretta)

dallo stadio Olimpico - Roma

Telecronaca: Gianluigi Zamponi



