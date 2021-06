Sabato Rai Sport, 12 Giugno 2021 | diretta Euro 2020, Ginnastica, Nuoto

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 12 Giugno 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 13:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling Europei (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Simona Rolandi

ore 14:00 - RAIUNO HD [disponibile in 4K HDR su Tivùsat can. 210 e RaiPlay]

Calcio: Euro 2020 - Girone A | Galles - Svizzera (diretta)

dal Baku Olympic Stadium di Baku [Azerbaigian]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli

In studio: Sabrina Gandolfi e Luca Toni

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 20:30 - RAIUNO HD [disponibile in 4K HDR su Tivùsat can. 210 e RaiPlay]

Calcio: Euro 2020 - Girone B | Belgio - Russia (diretta)

dal Saint Petersburg Stadium - San Pietroburgo [Russia]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Katia Serra

In studio: Paola Ferrari, Milena Bertolini e Marco Tardelli



ore 23:20 - RAIUNO HD:

Rubrica - Notti Europee (diretta)

Conduce: Marco Lollobrigida

Ogni sera, dopo le partite, a "Notti Europee", con Marco Lollobrigida e Danielle Madam il compito di analizzare nel dettaglio la giornata, commentarne gli esiti, con Ana Aquiles, Spillo Altobelli e Gianfranco Teotino, e presentare le gare del giorno dopo, senza mai perdere di vista gli azzurri, con una "finestra" sempre aperta sul riitro di Coverciano.



ore 01:25 - RAIUNO HD

Calcio: Euro 2020 - Girone A | Galles - Svizzera (replica)

dal Baku Olympic Stadium di Baku [Azerbaigian]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 12 Giugno 2021

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 07:15: Calcio: Euro 2020 - Girone A | Turchia - ITALIA (replica del 11/6)

dallo stadio Olimpico - Roma [ITA]

Telecronaca: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro

Bordocampo ed interviste: Alessandro Antinelli, Aurelio Capaldi, Andrea Riscassi

dallo stadio Olimpico - Roma [ITA] Telecronaca: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro Bordocampo ed interviste: Alessandro Antinelli, Aurelio Capaldi, Andrea Riscassi ore 09:05 Ginnastica Ritmica: Campionati Europei 2021 Finali - 1a giornata (diretta)

da Varna [Bulgaria]

Telecronaca: Andrea Fusco e Daniela Masseroni

da Varna [Bulgaria] Telecronaca: Andrea Fusco e Daniela Masseroni ore 14:00 Canottaggio 2021 Camp. Italiani Assoluti - 1a giornata (differita)

da Gavirate [Varese]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Bruno Mascarenhas

da Gavirate [Varese] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Bruno Mascarenhas ore 15:30 Ginnastica Ritmica: Campionati Europei 2021 Finali - 1a giornata (diretta)

da Varna [Bulgaria]

Telecronaca: Andrea Fusco e Daniela Masseroni

da Varna [Bulgaria] Telecronaca: Andrea Fusco e Daniela Masseroni ore 19:10 Rubrica - Dribbling Europei (replica)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Simona Rolandi

dallo studio SR5 - Roma Conduce: Simona Rolandi ore 19:35 Rubrica: Diretta Azzurra (diretta)

dal Centro Tecnico Federale "Luigi Ridolfi" di Coverciano [Firenze]

dal Centro Tecnico Federale "Luigi Ridolfi" di Coverciano [Firenze] ore 20:05 Ciclismo: Giro d'Italia Under 23 10a tappa: San Vito al Tagliamento > Castelfranco Veneto (differita)

da Castelfranco Veneto [Treviso]

Telecronaca: Umberto Martini e Marco Saligari

da Castelfranco Veneto [Treviso] Telecronaca: Umberto Martini e Marco Saligari ore 21:30 Mountain Bike 2021: Hero Dolomites differita

da Selva di Val Gardena [Bolzano]

da Selva di Val Gardena [Bolzano] ore 23:35 Nuoto Artistico: World Series 2021 Programma Tecnico di Coppia (differita)

da Barcellona [Spagna]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

da Barcellona [Spagna] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 01:40 Canottaggio Camp. Italiani Assoluti - 1a giornata (differita)

ore 03:00 Mountain Bike: Hero Dolomites (replica)

ore 05:00 Perle di Sport: Ciclsmo | Giro d'Italia 1960, Il Passo Gavia (archivio)

Palinsesto di Rai Sport di Sabato 12 Giugno 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 09:00 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Canottaggio: Camp. Italiani Assoluti - 2a giornata (diretta)

da Gavirate [Varese]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Bruno Mascarenhas



da Gavirate [Varese] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Bruno Mascarenhas ore 15:00 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Nuoto Artistico: World Series 2021 - Programma Tecnico di Coppia (diretta)

da Barcellona [Spagna]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli



da Barcellona [Spagna] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 14:50 - Rai Play (www.raiplay.it)

Calcio: Euro 2020 - Girone A | Galles - Svizzera (diretta)

dal Baku Olympic Stadium di Baku [Azerbaigian]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli



dal Baku Olympic Stadium di Baku [Azerbaigian] Telecronaca: Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli ore 20:50 - Rai Play (www.raiplay.it)

Calcio: Euro 2020 - Girone B | Belgio - Russia (diretta)

dal Saint Petersburg Stadium - San Pietroburgo [Russia]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Katia Serra

LO SPORT ALLA RADIO:

Su Radio1, Sabato sport del 12 giugno alle 14, sarà presentato da Nico Forletta. Apertura incentrata sull’esordio della Nazionale di Mancini a Euro2020: il commento della partita contro la Turchia, insieme all’ex c.t. Roberto Donadoni. A seguire, collegamento con Parigi, dove andrà in scena la finale femminile del Roland Garros, con l’inviato Emilio Mancuso. Chiusura alle 14.45 e linea a “Radio1 in campo. Tutto l’Europeo minuto per minuto”, per le cronache dirette delle partite di Euro2020: Galles-Svizzera alle 15.00 (radiocronaca di Massimiliano Graziani e Massimo Orlando), Danimarca-Finlandia alle 18.00 (Massimo Barchiesi e Sebino Nela) e Belgio-Russia alle 21.00 (Sebastiano Franco e Fulvio Collovati). Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog