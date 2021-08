Domenica Rai Sport, 29 Agosto 2021 | diretta Paraolimpiadi Tokyo 2020, Europei Pallavolo

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 29 Agosto 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



ore 23:30 (del 28/8) - RAIDUE HD:

Paraolimpiadi Tokyo 2020 - Diretta Gare 5a Giornata (diretta)

da Tokyo [Giappone]

ore 11:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Rubrica - 90° Minuto (diretta)

dallo studio SR3 - Roma

In studio: Marco Lollobrigida, Giovanna Carollo, Gianfranco Teotino e Spillo Altobelli

"Il calcio è uscito dalle farmacie? Io non controllo più, ma penso che se si trovano atleti positivi alle Olimpiadi, e in tutti gli altri sport, allora penso anche che si possano trovare pure nel calcio, se solo si cercano...".

E' uno dei passaggi della lunga intervista che Zdenek Zeman ha rilasciato al microfono di Saverio Montingelli, in esclusiva per 90° Minuto, e che andrà in onda nel corso della puntata di domenica 29 agosto, su Rai2, alle 18.25. Il settantaquatrenne tecnico boemo, da quest'anno tornato sulla panchina del Foggia, in Serie C, ha parlato, come sua abitudine, di tutto e senza peli sulla lingua, dall'applicazione del Var al tentativo, poi abortito, di Superlega, fino al ruolo sempre più importante dell'aspetto finanziario nel calcio. Per discutere dei temi sollevati dall'intervista dell'ex allenatore, tra le altre, di Lazio, Roma e Napoli, e per esaminare i temi della seconda giornata di Serie A, in studio, ospiti di Marco Lollobrigida, anche Walter Sabatini, attuale coordinatore tecnico del Bologna e Sergio Pellissier, l'ex bandiera del Chievo che ha fondato una nuova società, la Fc Chievo 1929, per poter cercare di riportare il calcio nel quartiere veronese dopo il fallimento della società di Luca Campedelli.

ore 22:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

In studio: Jacopo Volpi, Alessandra D'Angiò, Marco Tardelli, Eraldo Pecci

ore 00:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR5 - Milano

Conduce: Cristina Caruso, Tommaso Mecarozzi

ore 02:00 - RAIDUE HD:

Paraolimpiadi Tokyo 2020 - Diretta Gare 6a Giornata (diretta)

da Tokyo [Giappone]

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 29 Agosto 2021

ore 06:30 TG Sport Notiziario differita Roma autori vari

ore 08:00 Rubrica: Perle di Sport Memory Doc | 90° minuto 15-3-1987 (archivio)

ore 08:30 Paraolimpiadi Tokyo 2020 - Diretta Gare 5a Giornata (diretta)

da Tokyo [Giappone]

ore 16:55 Pallavolo Femminile: Campionati Europei 2021 Ottavi di Finale: Croazia - Francia (diretta)

da Belgrado [Serbia]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Belgrado [Serbia]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 19:50 Pallavolo Femminile: Campionati Europei 2021 Ottavi di Finale: Serbia - Ungheria (diretta)

ore 19:50 Pallavolo Femminile: Campionati Europei 2021 Ottavi di Finale: Serbia - Ungheria (diretta)

da Belgrado [Serbia]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 22:30 Beach Soccer: Campionati Mondiali 2021 Finale 3/4 Posto Svizzera - Senegal (differita)

dalla Luzhniki Beach Soccer Arena di Mosca [Russia]

Telecronaca: Lucio Michieli e Roberto Caretto

dalla Luzhniki Beach Soccer Arena di Mosca [Russia]

Telecronaca: Lucio Michieli e Roberto Caretto

ore 00:00 Ciclismo: Giro di Toscana Femminile 2a Tappa | Capannori > Montecatini Terme (differita)

da Montecatini Terme [Pistoia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Giada Borgato

da Montecatini Terme [Pistoia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Giada Borgato

ore 00:30 Beach Soccer: Campionati Mondiali 2021 Finalissima: Russia - Giappone (differita)

da Montecatini Terme [Pistoia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Giada Borgato

da Montecatini Terme [Pistoia] Telecronaca: Francesco Pancani e Giada Borgato ore 02:00 Pallavolo Femminile: Campionati Europei 2021 Ottavi di Finale: Serbia- Ungheria (replica)

ore 04:30 Ciclismo 2021: Giro di Toscana Femminile 2a Tappa: Capannori > Montecatini Terme (replica)

ore 05:00 Beach Soccer: Campionati Mondiali 2021 Finalissima: Russia - Giappone (replica

Palinsesto di Rai Sport di Domenica 29 Agosto 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 12:45 Ciclismo: Campionati Mondiali di Mountain Bike 2021 Downhill Femminile (diretta)

da Malè [Trento]

Telecronaca: Andrea De Luca e Anna Mei

ore 15:00 Ciclismo: Campionati Mondiali di Mountain Bike 2021 Downhill Femminile (diretta)

da Malè [Trento]

Telecronaca: Andrea De Luca e Anna Mei

da Malè [Trento]

Telecronaca: Andrea De Luca e Anna Mei

da Malè [Trento] Telecronaca: Andrea De Luca e Anna Mei a seguire Simulcast Rai Sport + HD

LO SPORT ALLA RADIO:

ore 14:00 MotoGP Gran Bretagna Gara (Nico Forletta)

ore 15:00 Formula 1 GP Belgio Gara (Manuel Codignoni)

ore 18:30 Serie A, 2a giornata Genoa - Napoli (Massimo Barchiesi)

ore 18:30 Serie A, 2a giornata Sassuolo - Sampdoria (Giuseppe Bisantis)

ore 20:30 Serie B, 2a giornata Monza - Cremonese (Antonello Brughini)

ore 20:30 Serie B, 2a giornata Parma - Benevento (Nicola Zanarini)

ore 20:30 Serie B, 2a giornata Reggina - Ternana (Antonio Lopez)

ore 20:30 Serie B, 2a giornata Spal - Pordenone (Sebastiano Franco)

ore 20:45 Serie A, 2a giornata Milan - Cagliari (Giovanni Scaramuzzino)

ore 20:45 Serie A, 2a giornata Salernitana - Roma (Fabrizio Cappella)

