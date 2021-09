Domenica Rai Sport, 19 Settembre 2021 | diretta Pallavolo Europei Finale ITALIA - Slovenia

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 19 Settembre 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 14:40 - RAIDUE HD:

Ciclismo - Campionati Mondiali su Strada 2021 | Cronometro Individuale Maschile (diretta)

da Bruges [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Rubrica - 90° Minuto (diretta)

dallo studio SR3 - Roma

In studio: Marco Lollobrigida, Giovanna Carollo, Gianfranco Teotino e Spillo Altobelli

ore 20:20 - RAITRE HD:

Pallavolo Maschile: Campionati Europei 2021 Finale ITALIA - Slovenia (diretta)

da Katowice [Polonia]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

In studio: Simona Rolandi e Fubio Vullo

ore 22:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

In studio: Jacopo Volpi, Alessandra D'Angiò, Marco Tardelli, Eraldo Pecci

ore 00:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR5 - Milano

Conduce: Tommaso Mecarozzi

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 19 Settembre 2021

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Rubrica: Perle di Sport | Lazio 1999/2000, Il secondo scudetto (archivio)

ore 08:15 Rubrica: Calcio Story | Milan - Barcellona, Finale Coppa Dei Campioni del 18 maggio 1994 (archivio)

dallo stadio "Olimpico" di Atene [Grecia]

Telecronaca: Bruno Pizzul e Carlo Nesti

ore 10:15 Rubrica: Memory Doc: Dribbling 22-11-1980 (archivio)

ore 11:05 ICF Canoa Sprint: Campionati Mondiali 2021 Finali seconda giornata (diretta)

da Copenaghen [Danimarca]

Telecronaca: Federico Calcagno e Ezio Caldognetto

ore 13:00 Motocross MXGP Sardegna Gara 1 (diretta)

da Riola Sardo [Oristano]

Telecronaca: Gianluca Gafforio

ore 14:00 Rubrica | Memory Doc: Pagina sportiva TG con Benfica- Juventus 9-5-1968 (archivio)

ore 14:20 Ciclismo - Campionati Mondiali su Strada 2021 | Cronometro Individuale Maschile (diretta)

da Bruges [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

ore 14:50 Rugby: Torneo Qualificazione Coppa del Mondo Femminile 2a giornata: ITALIA - Irlanda (diretta)

da Parma

Telecronaca: Andrea Fusco e Andrea Gritti

ore 17:15 Pallavolo Maschile: Campionati Europei 2021 Finale 3° Posto Polonia - Serbia (diretta)

da Katowice [Polonia]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 19:30 Atletica Leggera Maratona di Roma (differita)

da Roma

Telecronaca: Luca Di Bella

ore 20:25 Ciclismo: Mithos Primiero Dolomiti (differita del 11/9)

da Primiero [Trento]

Telecronaca: Gianfranco Benicasa

ore 20:55 Ciclismo: Trofeo Matteotti (differita)

da Pescara

Telecronaca: Francesco Pancani e Strfano Garzelli

ore 21:50 Automobilismo: Campionato Italiano Endurance (differita)

da Vallelunga [Roma]

ore 01:00 ICF Canoa Sprint: Campionati Mondiali 2021 Finali seconda giornata (replica)

ore 03:05 Rubrica: Memory DOC | Eurogol 10-12-1981 (archivio)

ore 03:25 Rugby: Torneo Qualificazione Coppa del Mondo Femminile 2a giornata: ITALIA - Irlanda (replica)

ore 05:00 Ciclismo: Mithos Primiero Dolomiti (replica)

ore 05:35 Ciclismo: Trofeo Matteotti (replica)

Palinsesto di Rai Sport di Domenica 19 Settembre 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:05 Giochi della XXXII Olimpiade The Best Of del 8 agosto 2021 (replica)

a seguire Simulcast Rai Sport + HD

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



ore 13:55 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Automobilismo: Campionato Italiano Endurance (diretta)

da Vallelunga [Roma]



ore 14:50 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Rugby: Torneo Qualificazione Coppa del Mondo Femminile 2a giornata: ITALIA - Irlanda (diretta)

da Parma

Telecronaca: Andrea Fusco e Andrea Gritti



ore 15:55 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Motocross MXGP Sardegna Gara 2 (diretta)

da Riola Sardo [Oristano]

Telecronaca: Gianluca Gafforio



LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica sport del 19 settembre 2021 sarà presentata da Guido Ardone e, dalle 20, da Massimiliano Graziani. In scaletta ancora calcio, MotoGp, ciclismo e pallavolo. In apertura, alle 12.25, l’anticipo di Serie A delle 12.30, Empoli-Sampdoria. Alle 14 partirà il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGp, con la radiocronaca di Nico Forletta e il commento di Enrico Borghi e Massimo Angeletti. In primo piano anche il ciclismo, con i Mondiali di scena in Belgio. In programma la cronometro maschile, con la cronaca di Cristiano Piccinelli. Alle 15.00 ancora Serie A, con Venezia-Spezia, e nel corso del pomeriggio, collegamento con l’inviata Manuela Collazzo a Katowice, per seguire la finale degli Europei di pallavolo. Alle 17.50, Filippo Corsini condurrà “Tutto il calcio minuto per minuto”, con in scaletta, le partite del 4° turno di A: Verona-Roma e Lazio-Cagliari. Al termine delle partite, le interviste dagli spogliatoi, la moviola e i commenti di Fulvio Collovati e Filippo Grassia. Alle 20.30 la presentazione del posticipo di Serie A, il big match Juventus-Milan e alle 20.45 la cronaca della partita e del posticipo di B Parma-Cremonese. Infine, fino alla chiusura alle 23.30, le domande degli ascoltatori, alle quali risponderanno Beppe Dossena e Filippo Grassia.

