Domenica Rai Sport, 23 Gennaio 2022 | diretta Sci Alpino Cortina / Kitzbuhel , Volley, Basket

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 23 Gennaio 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:35 - RAIDUE HD:

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2021/22 Super G Femminile (diretta)

da Cortina d'Ampezzo [Belluno]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Rubrica - 90° Minuto (diretta)

dallo studio SR3 - Roma

In studio: Marco Lollobrigida, Giovanna Carollo, Gianfranco Teotino, Spillo Altobelli, Daniele Adani

ore 22:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

In studio: Jacopo Volpi, Alessandra D'Angiò, Marco Tardelli, Eraldo Pecci

ore 00:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 23 Gennaio 2022

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Sport Disabili: World Para Snow Sports Championships (replica)

da Lillehammer [Norvegia]

a cura di Lorenzo Roata

da Lillehammer [Norvegia] a cura di Lorenzo Roata ore 09:05 Biathlon: Coppa del Mondo 2021/22 - Prova Individuale Maschile Mass Start (replica)

da Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca Di Bella

da Anterselva [Bolzano] Telecronaca: Luca Di Bella ore 10:15 Biathlon: Coppa del Mondo 2021/22 - Staffetta Femminile (replica)

da Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca Di Bella

da Anterselva [Bolzano] Telecronaca: Luca Di Bella ore 11:25 Rubrica: Studio Sci Alpino Commenti (diretta)

da Cortina d'Ampezzo [Belluno]

Conduce: Sabrina Gandolfi - In studio: Paolo De Chiesa

da Cortina d'Ampezzo [Belluno] Conduce: Sabrina Gandolfi - In studio: Paolo De Chiesa ore 11:40 Rubrica: L'uomo ed il Mare

a cura di Giulio Guazzini

a cura di Giulio Guazzini ore 12:15 Biathlon: Coppa del Mondo 2021/22 Staffetta Maschile (diretta)

da Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca Di Bella

da Anterselva [Bolzano] Telecronaca: Luca Di Bella ore 13:20 Rubrica: Studio Sci Alpino Commenti (diretta)

da Cortina d'Ampezzo [Belluno]

Conduce: Sabrina Gandolfi - In studio: Paolo De Chiesa

da Cortina d'Ampezzo [Belluno] Conduce: Sabrina Gandolfi - In studio: Paolo De Chiesa ore 13:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2021/22 Slalom Maschile - 2a manche (diretta)

da Kitzbuhel [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

da Kitzbuhel [Austria] Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone ore 14:40 Rubrica: Studio Sci Alpino Commenti (diretta)

da Cortina d'Ampezzo [Belluno]

Conduce: Sabrina Gandolfi - In studio: Paolo De Chiesa

da Cortina d'Ampezzo [Belluno] Conduce: Sabrina Gandolfi - In studio: Paolo De Chiesa ore 15:10 Biathlon: Coppa del Mondo 2021/22 Prova Individuale Femminile Mass Start (diretta)

da Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca Di Bella

da Anterselva [Bolzano] Telecronaca: Luca Di Bella ore 16:30 Ciclocross: Coppa del Mondo 2021/22 Prova Elite Femminile (differita)

da Hoogerheide [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Hoogerheide [Olanda] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 17:50 Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca | Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza (diretta)

da Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Civitanova Marche [Macerata] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 20:30 Basket Maschile: Campionato Italiano Serie A | Germani Brescia - Banco di Sardegna Sassari (diretta)

da Brescia

Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Michelini

da Brescia Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Michelini ore 22:40 Sport Disabili: World Para Snow Sports Championships (differita)

da Lillehammer [Norvegia]

a cura di Lorenzo Roata

da Lillehammer [Norvegia] a cura di Lorenzo Roata ore 23:45 Ciclocross: Coppa del Mondo 2021/22 - Prova Elite Maschile (replica)

ore 01:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2021/22 - Discesa Maschile (replica)

ore 02:40 Biathlon: Coppa del Mondo 2021/22 - Staffetta Maschile (replica)

ore 03:50 Rubrica: Perle di Sport | SCI Olimpiadi Innsbruck 1976, Lo slalom di Claudia Giordani (archivio)

ore 04:40 Basket Maschile: Campionato Italiano Serie A | Germani Brescia - Banco di Sardegna Sassari (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 13:25 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Ciclocross: Coppa del Mondo 2021/22 Prova Elite Femminile (diretta)

da Hoogerheide [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello



da Hoogerheide [Olanda] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 14:50 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Ciclocross: Coppa del Mondo 2021/22 Prova Elite Maschile (diretta)

da Hoogerheide [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello



LO SPORT ALLA RADIO:

Anche Domenica sport del 23 gennaio sarà presentata da Nico Forletta. Apertura alle 12.30 e subito linea all’anticipo di Serie A, Cagliari-Fiorentina. In contemporanea, la Coppa del Mondo di Sci con i risultati del SuperG femminile e la seconda manche dello slalom maschile. Alle 14.50, “Tutto il calcio minuto per minuto” con, in scaletta, tre partite di Serie A: Napoli-Salernitana; Torino-Sassuolo; Spezia-Sampdoria e, dalle 16.15 per la Serie B, Vicenza-Cittadella. In puntata anche il basket con l’incontro delle 17.00 tra Brindisi-Virtus Bologna. Alle 18.00 il calcio d’inizio di Empoli-Roma e il match di Superlega di volley Perugia-Piacenza. Dalle 20.00 la conduzione passerà a Massimiliano Graziani e subito, la consueta moviola. Alle 20.45 la radiocronaca del big match di domenica sera Milan-Juventus (Francesco Repice e Massimo Orlando). Al termine, fino alla chiusura alle 23.30, Beppe Dossena e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog