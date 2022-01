Sabato Rai Sport, 29 Gennaio 2022 | diretta Sci Alpino Garmisch, Serie C, Pallavolo

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 29 Gennaio 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Simona Rolandi

Mondiale di calcio e Giochi Olimpici invernali, ovvero i due appuntamenti più importanti dell'anno per lo sport azzurro. Saranno questi gli argomenti della puntata di Dribbling, in onda sabato 29 gennaio alle 18.20 su Rai2. Ospite della padrona di casa Simona Rolandi il Presidente della FIGC Gabriela Gravina con il quale analizzare a tutto tondo la situazione del calcio italiano partendo dalla Nazionale di Roberto Mancini. Dopo il miniraduno appena concluso, riflessione sulle prospettive e sul programma della Nazionale, appesa alla decisione dei Club se concedere una giornata di sosta del campionato a ridosso degli spareggi ma anche analisi del gruppo scelto dal CT, con focus sulla tanto discussa convocazione di Mario Balotelli. In studio anche gli ospiti fissi: la campionessa di fioretto Elisa Di Francisca, il direttore Massimo De Luca, il dirigente sportivo Gian Paolo Montali e l’atleta paralimpica, oro a Tokyo, Martina Caironi. Sulla Nazionale le competenze di Arrigo Sacchi in un’intervista rilasciata a Saverio Montingelli, con i telespettatori che potranno anche esprimere la loro opinione in sondaggio sui canali social di Rai Sport (Twitter @RaiSport, Facebook e Instagram), con le preferenze e i commenti analizzati durante la diretta. Rimanendo in tema calcio, siamo alle ultime battute della sessione invernale del calciomercato e Ciro Venerato farà il punto della situazione, con attenzione particolare al trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, ennesima dolente ferita per i focosi tifosi viola. La pagina calcio si chiude con la bella storia di Mustapha Jawara: da migrante ad arbitro. Nella seconda parte di Dribbling si entra nel vivo delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 con un’intervista a Federica Brignone, l’atleta che ha scritto pagine importantissime dello sci azzurro vincendo medaglie ai Mondiali e alle Olimpiadi, unica italiana a essere riuscita a vincere una Coppa del Mondo generale, oltre alle due di specialità. La pagina olimpica si chiude con il pattinaggio artistico, con protagonisti Nicole Della Monica e Matteo Guarise, intervistati da Alessandra D’Angiò. Dribbling è il rotocalco di RaiSport a cura di Donatella Scarnati e Alessandro Forti con la regia di Annarita Cardinali.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 29 Gennaio 2022

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Pattinaggio di Figura 2022: Four Continents Gala Exhibition (replica)

da Tallinn [Estonia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

da Tallinn [Estonia] Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi ore 09:00 Rugby: Campionato Italiano Peroni Top 10 2021/2022 Valorugby Emilia-Lyons Piacenza (replica)

da Reggio Emilia

Telecroanca: Andrea Fusco

da Reggio Emilia Telecroanca: Andrea Fusco ore 11:15 Rubrica: Studio Sci Alpino Commenti (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

Conduce: Sabrina Gandolfi - In studio: Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano Conduce: Sabrina Gandolfi - In studio: Paolo De Chiesa ore 11:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2021/22 Discesa Libera Femminile (diretta)

da Garmisch Partenkirchen [Germania]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

da Garmisch Partenkirchen [Germania] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ore 12;45 Rubrica: Studio Sci Alpino Commenti (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

Conduce: Sabrina Gandolfi - In studio: Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano Conduce: Sabrina Gandolfi - In studio: Paolo De Chiesa ore 13:00 Calcio a 5: Campionati Europei 2022 ITALIA - Kazakistan (replica)

da Groningen [Olanda]

Telecronaca: Lucio Michieli e Nicola Giannattasio

da Groningen [Olanda] Telecronaca: Lucio Michieli e Nicola Giannattasio ore 14:50 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 14:55 Calcio Campionato Italiano Serie C 2021/22: Trento - Pro Vercelli (diretta)

da Trento

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani

Bordocampo ed interviste: Stefano Pirozzi

da Trento Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani Bordocampo ed interviste: Stefano Pirozzi ore 17:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 17:20 Rubrica: Reparto Corse

ore 17:50 Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca 2021/22 Top Volley Cisterna - Verona Volley (diretta)

da Cisterna di Latina [Latina]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

da Cisterna di Latina [Latina] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo ore 20:30 Pallavolo Femminile: Campionato Italiano serie A 2021/22 Bosca San Bernardo Cuneo - Il Bisonte Firenze (diretta)

da Cuneo

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Cuneo Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Rubrica: Calcio Totale - Speciale Calcio Mercato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paolo Paganini

dallo studio SR5 - Roma Conduce: Paolo Paganini ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

dallo studio SR5 - Roma ore 00:15 Ciclocross: Campionati Mondiali 2022 Under 23 Maschile (differita)

da Fayetteville [Stati Uniti]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Fayetteville [Stati Uniti] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 01:25 Ciclocross: Campionati Mondiali 2022 Elite Femminile (differita)

da Fayetteville [Stati Uniti]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Fayetteville [Stati Uniti] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 02:40 Calcio: Campionato Italiano Serie C 2021/22 Trento - Pro Vercelli (replica)

ore 04:40 Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca 2021/22 Top Volley Cisterna - Verona Volley (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 17:50 - Rai Sport Web (www.raisport.it)

Ciclocross: Campionati Mondiali 2022 Junior Femminile (diretta)

da Fayetteville [Stati Uniti]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello



da Fayetteville [Stati Uniti] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 18:55 - Rai Sport Web (www.raisport.it)

Snowboard: Coppa del Mondo 2021/22 Snowboard Cross Maschile/Femminile (diretta)

da Cortina d'Ampezzo [Belluno]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Marco Navarra



da Cortina d'Ampezzo [Belluno] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Marco Navarra ore 19:50 - Rai Sport Web (www.raisport.it)

Ciclocross: Campionati Mondiali 2022 Under 23 Maschile (diretta)

da Fayetteville [Stati Uniti]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello



da Fayetteville [Stati Uniti] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 21:20 - Rai Sport Web (www.raisport.it)

Ciclocross: Campionati Mondiali 2022 Elite Femminile (diretta)

da Fayetteville [Stati Uniti]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello



LO SPORT ALLA RADIO:

Sabato sport del 29 gennaio sarà presentato da Giovanni Scaramuzzino. In apertura alle 14.00, un aggiornamento di Emilio Mancuso sui risultati della discesa femminile dalla Coppa del Mondo di Sci a Garmish. A seguire, gli approfondimenti sui temi sportivi d’attualità: le Olimpiadi invernali di Pechino, gli Open di Australia con Corrado Barazzutti; il libro “Il Ritorno degli Dei” con l’autore Marino Bartoletti; il calciomercato e la Serie A con l’ex calciatore Manuel Pasqual; il Mondiale di ciclocross con Massimo Ghirotto e Daniele Pontoni, c.t nazionale cross; il Torino di Juric e la pallavolo femminile con Alessandra Campedelli, c.t della nazionale dell’Iran senior, under 19 e under 17. All’interno, un’intervista speciale realizzata da Nico Forletta a Tommaso Ferraresi, classe 2002 cresciuto in Lombardia nella Pallacanestro Lissone. Una guardia alta 1 metro e 96 centimetri, che sogna di diventare grande alla Sacred Heart University, in Connecticut. Nell’ultima parte della trasmissione, fino alla chiusura alle 19.00, Sebino Nela risponderà ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog