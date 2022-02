Sabato Rai Sport, 5 Febbraio 2022 | diretta Olimpiadi Invernali Pechino e Pallavolo

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 5 Febbraio 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 03:20 - RAIDUE HD:

Giochi Olimpici 2022 - Diretta Gare (diretta)

da Pechino [Cina]

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:20 - RAIDUE HD:

Magazine - Cerchi Azzurri (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alessandra D'Angiò

ore 19:05 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Simona Rolandi

Sarà un Dribbling in versione ridotta, quello in onda sabato 5 febbraio alle 19.00 su Rai2, per lasciare spazio a "Cerchi Azzurri", il magazine olimpico condotto da Alessandra D'Angiò che, tra sintesi, servizi e collegamenti, commenta la giornata di gare appena conclusa a Pechino 2022. La padrona di casa di Dribbling, Simona Rolandi, avrà invece in studio il dirigente sportivo Gian Paolo Montali, e in collegamento la campionessa di fioretto Elisa Di Francisca e il direttore Massimo De Luca, che commenterà le fasi principali del derby milanese Inter-Milan che si giocherà in contemporanea. Nella settimana più importante dell'anno per la musica italiana Dribbling offrirà anche una visuale diversa sul Festival di Sanremo con collegamenti, interviste e storie legate allo sport affidate a Maria Barresi, che ha redatto anche una speciale classifica “campionato”: quale sarà la squadra con più tifosi sul palco?. Saverio Montingelli invece è andato a Firenze per documentare una curiosa iniziativa che ironicamente, come spesso accade sulle rive dell’Arno, esprime il disappunto per la dolorosa cessione alla Juve di Dusan Vlahovic. Nella seconda parte di Dribbling, poi, si tornerà a parlare delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e di pattinaggio artistico, con un’intervista a Nicole Della Monica e Matteo Guarise. La chiusura della trasmissione invece sarà da Ravanusa, dove la sera dell’11 dicembre nove persone persero la vita in un’esplosione: come ha scritto il professore di Storia e Filosofia, Pietro Carmina, citato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno, la città sta lentamente tornando alla vita. Dribbling è il rotocalco di RaiSport a cura di Donatella Scarnati e Alessandro Forti con la regia di Annarita Cardinali.

ore 01:00 - RAIDUE HD:

Giochi Olimpici 2022 - Diretta Gare (diretta)

da Pechino [Cina]

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 5 Febbraio 2022

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Perle di Sport: CALCIO Inter-Juve 1976 Il missile Bertini (archivio)

ore 08:05 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 08:00 Atletica Leggera: Meeting Berlino (replica)

da Berlino [Germania]

Telecroanca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini

ore 11:15 Giochi Olimpici 2022 - Diretta Gare (diretta)
da Pechino [Cina]

da Pechino [Cina]

ore 15:00 Giochi Olimpici 2022 - Gare (replica)

ore 18:25 Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca Civitanova - Vibo Valentia (diretta)

da Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

ore 20:55 Pallavolo Femminile: Campionato Italiano serie A: Il Bisonte Firenze - Acqua&Sapone Roma Volley (diretta)
da Firenze
Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Firenze

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Firenze Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:20 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)
dallo studio SR5 - Roma

dallo studio SR5 - Roma

ore 00:20 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta)
dallo studio SR5 - Roma
Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR5 - Roma Conduce: Fabrizio Tumbarello ore 00:35 Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca 2021/22 -: Civitanova - Vibo Valentia (replica)

ore 03:00 Pallavolo Femminile: Campionato Italiano serie A 2021/22 - Il Bisonte Firenze - Acqua&Sapone Roma Volley (replica)

ore 05:10 Atletica Leggera 2022: Meeting Berlino (replica)

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport





LO SPORT ALLA RADIO:

Sabato sport del 5 febbraio su Rai Radio1 sarà presentato da Guido Ardone. In apertura alle 14.00, un aggiornamento di Emilio Mancuso sulle Olimpiadi Invernali di Pechino. A seguire, Tutto il calcio minuto per minuto, condotto da Massimiliano Graziani, con in scaletta, una partita di Serie A (Roma-Genoa) e cinque di Serie B: Alessandria-Pisa; Benevento-Parma; Cosenza-Brescia; Ternana-Reggina. Dalle 16.15, Frosinone-Vicenza. Alle 18.00 il calcio d’inizio di Inter-Milan con la radiocronaca di Francesco Repice e Fulvio Collovati. Al termine, linea a Filippo Grassia per la sua consueta moviola. Alle 20.45 il calcio d’inizio dell’anticipo di Serie A, Fiorentina-Lazio con la radiocronaca di Manuel Codignoni e Sara Meini. Nell’ultima parte della trasmissione, fino alla chiusura alle 23.30, Sebino Nela e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

