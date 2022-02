Sabato Rai Sport, 19 Febbraio 2022 | diretta Olimpiadi Invernali Pechino, Basket Coppa Italia

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 19 Febbraio 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 19 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 02:00 - RAIDUE HD:

Giochi Olimpici 2022 - Diretta Gare (diretta)

da Pechino [Cina]

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Magazine - Cerchi Azzurri (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alessandra D'Angiò

ore 19:05 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Simona Rolandi

Roberto Baggio, un uomo straordinario che non è stato solo un idolo calcistico, ma che con i fatti e le parole, ha saputo diventare un esempio per tutti, sarà il protagonista della puntata di Dribbling in onda sabato 19 febbraio alle 19:00 su Rai2, in un’intervista esclusiva rilasciata a Donatella Scarnati. In occasione del compleanno del campione vicentino, soprannominato Raffaello per l’eleganza che ha sempre contraddistinto il suo stile di gioco, e conosciuto anche come Divin Codino per la sua caratteristica acconciatura, Dribbling lo celebra in un percorso di immagini e parole alla ricerca dell’uomo immenso che si nasconde dietro il campione. La trasmissione sarà ancora in versione ridotta per fare spazio al magazine olimpico Cerchi azzurri che, tra sintesi, servizi e collegamenti, commenta le ultime fasi di Pechino 2022. Come sempre in studio la padrona di casa Simona Rolandi e il dirigente sportivo Gian Paolo Montali. In collegamento invece la campionessa di fioretto Elisa Di Francisca e il direttore Massimo De Luca al quale è affidato il compito di commentare le fasi principali di Roma-Verona che si sta svolgendo in contemporanea. Ospite della puntata Demetrio Albertini, che con Beppe Bergomi, Alessandro Florenzi e Miriam Sylla, è testimonial per la campagna di raccolta fondi dell'Agenzia Onu per i Rifugiati - UNHCR a sostegno della popolazione afghana che sta vivendo la più grande emergenza umanitaria al mondo. Un omaggio anche a Sofia Goggia che, come Roberto Baggio, ha regalato all’Italia la gioia di un recupero lampo dettato dalla forza, dal coraggio e dalla determinazione che rendono un atleta un grande campione. Per la pagina dedicata al calcio la bella storia di Federico Gatti, il difensore che è stato acquistato ufficialmente dalla Juventus lo scorso 31 gennaio, attualmente in forza al Forsinone, e in chiusura la storia di coloro che si definiscono “un gruppo di preti amici che ogni tanto si ritrova per giocare insieme a pallone”, ma in realtà sono molto di più: fondata nel 2016, l’AsdSacerdoti Italia Calcio è divenuta in breve tempo una vera e propria nazionale, che partecipa ogni anno all’Europeo di calcio per preti. Dribbling è il rotocalco di RaiSport a cura di Donatella Scarnati e Alessandro Forti con la regia di Annarita Cardinali.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 19 Febbraio 2022

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Atletica Leggera: Cross Internazionale della Vallagarina (replica)

da Villa Lagarina [Trento]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Villa Lagarina [Trento]

Telecronaca: Franco Bragagna

ore 08:45 Basket: Coppa Italia Frecciarossa 2022 Quarti: Pallacanestro Trieste - Derthona Basket Tortona (replica)

dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

ore 11:10 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 11:15 Giochi Olimpici 2022 - Diretta Gare (diretta)

da Pechino [Cina]

ore 15:15 Giochi Olimpici 2022 - Gare (replica)

ore 18:05 Studio: Basket Coppa Italia (diretta)

dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Conduce: Edi Dembinski

Interviste: Ettore De Lorenzo

dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Conduce: Edi Dembinski

Interviste: Ettore De Lorenzo

ore 18:15 Basket: Coppa Italia Frecciarossa 2022 Semifinale #1 A|X Armani Exchange Milano - Germani Brescia ( diretta)

dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

ore 20:15 Studio: Basket Coppa Italia (diretta)

dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Conduce: Edi Dembinski

Interviste: Ettore De Lorenzo

dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Conduce: Edi Dembinski

Interviste: Ettore De Lorenzo

ore 21:00 Basket: Coppa Italia Frecciarossa 2022 Semifinale #2 Bertram Derthona Basket Tortona -- Virtus Segafredo Bologna ( diretta)

dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Telecronaca: Maurizio Fanelli



dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Telecronaca: Maurizio Fanelli

ore 23:00 Studio: Basket Coppa Italia (diretta)

dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Conduce: Edi Dembinski

Interviste: Ettore De Lorenzo

dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Conduce: Edi Dembinski

Interviste: Ettore De Lorenzo

ore 23:20 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

dallo studio SR5 - Roma

ore 00:20 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 20:20 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Pallavolo Femminile: C. Italiano serie A 2021/22 Bartoccini Fortfinfissi Perugia - Delta Despar Trentino (diretta)

dal PalaBarton di Perugia

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani



LO SPORT ALLA RADIO:

Sabato sport del 19 febbraio su Rai Radio1 sarà presentato da Manuela Collazzo. Apertura alle 14 con un aggiornamento di Emilio Mancuso, inviato a Pechino per le Olimpiadi Invernali. A seguire, un punto su calcio e coppe europee in compagnia di Alessandro “Spillo” Altobelli. Dalle 14.50 “Tutto il calcio minuto per minuto”, condotto da Massimiliano Graziani. In scaletta, una partita di Serie A (Sampdoria-Empoli) e sei di Serie B: Ascoli-Alessandria, Vicenza-Spal, Monza-Pisa, Reggina-Pordenone, Parma-Ternana e, dalle 16.15, Perugia-Cremonese. Alle 18 il calcio d’inizio di Roma-Verona. In contemporanea, le semifinali della Coppa Italia di basket, Olimpia Milano-Brescia (ore 18.15) e Tortona-Virtus Bologna (ore 21). Alle 20.45 il calcio d’inizio dell’anticipo di Serie A, Salernitana-Milan preceduto dall’intervento di Roberto Breda, allenatore ed ex calciatore della Salernitana. Nell’ultima parte della trasmissione, fino alla chiusura alle 23.30, Sebino Nela e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

