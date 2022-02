Domenica Rai Sport, 20 Febbraio 2022 | diretta Olimpiadi Pechino, Volley, Basket Coppa Italia

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 20 Febbraio 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 01:45 - RAIDUE HD:

Giochi Olimpici 2022 - Diretta Gare (diretta)

da Pechino [Cina]

ore 12:55 - RAIDUE HD:

Giochi Olimpici 2022 - Cerimonia di Chiusura (diretta)

dal National Stadium in Pechino [Cina]

Telecronaca: Luca Di Bella e Giada Massetti

Inviato: Marco Clementi

ore 15:00 - RAIDUE HD:

Magazine - Cerchi Azzurri (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alessandra D'Angiò

ore 18:15 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Rubrica - 90° Minuto (diretta)

dallo studio SR3 - Roma

In studio: Marco Lollobrigida, Giovanna Carollo, Gianfranco Teotino, Spillo Altobelli, Daniele Adani

ore 22:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

In studio: Jacopo Volpi, Alessandra D'Angiò, Marco Tardelli, Eraldo Pecci

ore 00:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - L'altra DS (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Armando Palanza

DA NON PERDERE:

A 18 anni dalla morte di Marco Pantani (il 14 febbraio), in esclusiva a Speciale Tg1 in collaborazione con Rai Cinema, un viaggio inedito nella vita del grande ciclista, tra materiali d'archivio pubblici e privati, conversazioni intime con familiari e gli amici più cari. "Il migliore. Marco Pantani", diretto da Paolo Santolini, in onda domenica 20 febbraio alle 23.40 su Rai 1

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 20 Febbraio 2022

ore 06:30 Notiziario - TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Rugby: Campionato Italiano Peroni Top 10 2021/2022 Lyons Piacenza - Petrarca Padova (replica)

da Piacenza

Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Gritti

da Piacenza Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Gritti ore 09:45 Giochi Olimpici 2022 - Replica Gare

da Pechino [Cina]

da Pechino [Cina] ore 12:50 Calcio Femminile: Algarve Cup 2022 2a giornata: ITALIA - Norvegia (diretta)

da Faro [Portogallo]

Telecronaca: Tiziana Alla e Carolina Morace

da Faro [Portogallo] Telecronaca: Tiziana Alla e Carolina Morace ore 15:00 Atletica Leggera 2022: Cross Internazionale della Vallagarina (replica)

da Villa Lagarina [Trento]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Villa Lagarina [Trento] Telecronaca: Franco Bragagna ore 15:50 Olmpiadi Invernali Pechino 2022: The Best Of

Tutte le emozioni e le medaglie azzurre conquistate alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 da rigustare con il commento originale dei telecronisti Rai.

Tutte le emozioni e le medaglie azzurre conquistate alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 da rigustare con il commento originale dei telecronisti Rai. ore 17:30 Studio: Basket Coppa Italia (diretta)

dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Conduce: Edi Dembinski

Interviste: Ettore De Lorenzo

dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro Conduce: Edi Dembinski Interviste: Ettore De Lorenzo ore 18:00 Basket: C.Italia Frecciarossa Finale Bertram Derthona Basket Tortona - A|X Armani Exchange Milano (diretta)

dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Telecronaca: Maurizio Fanelli

dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro Telecronaca: Maurizio Fanelli ore 20:00 Studio: Basket Coppa Italia (diretta)

dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Conduce: Edi Dembinski

Interviste: Ettore De Lorenzo

dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro Conduce: Edi Dembinski Interviste: Ettore De Lorenzo ore 20:20 Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca 2021/22 Verona Volley – Leo Shoes PerkinElmer Modena (diretta)

da Verona

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Verona Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 23:00 Pallavolo Femminile: C. Italiano serie A 2021/22 Bartoccini Fortfinfissi Perugia - Delta Despar Trentino (replica)

dal PalaBarton di Perugia

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

dal PalaBarton di Perugia Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 00:30 Ciclismo 2022: UAE Tour - 1' Tappa: Madinat Zayed - Madinat Zayed (differita)

ore 02:35 Motocross: MXGP Campionato Mondiale 2022 - GP Gran Bretagna - Gara 1 (differita)

da Matterley Basin [Gran Bretagna]

Telecronaca: Umberto Avallone e Mirko Milani

da Matterley Basin [Gran Bretagna] Telecronaca: Umberto Avallone e Mirko Milani ore 03:35 Motocross: MXGP Campionato Mondiale 2022 - GP Gran Bretagna - Gara 1 (differita)

da Matterley Basin [Gran Bretagna]

Telecronaca: Umberto Avallone e Mirko Milani

da Matterley Basin [Gran Bretagna] Telecronaca: Umberto Avallone e Mirko Milani ore 04:35 Basket: Coppa Italia Frecciarossa Finale Tortona - Milano (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 10:00 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Sci di Fondo: Gran Fondo Val Casies (diretta)

da San Martino [Bolzano]

Telecronaca: Silvano Ploner



) da San Martino [Bolzano] Telecronaca: Silvano Ploner ore 11:50 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Ciclismo: EAU Tour 2022 1a Tappa: Madinat Zayed – Madinat Zayed (diretta)

da Madinat Zayed [Emirati Arabi Uniti]

LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica sport del 20 febbraio sarà presentata da Manuela Collazzo. Apertura alle 12.30 e subito linea all'inviato a Pechino, Emilio Mancuso, per seguire la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali. Contemporaneamente l’anticipo di Serie A, Fiorentina-Atalanta (Giuseppe Bisantis e Giacomo Prioreschi). Alle 14.50 “Tutto il calcio minuto per minuto”. In scaletta una partita di Serie A: Venezia-Genoa, mentre, dalle 15.30, per la Serie B, si inseriranno Lecce-Crotone, Brescia-Frosinone e Cittadella-Benevento. Alle 18 la conduzione passerà a Nico Forletta e subito il calcio d’inizio di Inter-Sassuolo (radiocronaca di Francesco Repice), il match di volley Superlega Civitanova-Cisterna e la finale di Coppa Italia Basket con la radiocronaca di Daniele Fortuna. A seguire, linea a Filippo Grassia per la sua consueta moviola. Alle 20.45 l’incontro di Serie A, Udinese-Lazio (Manuel Codignoni e Sebastiano Franco). Al termine, fino alla chiusura alle 23.30, Beppe Dossena e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

