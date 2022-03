Domenica Rai Sport, 27 Marzo 2022 | diretta Ciclismo, Pallavolo, Basket, Pattinaggio

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 27 Marzo 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21 e 121).



ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV4 - Milano

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 23:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

In studio: Jacopo Volpi, Alessandra D'Angiò, Marco Tardelli, Eraldo Pecci

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 27 Marzo 2022

ore 06:30 Notiziario - TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Ciclismo 2022: Trofeo Binda (replica)

da Cittiglio [Varese]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

da Cittiglio [Varese] Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato ore 09:55 Pattinaggio di Figura : Campionati Mondiali 2022 Ice Dance Free Dance (replica)

da Montpellier [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini

da Montpellier [Francia] Telecronaca: Arianna Secondini ore 12:00 Calcio: 72° edizione Viareggio Cup Finale Femminile | Brondby - Milan (replica)

da Porcari [Lucca]

Telecronaca: Giacomo Capuano e Jacopo Leandri

da Porcari [Lucca] Telecronaca: Giacomo Capuano e Jacopo Leandri ore 14:20 Ciclismo: Gran Premio Industria & Artigianato (diretta)

da Larciano [Pistoia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Marco Saligari

da Larciano [Pistoia] Telecronaca: Andrea De Luca e Marco Saligari ore 16:30 Rubrica: The Best Of Paralimpiadi Invernali Pechino (replica)

ore 17:00 Tiro con l'Arco: Campionati Italiani Indoor (differita)

da Rimini

Telecronaca: Luigi Cavone

da Rimini Telecronaca: Luigi Cavone ore 17:50 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca Quarti #1 | Leo Shoes PerkinElmer Modena – Allianz Milano (diretta)

da Modena

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Modena Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 20:35 Basket: Campionato Italiano Serie A #24 | Dolomiti Energia Trentino – Allianz Pallacanestro Trieste (diretta)

da Trento

Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Michelini

da Trento Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Michelini ore 22:40 Pattinaggio di Figura : Campionati Mondiali 2022 Exhibition Gala (differita)

da Montpellier [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini

da Montpellier [Francia] Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini ore 01:20 Ciclismo 2022 Gran Premio Industria & Artigianato (replica)

ore 03:30 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca Quarti #1 | Leo Shoes PerkinElmer Modena – Allianz Milano (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 14:30 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Pattinaggio di Figura : Campionati Mondiali 2022 Exhibition Gala (diretta)

da Montpellier [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini

LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica sport del 27 marzo apertura alle 14 con in primo piano, la Nazionale di calcio: ne parleranno due ex azzurri. Dopo le 15 spazio alle altre discipline: dalla scherma (in diretta con il fiorettista Daniele Garozzo) al rugby, con il ct della nazionale Under20 Massimo Brunello; dalla pallacanestro, con Paolo Vittori, al ciclismo (in collegamento Alessandro Ballan). Dalle 17, le cronache degli eventi in diretta. Si inizierà con il basket (Napoli-Brindisi con il commento di Ettore De Lorenzo). Dalle 18 si inseriranno i quarti dei playoff di pallavolo: Modena-Milano (cronista Manuela Collazzo) e Civitanova-Monza (Yuri Bogogna). Infine, alle 19 prenderà il via Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula 1 con la radiocronaca di Manuel Codignoni.

