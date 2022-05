Sabato Rai Sport, 21 Maggio 2022 | diretta Giro Italia, Calcio Serie C, Diamond League, Basket

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 21 Maggio 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21 e 121).



Rai Sport HD è il canale del grande sport con guida Alessandra De Stefano. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV4 - Milano

ore 14:00 - RAIDUE HD:

Ciclismo - 105esimo Giro d'Italia -14a tappa: Santena > Torino (diretta)

da Napoli

Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi

ore 17:15 - RAIDUE HD:

Ciclismo - 105esimo Giro d'Italia - 14a Tappa: Processo alla Tappa (diretta)

da Napoli

a cura di Alessandro Fabretti

ore 18:15 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Simona Rolandi

Ultima puntata stagionale di Dribbling, sabato 21 maggio alle 18.20 su Rai2. Simona Ronaldi e i suoi ospiti fissi il dirigente sportivo Gian Paolo Montali, la campionessa di fioretto Elisa Di Francisca il Direttore Massimo De Luca e l’atleta paralimpico Simone Barlaam saluteranno i telespettatori partendo dal finale appassionante della Serie A, con lo scudetto ancora in bilico tra Milan e Inter. Apertura quindi con un viaggio sulla Via Emilia dei protagonisti: la Piacenza di Simone Inzaghi e la Parma di Stefano Pioli con le rispettive voci di presentazione delle ultime determinanti gare. Intervista a Giacomo Raspadori, possibile ago della bilancia e sicuro protagonista delle ambizioni di mercato di numerose big. Oltre alla testa della classifica restano in bilico le qualificazioni alle Coppe Europe: il commento di Jose Mourinho nel dopo gara di Torino Roma e collegamenti da Firenze dove si giocherà la sempre affascinante Fiorentina-Juventus e da Bergamo dove è in programma Atalanta-Empoli. Solo la Lazio di Sarri ha già un posto conquistato e ne parlerà in collegamento Stefano Pantano, l’ex schermitore e commentatore radiofonico tifosissimo biancoceleste. La pagina calcio si chiude con la lotta per non retrocedere che vede Cagliari e Salernitana ancora in lotta dopo la confermata retrocessione di Genoa e Venezia. Nella seconda parte le rubriche speciali degli ospiti di Simona Rolandi dedicate al finale di questa stagione con La Stoccata di Elisa Di Francisca, Flashback di Gian Paolo Montali, Salto in Altro di Massimo De Luca e Barlaart di Simone Barlaam, un ricordo da un’angolazione sportiva di Lucio Dalla e intervista al talento del nostro volley Alessandro Michieletto e la passione per l’e-sport di un parroco definito dai fedeli Padre Joystick. Dribbling, il rotocalco di RaiSport è stato curato da Donatella Scarnati e Alessandro Forti con la regia affidata ad Anna Rita Cardinali.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 21 Maggio 2022

ore 06:30 Rubrica: TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Atletica Leggera 2022: 11mo Meeting internazionale di Savona (replica)

da Savona

Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini, Elisabetta Caporale

da Savona Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini, Elisabetta Caporale ore 09:55 Motocross: Campionato Mondiale 2022 MXGP Sardegna - gara 2 (replica)

da Riola Sardo [Oristano]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Riola Sardo [Oristano] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 10:50 Rubrica: Reparto Corse

a cura di Mauro Valente

a cura di Mauro Valente ore 11:20 Atletica Leggera Stramilano Half Marathon (replica)

da Milano

Telecronaca: Franco Bragagna

da Milano Telecronaca: Franco Bragagna ore 12:15 Ciclismo: 105° Giro d'Italia 2022 - Aspettando il Giro 14a tappa: Santena > Torino (diretta)

da Torino

Conduce: Tommaso Mecarozzi

da Torino Conduce: Tommaso Mecarozzi ore 13:00 Ciclismo: 105° Giro d'Italia 2022 - Prima Diretta 14a tappa: Santena > Torino (diretta)

da Torino

Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi

da Torino Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi ore 14:00 Pallanuoto Femminile: Play off 2021/22 Finale #3 Plebiscito Padova - l'Ekipe Orizzonte Catania (replica)

da Padova

Telecronaca: Dario Di Gennaro, Francesco Postiglione, Lorenzo Leonarduzzi

da Padova Telecronaca: Dario Di Gennaro, Francesco Postiglione, Lorenzo Leonarduzzi ore 15:00 Atletica Leggera: Diamond League 2022 2a tappa: Birmingham (diretta)

da Birmingham [Gran Bretagna]

Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli

Inviato: Simone Benzoni

da Birmingham [Gran Bretagna] Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli Inviato: Simone Benzoni ore 17:00 Atletica Leggera Stramilano Half Marathon (replica)

ore 17:50 Pallanuoto Maschile: Play off Camp. Italiano 2021/22 Finalissima #1 Pro Recco vs Brescia (diretta)

da Recco [Genova]

Telecronaca: Dario Di Gennaro, Francesco Postiglione, Lorenzo Leonarduzzi

da Recco [Genova] Telecronaca: Dario Di Gennaro, Francesco Postiglione, Lorenzo Leonarduzzi ore 19:30 Rubrica: L'uomo e Il Mare

a cura di Giulio Guazzini

a cura di Giulio Guazzini ore 20:00 Ciclismo: 105° Giro d'Italia 2022 - Arriva il Giro 14a tappa: Santena > Torino (sintesi)

ore 20:55 Basket Maschile: C Italiano Serie A - Play Off Quarti #4 Umana Reyer Venezia - Bertram Derthona Basket Tortona (diretta)

da Mestre [Venezia]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

da Mestre [Venezia] Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol ore 22:30 Pallanuoto Maschile: Play off Camp. Italiano 2021/22 Finalissima #1 Pro Recco vs Brescia (replica)

ore 23:20 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR5 - Roma Conduce: Fabrizio Tumbarello ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

dallo studio SR5 - Roma ore 00:20 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR5 - Roma Conduce: Fabrizio Tumbarello ore 00:30 Ciclismo: 105° Giro d'Italia 2022 - KM Zero 14a tappa: Santena > Torino (replica integrale)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Rai Play (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



ore 16:40 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Basket in Carrozzina: C. Italiano Finale Scudetto #2 Amicacci Giulianova - Unipolsai Briantea84 (diretta)

da Giulianova [Teramo]

Telecronaca: Lorenzo Roata e Fabio Raimondi



da Giulianova [Teramo] Telecronaca: Lorenzo Roata e Fabio Raimondi ore 20:50 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Calcio: Serie C 2021/22 - Playoff Nazionale ritorno 2° turno Palermo - Virtus Entella (diretta)

dallo stadio "Renzo Barbera" di Palermo

Telecronaca: Giuseppe Galati e Mario Somma

Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto

LO SPORT ALLA RADIO:

Sabato Sport del 21 maggio su Rai Radio1 sarà presentato da Nico Forletta. Apertura alle 14.00. Calcio, ciclismo e Formula 1 in primo piano. Grande spazio inizialmente alla 14a tappa del Giro d’Italia, da Santena a Torino, di 147 km. Ai microfoni Cristiano Piccinelli, Silvio Martinello, Manuel Codignoni e Massimo Ghirotto. Spazio anche ad approfondimenti e interviste che riguarderanno la MotoGp, il calcio e il basket. Alle 16.00 protagonista la Formula1, con le qualifiche del Gran Premio di Spagna. Cronaca di Giacomo Prioreschi. Il primo incontro di Serie A sarà alle 17.15: Genoa-Bologna, con Giuseppe Bisantis e Alberto Viazzi in radiocronaca. Quindi i playoff di Serie B, semifinale di ritorno: Pisa-Benevento, calcio d’inizio alle 18.00, microfono a Sara Meini. Ultimo turno di A, la lotta per i posti in Europa: alle 20.40 Filippo Corsini condurrà “Tutto il calcio minuto per minuto”. In scaletta: Fiorentina-Juventus, Atalanta-Empoli, Lazio-Verona. Al termine delle partite, fino alla chiusura alle 23.30, la moviola e il commento di Filippo Grassia e Sebino Nela.



Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



