Domenica Rai Sport (Web e Play), 12 Giugno 2022 | diretta Serie C Finale Palermo-Padova, Basket Gara 3

Come in ogni fine settimana oggi, Domenica 12 Giugno 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21).



Rai Sport HD è il canale del grande sport con guida Alessandra De Stefano. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).





LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:15 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 21:05 - RAIDUE HD:

Calcio Serie C Lega Pro 2021/22: Playoff Nazionale Finale Ritorno: Palermo - Padova (diretta)

dallo stadio Barbera di Palermo

Telecronaca: Giuseppe Galati e Mario Somma

Bordocampo ed interviste: Lucio Michieli

Lo stadio, il "Renzo Barbera", è praticamente esaurito da giorni, ancora prima del blitz rosanero nella gara d'andata (1-0 firmato Floriano), che consente al Palermo di giocare per due risultati su tre, ma quella tra rosanero e i biancorossi del Padova, domenica 12 giugno sarà la finale delle finali. Ci saranno più spettatori sugli spalti siciliani, infatti, che in tutte le altre sfide decisive per assegnare un titolo giocate nella stagione 2021/22 tra A, B e C. Il numero di tifosi presenti - compresi i 357 in arrivo da Padova - supererà infatti quelli di Reggio Emilia per lo scudetto del Milan in A e quelli di Lecce, Como e Pisa in B. Peraltro, nella stagione appena conclusa, solo Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina hanno superato il numero di spettatori di Palermo, a dimostrazione di un amore incondizionato per i rosanero, a prescindere dalla categoria. E poichè la passione non conosce confini, Palermo-Padova sarà visibile, oltre che su Rai 2, anche dagli italiani residenti all'estero, grazie alla liberatoria concessa a Rai Italia dalla Lega di Serie C: la diretta inizierà alle 21.05, subito dopo il Tg2 (calcio d'inzio alle 21.15), con il commento di Giuseppe Galati e Mario Somma e le interviste di Lucio Michieli.

ore 23:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva Estate (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Fabrizio Tumbarello

ore 01:20 - RAIDUE HD:

ParaNuoto - Campionati Mondiali 2022 (differita)

da Madeira [Portogallo]

Telecronaca: Marco Tripisciano

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 12 Giugno 2022

ore 06:30 Rubrica: TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Ciclismo: Criterium del Delfinato 2022 7a tappa Saint-Chaffrey > Vaujany (replica)

da Vaujany [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli

da Vaujany [Francia] Telecronaca: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli ore 09:00 Canottaggio 2022: Campionati Italiani Assoluti - 2a giornata (diretta)

da Corgeno [Varese]

Telecronaca: Stefano Pirozzi e Bruno Mascarenhas

da Corgeno [Varese] Telecronaca: Stefano Pirozzi e Bruno Mascarenhas ore 12:00 Beach Volley: Campionati Mondiali 2022 Fase a gruppi (replica)

dal Foro Italico di Roma

Telecronaca: Maurizio Colantoni

dal Foro Italico di Roma Telecronaca: Maurizio Colantoni ore 13:55 Motocross: Camp. Mondiale 2022 MXGP Germania - gara 1 (diretta)

da Teutschenthal [Germania]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Teutschenthal [Germania] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 14:45 Scherma paralimpica: Camp. Italia 3a giornata. Finali (diretta)

da Macerata

Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano

ore 16:00 Ciclismo: Criterium del Delfinato 2022 8a tappa: Saint-Alban-Leysse > Plateau de Solaison (diretta)

da Plateau de Solaison [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli

da Macerata Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano ore 16:00 Ciclismo: Criterium del Delfinato 2022 8a tappa: Saint-Alban-Leysse > Plateau de Solaison (diretta) da Plateau de Solaison [Francia] Telecronaca: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli ore 17:00 Motocross: Camp. Mondiale 2022 MXGP Germania - gara 2 (diretta)

da Teutschenthal [Germania]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Teutschenthal [Germania] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 18:00 Ciclismo: Giro d'Italia Giovani U23 2a tappa: Rossano Veneto > Pinzolo (differita)

da Pinzolo [Trento]

Telecronaca: Umberto Martini

da Pinzolo [Trento] Telecronaca: Umberto Martini ore 18:45 Calcio Nazionale A: Nations League 2022 3a giornata: Inghilterra - ITALIA (replica)

dallo stadio "Molineux" di Wolverhampton [Gran Bretagna]

Telecronaca: Alberto Rimedio e Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Tiziana Alla e Andrea Riscassi

dallo stadio "Molineux" di Wolverhampton [Gran Bretagna] Telecronaca: Alberto Rimedio e Daniele Adani Bordocampo ed interviste: Tiziana Alla e Andrea Riscassi ore 20:30 Basket Maschile: Serie A Play Off Finale # 3 | A|X Armani Exchange Milano - Virtus Segafredo Bologna (diretta)

dal Forum di Assago [Milano]

Telecronaca e commenti: Maurizio Fanelli, Edi Dembinski, Stefano Michelini, Sandro De Pol

dal Forum di Assago [Milano] Telecronaca e commenti: Maurizio Fanelli, Edi Dembinski, Stefano Michelini, Sandro De Pol ore 23:00 Beach Volley: Campionati Mondiali 2022 Fase a gruppi (differita)

dal Foro Italico di Roma

Telecronaca: Maurizio Colantoni

dal Foro Italico di Roma Telecronaca: Maurizio Colantoni ore 00:00 Ciclismo: Criterium del Delfinato 2022 8a tappa: Saint-Alban-Leysse > Plateau de Solaison (replica)

ore 03:00 Canottaggio 2022 Campionati Italiani Assoluti - 2a giornata (replica)

ore 04:45 Ciclismo: Giro d'Italia Giovani U23 2a tappa: Rossano Veneto - Pinzolo (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD



Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog