Domenica Rai Sport (Web e Play), 28 Agosto 2022 - diretta Pallanuoto Europei Femminili

Come in ogni fine settimana oggi, Domenica 28 Agosto 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21).



LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario: TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 16:00 - RAIUNO HD:

Frecce Tricolori - Air Show Jesolo (diretta)

da Jesolo [Venezia]

Telecronaca: Andrea Fusco

Interviste: Maddalena Montecucco

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Notiziario: TG Sport Sera (diretta)

ore 22:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Condice: Alberto Rimedio - In stiudio: Claudio Marchisio, Eusebio Di Francesco, Carolina Morace, Lia Capizzi e Anna Quiles

Ha quasi settant'anni, ma non li dimostra. E' la Domenica Sportiva, la più antica trasmissione sportiva della televisione italiana, in onda ininterrottamente dal 1953, e che torna, domenica 28 Agosto, alle 22.40 su Rai2, rinnovata nei contenuti per raccontare tutta l'attualità sportiva. Calcio - con i gol dei posticipi trasmessi per la prima volta fin dalle 22.50 - e tutte le altre discipline discipline sportive, fusi in un unico racconto nel rispetto della formula originale del programma: non più la divisione in due parti, com'è stato fino alla scorsa stagione, ma una lunga narrazione, fino all'una del mattino, attraverso immagini, dati, interviste e collegamenti, con uno sguardo al mondo del web e dei social media, elemento ormai imprescindibile nel commento degli eventi sportivi. La DS versione 2022-2023 analizzerà la giornata ed i fatti salienti che l’hanno caratterizzata, racconterà storie, portando i protagonisti in studio, per scoprire con loro non solo gli aspetti tecnici delle loro performance, ma, soprattutto, quelli più personali. E ogni settimana si alterneranno ospiti dal mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura. Con la conduzione di Alberto Rimedio, e la cura di Paola Arcaro e Aurelio Capaldi, a comporre il cast fisso saranno Claudio Marchisio, Carolina Morace, Lia Capizzi e Anna Quiles.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 28 Agosto 2022

ore 08:15 Rubrica - Speciale Anticipi Serie A (replica)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR8 - Roma Conduce: Fabrizio Tumbarello ore 08:55 Ciclismo : Mondiali Mtb Cross Femminile Under 23 (diretta)

da Les Gets [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Les Gets [Francia] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 10:20 Skateboard. World Street Skateboarding (replica)

ore 10:50 Ciclismo : Mondiali Mtb Cross Maschile Under 23 (diretta)

da Les Gets [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Les Gets [Francia] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 12:20 Ciclismo. Giro di Toscana donne - 3a tappa: Segromigno in Piano > Segromigno in Piano (replica)

da Segromigno in Piano [Lucca]

Telecronaca: Francesco Pancani

da Segromigno in Piano [Lucca] Telecronaca: Francesco Pancani ore 12:50 Ciclismo : Mondiali Mtb Cross Elite Femminile (diretta)

da Les Gets [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Les Gets [Francia] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 14:30 Ciclismo: Mountain Bike X - Event di San Vito di Cadore (replica)

da San Vito di Cadore [Belluno]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da San Vito di Cadore [Belluno] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 15:05 Ciclismo : Mondiali Mtb Cross Elite Maschile (differita)

da Les Gets [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Les Gets [Francia] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 17:35 Pallavolo Maschile : C.ti Mondiali Brasile - Giappone (differita)

da Lubiana [Slovenia]

Telecronaca: Maurizio Colantoni

da Lubiana [Slovenia] Telecronaca: Maurizio Colantoni ore 19:00 Pallanuoto: Campionati Europei Femminili Ungheria - Paesi Bassi (diretta)

da Spalato [Croazia]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Spalato [Croazia] Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 20:25 Pallanuoto : Campionati Europei Femminili Spagna - Italia (diretta)

da Spalato [Croazia]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Spalato [Croazia] Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 21:50 Rally Show C.to Italiano Rally : 1000 Miglia (replica)

da Brescia

Telecronaca: Stella Bruno

da Brescia Telecronaca: Stella Bruno ore 23:00 Ciclismo : Giro di Toscana Femminile 4' Tappa - Capannori - Montecatini Terme (differita)

da Montecatini Terme [Pistoia]

Telecronaca: Francesco Pancani

da Montecatini Terme [Pistoia] Telecronaca: Francesco Pancani ore 23:30 Pallavolo Maschile: C.ti Mondiali Francia - Slovenia (differita)

da Lubiana [Slovenia]

Telecronaca: Maurizio Colantoni

da Lubiana [Slovenia] Telecronaca: Maurizio Colantoni ore 02:00 Ciclismo: Mondiali Mtb Cross Femminile Under 23 (replica)

ore 03:30 Ciclismo: Mondiali Mtb Cross Maschile Under 23 (replica)

ore 04:30 Pallanuoto: Campionati Europei Femminili Ungheria - Paesi Bassi (replica)

ore 05:45 Pallanuoto: Campionati Europei Femminili Spagna - Italia (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

