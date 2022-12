Domenica Rai Sport (Web e Play), 18 Dicembre 2022 | diretta Finale Qatar 2022, Sci Alpino, Nuoto

Come in ogni fine settimana oggi, Domenica 18 Dicembre 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21).



Rai Sport HD è il canale del grande sport con guida Alessandra De Stefano. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 09:50 - RAIDUE HD:

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2022/23 Slalom Gigante Maschile - 1a manche (diretta)

da Badia [Bolzano]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

ore 13:25 - RAIDUE HD:

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2022/23 Slalom Gigante Maschile - 2a manche (diretta)

da Badia [Bolzano]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 14:30 - RAIDUE HD: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT - 210 Tivùsat]

Calcio: Campionati Mondiali Qatar 2022 | Cerimonia di Chiusura (diretta)

da Lusail Iconic Stadium di Lusail [Qatar]

Telecronaca: Stefano Bizzotto - Commento: Daniele Adani

ore 15:40 - RAIUNO HD: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT - 210 Tivùsat]

Calcio: Campionati Mondiali 2022 - Finale 1° / 2° Posto | Argentina vs Francia (diretta)

da Lusail Iconic Stadium di Lusail [Qatar]

Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento: Antonio Di Gennaro

Studio da Doha [Qatar]: Alessandro Antinelli, Claudio Marchisio, Andrea Stramaccioni

ore 18:45 - RAIUNO HD: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT - 210 Tivùsat]

Rubrica: Bobo TV - Speciale Qatar

Con: Christian Vieri, Antonio Cassano, Daniele Adani, Nicola Ventola

Schierata in formazione tipo – Vieri, Adani, Cassano e Ventola – la Bobo TV racconta a suo modo i Mondiali: non più solo su Twitch ma anche su Rai1 e RaiPlay attraverso 22 pillole da 4 minuti circa, in onda al termine delle partite programmate sui canali Rai, compresa la finalissima. Una linea diretta Italia/Qatar all'insegna dell'intrattenimento sul calcio.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 18 Dicembre 2022

ore 06:00 Pallavolo SuperLega Credem Banca 12a giornata Cisterna - Milano (replica)

da Cisterna [Latina]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2022/23 Finali Sprint maschile/femminile - tecnica libera (replica)

da Davos [Svizzera]

Telecronaca: Franco Bragagna

ore 09:10 Rubrica: Reparto Corse

a cura di Mauro Valente

a cura di Mauro Valente ore 09:30 Nuoto: Campionati Mondiali Vasca Corta 6a giornata: Semifinali e Finali (diretta)

da Melbourne [Australia]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale

ore 11:25 Rubrica: Studio Sci (diretta)

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 11:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2022/23 Super G Femminile (diretta)

da St. Moritz [Svizzera]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

ore 13:00 Rubrica: Studio Sci (diretta)

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 13:05 Rubrica: Sportabilia

a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata ore 13:30 Freestyle : Coppa del Mondo 2022/2023 Dual Moguls (replica)

da Alpe d'Huez [Francia]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

ore 13:55 Rugby: Camp. Italiano Peroni Top 10 2022/23 9a giornata: HBS Colorno - Femi CZ Rovigo (diretta)
da Colorno [Piacenza]
Telecronaca: Andrea Fusco e Andrea Visentin
Bordocampo ed interviste: Marco Tripisciano

da Colorno [Piacenza]

Telecronaca: Andrea Fusco e Andrea Visentin

Bordocampo ed interviste: Marco Tripisciano

ore 16:00 Rubrica: L'uomo e il Mare

a cura di Giulio Guazzini

a cura di Giulio Guazzini ore 16:30 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2022/23 20 km Maschile - tecnica libera (differita)

da Davos [Svizzera]

Telecronaca: Franco Bragagna

ore 17:55 Pallavolo Maschile: Superlega Credem Banca 2022/23 #12: Civitanova - Taranto (diretta)
da Civitanova Marche [Macerata]
Telecroanca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Civitanova Marche [Macerata]

Telecroanca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 20:25 Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2022/23 #12: Perugia - Chieri (diretta)
da Perugia
Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Perugia

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 23:00 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2022/23 20 km Femminile - tecnica libera (differita)
da Davos [Svizzera]
Telecronaca: Franco Bragagna

da Davos [Svizzera]

Telecronaca: Franco Bragagna

ore 00:30 Freestyle : Coppa del Mondo 2022/2023 Half Pipe (replica)
da Copper Mountain [Stati Uniti]
Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Copper Mountain [Stati Uniti]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

ore 01:25 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2022/23 20 km Femminile - tecnica libera replica
da Davos [Svizzera]
Telecronaca: Franco Bragagna

da Davos [Svizzera]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Davos [Svizzera] Telecronaca: Franco Bragagna ore 03:00 Rugby: Camp. Italiano Peroni Top 10 2022/23 9a giornata: HBS Colorno - Femi CZ Rovigo (replica)

ore 05:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2022/23 Super G Femminile (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

Tutte le partite dei Mondiali di calcio 2022 saranno trasmesse anche in altissima definizione, ovvero in 4K, con una novità. Non solo via satellite, attraverso il canale 210 di TivùSat, ma anche in modalità ibrida, la HbbTV, ricevibile da Smart TV connesse ad Internet (con almeno HbbTV versione 2.0.1 attivo e sintonizzate sul canale 101 DTT – avvio diretto – oppure sintonizzate su un qualsiasi canale Rai, attivando l’applicazione Rai TV+, sezione “Canali TV”, attivo all'interno del multiplex RAI A. Uno sforzo tecnologico supplementare, quello della Rai, per garantire ai telespettatori la migliore fruizione possibile di un evento planetario come la Coppa del Mondo di calcio.

Palinsesto RAI 4K (can. 101 DTT - 210 Tivùsat) del 18 Dicembre 2022

ore 06:00 Programmazione Rai 4K

ore 14:30 Calcio: Campionati Mondiali Qatar 2022 | Cerimonia di Chiusura (diretta)

ore 15:10 Documentari: Valle d'Aosta - La Montagna in 4K

ore 15:15 Documentari: Ulisse: Il Piacere della Scoperta | Gerusalemme

ore 15:40 Calcio Mondiali Qatar 2022: Argentina vs Francia (diretta)

ore 18:45 Rubrica: BoboTV - Speciale Qatar

ore 18:50 Programmazione Rai 4K

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD



ore 14:00 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Figura: Campionati italiani Brunico - Danza Ritmica juniores Libero (diretta)

da Brunico [Bolzano]

Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini



da Brunico [Bolzano] Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini ore 15:35 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Figura: Campionati italiani Brunico - Danza Ritmica Libero (diretta)

da Brunico [Bolzano]

Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini



da Brunico [Bolzano] Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini ore 17:00 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Figura: Campionati italiani Brunico - Libero femminile (diretta)

da Brunico [Bolzano]

Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini



da Brunico [Bolzano] Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini ore 18:30 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Figura: Campionati italiani Brunico - Libero maschile (diretta)

da Brunico [Bolzano]

Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini



da Brunico [Bolzano] Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini ore 18:50 - Rai Play (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: Il Circolo dei Mondiali | 18 Dicembre 2022 (diretta)

dallo studio TV3 - Milano

In studio: Alessandra De Stefano, Sara Simeoni, Jury Chechi, Diego Antonelli

Il Circolo dei Mondiali racconta l'evento in Qatar utilizzando il calcio come una lente globale per leggere la società contemporanea. Sport, informazione e intrattenimento si fondono per un nuovo racconto di questi mondiali così particolari, per la prima volta giocati in autunno. Al tavolo con la conduttrice anche il cast fisso composto da Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli. In ogni puntata si aggiunge anche un grande ospite a sorpresa, protagonista delle discussioni e delle "sfide" in studio.



ore 19:45 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)
Pattinaggio di Figura: Campionati italiani Brunico - Libero di coppia juniores (diretta)
da Brunico [Bolzano]
Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini

Pattinaggio di Figura: Campionati italiani Brunico - Libero di coppia juniores (diretta)

da Brunico [Bolzano]

Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini



da Brunico [Bolzano] Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini ore 20:10 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Figura: Campionati italiani Brunico - Libero di coppia (diretta)

da Brunico [Bolzano]

Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini



LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica 18 dicembre, “Domenica Sport”, parte alle 13.30 con un riepilogo dei risultati dalla coppa del mondo di sci in Val Gardena dell’inviato Emilio Mancuso. Dalle 14.00 fino al termine, gli aggiornamenti dai campi di Serie B per le 3 partite previste in scaletta: Cittadella-Sudtirol, Parma-Spal e Ternana-Como. A seguire, previsti spazi di approfondimento sportivo a partire dal nuotatore paralimpico. Vincenzo Boni, testimonial Telethon, spiega le iniziative natalizie. Alle 14.15 un bilancio dei Mondiali di nuoto in vasca corta appena conclusi a Melbourne, Australia, con Antonio Satta, allenatore di Miressi. Alle 14.30 collegamento con Andrea Santoni, autore del volume “Allenatori d'Italia. Storia, storie e numeri in forma di primo dizionario dei 603 tecnici della serie A dal 1929 a oggi”. Alle 15.00 linea a “Tutto il Mondiale minuto per minuto,” condotto da Guido Ardone, per il calcio d’inizio della finale mondiale Francia-Argentina. Calcio d’inizio alle 16.00 con la radiocronaca di Francesco Repice e Giuseppe Bisantis che seguiranno la partita fino alla cerimonia di premiazione. Dalle 18.00 si inserirà la Serie B con Palermo-Cagliari. Alle 20.00 la conduzione passerà a Nico Forletta per la seconda parte di “Sabato Sport” e subito linea a Daniele Fortuna per la presentazione del secondo big metc he della giornata di B, Genoa-Frosinone (calcio d’inizio alle 20.30). In contemporanea il basket con il match tra Scafati e Tortona. Al termine della partita, il consueto spazio dedicato agli ascoltatori con Filippo Grassia e Beppe Dossena che rispondono a messaggi e telefonate.

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog