Diretta Rai Sport Domenica 1 Settembre 2024 - Paraolimpiadi Parigi 2024

In vista del weekend, Domenica 1 Settembre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



La giornata di trasmissioni sportive su Raidue inizia alle 6:00 del mattino con la replica delle gare del 31 agosto delle Paraolimpiadi di Parigi 2024, trasmesse direttamente da Parigi. Poi, alle 9:00, si prosegue con la diretta delle competizioni stesse, sempre da Parigi, che offre la possibilità di seguire in tempo reale le prestazioni degli atleti paraolimpici. Questo appuntamento con lo sport paraolimpico si ripete nel pomeriggio, alle 13:30, con un'altra diretta, e più tardi, alle 19:20, ancora una volta il canale trasmette in diretta nuove gare da Parigi, mantenendo alta l'attenzione sugli eventi sportivi di rilievo della giornata. Alle 21:00, l'attenzione resta focalizzata sulle Paraolimpiadi, con una nuova trasmissione in diretta dalle competizioni che si svolgono nella capitale francese.

A partire dalle 22:00, invece, si cambia scenario: dagli studi di TV5 a Milano, Lorenzo Roata conduce "Sportabilia Speciale Parigi 2024", un approfondimento in diretta sugli eventi della giornata. Subito dopo, alle 22:45, si entra nel vivo della Domenica Sportiva con l'ormai storico programma "La Domenica Sportiva... al 90°", in diretta dagli studi di TV1 a Milano, con Simona Rolandi alla guida del gruppo di esperti e ospiti in studio, tra cui Alberto Rimedio, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth. La trasmissione, la più antica nel panorama sportivo italiano, racconta le vicende del calcio e degli altri sport attraverso immagini, interviste e analisi, dando voce ai protagonisti che condividono i loro successi. Infine, la giornata si chiude alle 00:30 con un'ulteriore replica delle gare del 31 agosto delle Paraolimpiadi di Parigi 2024, offrendo agli spettatori un'ultima occasione per rivivere le emozioni della competizione.

ore 06:00 - RAIDUE :

Sport Vari - Paraolimpiadi Parigi 2024 (replica gare del 31/8)

da Parigi [Francia]



ore 09:00 - RAIDUE :

Sport Vari - Paraolimpiadi Parigi 2024 (diretta)

da Parigi [Francia]



ore 13:30 - RAIDUE :

Sport Vari - Paraolimpiadi Parigi 2024 (diretta)

da Parigi [Francia]



ore 19:20 - RAIDUE :

Sport Vari - Paraolimpiadi Parigi 2024 (diretta)

da Parigi [Francia]



ore 21:00 - RAIDUE :

Sport Vari - Paraolimpiadi Parigi 2024 (diretta)

da Parigi [Francia]



ore 22:00 - RAIDUE :

Rubrica - Sportabilia Speciale Parigi 2024 (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

Conduce: Lorenzo Roata



ore 22:45 - RAIDUE :

Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.



ore 00:30 - RAIDUE :

Sport Vari - Paraolimpiadi Parigi 2024 (replica gare del 31/8)

da Parigi [Francia]

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 1 Settembre 2024

La programmazione sportiva della giornata inizia alle 6:00 con la replica della quinta tappa del Giro d'Italia 2024, che porta i ciclisti da Genova a Lucca. Alle 7:00 segue il notiziario TG Sport Mattina in diretta, fornendo aggiornamenti e notizie fresche dal mondo dello sport. Subito dopo, alle 7:30, viene trasmessa la replica della sesta tappa del Giro d'Italia, da Viareggio a Rapolano Terme.

Alle 8:30, l'attenzione si sposta sul calcio con la replica della partita del Campionato Europeo 2024 tra Belgio e Slovacchia, telecronaca a cura di Stefano Bizzotto e Daniele Adani. Questa partita, giocata alla Frankfurt Arena di Francoforte, rappresenta l'esordio per entrambe le squadre, con il Belgio favorito nei pronostici. Alle 10:30, prosegue il calcio europeo con la replica del match tra Austria e Francia, disputato alla Düsseldorf Arena, dove i vicecampioni del mondo affrontano l'Austria, commentata da Luca De Capitani e Sebino Nela.

Il pomeriggio sportivo si apre alle 13:00 con la diretta delle Paraolimpiadi di Parigi 2024, seguita alle 13:30 dalla gara di Mountain Bike ai Campionati Mondiali di Andorra 2024, con la competizione di Cross Country Olimpico, sia per la categoria femminile che maschile, telecronaca affidata a Silvano Ploner. Alle 17:30, ancora in diretta da Parigi, si torna alle Paraolimpiadi con ulteriori eventi sportivi.

Alle 19:20, viene trasmessa la replica della Final Four di Petanque da Belluno, seguita alle 20:00 dalla terza tappa del Giro della Toscana - Memorial Michela Fanini, in differita da Montecatini Alto, con la telecronaca di Francesco Pancani. Poco dopo, alle 20:30, ritorna la diretta dalle Paraolimpiadi di Parigi.

Alle 21:05, gli appassionati di calcio possono seguire la replica del match tra Ucraina e Belgio, valido per i Campionati Europei Germania 2024, commentato da Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni. La giornata si conclude con una serie di repliche: alle 23:25, la gara di Mountain Bike dai Mondiali di Andorra; alle 03:25, la seconda gara del Campionato Italiano GT Sprint dal circuito del Mugello, commentata da Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli; alle 04:35, nuovamente la Final Four di Petanque; e infine, alle 05:25, la Dolomiths Run, corsa in montagna dalla Val di Fassa, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa.

ore 06:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro Notte 5a tappa- Genova > Lucca (replica)

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro Notte 6a tappa- Viareggio > Rapolano Terme (replica)

ore 08:30 Calcio: Camp. Europei 2024 1a giornata gruppo E: Belgio - Slovacchia (replica)

dalla Frankfurt Arena di Francoforte [Germania]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Daniele Adani

Partita d'esordio per la Slovacchia e il Belgio a Euro 2024. I Diavoli Rossi partono con i favori del pronostico e per la generazione di Lukaku e compagni è forse l'ultima opportunità per fare bene ad un Europeo.

ore 10:30 Calcio: Camp. Europei 2024 1a giornata gruppo D: Austria - Francia (replica)

dalla Düsseldorf Arena di Düsseldorf [Germania]

Telecronaca: Luca De Capitani - Commento: Sebino Nela

Debutto dei Blues, vicecampioni del mondo in carica, a Euro 2024 contro l'Austria guidata dal ct Rangnick.

ore 13:00 Sport Vari - Paraolimpiadi Parigi 2024 (diretta)
da Parigi [Francia]
ore 13:30 Mountain Bike: Camp. Mondiali Andorra 2024 Cross Country Olimpico - gara F/gara M (diretta)

da Parigi [Francia]

da Parigi [Francia] ore 13:30 Mountain Bike: Camp. Mondiali Andorra 2024 Cross Country Olimpico - gara F/gara M (diretta)

da Andorra

Telecronaca: Silvano Ploner

ore 17:30 Sport Vari - Paraolimpiadi Parigi 2024 (diretta)
da Parigi [Francia]
ore 19:20 Bocce Final Four Petanque (replica)

da Parigi [Francia]

da Parigi [Francia] ore 19:20 Bocce Final Four Petanque (replica)

da Bellunoi

da Bellunoi ore 20:00 Ciclismo: Giro della Toscana - Memorial Michela Fanini: 3a tappa (differita)

da Montecatini Alto [Pistoia]

Telecronaca: Francesco Pancani

ore 20:30 Sport Vari - Paraolimpiadi Parigi 2024 (diretta)
da Parigi [Francia]
ore 21:05 Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Ucraina vs Belgio (replica)

da Parigi [Francia]

da Parigi [Francia] ore 21:05 Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Ucraina vs Belgio (replica)

dalla Stuttgart Arena di Stoccarda [Germania]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni

ore 23:25 Mountain Bike: Camp. Mondiali Andorra 2024 Cross Country Olimpico - gara F/gara M (replica)

ore 03:25 Automobilismo: Camp. Italiano GT Sprint - gara 2 replica

dal circuito del Mugello [Firenze]

Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli

ore 04:35 Bocce: Final Four Petanque (replica)

ore 05:25 Corsa in Montagna: Dolomiths Run (replica)

dalla Val di Fassa [Trento]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione sportiva offre una copertura completa 24 ore su 24 grazie al live streaming su Rai Sport HD, dove è possibile seguire in diretta tutta la programmazione del canale digitale Rai Sport HD.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

