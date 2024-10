Diretta Rai Sport Domenica 20 Ottobre 2024 - Ciclismo, Pallavolo, Calcio Femminile, Basket e altro

In vista del weekend, Domenica 20 Ottobre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un'ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell'informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie "La Domenica Sportiva". Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all' "Altra DS", dove si abbandona il calcio e fino all'una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda "Rai Sport Live": dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

Il palinsesto sportivo di oggi sulle reti generaliste RAI, in particolare su RAI 1 HD, RAI 2 HD e RAI 3 HD, offre un'ampia gamma di eventi e notizie che attireranno l'attenzione degli appassionati. La giornata si apre su RAI 2 con il TG Sport Mattino, un notiziario in diretta dallo studio TV1 di Milano alle ore 11:00, dove verranno presentate le ultime notizie dal mondo dello sport. Proseguendo, alle 14:55, sempre su RAI 2, ci sarà la rubrica Rai Sport Live, condotta da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini, in diretta dallo studio SR5 di Roma, dove gli spettatori potranno seguire aggiornamenti e approfondimenti sui principali eventi sportivi.

Subito dopo, alle 15:00, si potrà assistere alla diretta del Veneto Classic, una gara di ciclismo che parte da Soave e si conclude a Bassano del Grappa, coprendo un impegnativo percorso di 195 km con un dislivello di 1850 metri. La telecronaca sarà affidata a Stefano Rizzato e Giada Borgato, che guideranno il pubblico attraverso le fasi salienti della competizione, caratterizzata da un doppio passaggio sulla Rosina e cinque scalate del muro de La Tisa.

Alle 16:30, la programmazione continua con il campionato di pallavolo maschile, dove la squadra del Rana Verona affronterà la Cucine Lube Civitanova, anch'essa trasmessa in diretta da Bassano del Grappa con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. In serata, il pubblico potrà sintonizzarsi per il TG Sport Sera della Domenica, in diretta alle 18:30 dallo studio SR8 di Roma, seguito dalla storica trasmissione La Domenica Sportiva... al 90° alle 22:45, dove Simona Rolandi e altri ospiti di spicco del mondo sportivo analizzeranno e commenteranno i principali eventi sportivi della settimana.

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

Rubrica - Rai Sport Live (diretta)

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini



Ciclismo - Veneto Classic (diretta)

Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

Un percorso impegnativo lungo 195 km con 1850 mt di dislivello, con partenza da Soave, un doppio passaggio sulla Rosina, cinque scalate del muro de La Tisa e la conclusione a Bassano del Grappa.



Pallavolo Maschile: Camp. Italiano Credem Banca 2024/25 #4 Rana Verona - Cucine Lube Civitanova (diretta)

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta



Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 20 Ottobre 2024

Il programma sportivo di oggi offre un'ampia varietà di eventi, rendendo la giornata ricca di emozioni per gli appassionati. La mattinata inizia presto, con la replica della Gara 1 del Campionato Italiano di Automobilismo da Monza alle ore 06:00, con Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli a commentare. Subito dopo, alle 07:00, ci sarà il TG Sport Mattino in diretta, dove verranno presentate le notizie più rilevanti. Alle 07:30 si prosegue con la replica della Coppa del Mondo di Freestyle 2024/25 Big Air da Chur in Svizzera, sempre con la telecronaca di Lorenzo Leonarduzzi e Federico De Albertis. Poi, alle 09:10 e 10:10, ci saranno le repliche delle gare 1 e 2 del Campionato Italiano Rallye Sanremo da Sanremo, con Gianfranco Mazzoni e Andrea Nicoli che commenteranno gli eventi.

A seguire, alle 11:10, si potrà assistere alla rubrica Rallye Sanremo, che approfondirà ulteriormente la competizione con la stessa telecronaca. A mezzogiorno, la programmazione si concentra sulla Serie A femminile con il match tra Inter e Juventus in diretta dall'Arena Civica di Milano alle 11:45. Questo incontro è atteso con particolare interesse, poiché l'Inter cerca di conquistare la sua 50ª vittoria in Serie A, mentre la Juventus, forte di nove vittorie consecutive, mira a mantenere la propria striscia vincente. La telecronaca sarà affidata a Tiziana Alla e Katia Serra, con Alessandra D'Angiò che fornirà bordocampo e interviste.

Nel pomeriggio, il ciclismo avrà il suo spazio con i Campionati Mondiali 2024 in diretta da Ballerup, Danimarca, alle ore 14:00, con telecronaca di Francesco Pancani e Pierangelo Vignati. Più tardi, alle 17:10, andrà in onda la replica del Derby del Trotto dall'Ippodromo delle Capannelle di Roma, con la telecronaca di Stefano Rizzato e Mario Viggiani. Alle 17:50, ci sarà la diretta della Serie A1 di pallavolo femminile con il match tra Vallefoglia e Busto Arsizio, seguito, alle 20:30, dalla Serie A1 di pallacanestro femminile con il match Venezia vs Geas.

In chiusura di giornata, si riprenderà la Coppa del Mondo di Snowboard alle 22:45, sempre da Chur, con telecronaca di Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti. La notte si concluderà con la replica del match Inter - Juventus e un finale speciale con il TG Sport dedicato a Donne Rebibbia alle 05:50 del giorno successivo. Questo palinsesto offre una panoramica completa delle competizioni sportive, promettendo intrattenimento e emozione per tutti gli appassionati.

ore 06:00 Automobilismo : C.to Italiano Gara 1 (replica)

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli

ore 07:30 Freestyle: Coppa del Mondo 2024/25 Big Air (replica)

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Federico De Albertis

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Andrea Nicoli

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Andrea Nicoli

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Andrea Nicoli

dall'Arena Civica di Milano

Telecronca. Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed interviste: Alessandra D'Angiò

Nella settima giornata di Serie A Femminile, l'Inter si prepara a sfidare la Juventus, un avversario con cui ha storicamente avuto difficoltà, avendo perso dieci volte in campionato. Tuttavia, l'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime due partite contro le bianconere e ha vinto l'ultima sfida per 2-0, mantenendo la porta inviolata. Questo incontro rappresenta una ghiotta opportunità per l'Inter di conquistare la sua 50ª vittoria in Serie A, e potrebbe uguagliare il record di punti ottenuti alla settima giornata. La Juventus, attualmente in forma con nove vittorie consecutive, cerca di prolungare la sua striscia vincente e ha segnato in tutte le partite di campionato fino ad oggi. Inoltre, entrambe le squadre si distinguono per la loro capacità di segnare, con la Juventus che ha visto 12 diverse marcatrici nelle prime sei giornate, mentre l'Inter ha sette. Il match metterà in evidenza anche le prestazioni di Lina Magull e Arianna Caruso, due centrocampiste che hanno contribuito significativamente ai gol delle loro squadre. Infine, Elisa Polli dell'Inter è l'unica giocatrice della sua squadra ad aver segnato più di un gol contro la Juventus in Serie A.

Telecronaca: Francesco Pancani e Pierangelo Vignati

Telecroanca: Stefano Rizzato e Mario Viggiani

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Chiara Pastore

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti

ore 02:40 Ciclismo su Pista: Camp. Mondiali 2024 5a giornata: Finali (replica)

ore 05:50 Speciale TG Sport: Donne Rebibbia

Oggi, la programmazione prevista su Rai Sport HD, e disponibile per il live streaming 24 ore su 24, prevede due eventi sportivi di rilievo. Alle 13:30 su Rai Play Sport 1, si avrà la diretta del Ciclismo su Pista con la quinta giornata dei Campionati Mondiali 2024, trasmessa da Ballerup, in Danimarca. La telecronaca sarà affidata a Francesco Pancani e Pierangelo Vignati, pronti a raccontare tutte le emozioni di questa competizione.

Successivamente, alle 16:00 su Rai Play Sport 2, sarà la volta della Pallavolo Maschile con la diretta del Campionato Italiano Credem Banca 2024/25. Il match in programma vedrà affrontarsi Rana Verona contro Cucine Lube Civitanova. Gli appassionati potranno seguire la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, per non perdere neanche un punto di questo entusiasmante incontro.

Ciclismo su Pista: Camp. Mondiali 2024 5a giornata (diretta)

Telecronaca: Francesco Pancani e Pierangelo Vignati



Pallavolo Maschile: Camp. Italiano Credem Banca 2024/25 #4 Rana Verona - Cucine Lube Civitanova (diretta)

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta



