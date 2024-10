Diretta Rai Sport Sabato 26 Ottobre 2024 - Coppa del Mondo Sci Alpino Soelden, Rugby e Pallavolo

In vista del weekend, Sabato 26 Ottobre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Raidue offre una ricca programmazione sportiva che accompagna gli appassionati per tutta la giornata del 26 Ottobre, partendo dalle 11:00 con il TG Sport Mattino, trasmesso in diretta dallo studio TV1 di Milano. In questa fascia oraria, l'informazione sportiva si concentra sulle ultime notizie e aggiornamenti dal mondo dello sport, offrendo un'analisi completa per iniziare la giornata.

Nel pomeriggio, alle 18:20, c'è un nuovo appuntamento con il TG Sport, sempre in diretta su Raidue, per rimanere aggiornati sugli sviluppi più recenti. Subito dopo, alle 18:30, la rete propone la rubrica Dribbling, che va in onda dallo studio SR5 di Roma e vede alla conduzione Monica Matano.

La giornata sportiva di Raidue si conclude alle 23:00 con 90° Minuto del Sabato, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini. Questa trasmissione storica offre un riepilogo della giornata di Serie A, mostrando le immagini degli anticipi, i collegamenti in diretta dai vari stadi e le analisi sugli episodi più discussi, grazie alla rubrica della moviola. È un appuntamento imperdibile per chi vuole rivivere le emozioni del campionato e approfondire i momenti salienti delle partite del giorno.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 18:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 18:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica -Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Monica Matano

Lo storico rotocalco di RaiSport con ospiti in studio, inchieste ed approfondimenti a tutto campo, con uno sguardo attento al territorio ed al sociale.



: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Monica Matano Lo storico rotocalco di RaiSport con ospiti in studio, inchieste ed approfondimenti a tutto campo, con uno sguardo attento al territorio ed al sociale. ore 23:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 26 Ottobre 2024



Sabato 26 ottobre 2024, Rai Sport HD offre un palinsesto ricco di eventi sportivi imperdibili, con una varietà di discipline e telecronisti esperti pronti a guidarci in questa giornata intensa. Si inizia alle 06:00 con il Tiro a Volo: Coppa del Mondo Finali Coppa del Presidente Fossa olimpica maschile (replica) da Nuova Delhi, con la telecronaca di Davide Novelli e Sabatino Durante. Alle 07:00, è in programma il Notiziario - TG Sport Mattino (diretta). Alle 07:30, si prosegue con la Pallacanestro: Serie A2 maschile, 7a giornata - Cividale-Vigevano (replica) da Cividale del Friuli, commentata da Maurizio Fanelli e Andrea De Pol. Alle 09:30, avremo il Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta) dallo studio TV5 di Milano, con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa in studio. Alle 09:55, sarà la volta dello Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante femminile - 1a manche (diretta) da Soelden, Austria, con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca.

Alle 11:05, si torna allo Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta) dallo studio TV5 di Milano, con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle 11:15, ci sarà la rubrica Perle di Sport. Alle 11:35, si prosegue con l'Atletica Leggera: Campionato Italiano 10 km su strada (replica) da Arezzo, con la telecronaca di Luca di Bella. Seguiranno le rubriche Reparto Corsa alle 12:05 e Gli Imperdibili alle 12:35, per poi tornare nuovamente allo Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta) alle 12:40, con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle 12:55, ci sarà la diretta dello Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante femminile - 2a manche (diretta) da Soelden, Austria, con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Alle 14:05, torna lo Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta) dallo studio TV5 di Milano, con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa.

Alle 14:15, il Ciclocross - Brugherio CX International (diretta) da Brugherio, con la telecronaca di Andrea De Luca. Alle 15:50, il Rugby sarà protagonista con la Serie A Elite maschile, 3a giornata: Padova-Valorugby (diretta) da Padova, con la telecronaca di Armando Palanza e Andrea Gritti. Alle 17:55, è in programma la Pallavolo Maschile: Campionato Italiano Credem Banca 2024/25 #5 Taranto-Grottazzolina (diretta) da Taranto, commentata da Maurizio Colantoni e Fabio Vullo. Alle 20:25, ci sarà la Pallavolo Femminile: Campionato Serie A1 Tigotà 2024/25 #4: Perugia-Chieri (diretta) da Perugia, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. La programmazione si chiude con la replica dello Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante femminile - 2a manche alle 23:00, seguita dalla replica del Rugby: Serie A Elite maschile 3a giornata: Padova-Valorugby alle 00:10, la replica del Ciclocross Brugherio CX International alle 02:00 e infine la replica della Pallavolo Femminile: Campionato Serie A1 Tigotà 2024/25 4a giornata: Perugia-Chieri alle 03:20, prima di chiudere con la rubrica Reparto Corse in replica alle 04:30.

ore 06:00 Tiro a Volo. Coppa del Mondo Finali Coppa del Presidente Fossa olimpica maschile (replica)

da Nuova Delhi [India]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

da Nuova Delhi [India] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Pallacanestro. Serie A2 maschile 7a giornata:Cividale-Vigevano (replica)

da Cividale del Friuli [Udine]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Andrea De Pol

da Cividale del Friuli [Udine] Telecronaca: Maurizio Fanelli e Andrea De Pol ore 09:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

Senza Mondiali o Giochi Olimpici la stagione di sci alpino che prenderà il via nel weekend si annuncia una delle più interessanti degli ultimi anni, nonostante i problemi di innevamento naturale di alcune località, legati al cambiamento climatico, e che costringeranno gli organizzatori ai soliti, ormai, salti mortali per garantire la regolarità della gare. Il primo weekend di Coppa del Mondo, tuttavia, è cominciato con una notizia clamorosa, quella del ritiro, a soli 23 anni, di Lucas Braathen: all'origine della decisione del talento norvegese la querelle, in corso da un paio d'anni, con la propria federazione sulla impossibilità di utilizzare materiali e sponsor diversi da quelli imposti agli atleti proprio dai vertici federali. Il ritiro di Braathen priverà Marco Odermatt, dominatore della passata stagione, di uno degli avversari più pericolosi, permettendogli qualche possibilità in più di gestione delle forze come farà, al femminile, Mikaela Shriffin, destinata, anche quest'anno, ad essere il faro di un'annata nella quale Federica Brignone e Sofia Goggia, per parte azzurra, saranno ancora una volta le nostre punte, in attesa della definitiva maturazione di Vinatzer. La Rai racconterà la stagione dello sci alpino su Rai 2 e Rai Sport Hd, a partire dal weekend di Soelden (diretta Rai Sport Hd dalle 9.45 per la prima manche dei due slalom giganti, sabato 28 e domenica 29), con le voci di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca per le gare femminili e Davide Labate e Alberto Schieppati per quelle maschili: in studio, invece, con Sabrina Gandolfi, ci sarà Paolo De Chiesa.



dallo studio TV5 - Milano In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa Senza Mondiali o Giochi Olimpici la stagione di sci alpino che prenderà il via nel weekend si annuncia una delle più interessanti degli ultimi anni, nonostante i problemi di innevamento naturale di alcune località, legati al cambiamento climatico, e che costringeranno gli organizzatori ai soliti, ormai, salti mortali per garantire la regolarità della gare. Il primo weekend di Coppa del Mondo, tuttavia, è cominciato con una notizia clamorosa, quella del ritiro, a soli 23 anni, di Lucas Braathen: all'origine della decisione del talento norvegese la querelle, in corso da un paio d'anni, con la propria federazione sulla impossibilità di utilizzare materiali e sponsor diversi da quelli imposti agli atleti proprio dai vertici federali. Il ritiro di Braathen priverà Marco Odermatt, dominatore della passata stagione, di uno degli avversari più pericolosi, permettendogli qualche possibilità in più di gestione delle forze come farà, al femminile, Mikaela Shriffin, destinata, anche quest'anno, ad essere il faro di un'annata nella quale Federica Brignone e Sofia Goggia, per parte azzurra, saranno ancora una volta le nostre punte, in attesa della definitiva maturazione di Vinatzer. La Rai racconterà la stagione dello sci alpino su Rai 2 e Rai Sport Hd, a partire dal weekend di Soelden (diretta Rai Sport Hd dalle 9.45 per la prima manche dei due slalom giganti, sabato 28 e domenica 29), con le voci di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca per le gare femminili e Davide Labate e Alberto Schieppati per quelle maschili: in studio, invece, con Sabrina Gandolfi, ci sarà Paolo De Chiesa. ore 09:55 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante femminile - 1a manche (diretta)

da Soelden [Austria]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

da Soelden [Austria] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ore 11:05 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 11:15 Rubrica: Perle di Sport

ore 11.35 Atletica Leggera: Camp. Italiano 10 km su strada (replica)

da Arezzo

Telecronaca: Luca di Bella

da Arezzo Telecronaca: Luca di Bella ore 12:05 Rubrica: Reparto Corsa

ore 12:35 Rubrica: Gli Imperdibili

ore 12:40 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 12:55 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante femminile - 2a manche (diretta)

da Soelden [Austria]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

da Soelden [Austria] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ore 14:05 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 14:15 Ciclocross - Brugherio CX International (diretta)

da Brugherio [Monza]

Telecronaca: Andrea De Luca

da Brugherio [Monza] Telecronaca: Andrea De Luca ore 15:50 Rugby. Serie A Elite maschile 3a giornata: Padova-Valorugby (diretta)

da Padova

Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Gritti

da Padova Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Gritti ore 17:55 Pallavolo Maschile: C. Italiano Credem Banca 2024/25 #5 Taranto-Grottazzolina (diretta)

da Taranto

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

da Taranto Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo ore 20:25 Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 #4: Perugia-Chieri (diretta)

da Perugia

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Perugia Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante femminile - 2a manche (replica)

ore 00:10 Rugby. Serie A Elite maschile 3a giornata:Padova-Valorugby (replica)

ore 02:00 Ciclocross Brugherio CX International (replica)

ore 03:20 Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 4a giornata:Perugia-Chieri (replica)

ore 04:30 Rubrica: Reparto Corse replica

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Il canale Rai Sport HD offre streaming live 24 ore su 24, permettendo di seguire tutta la programmazione sportiva in diretta. Questa opzione è perfetta per chi non vuole perdersi nemmeno un evento e desidera rimanere aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello sport. In particolare, alle ore 13:30, sarà disponibile su Rai Play Sport 1 la diretta del Ciclocross - Brugherio CX International. Questo evento si svolgerà a Brugherio, in provincia di Monza, e sarà commentato da Andrea De Luca, che guiderà gli spettatori attraverso le fasi salienti della competizione.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 13:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclocross - Brugherio CX International (diretta)

da Brugherio [Monza]

Telecronaca: Andrea De Luca



