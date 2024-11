Diretta Rai Sport Domenica 3 Novembre 2024 - Maratona di New York 2024, Pallavolo, Calcio Femminile

In vista del weekend, Domenica 3 Novembre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Domenica 3 novembre 2024, Rai Due propone una giornata ricca di appuntamenti sportivi, che inizia alle 11:00 con il TG Sport Mattino in diretta dallo Studio TV1 di Milano, fornendo aggiornamenti sui principali eventi e le novità sportive. Nel pomeriggio, alle 14:55, va in onda Rai Sport Live dallo studio SR5 di Roma, condotto da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini. Alle 15:15, all'interno della rubrica, Rai Due trasmetterà la diretta della Maratona di New York 2024. La telecronaca, affidata a Luca Di Bella e Guido Alessandrini, segue gli atleti di spicco come Tamirat Tola, Hellen Obiri, Evans Chebet, Sharon Lokedi e le americane Dakotah Lindwurm e Desiree Linden. Il percorso si snoda per 42 chilometri e 195 metri, attraversando Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan, con il traguardo finale a Central Park. Grazie ai diritti esclusivi free-to-air, gli spettatori potranno godere di questo evento direttamente su Rai Due. Alle 17:45, il TG Sport Sera della Domenica dallo studio SR8 di Roma fornirà ulteriori aggiornamenti sugli eventi della giornata. La programmazione sportiva di Rai Due si conclude con La Domenica Sportiva... al 90°, in onda alle 22:45 dallo studio TV1 di Milano. Condotta da Simona Rolandi, la trasmissione offre un’analisi approfondita dei principali avvenimenti calcistici e non solo, con la partecipazione di esperti come Alberto Rimedio, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth, che commentano i risultati e le storie più avvincenti della giornata sportiva.

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

Rubrica - Rai Sport Live (diretta)

Atletica Leggera - Maratona di New York 2024 (diretta)

Da Staten Island a Central Park, passando per Brooklyn, il Queens, il Bronx e Manhattan: sono i 42 chilometri (e 195 metri) più famosi del mondo, quelli attraverso i quali si dipana la NYC Marathon, una delle sei "Abbott World Marathon Majors", il circuito delle 42K più importanti del pianeta ma sicuramente, grazie anche alla città che la ospita - quella che "non dorme mai" - la più affascinante e ricca di storia. Nonchè la più partecipata: dal 1970 - l'anno della prima edizione - a oggi, il numero degli atleti iscritti è cresciuto in maniera esponenziale, fino a costringere la New York Road Runners, la società sportiva organizzatrice, a stabilire un numero chiuso di pettorali, soprattutto per la crescente passione per la corsa che caratterizza gli ultimi anni. Nel 2023 furono 51.453 i podisti - provenienti da 148 paesi - che terminarono la gara, un numero record considerando che alla partenza erano stati 52000, la stessa quota raggiunta quest'anno. In programma tradizionalmente la prima domenica di novembre, con partenza alle 8.40 per le donne e alle 9.05 per gli uomini, ora locale - le 15.05 in Italia - la Maratona di New York, dal punto di vista tecnico, è molto complicata, con salite e discese, e il vento che spesso sferza i due lunghi ponti da attraversare, il Ponte di Verrazzano e il Queensboro Bridge: difficile, quindi, aspettarsi risultati cronometrici di rilievo, ma lo spettacolo, come sempre, sarà garantito, grazie soprattutto al parterre dei partecipanti tra i top runners, a partire da Tamirat Tola e Hellen Obiri che, dopo il trionfo del 2023, proveranno entrambi a confermarsi Tola, reduce dall’oro (con record) alla maratona olimpica di Parigi, proverà a ottenere un altro grande risultato. L’etiope, già primo con primato della gara nel 2023, vuole aggiungere un altro tassello al suo incredibile palmares. Oltre al campione olimpico sono diversi i pretendenti al trono della Grande Mela: su tutti, nell’eterna sfida Etiopia-Kenya spicca Evans Chebet, vincitore a New York nel 2022 e a Boston nel 2022 e 2023; e poi Albert Korir (primo tre anni fa), Geoffrey Kamworor, che a Central Park ha trionfato due volte, nel 2017 e nel 2019 e Abel Kipchumba, primo quest’anno nella mezza maratona, sempre a New York. In campo femminile, invece, detto della Obiri, che prenderà il via con il pettorale numero 1, Obiri partirà con il pettorale numero 1, sono diverse le atlete in grado di centrare l'obiettivo, a partire dalle altre due keniane, Sharon Lokedi, campionessa nella Grande Mela nel 2022 e sul podio l’anno scorso e l'olimpionica dei 5000 di Rio de Janeiro, Vivian Cheruiyot, da tempo convertita alla strada, fino alle due statunitensi, beniamine del pubblico, Dakotah Lindwurm, dodicesima a Parigi quest'anno, e Desiree "Des" Nicole Linden, che nel 2018, tagliando per prima il traguardo di Copley Square, è diventata la prima atleta a conquistare la maratona femminile di Boston. La Rai detiene in esclusiva i diritti free-to-air della Maratona di New York, e il racconto della gara andrà in onda su Rai 2, all'interno di Rai Sport Live, a partire dalle 14.55, con la telecronaca di Luca Di Bella e Guido Alessandrini.



Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 3 Novembre 2024

Il palinsesto di Rai Sport HD per domenica 3 novembre 2024 offre una copertura variegata di eventi sportivi, con un susseguirsi di dirette e repliche che spaziano tra diverse discipline. La giornata comincia presto, alle 6:00, con la replica del Pattinaggio di Figura, Grand Prix di Francia - Libero Maschile, accompagnato dalle voci di Arianna Secondini e Alice Pedrazzini. Alle 7:00, segue il TG Sport Mattino in diretta, e alle 7:30 la rubrica "Dribbling" con la conduzione di Monica Matano. Alle 8:00, i telespettatori possono rivedere la partita di Pallacanestro Serie A2 tra Torino e Rimini, commentata da Maurizio Fanelli e Sandro De Pol, seguita alle 9:40 da una replica dell'evento di ciclismo Castro Legend di Mtb, narrato da Gianfranco Benincasa. Alle 10:10, spazio alla Serie A Elite maschile di rugby con la replica della partita Valorugby - Rovigo, con Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti.

Il calcio femminile entra nel vivo alle 12:20 con la partita di Serie A eBay tra Fiorentina e Inter, in diretta dallo stadio Viola Park di Firenze. La telecronaca è curata da Tiziana Alla e Katia Serra, con Sara Meini a bordo campo. Nel pomeriggio, alle 14:30, parte la diretta della Maratona di New York, seguita da Luca Di Bella e Guido Alessandrini, che raccontano l’impresa dei partecipanti mentre attraversano i quartieri iconici della città.

Alle 14:55, il pattinaggio ritorna protagonista con il Gala del Grand Prix di Francia, con Arianna Secondini e Alice Pedrazzini. Il pomeriggio prosegue alle 17:00 con la replica della 30 Trentina, una corsa podistica raccontata da Silvano Ploner, e alle 17:30 si passa alla vela con il Campionato Italiano Classi Olimpiche da Cagliari, commentato da Giulio Guazzini. Dalle 17:50 prende il via la diretta della Serie A1 femminile di pallavolo con la sfida tra Conegliano e Scandicci, seguita, alle 20:20, dal match di Serie A1 maschile tra Perugia e Civitanova. La prima partita è commentata da Marco Fantasia e Giulia Pisani, mentre per la seconda la telecronaca è di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

La serata si chiude con il calcio: alle 22:55 va in onda la finale dei Mondiali Under 17 femminile tra Corea del Nord e Spagna, con Tiziana Alla e Katia Serra. A partire dall’1:00, è prevista la replica della partita Fiorentina - Inter della Serie A femminile, seguita alle 3:10 dalla replica della Maratona di New York, per chiudere una giornata di intense emozioni sportive su Rai Sport HD.

ore 06:00 Pattinaggio di Figura. Grand Prix Francia - Libero Maschile (replica)

ore 07:30 Rubrica: Dribbling (puntata del 2/11)

Conduce: Monica Matano

Conduce: Monica Matano ore 08:00 Pallacanestro. Serie A2 maschile 8a giornata:Torino - Rimini (replica)

da Reggio Emilia Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti ore 12:20 Calcio Serie A femminile eBay 2024/25 8a giornata: Fiorentina - Inter (diretta)

La partenza della 53sima edizione della maratona più partecipata al mondo. 50.000 partecipanti sui 42 km e 195 metri che portano da Staten Island a Central Park attraverso Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan.

da Cagliari Telecronaca: Giulio Guazzini ore 17:50 Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 6a giornata: Conegliano - Scandicci (diretta)

da Villorba [Treviso] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 20:20 Pallavolo Maschile: Camp. Italiano Credem Banca 2024/25 6a giornata: Perugia -Civitanova (diretta)

da Perugia Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 22:55 Calcio Mondiali Under 17 Femminile Finalissima: Corea del Nord - Spagna (diretta)

ore 03:10 Atletica Leggera: Maratona New York (replica)



*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Sport HD offre un servizio di live streaming disponibile 24 ore su 24, garantendo la possibilità di seguire in diretta tutta la sua programmazione sportiva. Tra gli eventi trasmessi, oggi alle 14:30 su Rai Play Sport 1 potrai assistere al prestigioso Gala del Grand Prix de France di Pattinaggio di Figura, in diretta da Angers, in Francia. La telecronaca dell’evento sarà affidata ad Arianna Secondini e Alice Pedrazzini, che ti accompagneranno con i loro commenti durante tutta la competizione. Per seguire la diretta, è possibile sintonizzarsi comodamente su Rai Sport HD attraverso il servizio RaiPlay, che rende disponibili in streaming gli eventi sportivi più importanti della programmazione Rai.

ore 14:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix - Grand Prix de France: Gala (diretta)

