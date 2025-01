Diretta Rai Sport Sabato 11 Gennaio 2025 - Sci Alpino St. Anton, Adelboden, Pallavolo

In vista del weekend, Sabato 11 Gennaio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Alle ore 11:00 il palinsesto apre con il TG Sport Sera del Sabato, in diretta dallo studio SR8 di Roma, fornendo un'anteprima completa degli eventi sportivi della giornata. Subito dopo, alle ore 11:05, spazio alla Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25 - Discesa Femminile in diretta da St. Anton, Austria. La telecronaca è affidata a Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Si tratta della seconda discesa della stagione, su una pista iconica che vedrà protagoniste atlete di livello mondiale come Federica Brignone, Sofia Goggia, Lara Gut-Behrami e l'eterno mito Lindsey Vonn, promettendo emozioni e colpi di scena.

Alle ore 18:20 ritorna il TG Sport Sera del Sabato, ancora dallo studio SR8 di Roma, per un aggiornamento sui risultati e le notizie principali della giornata. Alle 18:30 segue Dribbling, il rotocalco settimanale a cura di Monica Matano. La puntata celebra due leggende dello sport, Muhammad Ali e Maurizio Fondriest, attraverso una storica intervista di Gianni Minà e un incontro con il campione del mondo di ciclismo che racconta il suo trionfo del 1988. Nadia Fanchini, ospite in studio, ricorda le sue imprese ai Mondiali di discesa libera, mentre Umberto Martini offre un ritratto del portiere giapponese Zion Suzuki, protagonista di parate straordinarie nella recente sfida Parma-Torino.

La serata si conclude alle 23:00 con 90° Minuto del Sabato, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini dallo studio SR5 di Roma. Il programma offre una panoramica completa sugli anticipi della Serie A, con collegamenti dai campi, commenti degli esperti e analisi approfondite degli episodi arbitrali grazie alla moviola.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 11:05 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Discesa Femminile (diretta)

da St. Anton [Austria]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Seconda discesa della stagione sule nevi di St. Anton, in Austria. Una gara che promette grande spettacolo e imprevedibilità grazie alla presenza di Federica Brignone, Sofia Goggia, Lara Gut-Behrami, Cornelia Huetter e l'immortale Lindsey Vonn





ore 18:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 18:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling (diretta)

a cura di Monica Matano

A metà gennaio si celebrano i compleanni di due leggende dello sport, Muhammad Alì e Maurizio Fondriest. Dribbling, il rotocalco settimanale di Rai Sport, li omaggia con due interviste speciali: la prima, celebre, realizzata da Gianni Minà, e la seconda, condotta da Monica Matano con il campione del mondo di ciclismo, che mostra la sua bicicletta del 1988, ancora conservata a casa della madre. In studio poi ospite Nadia Fanchini, per ricordare le sue due medaglie conquistate ai Mondiali di discesa libera. Infine, un ritratto di Zion Suzuki, l'estremo difensore giapponese del Parma, autore di parate decisive nella recente sfida contro il Torino, realizzato da Umberto Martini.



ore 23:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 11 Gennaio 2025

Il palinsesto di Rai Sport HD per sabato 11 gennaio 2025 offre una giornata ricca di eventi sportivi, trasmessi in diretta e replica, spaziando tra numerose discipline. Si inizia all'alba con il Ciclocross - Coppa del Mondo Elite Donne, in replica da Dendermonde, Belgio, con la telecronaca di Andrea De Luca, per poi passare al TG Sport Mattino alle ore 07:00, offrendo un aggiornamento sulle principali notizie sportive. Alle 07:30 è il turno del Freestyle - Coppa del Mondo Big Air, con Silvano Ploner e Federico De Albertis a commentare le acrobazie da Klagenfurt, seguito dalla rubrica Reparto Corse alle 08:10, che approfondisce il mondo dei motori. L'Atletica Leggera Bo Classic da Bolzano è trasmessa alle 08:45, con i dettagli forniti da Roberto Vivarelli e Orlando Pizzolato.

La mattinata continua con lo studio pre-gara dello Sci Alpino, in diretta dalle 10:15 con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle 10:25, gli appassionati potranno seguire la prima manche dello slalom maschile di Adelboden, Svizzera, con Davide Labate e Alberto Schieppati. Dopo una replica del ciclocross alle 11:05, il programma Reparto Corse torna alle 12:20 con uno speciale sui motori, seguito da Gli Imperdibili alle 12:50, che offre anticipazioni sui programmi Rai.

Alle 12:55 si svolge la seconda manche dello slalom maschile di Adelboden, dove i primi 30 sciatori con i migliori tempi si sfidano in ordine inverso. Il pomeriggio prosegue con lo studio dello sci alpino alle 14:30 e con i Campionati Europei di Pattinaggio di Velocità alle 14:40, in diretta da Heerenveen, Olanda. In prima serata, alle 17:45, si disputa la 16ª giornata della Superlega Credem Banca di Pallavolo Maschile, con Piacenza che affronta Padova, seguita alle 20:25 dalla 17ª giornata del Campionato Serie A1 di Pallavolo Femminile, con Vallefoglia che ospita Talmassons a Pesaro. La serata si conclude con lo Snowboard - Coppa del Mondo Slalom Gigante Parallelo in differita da Scuol, Svizzera, alle 23:00, e successivamente con il Big Air da Kreischberg, Austria, a mezzanotte. Durante la notte, repliche di pattinaggio, sci alpino e rubriche come Sportabilia chiudono una giornata intensissima per tutti gli appassionati.

ore 06:00 Ciclocross: Coppa del Mondo 2024/25 Elite Donne (replica)

da Dendermonde [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Freestyle: Coppa del Mondo 2024/25 Big Air (replica)

da Klagenfurt [Austria]

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis

ore 08:10 Reparto Corse rubrica (replica)

a cura di Gianluca Gafforio

ore 08:45 Atletica Leggera Bo Classic (replica)

da Bolzano

Telecronaca: Roberto Vivarelli e Orlando Pizzolato

ore 10:15 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 10:25 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom maschile - 1a manche (diretta)

da Adelboden [Svizzera]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Al via il sesto slalom stagionale in Svizzera, sulle nevi di Adelboden.

ore 11:05 Ciclocross: Coppa del Mondo 2024/25 Elite Donne replica Dendermonde (BEL) Andrea De Luca

ore 12:20 Rubrica: Reparto Corse

a cura di Gianluca Gafforio

Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti.

ore 12:50 Rubrica: Gli Imperdibili

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

ore 12:55 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom maschile - 2a manche (diretta)

da Adelboden [Svizzera]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Seconda manche dello slalom maschile di Adelboden. Scendono in ordine inverso i primi 30 sciatori che hanno realizzato i migliori tempi.

ore 14:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 14:40 Pattinaggio di Velocità: Camp. Europei 2025 2a giornata (diretta)

da Heerenveen [Olanda]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sergio Anesi

ore 17:45 Pallavolo Maschile: Superlega Credem Banca 2024/25 #16: Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sonepar Padova (diretta)

da Piacenza

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Giornata numero 16 per la SuperLega maschile, il Piacenza ospita i veneti della Sonepar Padova.

ore 20:25 Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 17a giornata: Vallefoglia-Talmassons (diretta)

da Pesaro [Pesaro/Urbino]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 23:00 Snowboard: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante Parallelo (differita)

da Scuol [Svizzera]

Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti

ore 00:00 Snowboard: Coppa del Mondo 2024/25 Big Air (differita)

da Kreischberg [Austria]

Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti

ore 01:00 Pattinaggio di Velocità: Camp. Europei 2025 2a giornata (replica)

ore 04:05 Sci Alpino. Coppa del Mondo Slalom Maschile - 2a manche (replica)

ore 05:30 Rubrica: Sportabilia

a cura di Lorenzo Roata.



*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Le gare in diretta streaming offrono agli appassionati un’esperienza immersiva con una vasta selezione di eventi sportivi trasmessi in tempo reale, disponibili su Rai Sport HD e Rai Play Sport. La programmazione in streaming include un canale live attivo 24 ore su 24, che ripropone l’intera offerta di Rai Sport HD, garantendo accesso continuo alle competizioni più attese.

Alle 10:55, su Rai Play Sport 1, inizia la seconda giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio di Velocità, in diretta da Heerenveen, Olanda, con la telecronaca di Maurizio Fanelli e Sergio Anesi, che guideranno gli spettatori tra le emozioni di questa competizione. A seguire, dalle 13:00, su Rai Play Sport 2, sarà possibile seguire la gara di Snowboard - Coppa del Mondo Gigante Parallelo, trasmessa da Scuol, Svizzera, con i commenti esperti di Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti, che accompagneranno gli appassionati nel vivo delle sfide tra i migliori snowboarder del circuito.

Alle 13:30, su Rai Play Sport 1, il palinsesto prosegue con il Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Quattro Trampolini, una delle competizioni più iconiche del calendario invernale. L’evento si tiene a Innsbruck, Austria, sul famoso trampolino HS 128, e sarà raccontato dalla voce di Nicola Sangiorgio, che descriverà ogni salto con precisione e passione. La giornata di streaming si conclude alle 18:00, su Rai Play Sport 2, con la diretta della gara di Snowboard - Coppa del Mondo Big Air, trasmessa da Kreischberg, Austria. Anche questa competizione sarà narrata dai commentatori Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti, pronti a sottolineare le prodezze acrobatiche degli atleti in gara.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 10:55 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Velocità Europei: 2a giornata (diretta)

da Heerenveen [Olanda]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sergio Anesi



ore 13:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Snowboard Coppa del Mondo - Scuol: Gigante Parallelo (diretta)

da Scuol [Svizzera]

da Scuol [Svizzera] Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti



ore 18:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Snowboard Coppa del Mondo - Kreischberg: Big Air (diretta)

da Kreischberg [Austria]

Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti



ore 13:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Salto con gli Sci: Coppa del Mondo - Quattro Trampolini: Innsbruck HS 128 (diretta)

da Innsbruck [Austria]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

