Diretta Rai Sport Sabato 26 Aprile 2025 - Atletica Diamond League Xiamen, Judo Europei

In vista del weekend, Sabato 26 Aprile 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Si comincia la mattina, alle ore 11:00, con l’edizione diurna del TG Sport Giorno, in diretta dallo studio TV1 di Milano, per un aggiornamento puntuale su tutte le principali notizie sportive, dalle prime indiscrezioni sui campi agli aggiornamenti dell’ultima ora. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18:20, si torna in diretta con il TG Sport Sera del Sabato, trasmesso dallo studio SR8 di Roma, che anticipa i temi caldi della serata calcistica e offre un’analisi delle notizie che hanno segnato la giornata. Subito dopo, alle 18:30, spazio a Dribbling, la storica rubrica firmata RaiSport curata da Monica Matano, che mescola informazione e racconto con inchieste, ospiti e approfondimenti che non si limitano al campo, ma esplorano anche l’impatto dello sport sulla società e sui territori, con uno sguardo attento al lato umano degli atleti e ai fenomeni sportivi emergenti.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



ore 18:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



ore 18:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling (diretta)

a cura di Monica Matano

Lo storico rotocalco di RaiSport con ospiti in studio, inchieste e approfondimenti a tutto campo, con uno sguardo attento al territorio e al sociale.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 26 Aprile 2025

Sabato 26 aprile 2025 su Rai Sport HD la giornata si apre alle 6:00 con l'adrenalina del Motocross Mondiale MXGP dalla Svizzera: da Frauenfeld va in scena la Gara 2, raccontata dalle voci di Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Alle 7:00 è il momento dell'informazione sportiva in diretta con il TG Sport Mattina, mentre alle 7:30 si torna in sella con la replica della quinta tappa del Tour of the Alps 2025, da Lienz a Lienz, telecronaca affidata a Francesco Pancani e all’ex campione Stefano Garzelli.

Alle 9:40 si passa all’automobilismo con la replica del Mondiale WEC da Imola, commentato da Lorenzo Leonarduzzi. Alle 10:30 spazio alla pallavolo femminile con la finalissima gara 3 dei playoff di Serie A1 Tigotà tra Conegliano e Milano, da Villorba, con il racconto di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Poco prima di pranzo, alle 12:55, va in onda "Gli Imperdibili", l'appuntamento che svela backstage, anteprime ed eventi del mondo Rai. Alle 13:00 si accende l’atletica leggera in diretta con la Diamond League da Xiamen, in Cina, narrata da Luca Di Bella e Guido Alessandrini. Alle 15:10 è il momento di "Sportabilia", la rubrica firmata e condotta da Lorenzo Roata, arricchita quest'anno dalla presenza di Melania Corradini, che da oltre vent'anni dà voce al mondo paralimpico.

Alle 16:00 spazio al grande judo con le finali della quarta giornata dei Campionati Europei da Podgorica, in Montenegro, commentate da Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido. Alle 18:30 si torna al calcio femminile con il derby Milan-Inter, ottava giornata della Poule Scudetto di Serie A Ebay, trasmesso in replica dalla Puma House of Football di Milano, con la telecronaca di Tiziana Alla e Katia Serra, e bordocampo curato da Sara Meini e Martina Angelini.

Alle 20:30 nuova replica della Diamond League da Xiamen, seguita alle 22:30 da un’altra pedalata con il Tour of the Alps, tappa di Lienz, ancora in replica. Alle 23:45 si celebra il ciclismo femminile con la replica del Gran Premio Liberazione da Roma, raccontato da Silvano Ploner. La notte si chiude con una nuova replica delle finali di judo degli Europei alle 00:30 e, per chi ama le maratone sportive, alle 3:00 altra occasione per rivivere l’emozione della Diamond League 2025 da Xiamen.

ore 06:00 Motocross. Mondiale MXGP Svizzera MXGP - gara 2 (replica)

da Frauenfeld [Svizzera]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Il Mondiale Motocross si sposta in Svizzera, dove si disputa la Gara 2.

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Ciclismo 2025: Tour del Alps 5a Tappa : - Lienz - Lienz (replica)

da Lienz [Austria]

Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli

ore 09:40 Automobilismo Mondiale Wec - Imola (replica)

da Imola [Bologna]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

ore 10:30 Pallavolo Femminile: Playoff Serie A1 Tigotà Finalissima gara 3: Conegliano - Milano (replica)

da Villorba [Treviso]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 12:55 Gli Imperdibili (promo)

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

ore 13:00 Atletica: Diamond League - Xiamen (diretta)
da Xiamen [Cina]
Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini

da Xiamen [Cina]

Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini

ore 15:10 Rubrica: Sportabilia

Città, stadi palazzetti senza barriere per consacrato slogan, SportAbilia è la rubrica quindicinale di RaiSport, ideata curata e condotta da Lorenzo Roata, che da oltre vent'anni racconta l'intero mondo delle discipline paralimpiche; tra le novità di questa stagione, la presenza in studio di Melania Corradini, gloria azzurra dello sci alpino.

ore 16:00 Judo: Europei - Finali 4a giornata (diretta)
da Podgorica [Montenegro]
Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido

da Podgorica [Montenegro]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido

ore 18:30 Calcio Femminile : Serie A Ebay Poule Scudetto : 8a Giornata: Milan - Inter (replica)

dalla Puma House of Football di Milano

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed analisi: Sara Meini e Martina Angelini

ore 20:30 Atletica Leggera: Diamond League 2025 1a tappa - Xiamen Cina (replica)

ore 22:30 Ciclismo: Tour del Alps 5a Tappa: Lienz - Lienz (replica)

ore 23:45 Ciclismo: Gran Premio Liberazione Femminile replica

da Roma

Telecronaca: Silvano Ploner

ore 00:30 Judo : Camp. Europei 4a giornata - Finali (replica)

ore 03:00 Atletica Leggera: Diamond League 2025 1a tappa - Xiamen(Cina (replica)

ore 05:00 Automobilismo Mondiale Wec - Imola (replica)



*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Lo sport in diretta si vive anche in streaming grazie alla programmazione continua di RaiPlay e ai canali tematici che accompagnano il pubblico con eventi esclusivi e collegamenti in tempo reale. Rai Sport HD trasmette in streaming live 24 ore su 24, offrendo tutta la programmazione del canale digitale, con un flusso ininterrotto di notizie, rubriche, telecronache e approfondimenti.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 13:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica: Diamond League - Xiamen (diretta)

da Xiamen [Cina]

- Rai Play Sport 1



- Rai Play Sport 1 ore 16:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Judo: Europei - Finali 4a giornata (diretta)

da Podgorica [Montenegro]

- Rai Play Sport 1



