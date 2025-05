Diretta Rai Sport Sabato 3 Maggio 2025 - Atletica Diamond League Cina e Hockey ghiaccio LIVE

In vista del weekend, Sabato 3 Maggio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Si parte alle 11:00 con TG Sport Giorno, in onda dallo studio TV1 di Milano, per il primo punto sulla cronaca sportiva del sabato. Le ultime novità, gli aggiornamenti in tempo reale e i temi caldi delle prossime ore, in un notiziario essenziale per chi vuole restare aggiornato.

Nel tardo pomeriggio, alle 18:20, i riflettori si spostano a Roma, nello studio SR8, dove va in onda TG Sport Sera del Sabato. Un’edizione in diretta pensata per riassumere la giornata e introdurre gli eventi della serata, con un taglio sempre più vicino al weekend calcistico. Subito dopo, alle 18:30, arriva uno degli appuntamenti più attesi: Dribbling, curato da Monica Matano, apre la sua finestra settimanale sullo sport e sui suoi protagonisti.

Alle 23:00, arriva l’immancabile appuntamento con 90° Minuto del Sabato, in diretta dallo studio SR5 di Roma, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini. Una serata tutta dedicata alla Serie A, con immagini esclusive, collegamenti dai campi, analisi tattiche, commenti degli ospiti e un’attenta lettura degli episodi arbitrali con l’ausilio della moviola. Una full immersion nel cuore del calcio italiano, pensata per chi non vuole perdersi nulla della giornata sportiva.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 18:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 18:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling (diretta)

a cura di Monica Matano



: a cura di Monica Matano ore 23:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 3 Maggio 2025

Si parte all’alba, alle 06:00, con la replica del Rally Mondiale Spagna da Las Palmas, nelle affascinanti Isole Canarie: Lorenzo Leonarduzzi guida il pubblico tra le curve e i tratti insidiosi delle tappe su asfalto e sterrato. Subito dopo, alle 06:30, "Reparto Corse" curata da Gianluca Gafforio offre una panoramica sulle ultime novità del motorsport, tra interviste e analisi tecniche. Alle 07:00, l’informazione prende il comando con il TG Sport Mattina, aggiornamento live con tutti i risultati e gli sviluppi più caldi. Poi, alle 07:30, la suggestiva replica della Maratona di Londra con Luca Di Bella e Guido Alessandrini che raccontano ogni dettaglio di una delle gare più iconiche al mondo.

Alle 10:50, torna protagonista l’endurance con la replica del Mondiale WEC da Imola, commentato da Leonarduzzi, mentre alle 11:35 "Gli Imperdibili" spalanca le porte del dietro le quinte Rai tra retroscena sportivi e culturali. Alle 11:50, in differita, la gara di atletica dal meeting Città di Oderzo restituisce le emozioni della pista con Marco Tripisciano e Guido Alessandrini.

Il clou della giornata sportiva in diretta arriva alle 13:00 con la Diamond League da Shanghai, dove Daisy Osakue sarà tra le protagoniste nel lancio del disco, in un evento commentato da Luca Di Bella e Stefano Tilli. A seguire, alle 14:55, un’altra diretta con la sfida di hockey su ghiaccio tra Italia e Romania valida per la Prima Divisione dei Mondiali: Stefano Bizzotto e Martin Pavlu accompagnano gli spettatori in un match che può decidere l’accesso alla Top Division.

Alle 17:15 spazio alla sabbia delle Seychelles con la replica del match di Beach Soccer tra Italia e Oman, telecronaca di Lucio Michieli, mentre alle 18:40 "Radiocorsa" approfondisce il mondo del ciclismo in tutte le sue sfaccettature, tra gare, discipline e storia. Alle 19:30, nuova occasione per rivedere le gare di Oderzo, prima del grande appuntamento alle 20:30 con la replica della Finale Gara 1 della Serie A1 Femminile di Basket tra Schio e Venezia: Edi Dembinski e Chiara Pastore raccontano l’inizio della corsa allo scudetto.

La serata si chiude con un'altra dose di atletica: alle 22:30 viene riproposta la Diamond League di Shanghai, mentre nella notte si alternano le repliche di Italia-Romania di hockey (00:35), Finale Gara 1 di Schio-Venezia (02:55) e ancora meeting di Oderzo (04:00).

ore 06:00 Rally Mondiale Spagna rubrica replica

da Las Palmas [Spagna]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Las Palmas [Spagna] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 06:30 Rubrica: Reparto Corse

a cura di Gianluca Gafforio

a cura di Gianluca Gafforio ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Atletica leggera Maratona di Londra (replica)

da Londra [Gran Bretagna]

Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini

da Londra [Gran Bretagna] Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini ore 10:50 Automobilismo Mondiale Wec - Imola (replica)

da Imola [Bologna]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Imola [Bologna] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 11:35 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. ore 11:50 Atletica leggera Città di Oderzo (differita)

da Vmover Oderzo [Treviso]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Guido Alessandrini

da Vmover Oderzo [Treviso] Telecronaca: Marco Tripisciano e Guido Alessandrini ore 13:00 Atletica Leggera: Diamond League 2025 2a tappa (diretta)

da Shanghai [Cina]

Telecronca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

Va in scena in Cina la seconda tappa della Diamond League. A partecipare per l'Italia Daisy Osakue impegnata nella gara di lancio del disco.

da Shanghai [Cina] Telecronca: Luca Di Bella e Stefano Tilli Va in scena in Cina la seconda tappa della Diamond League. A partecipare per l'Italia Daisy Osakue impegnata nella gara di lancio del disco. ore 14:55 Hockey su ghiaccio: Camp. Mondiali Maschili 2025 1a Divisione #5: ITALIA - Romania (diretta)

da Sfantu Gheorghe [Romania]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Martin Pavlu

da Sfantu Gheorghe [Romania] Telecronaca: Stefano Bizzotto e Martin Pavlu ore 17:15 Beach Soccer : C.ti Mondiali ITALIA - Oman (replica)

da Victoria [Seychelles]

Telecronaca: Lucio Michieli

da Victoria [Seychelles] Telecronaca: Lucio Michieli ore 18:40 Rubrica: Radiocorsa

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti.

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti. ore 19:30 Atletica leggera Città di Oderzo (replica)

ore 20:30 Basket : Serie A1 Femminile Finale Gara 1: Schio - Venezia (replica)

da Schio [Vicenza]

Telecronaca: Edi Dembinski e Chiara Pastore

Prende il via la serie finale per l'assegnazione dello scudetto tra Famila Basket Schio e Reyer Venezia Mestre, le due dominatrici del massimo campionato di pallacanestro femminile.

da Schio [Vicenza] Telecronaca: Edi Dembinski e Chiara Pastore Prende il via la serie finale per l'assegnazione dello scudetto tra Famila Basket Schio e Reyer Venezia Mestre, le due dominatrici del massimo campionato di pallacanestro femminile. ore 22:30 Atletica Leggera: Diamond League 2025 2a tappa (replica)

ore 00:35 Hockey su ghiaccio: Camp. Mondiali Maschili 2025 1a Divisione ITALIA - Romania (replica)

ore 02:55 Basket : Serie A1 Femminile Finale Gara 1: Schio - Venezia (replica)

ore 04:00 Atletica leggera Città di Oderzo (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Lo sport in diretta si vive anche in streaming grazie alla programmazione continua di RaiPlay e ai canali tematici che accompagnano il pubblico con eventi esclusivi e collegamenti in tempo reale. Rai Sport HD trasmette in streaming live 24 ore su 24, offrendo tutta la programmazione del canale digitale, con un flusso ininterrotto di notizie, rubriche, telecronache e approfondimenti.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



